https://ukraina.ru/20241015/1058078272.html

Эксперт: Фразу "Молдавия уйдет под Румынию" я слышу с 1990 года, но этого не случится

Эксперт: Фразу "Молдавия уйдет под Румынию" я слышу с 1990 года, но этого не случится - 15.10.2024 Украина.ру

Эксперт: Фразу "Молдавия уйдет под Румынию" я слышу с 1990 года, но этого не случится

Румыния сегодня — отдельное государство, Молдавия же своей экономикой будет для румын обузой. А вот Россия в отношении Молдавии во многом свой потенциал не использовала

2024-10-15T07:00

2024-10-15T07:00

2024-10-15T07:00

молдавия

румыния

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

приднестровье

новости

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.Он рассказал, что уже многие годы делают определенные акценты и вспоминают историю. Но с того момента никакого воссоединения Молдавии и Румынии не произошло.Он добавил, что многие жители Молдавии, особенно молодежь, имеют гражданство Румынии, что позволяет им работать в любой стране Евросоюза. Они проходят обучение в вузах Румынии. В Молдавии работают некоммерческие организации [Румынии], в том числе вовлекая и воспитывая молодое поколение, также заметил эксперт."На мой взгляд, наша страна, несмотря на то, что в Молдавии проживает много пророссийски настроенных граждан, во многом свой потенциал не использовала. И на самотек были пущены многие процессы", — считает Нилов.В интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов также высказал свою точку зрения.Подробнее об этом в интервью — Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу ПриднестровьяРанее в августе в эфире украинского телеканала "Киев 24" экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару заявил, что "неплохо бы Молдавии вместе с Украиной решить вопрос присутствия российских войск в Приднестровье".Полный текст интервью — Ярослав Нилов о возможности провокаций со стороны ВСУ в Преднестровье

https://ukraina.ru/20241012/1058034045.html

молдавия

румыния

россия

приднестровье

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молдавия, румыния, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, приднестровье, новости, детали