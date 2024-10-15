Эксперт: Фразу "Молдавия уйдет под Румынию" я слышу с 1990 года, но этого не случится - 15.10.2024 Украина.ру
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Эксперт: Фразу "Молдавия уйдет под Румынию" я слышу с 1990 года, но этого не случится
Эксперт: Фразу "Молдавия уйдет под Румынию" я слышу с 1990 года, но этого не случится - 15.10.2024 Украина.ру
Эксперт: Фразу "Молдавия уйдет под Румынию" я слышу с 1990 года, но этого не случится
Румыния сегодня — отдельное государство, Молдавия же своей экономикой будет для румын обузой. А вот Россия в отношении Молдавии во многом свой потенциал не использовала
2024-10-15T07:00
2024-10-15T07:00
молдавия
румыния
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
приднестровье
новости
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.Он рассказал, что уже многие годы делают определенные акценты и вспоминают историю. Но с того момента никакого воссоединения Молдавии и Румынии не произошло.Он добавил, что многие жители Молдавии, особенно молодежь, имеют гражданство Румынии, что позволяет им работать в любой стране Евросоюза. Они проходят обучение в вузах Румынии. В Молдавии работают некоммерческие организации [Румынии], в том числе вовлекая и воспитывая молодое поколение, также заметил эксперт."На мой взгляд, наша страна, несмотря на то, что в Молдавии проживает много пророссийски настроенных граждан, во многом свой потенциал не использовала. И на самотек были пущены многие процессы", — считает Нилов.В интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов также высказал свою точку зрения.Подробнее об этом в интервью — Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу ПриднестровьяРанее в августе в эфире украинского телеканала "Киев 24" экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару заявил, что "неплохо бы Молдавии вместе с Украиной решить вопрос присутствия российских войск в Приднестровье".Полный текст интервью — Ярослав Нилов о возможности провокаций со стороны ВСУ в Преднестровье
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молдавия, румыния, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, приднестровье, новости, детали
Молдавия, Румыния, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Приднестровье, Новости, детали

Эксперт: Фразу "Молдавия уйдет под Румынию" я слышу с 1990 года, но этого не случится

07:00 15.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Румыния сегодня — отдельное государство, Молдавия же своей экономикой будет для румын обузой. А вот Россия в отношении Молдавии во многом свой потенциал не использовала
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Он рассказал, что уже многие годы делают определенные акценты и вспоминают историю. Но с того момента никакого воссоединения Молдавии и Румынии не произошло.
"Кроме того, есть молдаване, которые настроены против того, чтобы быть частью Румынии. Они считают, что молдаване и румыны — два отдельных народа. Если взять исторические предпосылки, то предками молдаван и румын были племена гетто-даки, проживающие в провинции Римской империи. Поэтому Румыния сегодня — это самостоятельное государство. Молдавия же со своей экономикой будет для румын обузой", — прокомментировал Нилов.
Он добавил, что многие жители Молдавии, особенно молодежь, имеют гражданство Румынии, что позволяет им работать в любой стране Евросоюза. Они проходят обучение в вузах Румынии. В Молдавии работают некоммерческие организации [Румынии], в том числе вовлекая и воспитывая молодое поколение, также заметил эксперт.
"На мой взгляд, наша страна, несмотря на то, что в Молдавии проживает много пророссийски настроенных граждан, во многом свой потенциал не использовала. И на самотек были пущены многие процессы", — считает Нилов.
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В интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов также высказал свою точку зрения.
"Конечно, вероятность агрессии Украины в отношении Приднестровья есть, учитывая авантюрно-нацистское желание киевского режима не столько одержать военную победу, сколько принести вред России. К тому же, в этом случае Зеленский получит временные пиар-выгоды. Но я не думаю, что его погладят по голове за эти действия", — пояснил Самойлов.
Подробнее об этом в интервью — Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья
Ранее в августе в эфире украинского телеканала "Киев 24" экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару заявил, что "неплохо бы Молдавии вместе с Украиной решить вопрос присутствия российских войск в Приднестровье".
Полный текст интервью — Ярослав Нилов о возможности провокаций со стороны ВСУ в Преднестровье
 
МолдавияРумынияРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПриднестровьеНовостидетали
 
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