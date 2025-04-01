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"Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективы

"Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективы - 01.04.2025 Украина.ру

"Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективы

Китай и Россия должны объединяться и вместе продвигать глобальную многополярность. Об этом 1 апреля в Кремле заявил член Политбюро ЦК Компартии КНР, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

2025-04-01T20:40

2025-04-01T20:40

2025-04-01T20:40

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В Кремле 1 апреля состоялась встреча Владимира Путина с китайской делегацией, сообщила пресс-служба президента России. С российской стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с китайской стороны – чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и помощник министра иностранных дел Лю Бинь.Президент России в начале встречи попросил гостей передать дружеский привет председателю Китайской Народной Республики. Си Цзиньпина ждут в России на мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой.Он выразил удовлетворение тем, как развиваются двусторонние отношения, в том числе и при прямой поддержке х министерств иностранных дел России и Китая.Ван И передал презенту России дружеское приветствие от председателя КНР. Глава китайской делегации отметил, что с начала года между лидерами двух государств поддерживаются плотные контакты.Он отметил, что сотрудничество Китая и России не нацелено против третьих сторон и не поддаётся помехам извне. Пекин намерен активно развивать двусторонние отношения, видя широкую перспективу и исходя из дружбы, а не конъюнктуры.Глава делегации КНР сообщил, что при подготовке визита Си Цзиньпина в Москву уже состоялись переговоры на межмидовском уровне. По мнению Ван И, подготовка визита идёт успешно."Уверен в том, что предстоящая поездка Председателя в Россию, а также Ваша поездка в Китай обязательно придадут новый импульс развитию двусторонних отношений", - сказал представитель официального Пекина.Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел контекст в публикации "Дружба между Москвой и Пекином похожа на экспресс-поезд". Ван И приехал в Москву

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