"Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективы - 01.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250401/1062224496.html
"Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективы
"Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективы - 01.04.2025 Украина.ру
"Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективы
Китай и Россия должны объединяться и вместе продвигать глобальную многополярность. Об этом 1 апреля в Кремле заявил член Политбюро ЦК Компартии КНР, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
2025-04-01T20:40
2025-04-01T20:40
новости
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
сергей лавров
оон
брикс
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/01/1062219839_0:249:2943:1905_1920x0_80_0_0_fb35de6d5a89de52155a5aeb78189b9b.jpg
В Кремле 1 апреля состоялась встреча Владимира Путина с китайской делегацией, сообщила пресс-служба президента России. С российской стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с китайской стороны – чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и помощник министра иностранных дел Лю Бинь.Президент России в начале встречи попросил гостей передать дружеский привет председателю Китайской Народной Республики. Си Цзиньпина ждут в России на мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой.Он выразил удовлетворение тем, как развиваются двусторонние отношения, в том числе и при прямой поддержке х министерств иностранных дел России и Китая.Ван И передал презенту России дружеское приветствие от председателя КНР. Глава китайской делегации отметил, что с начала года между лидерами двух государств поддерживаются плотные контакты.Он отметил, что сотрудничество Китая и России не нацелено против третьих сторон и не поддаётся помехам извне. Пекин намерен активно развивать двусторонние отношения, видя широкую перспективу и исходя из дружбы, а не конъюнктуры.Глава делегации КНР сообщил, что при подготовке визита Си Цзиньпина в Москву уже состоялись переговоры на межмидовском уровне. По мнению Ван И, подготовка визита идёт успешно."Уверен в том, что предстоящая поездка Председателя в Россию, а также Ваша поездка в Китай обязательно придадут новый импульс развитию двусторонних отношений", - сказал представитель официального Пекина.Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел контекст в публикации "Дружба между Москвой и Пекином похожа на экспресс-поезд". Ван И приехал в Москву
россия
китай
пекин
кнр (китай)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/01/1062219839_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_ddc2ebeb799b4fcfc46a2382c598fdbe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, сергей лавров, оон, брикс, шос, многополярный мир, международные отношения, международная политика, кнр (китай), великая отечественная война, вторая мировая война, день победы
Новости, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Сергей Лавров, ООН, БРИКС, ШОС, многополярный мир, международные отношения, Международная политика, КНР (Китай), Великая Отечественная война, Вторая мировая война, День Победы

"Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективы

20:40 01.04.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с главой МИД КНР Ваном И
Встреча президента Владимира Путина с главой МИД КНР Ваном И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Китай и Россия должны объединяться и вместе продвигать глобальную многополярность. Об этом 1 апреля в Кремле заявил член Политбюро ЦК Компартии КНР, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
В Кремле 1 апреля состоялась встреча Владимира Путина с китайской делегацией, сообщила пресс-служба президента России. С российской стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с китайской стороны – чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и помощник министра иностранных дел Лю Бинь.
Президент России в начале встречи попросил гостей передать дружеский привет председателю Китайской Народной Республики. Си Цзиньпина ждут в России на мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой.
"Мы вместе отметим этот юбилей – и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией", - сказал Путин.
Он выразил удовлетворение тем, как развиваются двусторонние отношения, в том числе и при прямой поддержке х министерств иностранных дел России и Китая.
"Председатель Китайской Народной Республики будет у нас основным гостем, и у нас будет возможность поговорить и о текущем состоянии двусторонних отношений, и обсудить наше взаимодействие на международных площадках, среди которых, конечно, прежде всего мы выделяем ООН – Совет Безопасности ООН, а также Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС и ряд других площадок, на которых мы совместно и успешно работаем", - отметил Путин.
Ван И передал презенту России дружеское приветствие от председателя КНР. Глава китайской делегации отметил, что с начала года между лидерами двух государств поддерживаются плотные контакты.
"Благодаря личному вниманию, усилиям наших лидеров постоянно укрепляется политическое взаимодоверие, уплотняются стратегические координации, углубляется практическое сотрудничество, гарантируется великое дело национальных возрождений наших стран, защищаются наши общие интересы в актуальных международных региональных делах", - сказал Ван И.
Он отметил, что сотрудничество Китая и России не нацелено против третьих сторон и не поддаётся помехам извне. Пекин намерен активно развивать двусторонние отношения, видя широкую перспективу и исходя из дружбы, а не конъюнктуры.

"Вы правильно отметили: в этом году исполняется 80 лет Великой Победы в антифашистской войне, 80 лет основания ООН. 80 лет назад в Европе, Азии, на главном фронте китайский и советский народ отважно воевали, понесли тяжёлые национальные потери и разгромили милитаристскую Японию и нацистскую Германию, внесли серьёзный вклад в дело мира человечества, - заявил Ван И. - Спустя 80 лет, сегодня мы должны объединяться вместе, вместе отстаивать итоги Второй мировой войны, а также послевоенное мироустройство и ООНцентричную международную систему, вместе продвигать многополярность мира и демократизацию международных отношений".

Глава делегации КНР сообщил, что при подготовке визита Си Цзиньпина в Москву уже состоялись переговоры на межмидовском уровне. По мнению Ван И, подготовка визита идёт успешно.
"Уверен в том, что предстоящая поездка Председателя в Россию, а также Ваша поездка в Китай обязательно придадут новый импульс развитию двусторонних отношений", - сказал представитель официального Пекина.
Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел контекст в публикации "Дружба между Москвой и Пекином похожа на экспресс-поезд". Ван И приехал в Москву
 
НовостиРоссияКитайПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинСергей ЛавровООНБРИКСШОСмногополярный мирмеждународные отношенияМеждународная политикаКНР (Китай)Великая Отечественная войнаВторая мировая войнаДень Победы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:40"Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективы
20:15Украина стала полем боя Трампа и его оппонентов: Царёв раскрыл, что станет началом конца президента США
20:05Переговоры президентов России и Республики Сербской прошли в Кремле
20:00Вайнер объяснил, в каком случае Трамп может отозвать план перемирия по Украине
19:45Эксперт назвал две первопричины контрударов ВСУ под Белгородом
19:41Военнослужащего США нашли мёртвым в Литве
19:30Елена Маркосян: Украине не нужны выборы, замена Зеленского не снимет напряжение между США и Европой
19:30Все звезды сошлись на этой дате: Царёв объяснил, почему перемирие должно быть достигнуто 9 мая
19:09Партию у Ле Пен отожмут, но "укроскептиков" не уничтожат. Приговор французскому политику и его подоплека
19:01"Это наш европейский континент": МИД ФРГ полемизирует с Трампом из-за ресурсной сделки с Украиной
18:51Борьба за мир на Украине обернулась для Трампа угрозой в США: пришлось пожертвовать соратницей в ООН
18:33ВСУ атакуют гражданских, ЕС угрожает санкциями. Итоги 1 апреля
18:30Уже в апреле российские подразделения могут войти в Днепропетровскую область
18:12По американскому образцу. В Грузии приняли новый закон об иноагентах, который очень не нравится на Западе
18:00Репарации, контрибуции и окончательная декоммунизация. Что говорят на Украине о сделке по ресурсам
17:48Трамп стремится унизить Путина Зеленским. Что еще хотят от президентских выборов в Украине
17:38Почему Россия делает упор на Арктике сейчас и будут ли войска ЕС на Украине – Пятибратов
17:18Большая сделка вокруг Украины: границы возможного
16:41Китай и Россия: пространство совместного развития. Клуб "Валдай" в Шанхае
16:27Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика
Лента новостейМолния