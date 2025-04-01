"Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективы
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с главой МИД КНР Ваном И
Китай и Россия должны объединяться и вместе продвигать глобальную многополярность. Об этом 1 апреля в Кремле заявил член Политбюро ЦК Компартии КНР, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
В Кремле 1 апреля состоялась встреча Владимира Путина с китайской делегацией, сообщила пресс-служба президента России. С российской стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с китайской стороны – чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и помощник министра иностранных дел Лю Бинь.
Президент России в начале встречи попросил гостей передать дружеский привет председателю Китайской Народной Республики. Си Цзиньпина ждут в России на мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой.
"Мы вместе отметим этот юбилей – и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией", - сказал Путин.
Он выразил удовлетворение тем, как развиваются двусторонние отношения, в том числе и при прямой поддержке х министерств иностранных дел России и Китая.
"Председатель Китайской Народной Республики будет у нас основным гостем, и у нас будет возможность поговорить и о текущем состоянии двусторонних отношений, и обсудить наше взаимодействие на международных площадках, среди которых, конечно, прежде всего мы выделяем ООН – Совет Безопасности ООН, а также Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС и ряд других площадок, на которых мы совместно и успешно работаем", - отметил Путин.
Ван И передал презенту России дружеское приветствие от председателя КНР. Глава китайской делегации отметил, что с начала года между лидерами двух государств поддерживаются плотные контакты.
"Благодаря личному вниманию, усилиям наших лидеров постоянно укрепляется политическое взаимодоверие, уплотняются стратегические координации, углубляется практическое сотрудничество, гарантируется великое дело национальных возрождений наших стран, защищаются наши общие интересы в актуальных международных региональных делах", - сказал Ван И.
Он отметил, что сотрудничество Китая и России не нацелено против третьих сторон и не поддаётся помехам извне. Пекин намерен активно развивать двусторонние отношения, видя широкую перспективу и исходя из дружбы, а не конъюнктуры.
"Вы правильно отметили: в этом году исполняется 80 лет Великой Победы в антифашистской войне, 80 лет основания ООН. 80 лет назад в Европе, Азии, на главном фронте китайский и советский народ отважно воевали, понесли тяжёлые национальные потери и разгромили милитаристскую Японию и нацистскую Германию, внесли серьёзный вклад в дело мира человечества, - заявил Ван И. - Спустя 80 лет, сегодня мы должны объединяться вместе, вместе отстаивать итоги Второй мировой войны, а также послевоенное мироустройство и ООНцентричную международную систему, вместе продвигать многополярность мира и демократизацию международных отношений".
Глава делегации КНР сообщил, что при подготовке визита Си Цзиньпина в Москву уже состоялись переговоры на межмидовском уровне. По мнению Ван И, подготовка визита идёт успешно.
"Уверен в том, что предстоящая поездка Председателя в Россию, а также Ваша поездка в Китай обязательно придадут новый импульс развитию двусторонних отношений", - сказал представитель официального Пекина.
Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел контекст в публикации "Дружба между Москвой и Пекином похожа на экспресс-поезд". Ван И приехал в Москву