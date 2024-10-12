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Ярослав Нилов о возможности провокаций со стороны ВСУ в Преднестровье

Ярослав Нилов о возможности провокаций со стороны ВСУ в Преднестровье - 12.10.2024 Украина.ру

Ярослав Нилов о возможности провокаций со стороны ВСУ в Преднестровье

Нельзя исключать серьезных провокаций со стороны Украины для эскалации ситуации в Приднестровье, считает председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

2024-10-12T07:19

2024-10-12T07:19

2024-10-12T07:19

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Россия приступила к выдавливанию Вооруженных сил Украины из Курской области. Румыния закрыла свое консульство в Ростове. Владимир Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ранее в августе в эфире украинского телеканала "Киев 24" экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару заявил, что неплохо бы Молдавии вместе с Украиной решить вопрос присутствия российских войск в Приднестровье.— Ярослав Евгеньевич, можем ли мы из вышеперечисленных событий сделать вывод, что к выборам в Молдавии или в Америке Украина-таки может напасть на Приднестровье. Какие к этому есть предпосылки?— Я родился в Молдавии, и, когда в начале 1990 года начался конфликт в Приднестровье, был ребенком. Ситуация развивалась у меня на глазах. Поэтому, будучи знакомым с положением внутри, предположу, что нельзя исключать серьезных провокаций для эскалации конфликта с украинской стороны.Тогда, в 90-е, было кровопролитие, шли бои, но удалось сесть за стол переговоров, и все закончилось тем, что сегодня в Приднестровье находятся миротворческие силы. Стоит отдать должное геройскому поступку и жесткой позиции прежде всего генерала Александра Лебедя, командующего 14-й гвардейской общевойсковой армией, которая тогда стояла в Приднестровье.Многие жители Приднестровья проходили службу в армии и сегодня являются гражданами Российской Федерации и служат в Вооруженных силах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Но республика, в том числе миротворцы, на протяжении многих лет испытывают на себе различные провокации.Напомню, что Приднестровье — это территория, которая с одной стороны граничит с Молдавией, а с другой находится на рубеже с Одесской областью. Там находятся склады с боеприпасами и уже фиксировались прилеты беспилотных летательных систем. По моей информации, военно-политическое руководство и спецслужбы ПМР осознают и понимают, что происходит, и ко всему готовы.— Но как это может быть реализовано? Зеленский не может просто взять и ввести украинскую армию в республику. Для этого как минимум Украине нужно какое-то письменное "разрешение" Молдавии — дескать, дайте мне возможность освободить Приднестровье от "сепаратистов".— Ввод войск — это ведь тоже провокация. Но я не хочу уходить в какие-то фантазии, потому что не военный специалист. События могут развиваться по самым разным сценариям. Все возможно. — Как Россия в данном случае может себя повести? Какие есть варианты защитить Приднестровье?— Тут все очень непросто. Во-первых, Приднестровье — это особая территория. Во-вторых, Молдавия не является участником никакого конфликта, входит в СНГ. В-третьих, на границе Приднестровья и Молдавии стоят миротворцы, в том числе россияне. Четвертое — и в ПМР, и в Молдавии проживают граждане Российской Федерации.Что касается украинской стороны, могут быть использованы любые возможности, если будет стоять задача эскалации конфликта и создания в республике напряженности.— Если к власти на выборах 20 октября снова приедет Майя Санду, то Молдавия уйдет под Румынию, говорят многие эксперты. Что тогда будет с Приднестровьем?— Эту фразу "Молдавия уйдет под Румынию" я слышу с 1990 года.Я наблюдал, как выстраивали огромные митинги, как в государстве стали использовать латиницу вместо кириллицы, в школах начали изучать не молдавский, а румынский язык. Начали вспоминать про предков, тут же обратили внимание на Стефана Великого. Это молдавский воевода, памятник которому стоит в центре города Кишинева.То есть начали делать определенные акценты и вспоминать историю. Но с того момента никакого воссоединения Молдавии и Румынии не произошло.Кроме того, есть молдаване, которые настроены против того, чтобы быть частью Румынии. Они считают, что молдаване и румыны — два отдельных народа. Если взять исторические предпосылки, то предками молдаван и румын были племена гетто-даки, проживающие в провинции Римской империи.Поэтому Румыния сегодня — это самостоятельное государство. Молдавия же со своей экономикой будет для румын обузой.Другое дело, что многие жители Молдавии, особенно молодежь, имеют гражданство Румынии, что позволяет им работать в любой стране Евросоюза. Они проходят обучение в вузах Румынии. В Молдавии работают некоммерческие организации [Румынии], в том числе вовлекая и воспитывая молодое поколение.На мой взгляд, наша страна, несмотря на то, что в Молдавии проживает много пророссийски настроенных граждан, во многом свой потенциал не использовала. И на самотек были пущены многие процессы.Почему у Запада не получилось реализовать проект "Молдова — анти-Россия" и каких ошибок Евросоюз больше не повторит, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними.

https://ukraina.ru/20240702/1055977141.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, молдавия, приднестровье, румыния, владимир зеленский, александр лебедь, снг, ес