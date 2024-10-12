Ярослав Нилов о возможности провокаций со стороны ВСУ в Преднестровье - 12.10.2024 Украина.ру
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Ярослав Нилов о возможности провокаций со стороны ВСУ в Преднестровье
Ярослав Нилов о возможности провокаций со стороны ВСУ в Преднестровье - 12.10.2024 Украина.ру
Ярослав Нилов о возможности провокаций со стороны ВСУ в Преднестровье
Нельзя исключать серьезных провокаций со стороны Украины для эскалации ситуации в Приднестровье, считает председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
2024-10-12T07:19
2024-10-12T07:19
интервью
молдавия
приднестровье
румыния
владимир зеленский
александр лебедь
снг
ес
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Россия приступила к выдавливанию Вооруженных сил Украины из Курской области. Румыния закрыла свое консульство в Ростове. Владимир Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ранее в августе в эфире украинского телеканала "Киев 24" экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару заявил, что неплохо бы Молдавии вместе с Украиной решить вопрос присутствия российских войск в Приднестровье.— Ярослав Евгеньевич, можем ли мы из вышеперечисленных событий сделать вывод, что к выборам в Молдавии или в Америке Украина-таки может напасть на Приднестровье. Какие к этому есть предпосылки?— Я родился в Молдавии, и, когда в начале 1990 года начался конфликт в Приднестровье, был ребенком. Ситуация развивалась у меня на глазах. Поэтому, будучи знакомым с положением внутри, предположу, что нельзя исключать серьезных провокаций для эскалации конфликта с украинской стороны.Тогда, в 90-е, было кровопролитие, шли бои, но удалось сесть за стол переговоров, и все закончилось тем, что сегодня в Приднестровье находятся миротворческие силы. Стоит отдать должное геройскому поступку и жесткой позиции прежде всего генерала Александра Лебедя, командующего 14-й гвардейской общевойсковой армией, которая тогда стояла в Приднестровье.Многие жители Приднестровья проходили службу в армии и сегодня являются гражданами Российской Федерации и служат в Вооруженных силах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Но республика, в том числе миротворцы, на протяжении многих лет испытывают на себе различные провокации.Напомню, что Приднестровье — это территория, которая с одной стороны граничит с Молдавией, а с другой находится на рубеже с Одесской областью. Там находятся склады с боеприпасами и уже фиксировались прилеты беспилотных летательных систем. По моей информации, военно-политическое руководство и спецслужбы ПМР осознают и понимают, что происходит, и ко всему готовы.— Но как это может быть реализовано? Зеленский не может просто взять и ввести украинскую армию в республику. Для этого как минимум Украине нужно какое-то письменное "разрешение" Молдавии — дескать, дайте мне возможность освободить Приднестровье от "сепаратистов".— Ввод войск — это ведь тоже провокация. Но я не хочу уходить в какие-то фантазии, потому что не военный специалист. События могут развиваться по самым разным сценариям. Все возможно. — Как Россия в данном случае может себя повести? Какие есть варианты защитить Приднестровье?— Тут все очень непросто. Во-первых, Приднестровье — это особая территория. Во-вторых, Молдавия не является участником никакого конфликта, входит в СНГ. В-третьих, на границе Приднестровья и Молдавии стоят миротворцы, в том числе россияне. Четвертое — и в ПМР, и в Молдавии проживают граждане Российской Федерации.Что касается украинской стороны, могут быть использованы любые возможности, если будет стоять задача эскалации конфликта и создания в республике напряженности.— Если к власти на выборах 20 октября снова приедет Майя Санду, то Молдавия уйдет под Румынию, говорят многие эксперты. Что тогда будет с Приднестровьем?— Эту фразу "Молдавия уйдет под Румынию" я слышу с 1990 года.Я наблюдал, как выстраивали огромные митинги, как в государстве стали использовать латиницу вместо кириллицы, в школах начали изучать не молдавский, а румынский язык. Начали вспоминать про предков, тут же обратили внимание на Стефана Великого. Это молдавский воевода, памятник которому стоит в центре города Кишинева.То есть начали делать определенные акценты и вспоминать историю. Но с того момента никакого воссоединения Молдавии и Румынии не произошло.Кроме того, есть молдаване, которые настроены против того, чтобы быть частью Румынии. Они считают, что молдаване и румыны — два отдельных народа. Если взять исторические предпосылки, то предками молдаван и румын были племена гетто-даки, проживающие в провинции Римской империи.Поэтому Румыния сегодня — это самостоятельное государство. Молдавия же со своей экономикой будет для румын обузой.Другое дело, что многие жители Молдавии, особенно молодежь, имеют гражданство Румынии, что позволяет им работать в любой стране Евросоюза. Они проходят обучение в вузах Румынии. В Молдавии работают некоммерческие организации [Румынии], в том числе вовлекая и воспитывая молодое поколение.На мой взгляд, наша страна, несмотря на то, что в Молдавии проживает много пророссийски настроенных граждан, во многом свой потенциал не использовала. И на самотек были пущены многие процессы.Почему у Запада не получилось реализовать проект "Молдова — анти-Россия" и каких ошибок Евросоюз больше не повторит, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними.
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приднестровье
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, молдавия, приднестровье, румыния, владимир зеленский, александр лебедь, снг, ес
Интервью, Молдавия, Приднестровье, Румыния, Владимир Зеленский, Александр Лебедь, СНГ, ЕС

Ярослав Нилов о возможности провокаций со стороны ВСУ в Преднестровье

07:19 12.10.2024
 
© из личного архива Я.Е.НиловаЯрослав Нилов интервью
Ярослав Нилов интервью
© из личного архива Я.Е.Нилова
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Нельзя исключать серьезных провокаций со стороны Украины для эскалации ситуации в Приднестровье, считает председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Россия приступила к выдавливанию Вооруженных сил Украины из Курской области. Румыния закрыла свое консульство в Ростове. Владимир Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Ранее в августе в эфире украинского телеканала "Киев 24" экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару заявил, что неплохо бы Молдавии вместе с Украиной решить вопрос присутствия российских войск в Приднестровье.
— Ярослав Евгеньевич, можем ли мы из вышеперечисленных событий сделать вывод, что к выборам в Молдавии или в Америке Украина-таки может напасть на Приднестровье. Какие к этому есть предпосылки?
— Я родился в Молдавии, и, когда в начале 1990 года начался конфликт в Приднестровье, был ребенком. Ситуация развивалась у меня на глазах. Поэтому, будучи знакомым с положением внутри, предположу, что нельзя исключать серьезных провокаций для эскалации конфликта с украинской стороны.
Тогда, в 90-е, было кровопролитие, шли бои, но удалось сесть за стол переговоров, и все закончилось тем, что сегодня в Приднестровье находятся миротворческие силы. Стоит отдать должное геройскому поступку и жесткой позиции прежде всего генерала Александра Лебедя, командующего 14-й гвардейской общевойсковой армией, которая тогда стояла в Приднестровье.
Многие жители Приднестровья проходили службу в армии и сегодня являются гражданами Российской Федерации и служат в Вооруженных силах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Но республика, в том числе миротворцы, на протяжении многих лет испытывают на себе различные провокации.
Напомню, что Приднестровье — это территория, которая с одной стороны граничит с Молдавией, а с другой находится на рубеже с Одесской областью. Там находятся склады с боеприпасами и уже фиксировались прилеты беспилотных летательных систем.
По моей информации, военно-политическое руководство и спецслужбы ПМР осознают и понимают, что происходит, и ко всему готовы.
Ярослав Нилов
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Ярослав Нилов: кто онДепутат Государственной Думы
— Но как это может быть реализовано? Зеленский не может просто взять и ввести украинскую армию в республику. Для этого как минимум Украине нужно какое-то письменное "разрешение" Молдавии — дескать, дайте мне возможность освободить Приднестровье от "сепаратистов".
— Ввод войск — это ведь тоже провокация. Но я не хочу уходить в какие-то фантазии, потому что не военный специалист. События могут развиваться по самым разным сценариям. Все возможно.
— Как Россия в данном случае может себя повести? Какие есть варианты защитить Приднестровье?
— Тут все очень непросто.
Во-первых, Приднестровье — это особая территория. Во-вторых, Молдавия не является участником никакого конфликта, входит в СНГ. В-третьих, на границе Приднестровья и Молдавии стоят миротворцы, в том числе россияне. Четвертое — и в ПМР, и в Молдавии проживают граждане Российской Федерации.
Что касается украинской стороны, могут быть использованы любые возможности, если будет стоять задача эскалации конфликта и создания в республике напряженности.
— Если к власти на выборах 20 октября снова приедет Майя Санду, то Молдавия уйдет под Румынию, говорят многие эксперты. Что тогда будет с Приднестровьем?
— Эту фразу "Молдавия уйдет под Румынию" я слышу с 1990 года.
Я наблюдал, как выстраивали огромные митинги, как в государстве стали использовать латиницу вместо кириллицы, в школах начали изучать не молдавский, а румынский язык. Начали вспоминать про предков, тут же обратили внимание на Стефана Великого. Это молдавский воевода, памятник которому стоит в центре города Кишинева.
То есть начали делать определенные акценты и вспоминать историю. Но с того момента никакого воссоединения Молдавии и Румынии не произошло.
Кроме того, есть молдаване, которые настроены против того, чтобы быть частью Румынии. Они считают, что молдаване и румыны — два отдельных народа. Если взять исторические предпосылки, то предками молдаван и румын были племена гетто-даки, проживающие в провинции Римской империи.
Поэтому Румыния сегодня — это самостоятельное государство. Молдавия же со своей экономикой будет для румын обузой.
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБрифинг М. Санду в Кишиневе
Брифинг М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Другое дело, что многие жители Молдавии, особенно молодежь, имеют гражданство Румынии, что позволяет им работать в любой стране Евросоюза. Они проходят обучение в вузах Румынии. В Молдавии работают некоммерческие организации [Румынии], в том числе вовлекая и воспитывая молодое поколение.
На мой взгляд, наша страна, несмотря на то, что в Молдавии проживает много пророссийски настроенных граждан, во многом свой потенциал не использовала. И на самотек были пущены многие процессы.
Почему у Запада не получилось реализовать проект "Молдова — анти-Россия" и каких ошибок Евросоюз больше не повторит, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними.
 
ИнтервьюМолдавияПриднестровьеРумынияВладимир ЗеленскийАлександр ЛебедьСНГЕС
 
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