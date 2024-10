https://ukraina.ru/20241005/1057872322.html

"Элита Ирана, скрепя зубами, превращается из торговой в воинскую" - Выдрин

"Элита Ирана, скрепя зубами, превращается из торговой в воинскую" - Выдрин - 05.10.2024 Украина.ру

"Элита Ирана, скрепя зубами, превращается из торговой в воинскую" - Выдрин

Иранская элита воспринимает необходимость трансформации как вынужденную необходимость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин

2024-10-05T06:00

2024-10-05T06:00

2024-10-05T06:00

новости

иран

израиль

сша

дмитрий выдрин

ближний восток

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057794529_0:0:3464:1948_1920x0_80_0_0_c4172989ff7dc930874eaa4d9ee4f221.jpg

По мнению эксперта, сообщения западной прессы о том, что иранский президент Масуд Пезешкиан якобы не был осведомлён о планировании Ираном ракетного удара по Израилю, выглядят сомнительными и расходящимися с реальностью."Мне доводилась бывать в Иране, - сказал Выдрин. - Сложилось впечатление, что это не та страна, где президент не в курсе важнейших событий".По мнению эксперта, ракетные удары по другой стране – это прерогатива регулярной армии и политического руководства. Вероятность описанной The New York Times ситуации* является крайне маловероятной. В то же время для иранцев акция могла иметь символическое значение.* Ранее издание The New York Times сообщило, что Пезешкиан якобы не был проинформирован о планируемой атаке по территории Израиля до её начала, удары нанесли военно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а не регулярная армия.Эксперт предположил, что исходя из своей традиции иранцы могли назвать свою операцию "Трепетная ночь"."Во-вторых, Иран проходит мучительную для себя фазу реинкарнации: его элита, скрепя зубами, превращается из торговой в воинскую. Они этого не хотят, но принимают как неизбежное: выжить в наступающем новом мире купцу нельзя. Только — воину, - продолжил Выдрин. - В-третьих, сложно не воспользоваться ситуацией, когда главные покровители Израиля чрезмерно отвлеклись на Украину".Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация Также на эту тему интервью Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной

иран

израиль

сша

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, израиль, сша, дмитрий выдрин, ближний восток, война