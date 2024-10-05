"Элита Ирана, скрепя зубами, превращается из торговой в воинскую" - Выдрин - 05.10.2024 Украина.ру
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"Элита Ирана, скрепя зубами, превращается из торговой в воинскую" - Выдрин
"Элита Ирана, скрепя зубами, превращается из торговой в воинскую" - Выдрин - 05.10.2024 Украина.ру
"Элита Ирана, скрепя зубами, превращается из торговой в воинскую" - Выдрин
Иранская элита воспринимает необходимость трансформации как вынужденную необходимость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
2024-10-05T06:00
2024-10-05T06:00
новости
иран
израиль
сша
дмитрий выдрин
ближний восток
война
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По мнению эксперта, сообщения западной прессы о том, что иранский президент Масуд Пезешкиан якобы не был осведомлён о планировании Ираном ракетного удара по Израилю, выглядят сомнительными и расходящимися с реальностью."Мне доводилась бывать в Иране, - сказал Выдрин. - Сложилось впечатление, что это не та страна, где президент не в курсе важнейших событий".По мнению эксперта, ракетные удары по другой стране – это прерогатива регулярной армии и политического руководства. Вероятность описанной The New York Times ситуации* является крайне маловероятной. В то же время для иранцев акция могла иметь символическое значение.* Ранее издание The New York Times сообщило, что Пезешкиан якобы не был проинформирован о планируемой атаке по территории Израиля до её начала, удары нанесли военно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а не регулярная армия.Эксперт предположил, что исходя из своей традиции иранцы могли назвать свою операцию "Трепетная ночь"."Во-вторых, Иран проходит мучительную для себя фазу реинкарнации: его элита, скрепя зубами, превращается из торговой в воинскую. Они этого не хотят, но принимают как неизбежное: выжить в наступающем новом мире купцу нельзя. Только — воину, - продолжил Выдрин. - В-третьих, сложно не воспользоваться ситуацией, когда главные покровители Израиля чрезмерно отвлеклись на Украину".Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация Также на эту тему интервью Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной
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новости, иран, израиль, сша, дмитрий выдрин, ближний восток, война
Новости, Иран, Израиль, США, Дмитрий Выдрин, Ближний Восток, война

"Элита Ирана, скрепя зубами, превращается из торговой в воинскую" - Выдрин

06:00 05.10.2024
 
Иран, флаг
Иран, флаг
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Иранская элита воспринимает необходимость трансформации как вынужденную необходимость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
По мнению эксперта, сообщения западной прессы о том, что иранский президент Масуд Пезешкиан якобы не был осведомлён о планировании Ираном ракетного удара по Израилю, выглядят сомнительными и расходящимися с реальностью.
"Мне доводилась бывать в Иране, - сказал Выдрин. - Сложилось впечатление, что это не та страна, где президент не в курсе важнейших событий".
По мнению эксперта, ракетные удары по другой стране – это прерогатива регулярной армии и политического руководства. Вероятность описанной The New York Times ситуации* является крайне маловероятной. В то же время для иранцев акция могла иметь символическое значение.
* Ранее издание The New York Times сообщило, что Пезешкиан якобы не был проинформирован о планируемой атаке по территории Израиля до её начала, удары нанесли военно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а не регулярная армия.
"Во-первых, персы любят поэтическую красоту даже в крайних, зловещих и мистических формах. Удар был нанесен в канун еврейского Нового года, который имеет метафорическое название "трепетные дни",- сказал Выдрин. - В этот период принято не радоваться, как у нас, а вспоминать свои былые грехи и каяться".
Эксперт предположил, что исходя из своей традиции иранцы могли назвать свою операцию "Трепетная ночь".
"Во-вторых, Иран проходит мучительную для себя фазу реинкарнации: его элита, скрепя зубами, превращается из торговой в воинскую. Они этого не хотят, но принимают как неизбежное: выжить в наступающем новом мире купцу нельзя. Только — воину, - продолжил Выдрин. - В-третьих, сложно не воспользоваться ситуацией, когда главные покровители Израиля чрезмерно отвлеклись на Украину".
Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация
Также на эту тему интервью Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной
 
НовостиИранИзраильСШАДмитрий ВыдринБлижний Востоквойна
 
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