https://ukraina.ru/20250411/1062432433.html

Зеленский шантажирует ЕС, Путин выполняет обещания. Как работает "энергетический мораторий"

Зеленский шантажирует ЕС, Путин выполняет обещания. Как работает "энергетический мораторий" - 11.04.2025 Украина.ру

Зеленский шантажирует ЕС, Путин выполняет обещания. Как работает "энергетический мораторий"

В ночь на 10 апреля ВС РФ ударили по целям в Киеве. Городские власти подтверждают, что в Голосеевском районе города загорелось складское помещение. Местные паблики предполагают, что речь идет о крупных военных хранилищах

2025-04-11T09:36

2025-04-11T09:36

2025-04-11T12:59

эксклюзив

россия

украина

киев

владимир путин

владимир скачко

дональд трамп

вооруженные силы украины

украина.ру

россети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062432937_0:121:2880:1741_1920x0_80_0_0_23e229ee5500d71a7892be070e32adf6.jpg

А украинские формирования сутками ранее осуществили очередной крупный налет на территорию России. Всего в ночь на 9 апреля средства ПВО ВС РФ перехватили 180 вражеских БПЛА над страной. Важное обстоятельство - целились ВСУ в объекты энергетики: газораспределительную подстанцию "Темрюк" и компрессорную подстанцию "Кореновская" в Краснодарском крае, Ботиевскую ветроэлектростанцию в Запорожье и высоковольтную ЛЭП в Каменском районе Ростовской области.В четверг, 11 апреля, как раз к российско-американским переговорам в Стамбуле ВСУ нанесли удары по энергетическим объектам в регионах РФ. Операторы украинских беспилотников старались попасть по высоковольтным линиям, а также били по трансформаторным подстанциям.Из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия Новодонбасская - Победа филиала ПАО "Россети" - Донбасское ПМЭС в Луганской области, оставив без электричества промышленное предприятие "Стахановский завод ферросплавов". В Запорожской области по той же причине отключилась высоковольтная линия ГУП "Таврия-Энерго", которая питала мини-котельную. В Краснодарском произошло отключение высоковольтной линии Варениковская - Джигинская ПАО "Россети Кубань". городе Шебекино был поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород".Между тем, 18 марта, во время разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российский лидер отметил недоговороспособность Украины, однако согласился на взаимное прекращении Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней. То есть до 18 апреля.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев не просто не выполнил своей части договоренностей, но только усилил удары по энергетическим объектам РФ.Например, 8 апреля ВСУ четырежды атаковали Курскую, Запорожскую и Ростовскую области. В Минобороны РФ уточнили, что в результате повреждения Ботиевской ветровой электростанцией украинским дроном, мощность объекта была вынужденно снижена. В Курской области из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго", несколько сел региона остались без света. Примерно также сложилась ситуация и в Ростовской области. Там была повреждена высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго", что привело к отключениям электроэнергии для потребителей.Перечислись все "энергетические" налеты ВСУ за последние недели не представляется возможным. Однако стоит назвать самые крупные из них:В российском военном ведомстве заявили, что этот обстрел, как и многие другие, показывает, что "все публично заявленные обязательства киевского режима" об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре оказались "уловкой Зеленского".Чуть позже военный эксперт Виталий Киселев в эфире "Соловьев Live" отметил, что Киев использует энергетический мораторий для восстановления железнодорожной инфраструктуры, которая очень нужна ему для переброски подразделений под Славянск и Краматорск в подконтрольной части Донецкой Народной Республики (ДНР)."Также докладывают нам наши партизаны о том, что в Славянск и Краматорск прибывает большое количество личного состава и техники. <…> Вот это вот перемирие, которое якобы у нас существует, идет на пользу только украинской стороне, потому как они восстанавливают железнодорожный подвижной состав. Электрифицируют его, восстанавливают для того, чтобы оперативно можно было на большие дистанции перебросить большое количество сразу и личного состава, и техники", - отметил Киселев.Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире СоловьёвLIVE добавил, что Соединенные Штаты при этом "молчат, притворяясь слепыми"."Украина устремилась на мощную инфраструктуру, остановка которой, по ее мнению, нанесет России экономический ущерб.<...> Владимир Зеленский, шантажируя в том числе и европейские страны, заставляя их платить еще больше денежных средств за это вооруженное противостояние, предлагает "блок на негатив"", - отметил Клинцевич.Однако несмотря на все эти обстоятельства Владимир Путин держит данное им 18 марта обещание не бить по энергетике Украины. И на это у него как минимум две причины - политическая и геополитическая - заявил в комментарии изданию Украина.ру политический обозреватель Владимир Скачко.Он уточнил, что обвинения в адрес России - это работа Запада по подрыву репутации Москвы именно в глазах мирового большинства. И Путин решает эту геополитическую проблему, в том числе с помощью энергетического моратория. Глядя на такое поведение Москвы, страны Глобального Юга понимают, что Россия не только надежная и миролюбивая, но и выгодный партнер для торговли, экономического и технологического сотрудничества.По мнению Скачко, очертания новой картины мира, которую строит Путин, будут видны уже в ближайшие два-три года. К тому времени основные игроки, которые ранее были "на волне", понесут убытки и ослабнут, а те, кто на этих руинах начнут сообща строить, получат хорошие преимущества в виде роста благосостояния стран и уровня жизни их отдельных граждан.Военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру отметил, что дальнейшая судьба моратория - продлять его или не продлять - политическое решение Верховного главнокомандующего, который точно знает, как взвесить все за и против.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Александр Зимовский добавил, что если до 18 апреля срок энергетического моратория не будет продлен, то Россия преподнесет большой "подарок" для украинской энергетики и других объектов, которые месяц никто не трогал."Киевский режим должен убедиться, что мы не просто дали ему отдышаться, а копили силы для удара по крупной энергетической единице", - подчеркнул эксперт в интервью В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС.Россия не молчитДаже в тех обстоятельствах, которые не позволяют Москве уничтожать энергетику противника, Россия не остается безмолвной по отношению к ВСУ. Бойцы ВС РФ продолжают продвижение на фронте, а также сосредоточиваются на ударах по военным объектам Украины.Так, в сводке Минобороны РФ за 10 апреля уточняется, что Вооруженные силы России нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, включая 21 пункт управления беспилотниками, а также скоплениям живой силы.Накануне французское издание Le Monde со ссылкой на ВСУшника Антона Сербина сообщило, что российские военные нанесли удар по украинскому оборонному предприятию, расположенному в городе Шостка Сумской области. Газета не указала название завода, о котором вела речь, но резюмировала, что объект был уничтожен. Украинские издания уточнили, что в городе Шостка расположен завод "Импульс", единственное в стране предприятие, на котором производились необходимые для создания взрывных устройств средства.Чуть раньше ВС РФ нанесли массированный удар по двум регионам Украины - Харьковской и Днепропетровской областям. И это крайне тревожный сигнал, уверены украинские эксперты.Ряд местных пабликов уточнили, что "по некоторой информации", ВС России уничтожили в Харьковской области склады с медицинским оборудованием и техникой ВСУ, а также удар пришелся по территории кондитерской фабрики ASAL, которую ВСУ использовали как логистический объект для маскировки техники и как склад для вооружений. Уничтожены два грузовика и два легковых автомобиля. Повреждено оборудование технического блока. Более того, после прилёта возникла детонация боеприпасов."Причем это не единственные точки "прилетов". Менее плотные удары наносятся и по объектам в других областях. Особенно в Донецкой. Если так пойдет и дальше, то в апреле мы вновь увидим рекорд по примененным "Гераням", - заметил военный блогер Юрий Подоляка.P.S. В покерном сленге есть такое понятие как "акула". Так называют высококвалифицированных опытных игроков, которые характеризуются высокой стратегической проницательностью и способностью использовать ошибки своих противников. А еще такие люди не склонны к паникерству и умеют ждать.Тем временем Украинские эксперты размышляют о том, кому продаться - России или США: Трамп превратил украинскую карету в тыкву.

https://ukraina.ru/20250325/1062044374.html

https://ukraina.ru/20250329/1062061757.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Марина Полякова

Марина Полякова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

эксклюзив, россия, украина, киев, владимир путин, владимир скачко, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, россети, вс рф, удары, энергетика, переговоры