Россия и США - соседи, бельевая веревка против БПЛА и триумф Овечкина. Неделя в фотографиях
5 апреля: массовые протесты в США
В субботу, 5 апреля, жители 1400 городов всех 50-ти американских штатов вышли на демонстрации под лозунгом Hands Off ("Руки прочь"). Организаторы выдвинули три главных требования: "прекратить захват власти миллиардерами и коррупцию администрации Трампа; прекратить сокращение федеральных фондов и атаки на иммигрантов, трансгендеров и другие сообщества".
© AP / Jose Luis Magana
© AP / Jose Luis Magana
© AP / Jose Luis Magana
© AP / Jose Luis Magana
Политолог-американист Константин Блохин пояснил газете Metro, что ничего удивительного в этой истории нет: протесты - очередная попытка "глубинного государства" (deep state) устроить цветную революцию против неугодной власти. Только на этот раз эта неудобная власть оказалась прямо под боком - в Вашингтоне: "Падающего - подтолкни"! Ответный ход противников Трампа, или Занимательная торговая математика.
6 апреля
В прошедшее воскресенье, 6 апреля, российский форвард Александр Овечкин стал автором рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись шайбой в ворота "Нью-Йорк Айлендерс". Это попадание стало 895-м, предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, у него было 894 гола.
© AP / Adam Hunger
1 из 6
© AP / Adam Hunger
© Getty Images / Bruce Bennett
5 из 6
© Getty Images / Bruce Bennett
1 из 6
© AP / Adam Hunger
5 из 6
© Getty Images / Bruce Bennett
Чуть позже Национальная хоккейная лига в Европе (NHL Europe) убрала произнесенное Овечкиным слово "русские" на мероприятии по его чествованию. В фразе "Русские, мы сделали это" первое слово было заменено на "Watching", то есть "присутствующие": NHL Europe в речи Овечкина заменила слово "русские" на другое.
7 апреля
Глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети Х видео, в котором наглядно показал, что Россию и Америку разделяет всего 3,8 км, о чем "не все американцы знают". Речь идет о российско-американской границе между островами Ратманова и Крузенштерна в Беринговом проливе.
"Зимой вода замерзает и создает ледяной мост между двумя странами, что делает возможным перейти границу сухопутным путем", - говорится в видео.
"Дикость. Америка и Россия - соседи и должны быть естественными союзниками", - отреагировал на пост Маска блогер Иэн Майлз Чон.
При этом Маск показал некорректную карту России в своем видео, не включив в ее состав Крым, Севастополь, Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области.
8 апреля
Во вторник российские штурмовики освободили Гуево в Курской области и подняли флаг страны в центре села. Сейчас ВС РФ перемалывают остатки живой силы противника в регионе - в селе Горналь и на хуторе Олешня.
Чуть позже агентство РИА Новости, публикуя материал из Курской области, рассказало о местном мальчике Сергее, который выходил на дорогу встречать российских военных и в итоге собрал 140 флагов подразделений, участвовавших в освобождении региона
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМальчик из Курской области каждый день приветствует российских военных
Мальчик из Курской области каждый день приветствует российских военных
9 апреля
Среда продемонстрировала, что киевский режим не планирует прекращать кошмарить мирное население России. Противостоит ему не только российское ПВО, но иногда и бельевые веревки.
Так, дрон-камикадзе R15 запутался в бельевых веревках у одного из балконов многоквартирного дома в городе Аксай Ростовской области. Дрон не сдетонировал. Местных жителей эвакуировали, и опасную "птицу" убрали саперы.
Другие события дня а материале Поцелуи "ниже пояса" Трампа, последние танки Чехии и русофобская желчь Латвии.
10 апреля
Чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что делегации обсуждали исключительно нормализацию дипломатических отношений двух стран.
11 апреля
Накануне, в пятницу, британская газета Telegraph опубликовала сообщение о том, что Лондон рассматривает размещение военного контингента на Украине . Главная цель развертывания, по информации газеты, состоит в восстановлении ВСУ, а также предоставлении им "столь необходимой передышки": Британия хочет разместить войска на Украине на пять лет - Telegraph.
Параллельно та же газета обнародовала информацию о том, что Украину "тайно" посетил принц Гарри. Британские журналисты утверждают, что герцог Сассекский посетил клинику во Львове, где лечатся раненые украинские военные. Вот такое фото газета взяла на обложку материала:
© X / The Telegraph
© X / The Telegraph
P.S. Также на этой неделе украинские паблики показали снимки с киевских рынков. Там на развалах предлагают товары под названием "Трофеи из Курской области".
О других темах недели в - в материале Зеленский шантажирует ЕС, Путин выполняет обещания. Как работает "энергетический мораторий".