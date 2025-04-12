Россия и США - соседи, бельевая веревка против БПЛА и триумф Овечкина. Неделя в фотографиях - 12.04.2025 Украина.ру
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Россия и США - соседи, бельевая веревка против БПЛА и триумф Овечкина. Неделя в фотографиях
Россия и США - соседи, бельевая веревка против БПЛА и триумф Овечкина. Неделя в фотографиях - 12.04.2025 Украина.ру
Россия и США - соседи, бельевая веревка против БПЛА и триумф Овечкина. Неделя в фотографиях
Украина.ру, 12.04.2025
2025-04-12T05:50
2025-04-12T05:50
эксклюзив
украина
фото
россия
сша
александр овечкин
дональд трамп
илон маск
вооруженные силы украины
ес
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5 апреля: массовые протесты в СШАВ субботу, 5 апреля, жители 1400 городов всех 50-ти американских штатов вышли на демонстрации под лозунгом Hands Off ("Руки прочь"). Организаторы выдвинули три главных требования: "прекратить захват власти миллиардерами и коррупцию администрации Трампа; прекратить сокращение федеральных фондов и атаки на иммигрантов, трансгендеров и другие сообщества".Политолог-американист Константин Блохин пояснил газете Metro, что ничего удивительного в этой истории нет: протесты - очередная попытка "глубинного государства" (deep state) устроить цветную революцию против неугодной власти. Только на этот раз эта неудобная власть оказалась прямо под боком - в Вашингтоне: "Падающего - подтолкни"! Ответный ход противников Трампа, или Занимательная торговая математика.6 апреляВ прошедшее воскресенье, 6 апреля, российский форвард Александр Овечкин стал автором рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись шайбой в ворота "Нью-Йорк Айлендерс". Это попадание стало 895-м, предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, у него было 894 гола.Чуть позже Национальная хоккейная лига в Европе (NHL Europe) убрала произнесенное Овечкиным слово "русские" на мероприятии по его чествованию. В фразе "Русские, мы сделали это" первое слово было заменено на "Watching", то есть "присутствующие": NHL Europe в речи Овечкина заменила слово "русские" на другое.7 апреляГлава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети Х видео, в котором наглядно показал, что Россию и Америку разделяет всего 3,8 км, о чем "не все американцы знают". Речь идет о российско-американской границе между островами Ратманова и Крузенштерна в Беринговом проливе."Зимой вода замерзает и создает ледяной мост между двумя странами, что делает возможным перейти границу сухопутным путем", - говорится в видео."Дикость. Америка и Россия - соседи и должны быть естественными союзниками", - отреагировал на пост Маска блогер Иэн Майлз Чон.При этом Маск показал некорректную карту России в своем видео, не включив в ее состав Крым, Севастополь, Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области.8 апреляВо вторник российские штурмовики освободили Гуево в Курской области и подняли флаг страны в центре села. Сейчас ВС РФ перемалывают остатки живой силы противника в регионе - в селе Горналь и на хуторе Олешня.Чуть позже агентство РИА Новости, публикуя материал из Курской области, рассказало о местном мальчике Сергее, который выходил на дорогу встречать российских военных и в итоге собрал 140 флагов подразделений, участвовавших в освобождении региона9 апреляСреда продемонстрировала, что киевский режим не планирует прекращать кошмарить мирное население России. Противостоит ему не только российское ПВО, но иногда и бельевые веревки.Так, дрон-камикадзе R15 запутался в бельевых веревках у одного из балконов многоквартирного дома в городе Аксай Ростовской области. Дрон не сдетонировал. Местных жителей эвакуировали, и опасную "птицу" убрали саперы.Другие события дня а материале Поцелуи "ниже пояса" Трампа, последние танки Чехии и русофобская желчь Латвии.10 апреляВ четверг в турецком Стамбуле состоялись переговоры России и США. Москву представлял посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Диалог длился примерно шесть часов с перерывом на обед. Журналистов внутрь не пустили.Чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что делегации обсуждали исключительно нормализацию дипломатических отношений двух стран.11 апреляНакануне, в пятницу, британская газета Telegraph опубликовала сообщение о том, что Лондон рассматривает размещение военного контингента на Украине . Главная цель развертывания, по информации газеты, состоит в восстановлении ВСУ, а также предоставлении им "столь необходимой передышки": Британия хочет разместить войска на Украине на пять лет - Telegraph.Параллельно та же газета обнародовала информацию о том, что Украину "тайно" посетил принц Гарри. Британские журналисты утверждают, что герцог Сассекский посетил клинику во Львове, где лечатся раненые украинские военные. Вот такое фото газета взяла на обложку материала:P.S. Также на этой неделе украинские паблики показали снимки с киевских рынков. Там на развалах предлагают товары под названием "Трофеи из Курской области".О других темах недели в - в материале Зеленский шантажирует ЕС, Путин выполняет обещания. Как работает "энергетический мораторий".
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Марина Полякова
Марина Полякова
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Украина.ру
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96
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, фото, россия, сша, александр овечкин, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, ес, курская область, вс рф, флаг, принц, стамбул, переговоры
Эксклюзив, Украина, фото, Россия, США, Александр Овечкин, Дональд Трамп, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, ЕС, Курская область, ВС РФ, флаг, принц, Стамбул, переговоры

Россия и США - соседи, бельевая веревка против БПЛА и триумф Овечкина. Неделя в фотографиях

05:50 12.04.2025
 
© Украина.руКоллаж: неделя в фотографиях
Коллаж: неделя в фотографиях - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Украина.ру
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Полякова
автор Украина.ру
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Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
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5 апреля: массовые протесты в США
В субботу, 5 апреля, жители 1400 городов всех 50-ти американских штатов вышли на демонстрации под лозунгом Hands Off ("Руки прочь"). Организаторы выдвинули три главных требования: "прекратить захват власти миллиардерами и коррупцию администрации Трампа; прекратить сокращение федеральных фондов и атаки на иммигрантов, трансгендеров и другие сообщества".
© AP / Jose Luis Magana
- РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP / Jose Luis Magana
© AP / Jose Luis Magana
- РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP / Jose Luis Magana
Политолог-американист Константин Блохин пояснил газете Metro, что ничего удивительного в этой истории нет: протесты - очередная попытка "глубинного государства" (deep state) устроить цветную революцию против неугодной власти. Только на этот раз эта неудобная власть оказалась прямо под боком - в Вашингтоне: "Падающего - подтолкни"! Ответный ход противников Трампа, или Занимательная торговая математика.
6 апреля
В прошедшее воскресенье, 6 апреля, российский форвард Александр Овечкин стал автором рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись шайбой в ворота "Нью-Йорк Айлендерс". Это попадание стало 895-м, предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, у него было 894 гола.
© AP / Adam Hunger
1 из 6

© AP / Adam Hunger
© РИА Новости . Алексей Алексеев / Перейти в фотобанк

Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по забитым голам
2 из 6

© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Алексеев / Перейти в фотобанк

Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по забитым голам
3 из 6

© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Алексеев / Перейти в фотобанк

Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по забитым голам
4 из 6

© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в фотобанк
© Getty Images / Bruce Bennett
5 из 6

© Getty Images / Bruce Bennett
© РИА Новости . Алексей Алексеев / Перейти в фотобанк

Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по забитым голам
6 из 6

© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в фотобанк
1 из 6

© AP / Adam Hunger
2 из 6

© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в фотобанк
3 из 6

© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в фотобанк
4 из 6

© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в фотобанк
5 из 6

© Getty Images / Bruce Bennett
6 из 6

© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в фотобанк
Чуть позже Национальная хоккейная лига в Европе (NHL Europe) убрала произнесенное Овечкиным слово "русские" на мероприятии по его чествованию. В фразе "Русские, мы сделали это" первое слово было заменено на "Watching", то есть "присутствующие": NHL Europe в речи Овечкина заменила слово "русские" на другое.
7 апреля
Глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети Х видео, в котором наглядно показал, что Россию и Америку разделяет всего 3,8 км, о чем "не все американцы знают". Речь идет о российско-американской границе между островами Ратманова и Крузенштерна в Беринговом проливе.
"Зимой вода замерзает и создает ледяной мост между двумя странами, что делает возможным перейти границу сухопутным путем", - говорится в видео.
"Дикость. Америка и Россия - соседи и должны быть естественными союзниками", - отреагировал на пост Маска блогер Иэн Майлз Чон.
При этом Маск показал некорректную карту России в своем видео, не включив в ее состав Крым, Севастополь, Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области.
8 апреля
Во вторник российские штурмовики освободили Гуево в Курской области и подняли флаг страны в центре села. Сейчас ВС РФ перемалывают остатки живой силы противника в регионе - в селе Горналь и на хуторе Олешня.
Чуть позже агентство РИА Новости, публикуя материал из Курской области, рассказало о местном мальчике Сергее, который выходил на дорогу встречать российских военных и в итоге собрал 140 флагов подразделений, участвовавших в освобождении региона
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМальчик из Курской области каждый день приветствует российских военных
Мальчик из Курской области каждый день приветствует российских военных - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Мальчик из Курской области каждый день приветствует российских военных
9 апреля
Среда продемонстрировала, что киевский режим не планирует прекращать кошмарить мирное население России. Противостоит ему не только российское ПВО, но иногда и бельевые веревки.
Так, дрон-камикадзе R15 запутался в бельевых веревках у одного из балконов многоквартирного дома в городе Аксай Ростовской области. Дрон не сдетонировал. Местных жителей эвакуировали, и опасную "птицу" убрали саперы.
Другие события дня а материале Поцелуи "ниже пояса" Трампа, последние танки Чехии и русофобская желчь Латвии.
10 апреля
В четверг в турецком Стамбуле состоялись переговоры России и США. Москву представлял посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Диалог длился примерно шесть часов с перерывом на обед. Журналистов внутрь не пустили.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк

Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле
1 из 4

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк

Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле
2 из 4

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк

Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле
3 из 4

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк

Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле
4 из 4

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
1 из 4

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
2 из 4

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
3 из 4

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
4 из 4

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что делегации обсуждали исключительно нормализацию дипломатических отношений двух стран.
11 апреля
Накануне, в пятницу, британская газета Telegraph опубликовала сообщение о том, что Лондон рассматривает размещение военного контингента на Украине . Главная цель развертывания, по информации газеты, состоит в восстановлении ВСУ, а также предоставлении им "столь необходимой передышки": Британия хочет разместить войска на Украине на пять лет - Telegraph.
Параллельно та же газета обнародовала информацию о том, что Украину "тайно" посетил принц Гарри. Британские журналисты утверждают, что герцог Сассекский посетил клинику во Львове, где лечатся раненые украинские военные. Вот такое фото газета взяла на обложку материала:
© X / The Telegraph
- РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© X / The Telegraph
P.S. Также на этой неделе украинские паблики показали снимки с киевских рынков. Там на развалах предлагают товары под названием "Трофеи из Курской области".
О других темах недели в - в материале Зеленский шантажирует ЕС, Путин выполняет обещания. Как работает "энергетический мораторий".
 
ЭксклюзивУкраинафотоРоссияСШААлександр ОвечкинДональд ТрампИлон МаскВооруженные силы УкраиныЕСКурская областьВС РФфлагпринцСтамбулпереговоры
 
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