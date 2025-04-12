https://ukraina.ru/20250412/1062465400.html

Россия и США - соседи, бельевая веревка против БПЛА и триумф Овечкина. Неделя в фотографиях

Россия и США - соседи, бельевая веревка против БПЛА и триумф Овечкина. Неделя в фотографиях - 12.04.2025 Украина.ру

Россия и США - соседи, бельевая веревка против БПЛА и триумф Овечкина. Неделя в фотографиях

Украина.ру, 12.04.2025

2025-04-12T05:50

2025-04-12T05:50

2025-04-12T05:50

эксклюзив

украина

фото

россия

сша

александр овечкин

дональд трамп

илон маск

вооруженные силы украины

ес

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5 апреля: массовые протесты в СШАВ субботу, 5 апреля, жители 1400 городов всех 50-ти американских штатов вышли на демонстрации под лозунгом Hands Off ("Руки прочь"). Организаторы выдвинули три главных требования: "прекратить захват власти миллиардерами и коррупцию администрации Трампа; прекратить сокращение федеральных фондов и атаки на иммигрантов, трансгендеров и другие сообщества".Политолог-американист Константин Блохин пояснил газете Metro, что ничего удивительного в этой истории нет: протесты - очередная попытка "глубинного государства" (deep state) устроить цветную революцию против неугодной власти. Только на этот раз эта неудобная власть оказалась прямо под боком - в Вашингтоне: "Падающего - подтолкни"! Ответный ход противников Трампа, или Занимательная торговая математика.6 апреляВ прошедшее воскресенье, 6 апреля, российский форвард Александр Овечкин стал автором рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись шайбой в ворота "Нью-Йорк Айлендерс". Это попадание стало 895-м, предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, у него было 894 гола.Чуть позже Национальная хоккейная лига в Европе (NHL Europe) убрала произнесенное Овечкиным слово "русские" на мероприятии по его чествованию. В фразе "Русские, мы сделали это" первое слово было заменено на "Watching", то есть "присутствующие": NHL Europe в речи Овечкина заменила слово "русские" на другое.7 апреляГлава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети Х видео, в котором наглядно показал, что Россию и Америку разделяет всего 3,8 км, о чем "не все американцы знают". Речь идет о российско-американской границе между островами Ратманова и Крузенштерна в Беринговом проливе."Зимой вода замерзает и создает ледяной мост между двумя странами, что делает возможным перейти границу сухопутным путем", - говорится в видео."Дикость. Америка и Россия - соседи и должны быть естественными союзниками", - отреагировал на пост Маска блогер Иэн Майлз Чон.При этом Маск показал некорректную карту России в своем видео, не включив в ее состав Крым, Севастополь, Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области.8 апреляВо вторник российские штурмовики освободили Гуево в Курской области и подняли флаг страны в центре села. Сейчас ВС РФ перемалывают остатки живой силы противника в регионе - в селе Горналь и на хуторе Олешня.Чуть позже агентство РИА Новости, публикуя материал из Курской области, рассказало о местном мальчике Сергее, который выходил на дорогу встречать российских военных и в итоге собрал 140 флагов подразделений, участвовавших в освобождении региона9 апреляСреда продемонстрировала, что киевский режим не планирует прекращать кошмарить мирное население России. Противостоит ему не только российское ПВО, но иногда и бельевые веревки.Так, дрон-камикадзе R15 запутался в бельевых веревках у одного из балконов многоквартирного дома в городе Аксай Ростовской области. Дрон не сдетонировал. Местных жителей эвакуировали, и опасную "птицу" убрали саперы.Другие события дня а материале Поцелуи "ниже пояса" Трампа, последние танки Чехии и русофобская желчь Латвии.10 апреляВ четверг в турецком Стамбуле состоялись переговоры России и США. Москву представлял посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Диалог длился примерно шесть часов с перерывом на обед. Журналистов внутрь не пустили.Чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что делегации обсуждали исключительно нормализацию дипломатических отношений двух стран.11 апреляНакануне, в пятницу, британская газета Telegraph опубликовала сообщение о том, что Лондон рассматривает размещение военного контингента на Украине . Главная цель развертывания, по информации газеты, состоит в восстановлении ВСУ, а также предоставлении им "столь необходимой передышки": Британия хочет разместить войска на Украине на пять лет - Telegraph.Параллельно та же газета обнародовала информацию о том, что Украину "тайно" посетил принц Гарри. Британские журналисты утверждают, что герцог Сассекский посетил клинику во Львове, где лечатся раненые украинские военные. Вот такое фото газета взяла на обложку материала:P.S. Также на этой неделе украинские паблики показали снимки с киевских рынков. Там на развалах предлагают товары под названием "Трофеи из Курской области".О других темах недели в - в материале Зеленский шантажирует ЕС, Путин выполняет обещания. Как работает "энергетический мораторий".

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Марина Полякова

эксклюзив, украина, фото, россия, сша, александр овечкин, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, ес, курская область, вс рф, флаг, принц, стамбул, переговоры