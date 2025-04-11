Ресурсная сделка США с Украиной не содержит положений о гарантиях безопасности для Киева - NYT - 11.04.2025 Украина.ру
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Ресурсная сделка США с Украиной не содержит положений о гарантиях безопасности для Киева - NYT
Ресурсная сделка США с Украиной не содержит положений о гарантиях безопасности для Киева - NYT - 11.04.2025 Украина.ру
Ресурсная сделка США с Украиной не содержит положений о гарантиях безопасности для Киева - NYT
Очередная версия проекта сделки по оплате Украиной военной и иной помощи США не содержит положений об американских гарантиях безопасности для постсоветской республики. Об этом сообщило издание сообщила газета The New York Times
2025-04-11T19:59
2025-04-11T19:59
новости
сша
вашингтон
украина
дональд трамп
тарас качка
владимир зеленский
природные ресурсы
редкоземельные металлы
сво
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Киевская делегация прибыла в Вашингтон для обсуждения сделки по оплате украинскими минеральными ресурсами военной и прочей помощи США во время СВО, рассказало издание. Переговоры состоялись 11 апреля в Вашингтоне."В пятницу украинская делегация находилась в Вашингтоне для нового раунда переговоров о сделке, которая предоставит Соединенным Штатам значительную долю в природных ресурсах Украины", - сказано в публикации.Там отмечено, что в ходе двухдневных переговоров украинские чиновники во главе с замминистра экономики Тарасом Качкой будут обсуждать "сделку", о которой ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Незадолго до визита украинской делегации глава Белого дома снова заявил, что Украина должна Соединённым Штатам $350 млрд и этот долг Киеву следует погасить поставками редкоземельных металлов и других природных ресурсов, добываемых на Украине.Влиятельная американская газета изучила последнюю версию документа о "ресурсной сделке", которую на техническом уровне должны снова обсудить в Вашингтоне украинские гости без привлечения высокопоставленных коллег. После этого документ будет снова рассматриваться на высшем уровне.Издание выяснило, что в отличие от предыдущих вариантов документа в новой редакции иначе прописано руководство США фондом, который будет реализовывать схему расчёта украинскими природными ресурсами за американскую помощь.Ранее в Киеве настаивали на увязку оплаты украинскими природными ресурсами поставок из США во время СВО с предоставлением Вашингтоном "гарантий безопасности" для нынешнего руководства Украины. При этом Зеленский отрицает долг пред США и до сих пор не рассказывает соотечественникам правду о том, на каких условиях Вашингтон предоставлял Киеву военную, финансовую и иную помощь.Проблему рассмотрел Михаил Павлив в публикации Украина хочет превратить "ресурсную сделку" с США в филькину грамоту
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Новости
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Украина.ру
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новости, сша, вашингтон, украина, дональд трамп, тарас качка, владимир зеленский, природные ресурсы, редкоземельные металлы, сво, международные отношения, международная политика, постсоветское пространство
Новости, США, Вашингтон, Украина, Дональд Трамп, Тарас Качка, Владимир Зеленский, природные ресурсы, редкоземельные металлы, СВО, международные отношения, Международная политика, постсоветское пространство

Ресурсная сделка США с Украиной не содержит положений о гарантиях безопасности для Киева - NYT

19:59 11.04.2025
 
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
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Очередная версия проекта сделки по оплате Украиной военной и иной помощи США не содержит положений об американских гарантиях безопасности для постсоветской республики. Об этом сообщило издание сообщила газета The New York Times
Киевская делегация прибыла в Вашингтон для обсуждения сделки по оплате украинскими минеральными ресурсами военной и прочей помощи США во время СВО, рассказало издание. Переговоры состоялись 11 апреля в Вашингтоне.
"В пятницу украинская делегация находилась в Вашингтоне для нового раунда переговоров о сделке, которая предоставит Соединенным Штатам значительную долю в природных ресурсах Украины", - сказано в публикации.
Там отмечено, что в ходе двухдневных переговоров украинские чиновники во главе с замминистра экономики Тарасом Качкой будут обсуждать "сделку", о которой ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Незадолго до визита украинской делегации глава Белого дома снова заявил, что Украина должна Соединённым Штатам $350 млрд и этот долг Киеву следует погасить поставками редкоземельных металлов и других природных ресурсов, добываемых на Украине.
"Киев и Вашингтон ведут торги по сделке о правах на ресурсы, которую президент Трамп рассматривает как способ "возместить" прошлую помощь США Украине", - сказано в публикации.
Влиятельная американская газета изучила последнюю версию документа о "ресурсной сделке", которую на техническом уровне должны снова обсудить в Вашингтоне украинские гости без привлечения высокопоставленных коллег. После этого документ будет снова рассматриваться на высшем уровне.
Издание выяснило, что в отличие от предыдущих вариантов документа в новой редакции иначе прописано руководство США фондом, который будет реализовывать схему расчёта украинскими природными ресурсами за американскую помощь.
"Гарантии безопасности также исчезли", - констатировало издание.
Ранее в Киеве настаивали на увязку оплаты украинскими природными ресурсами поставок из США во время СВО с предоставлением Вашингтоном "гарантий безопасности" для нынешнего руководства Украины. При этом Зеленский отрицает долг пред США и до сих пор не рассказывает соотечественникам правду о том, на каких условиях Вашингтон предоставлял Киеву военную, финансовую и иную помощь.
Проблему рассмотрел Михаил Павлив в публикации Украина хочет превратить "ресурсную сделку" с США в филькину грамоту
 
НовостиСШАВашингтонУкраинаДональд ТрампТарас КачкаВладимир Зеленскийприродные ресурсыредкоземельные металлыСВОмеждународные отношенияМеждународная политикапостсоветское пространство
 
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