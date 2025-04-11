Ресурсная сделка США с Украиной не содержит положений о гарантиях безопасности для Киева - NYT
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
Очередная версия проекта сделки по оплате Украиной военной и иной помощи США не содержит положений об американских гарантиях безопасности для постсоветской республики. Об этом сообщило издание сообщила газета The New York Times
Киевская делегация прибыла в Вашингтон для обсуждения сделки по оплате украинскими минеральными ресурсами военной и прочей помощи США во время СВО, рассказало издание. Переговоры состоялись 11 апреля в Вашингтоне.
"В пятницу украинская делегация находилась в Вашингтоне для нового раунда переговоров о сделке, которая предоставит Соединенным Штатам значительную долю в природных ресурсах Украины", - сказано в публикации.
Там отмечено, что в ходе двухдневных переговоров украинские чиновники во главе с замминистра экономики Тарасом Качкой будут обсуждать "сделку", о которой ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Незадолго до визита украинской делегации глава Белого дома снова заявил, что Украина должна Соединённым Штатам $350 млрд и этот долг Киеву следует погасить поставками редкоземельных металлов и других природных ресурсов, добываемых на Украине.
"Киев и Вашингтон ведут торги по сделке о правах на ресурсы, которую президент Трамп рассматривает как способ "возместить" прошлую помощь США Украине", - сказано в публикации.
Влиятельная американская газета изучила последнюю версию документа о "ресурсной сделке", которую на техническом уровне должны снова обсудить в Вашингтоне украинские гости без привлечения высокопоставленных коллег. После этого документ будет снова рассматриваться на высшем уровне.
Издание выяснило, что в отличие от предыдущих вариантов документа в новой редакции иначе прописано руководство США фондом, который будет реализовывать схему расчёта украинскими природными ресурсами за американскую помощь.
"Гарантии безопасности также исчезли", - констатировало издание.
Ранее в Киеве настаивали на увязку оплаты украинскими природными ресурсами поставок из США во время СВО с предоставлением Вашингтоном "гарантий безопасности" для нынешнего руководства Украины. При этом Зеленский отрицает долг пред США и до сих пор не рассказывает соотечественникам правду о том, на каких условиях Вашингтон предоставлял Киеву военную, финансовую и иную помощь.
Проблему рассмотрел Михаил Павлив в публикации Украина хочет превратить "ресурсную сделку" с США в филькину грамоту