https://ukraina.ru/20250411/mladzhan-dzhordzhevich-my-ne-ponimaem-kak-serbiya-mozhet-byt-chto-to-dolzhna-ukraine-1062478071.html

Младжан Джорджевич: Мы не понимаем, как Сербия может быть что-то должна Украине

Младжан Джорджевич: Мы не понимаем, как Сербия может быть что-то должна Украине - 11.04.2025 Украина.ру

Младжан Джорджевич: Мы не понимаем, как Сербия может быть что-то должна Украине

Внутриполитическая ситуация в Сербии остается турбулентной. Многомесячные студенческие протесты, начавшиеся еще в ноябре 2024 года, продолжаются. В ответ президент страны Александр Вучич 12 апреля планирует провести массовый митинг своих сторонников для того, чтобы, по его словам, вернуть Сербию на путь процветания

2025-04-11T19:12

2025-04-11T19:12

2025-04-11T19:12

интервью

сербия

белград

украина

александр вучич

владимир зеленский

владимир путин

ес

нато

косово

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Почему протестные акции в Сербии никак не заканчиваются, какие пути выхода из сложившегося положения существуют в данный момент и почему Украина является камнем преткновения в сербско-российских отношениях, в интервью Украина.ру рассказал сербский политик, член Ассамблеи народов Евразии Младжан Джорджевич.- В Сербии с ноября 2024 года продолжаются студенческие акции протеста. Студенты требуют, чтобы обстоятельства трагедии в городе Нови-Сад, когда из-за обрушения железобетонного навеса погибли 16 человек, были представлены общественности, а виновники наказаны. Сербские власти говорят, что это только повод, и что за всеми этими требованиями скрывается попытка майдана. Что Вы об этом думаете?- То, что сегодня происходит в Сербии, я назвал бы народным бунтом. Конечно, непосредственным поводом, который побудил людей выйти на улицы, стала трагедия в Нови-Саде. Из-за работы некомпетентных лиц там потеряли жизни 16 человек. До этого в Сербии произошли два случая массовых убийств – в школе "Владислав Рибникар" в Белграде в мае 2023 года и в двух селах в окрестности города Младеновац всего несколько дней спустя. Это тогда тоже вызвало волну протестов, но они не были настолько длительными. Трагедия на железнодорожном вокзале стала каплей, которая переполнила чашу терпения.Народ выступает против коррупции, которая в Сербии приобрела ненемыслимые масштабы. К тому же, есть и политическая причина – народу надоело постепенное, но последовательное предательство национальных интересов. Сначала в Косово, теперь, как видим, непонятная ситуация складывается вокруг Республики Сербской.- В 1991-1992 гг. вы участвовали в организации студенческих протестов против Слободана Милошевича. Можете ли сравнить эти демонстрации с тем, что происходит сегодня в Сербии? Существует ли разница, или это, по сути, одна и та же технология?- Разница между этим протестами и протестами, в организации которых я участвовал в 1991-1992 гг., огромная. У меня есть несколько причин для того, чтобы так думать. Во-первых, личность тогдашнего югославского лидера Слободана Милошевича нельзя сравнивать с личностью нынешнего президента Сербии Александра Вучича. Несмотря на то, что сербы запомнили Милошевича как противоречивую фигуру, он никогда не унижал сербский народ и не обзывал его "иностранными наймитами".Когда речь шла о студенческих протестах, Милошевич действовал как настоящий государственник. Я расскажу одну историю. В начале протестов 15 июня 1991 года мы заняли здание ректората и все факультеты, которые находятся вокруг этого здания на Площади студентов в Белграде. В ректорате мы организовали свой штаб и в течение ночи я остался дежурить в помещении, где этот штаб находился.В какой-то момент ко мне кто-то постучался. Незнакомый человек показал удостоверение сотрудника тогдашней Службы государственной безопасности. Он сказал мне, что его люди по приказу президента Милошевича распределены по всему периметру площади. Даже показал мне, в каких местах они дежурят. Этот человек сказал мне, что президент распорядился оберегать студентов так, чтобы в ходе протестных выступлений с ними абсолютно ничего плохого не случилось. И так продолжалось весь месяц, пока шли протесты.При этом мы тогда, в отличие от теперешних студентов, выдвигали политические требования. В отличие от Милошевича, Вучич с первого дня возникновения протестов допустил ряд ошибок.- Какие его действия Вы считаете ошибочными?- В отличие от Милошевича, Вучич попытался разогнать протесты с помощью организованных провокаций, а также дискредитации студентов в общественном пространстве. То, что студенческие акции все еще продолжаются, частично является заслугой самих сербских властей, которые думали, что студентов достаточно запугать. Наоборот, это заставило их ощутить себя носителями важной общественной миссии.Александр Вучич в публичном пространстве назвал называл студентов "иностранными наймитами", находил "хорватский след" в организации протестов, говорил, что они работают на иностранные спецслужбы, что действуют против собственного государства, что они ленивые и поэтому ищут предлог, чтобы не учиться.Потом мишенью нападок оказались преподаватели университета, особенно ректор Университета в Белграде, затем адвокаты и актеры, которые тоже присоединились к протестным акциям.Но главная ошибка была в том, что власти не захотели сразу выполнить требования студентов. Ведь они не были политическими. Они касались непосредственных причин трагедии.- Напомните, пожалуйста, что требовали студенты в начале акции протестов в ноябре 2024 года?- Основное требование касалось размещения оригинальной документации, касающейся реконструкции фасада здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде в открытом доступе. Затем студенты требовали наказать провокаторов, которые избивали участников протестных акций и отпустить на свободу задержанных участников демонстраций. Четвертое и последнее требование касалось закона о финансировании университета и увеличения бюджета на высшее образование. Не было ни одного требования, которое каким-то образом касалось бы власти Александра Вучича.Но почему президент не выполнил эти требования? Если бы он опубликовал полную документацию реконструкции здания вокзала, это стало бы наглядным доказательством коррупции.В тюрьме в данный момент ждут суда люди, которые на самом деле не главные виновники трагедии. Это исполнители работ. Настоящие виновники не призваны к ответственности. Мы знаем, что железнодорожный вокзал два раза открывали после реконструкции, что у этого строительного объекта не было разрешения на использование. Это только один, но весьма трагический пример, который свидетельствует об уровне коррупции у нас в стране.- Насколько мне известно, сербские власти выделили дополнительные средства на финансирование высшего образования, отпустили на свободу всех задержанных участников демонстраций, в отношении лиц, напавших на студентов, ведётся расследование. Единственным спорным условием остается строительная документация, хотя власти утверждают, что всё уже находится в открытом доступе.- Власти неоднократно говорили о том, что документация опубликована. Но с момента трагедии до момента начала публикации документов прошло достаточно много времени. Никто уже не верит, что она не сфальсифицирована. Так что этот вопрос становится бессмысленным.- Студенческие и гражданские выступления достигли своего пика в ходе массового митинга в Белграде 15 марта. Это было самое массовое публичное собрание в истории Сербии. Что происходит после него? Как сложившаяся ситуация в итоге разрешится?- В Сербии после митинга 15 марта особо актуальным стал вопрос политической артикуляции всего этого движения. Дело в том, что его идейными вдохновителями действительно являются студенты, которые не требовали никакой смены власти. Но люди, которые идут на протесты, чтобы поддержать студентов, придерживаются оппозиционных взглядов, и они ожидают, что все это движение в какой-то момент перейдет в политическое русло.Поэтому можно предположить, что события будут развиваться по одному из нескольких возможных сценариев. При этом я хочу подчеркнуть, что я не выступаю ни за один из них и говорю об этом только как о теоретической модели.Первый возможный сценарий – это создание студентами и их преподавателями какой-то новой политической партии или движения, которое примет участие в будущих выборах. Второй – студенты поддержат объединенную оппозицию, которая будет участвовать в выборах одним списком. Третий – студенты добавят к существующим требованиям главное политическое требование о формировании переходного правительства.Все эти варианты обсуждаются в сербском обществе. Но это ни в коем случае не значит, что их придумали студенты.Со своей стороны я хотел бы подчеркнуть, что сербский народ больше всего хотел бы, чтобы нашелся легальный и легитимный выход из данной ситуации. Это могут быть только выборы, но свободные выборы, на которых не будут голосовать "мертвые души" и которым будет предшествовать честная кампания в СМИ. Таким образом Сербия вернулась бы к тому, что у нас было с 2000 по 2012 год, когда власть менялась в результате выборов. Воислав Коштуница ушел из власти потому, что проиграл выборы, Борис Тадич (Коштуница и Тадич - бывшие президенты СР Югославии и Сербии после 2000 года - Ред.) тоже.- Давайте вернемся все-таки к первому вопросу. Вы говорите, что в Сербии не происходит майдана. Однако бросается в глаза, что студенты очень хорошо организованы, что их акции часто стоят немалых денег? Как такое получается, если за ними никто не стоит?- Да, многие задаются вопросом, кто это все финансирует и сколько все это стоит. Как бы это странно ни звучало, но главный источник финансирования для студентов – это сербская солидарность. Если студенты сегодня напишут в соцсетях, что им нужно 100 или 200 раскладушек, чтобы разместить участников шествий, которые идут пешком из одного города в другой, они на следующий день все это и получат.Второй источник финансирования – это сербская диаспора, которая в основном поддерживает студентов. Также перед каждым факультетом стоит коробка для пожертвований, и люди там оставляют деньги, кто сколько хочет.Надо понимать, что студент – это не какой-то изолированный молодой человек, у него есть родители, есть родственники – бабушка, дедушка, тетя, дядя. Поэтому все считают студентов своими и поэтому мы видели невероятные сцены, когда студенческие шествия встречали всеми деревнями и выносили им на дорогу все, что есть дома. Кто ведро яблок, а кто и целого поросёнка на вертеле.- Спикер парламента Сербии Анна Брнабич на днях назвала российскую СВО "агрессией" и актом нарушения международного права. При этом она отметила, что Сербия является должником Украины, потому что Киев не признал Косово. Можете ли рассказать, на чем основывается сербская позиция по отношению к украинском конфликту?- Несмотря на поляризацию, которая в международных отношениях наступила после начала российской специальной военной операции, сербские власти пытаются сохранить хорошие отношения и с Россией, и с Западом, и с Китаем, и с США, и с Евросоюзом. Поэтому заявления официальных лиц, будь это спикер парламента, министр в правительстве или сам президент Александр Вучич, продиктованы правилами этой сложной многоходовки с неизвестным результатом.Но при этом некоторые иностранные партнеры в этой игре на сохранение видимости хороших отношений являются более предпочтительными, чем другие. Я напомню, что c февраля 2022 года Вучич неоднократно встречался с Владимиром Зеленским, и при этом он за это время ни разу не встретился с Владимиром Путиным. Правда, мы, сербы надеемся, что ситуация изменится 9 мая, так как Вучич обещал принять участие в празднованиях 80-летия Победы во Второй мировой войне в Москве.К сожалению, для того, чтобы сохранить хорошие отношения с западными партнерами, сербские власти продают им оружие, которое в итоге оказывается на Украине. Это уже не секрет. Западные СМИ упоминали цифру в 800 млн евро, но я уверен, что она гораздо больше.Тут же можно добавить нарратив о якобы „российской агрессии“ против Украины, который продвигается в большинстве сербских СМИ, ниходящихся под контролем как Запада, так и властей в Белграде. Этот нарратив оправдывается принципиальной позицией Белграда по поводу недопустимости изменения международно признанных границ, продиктованном желанием сохранить Косово.Также подчеркивается, что Киев не признал независимость Косово. Но это такая своеобразная хитрость, так как Украина не может признать Косово из-за собственной внутриполитической ситуации. Не понимаю, как мы тут можем быть у них в долгу.При этом я хотел бы подчеркнуть, что большинство сербов поддерживает специальную военную операцию, которую они воспринимают как борьбу России против НАТО. Сербский народ понимает, почему русские решили защищать население Донбасса от террора киевского режима. Мы сами пережили что-то подобное и в Хорватии, и в Косово и Метохии.Больше о внутриполитической ситуации в Сербии в материале Татьяны Стоянович Студенты против тайного оружия. Самый массовый антиправительственный митинг в истории Сербии

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

интервью, сербия, белград, украина, александр вучич, владимир зеленский, владимир путин, ес, нато, косово, протесты