https://ukraina.ru/20250411/1062439132.html

Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны

Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны - 11.04.2025 Украина.ру

Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны

Сейчас Америка постепенно приберегает к рукам своих вассалов. Это долгий процесс. И он косвенно влияет на переговоры между Москвой и Вашингтоном. Но "собака лает, караван идет". Параллельно боевым действиям на Украине будет идти переговорный процесс, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2025-04-11T07:00

2025-04-11T07:00

2025-04-11T07:00

интервью

украина

европа

россия

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нато

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей Петрович, США начали выводить военную технику и персонал из логистического центра в Жешуве. Как на ваш взгляд, это решение может изменить ситуацию с поставками оружия не Украину? Или, может быть, это вообще нет смысла обсуждать, поскольку важнее, не то, что у них с вооружениями, а что у нас?- Для начала я вам поясню общий контекст.США последовательно перекладывают за происходящее на Европейском ТВД на сами страны Европы по принципу "Спасение утопающих – дело рук самих утопающих". А эти "утопающие" им говорят: "Вы далеко не уходите, но мы сами справимся. Мы за войну до последнего украинца". Вот такое странное у них поведение.Что касается присутствия американских войск в Европе, то до начала СВО там насчитывалось около 65 тысяч штыков. После СВО эта цифра превысила 100 тысяч. И в связи с тем, что Трамп сейчас выступает в роли миротворца и пытается найти контакты с Россией (и по Украине, и по глобальной безопасности), он делает определенные шаги, которые приносят пользу в том числе американскому бюджету.Напомню, что во время первого своего президентства Трамп хотел вывести войска из Афганистана. Только если у него был на этот счет четкий план, то при Байдене американцам пришлось из Афганистана бежать. Вот и сейчас Трамп постепенно пытается уходить из Европы, перекладывая на нее ответственность за логистику для Украины.Понятно, что поступление оружия для Киева идет. Но в основном это комплектующие, из которых они собирают дроны для атак не только на линии соприкосновения, но и по нашим тылам. Еще была новость, что странам, которые при Байдене составили "беспилотную коалицию" (Прибалтика и Польша) не дали добро на создание "стены дронов" вдоль границ с Россией.То есть они видят, что ситуация для Украины ухудшается. Скоро будет прямой диалог Трампа с Москвой. Поэтому европейцы хотели бы усилить свои собственные возможности за счет БПЛА, которые должны были достаться Киеву.- И все-таки, будет ли при Трампе мягкий слив Украины?- Трампу Украина нужно исключительно для переговорного процесса с Россией, потому что других рычагов давления на нас у него нет.Сейчас Трамп старается нагнуть весь мир за счет даже не экономического, а финансового рычага. Потому что 40% бюджета США формируются за счет финансовых услуг. Поэтому многие страны уже пошли на перемирие и согласились на нулевые пошлины. Панама, например, вообще согласилась на бесплатный и внеочередной проход для американских кораблей через Панамский канал. А против России этот рычаг не работает, потому что санкции не работают.Справиться с Китаем у Трампа пока тоже не получается, потому что Китай к этой торговой войне готовился и сказал: "Да, мы готовы к переговорам с вами. Но если вы будете повышать эскалацию в торговых отношениях, мы будем бороться до конца".Повторюсь, Трамп, будучи не в силах повлиять на украинский конфликт, постепенно его оставляет. А Европе, чтобы улучшить свои позиции вокруг Трампа, выступают за продолжение войны.К тому же, сейчас в Европе начинается расследование, касающееся деятельности Евросовета. Открываются дела о фактическом воровстве 7 миллиардов долларов через неправительственные организации, которые, как выяснилось, финансировались по принципу волеизъявления. Доходило даже до того, что еврочиновники создавали НПО и туда же переводили деньги (клали их себе в карман).То есть Европа, погрязшая в коррупции, думала, что если продолжать военную истерию, то это бы увеличило денежные потоки на Украину, в которым можно было бы присосаться. Но это не прокатывает.Короче говоря, сейчас Трамп улучшает свои переговорные позиции. Но не для того, чтобы давить на нас. А чтобы ему не мешали разговаривать с нами.- Вы сказали, что поставки тем не менее продолжатся. Проблема в том, что Украина еще может удерживать фронт как раз за счет дронов. Много танков и пушек ей как раз не надо.- Это правда. Наши эксперты подсчитали, что в прошлом году на ЛБС украинские вояки совершили более 2,5 миллионов вылетов дронов. В мировой истории еще не было конфликтов, где стороны в таком количестве использовали беспилотную авиацию и в воздухе, и на море.Еще были сведения, что Великобритания, которая подначивает Зеленского нарушать любые договоренности с Трампом, планирует увеличить такие боевые вылеты до 4,5 миллионов. И их военные эксперты говорили, что поскольку Украина не может выиграть на поле боя за счет тяжелого вооружения, то нужно объявить России террористическую войну за счет БПЛА.То есть Европа теперь все свои мощности по производству дронов завязала на Украину.Есть еще один нехороший факт: Украина собирает беспилотники в школах, где учатся дети. То есть киевский режим и прикрывается детьми, и приучает детей к этому делу. Если бы дроны собирались только на промышленных территориях, мы бы эту угрозу давно локализовали.- Мы можем ответить на массовость дронов массовостью личного состава и техники?- Отвечаем. Контрактники в армию идут, техники много. Еще мы постоянно наносим удары по военным объектам Украины и промышленным центрам.Правда, киевский режим пытается выдать это за то, что мы якобы срываем переговорный процесс, а Трамп по этому поводу рвет и мечет. Но на самом деле это не так. Это Украина бьет по нашей энергетике, а мы все эти нарушения фиксируем. И сейчас, в отличие от ситуации с Минскими соглашениями, которые Украина тоже срывала, нас слышат.Во-первых, весь мир следит за тем, чем закончится СВО и какие договоренности будут между Путиным и Трампом.Во-вторых, нужно понимать, что демократы преподносят все эти срывы как слабость Трампа.То есть Зеленскому некуда деваться. Он постоянно пытается слепить что-то вроде Бучи, но ничего не получилось. И даже когда он начал рассказывать про каких-то пленных китайцев ("Трамп, зачем ты строишь планы против Китая в Тихом океане, они уже на Украину нападают"), на Госдеп и американскую администрацию это не произвело какого-то впечатления.- При этом американская администрация заявляет, что "если Россия сейчас пойдет в новое наступление, это будет означать, что она не готова к миру". Как к этому относиться?- Это попытка найти в нашей позиции какую-то слабость, но свою позицию мы выражаем четко и подкрепляем ее делами.Например, Трамп говорил о всеобъемлющем прекращении огня, на что Россия ответила: "Это слишком масштабное предложение, которое требует детальной проработки. Давайте сперва посмотрим, будет ли оно действовать в каком-то одном аспекте".Но понятно, что у Трампа сейчас подгорает. На сто дней президенства его обязательно будут пенять, что он так и не заключил мирное соглашение на Украине. Еще его постоянно обвиняют в том, что он агент Кремля, который сдаст Европу и Украину. Это их внутриполитическая борьба на Западе, где сейчас Трамп пытается навести порядок. А чтобы ему не мешали, он иногда выступает с жесткими заявлениями против России.Но и Москва, и Трамп понимают, что если переговоров не будет, то партия войны и в Европе, и в США доведут мир до ручки – до третьей мировой войны с применением ядерной оружие. Такер Карлсон уже заявил, что американские политики, которые планировали дальнобойные удары вглубь России, должны предстать перед судом за эти провокации.Повторюсь, сейчас Америка постепенно приберегает к рукам своих вассалов. Это долгий процесс. И он косвенно влияет на переговоры между Москвой и Вашингтоном.Но "собака лает, караван идет". Параллельно боевым действиям на Украине будет идти переговорный процесс.- И все-таки, будем ли мы бить по украинской энергетике после 18 апреля? Будем ли мы заходить в Днепропетровскую область?- Идти вперед мы будем однозначно. А продление моратория – политическое решение Верховного, который взвесит все за, и против. Хотя было бы логично продолжить эти удары, потому что Украина не успокаивается.Более того, киевский режим уже складирует на объектах энергетики оружие и боеприпасы, точно зная, что мы туда не ударим.А если мы обескровим украинскую армию, это положительно скажется на фронте.Неслучайно Сырский в интервью зарубежной прессе сказал, что Россия наступает везде (и в Черниговской, и в Сумской, и в Харьковской областях) и скоро попытается взять большие города ("Америка, Европа! Вы где? Очнитесь"). То есть Сырский понимает, что без конкретных вливаний НАТО в этот конфликт, российская армия пойдет на запад.И Зеленский уже не просто требует от Франции и Великобритании миротворцев, а боевые подразделения. И эти заявления – не бравада. Это попытка скрыть свою панику по поводу нарастающего процесса, который остановить невозможно.Так что Тимошенко может сколько угодно говорить, что "в мае все закончится и начнутся выборы, по итогам которых я стану президентшей". Это их внутриполитические заявления в пустоту. Так точно не будет. И даже если Трамп не сможет проконтролировать боевые действия на Украине, он оставит этот процесс на самотек и повести на Европу, которая без помощи США с ним не справится.Поэтому Трамп, чтобы Европа почувствовала всю остроту момента, начинает выводить оттуда американские войска.Не знаю, на каких цифрах он остановится. Может быть, он оставит лишь контингент на базе в Рамштайне, где хранятся американские тактические ядерные боеприпасы.- Когда мы говорим об ударах по украинской энергетике, есть мнение, что надо бить по объектам, которые мы еще не трогали. В частности – Днепровский каскад ГЭС. Есть ли в этом смысл?- Я бы хотел поговорить немножко о другом.Сейчас весна и половодье. В район этого каскада пребывает вода, с которой нужно что-то делать. После разрушения Каховской ГЭС Украина весь этот каскад поставила под запор, чтобы Днепр обмелел. Видимо, у них были планы штурмовать наши позиции на левом берегу в Херсонской области, но что-то не получилось. Бесконечно держать стихию в виде реки Днепр оказалось невозможно.Наши удары по украинской энергетике тоже сказываются на этом деле.И даже если этот процесс пойдет неконтролируемо, мы к нему будем готовы.Когда мы в Великую Отечественную войну форсировали Днепр, вся вода в водохранилищах была спущена. Днепрогэс был фактически разрушен и не держал воду, как сейчас.А, может быть, нам удастся зайти в Запорожье и забрать то, что строили еще наши деды, чтобы контролировать спуск воды по всему Днепру.Давайте еще не забывать, что поскольку Каховской ГЭС уже нет, то даже масштабный спуск воды не приведет к серьезному разливу, когда поток воды шел бы со скоростью в 100 километров в час.А проблематика эта известно. Почему в Киеве время от времени затапливается метро? Потому что вода, которую держит плотина, не может долго стоять на месте. Ей надо куда-то деваться. Она находит какую-то щелочку и туда проникает.Поэтому рано или поздно Украина может разрушить плотины.Но нужно понимать, этот каскад составляет серьезные энергетические ресурсы Украины, которые обеспечивают энергетикой и страны Европы (Украине же надо как-то расплачиваться за ресурсы, полученные в кредит). И Украина оказывается между двух огней.Если она разрушит плотины, чтобы не дать нам переправиться, то это будет только временный фактор. Уровень воды будет высоким максимум 20 дней, потом пойдет на спад. Если не разрушит, то все эти плотины достанутся нам в целом состоянии.Посмотрим, какое решение примет противник. Это будет понятно, когда мы окончательно выйдем на левый берег. А, может быть, к тому моменту украинская армия будет разбита и без оглядки начнет драпать на западную Украину.- За счет чего мы сможем увеличить темпы наступления, которые пока составляют около километра в неделю?- Мы уже говорили, что ВСУ с помощью дронов атакуют наши маршруты снабжения. То, что раньше называлось "дорогой жизни", наши бойцы называют "дорогами гнева", потому что враг бьет по всему, что движется (и военную, и гражданскую технику). Тем самым он пытается сорвать темпы нашего наступления.Особенно серьезно враг концентрирует беспилотники на тех участках, где мы можем наступать. Это мы сейчас видим на примере остатков Курской области, зачистка которых несколько замедлилась. Но мы поражаем пункты управления БПЛА и двигаемся вперед. И рано или поздно их операторы дронов закончатся. Мы пойдем вперед.Давайте еще не забывать, что наши ребята должны отдыхать и восстанавливаться после тяжелых боев. Это естественный процесс, который идет так, как хотел.А уж если нам удастся договориться с Трампом так, что Украина поднимет лапы вверх, мы получим еще один бонус – сохраненные жизни наших бойцов.О других аспектах СВО и переговоров - в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20250410/1062420462.html

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интервью, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, евросовет, сво, днепр, гэс, энергетика, дроны