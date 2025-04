https://ukraina.ru/20250411/yuliya-latynina-i-ee-udivitelnye-metamorfozy-my-vse-oshibalis--u-nikh-v-golove-yuseyd-1062454179.html

Юлия Латынина и ее удивительные метаморфозы. "Мы все ошибались", " у них в голове Юсэйд"

Юлия Латынина и ее удивительные метаморфозы. "Мы все ошибались", " у них в голове Юсэйд" - 11.04.2025 Украина.ру

Юлия Латынина и ее удивительные метаморфозы. "Мы все ошибались", " у них в голове Юсэйд"

Юлия Латынина*, иноагент, известная писательница, журналист, с ласковым прозвищем "махровый либерал", вдруг почти полностью поменяла свои взгляды и высказывается теперь так: "Мы все ошибались. Я честно говорю, что да, ошибалась."

2025-04-11T07:27

2025-04-11T07:27

2025-04-11T07:27

украина

россия

рим

юлия латынина

владимир зеленский

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

эксклюзив

католическая церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/09/1058770972_0:26:258:171_1920x0_80_0_0_1fade1d5b4f3ad4234ade5912572e98c.jpg

А еще хвалит президента Путина.Российский народ больше не называет нехорошими словами.Зеленского наоборот, нехорошими словами называет.Украинский режим, по её мнению, это режим почти фашистский, во многих проявлениях.Некоторые комментаторы уже предполагают, что Юлю перекупили "Трамп и Вэнс."Но зачем им, зачем Трампу и Вэнсу Юлия Латынина?"Агент спецслужб"Ну а её бывшие соратники по либеральной тусовке называют теперь Юлию "дурой набитой" и "певцом российских спецслужб".Но всё-таки агентом российских спецслужб Юлию назвать сложно, учитывая, например, что именно она писала в начале СВО.А писала и говорила Юлия вот что:Оружие России - "миф".Российские солдаты "воруют пылесосы".Зеленский был достоин, по её мнению, всяческого восхищения.С теплотой Латынина отзывалась о генерале Залужном и других деятелях укро режима."Стрелка осциллографа"Теперь Юлия прозрела. Как и почему это произошло?Юлия Латынина, помимо всего прочего, хорошо известна как "женщина, которая сожгла Коперника" (вместо Джордано Бруно). У нее "металась стрелка осциллографа" и Гренландия принадлежала Норвегии.В общем, это известный производитель многочисленных "ляпов".О чём это говорит?При всем своём интеллекте это человек, который говорит не подумав. Быстро надо сказать, "ляпнуть", произвести впечатление. А потом уже будем разбираться. Кто там кого сжёг.Но потом всё-таки для "человека с интеллектом" становится невозможножным поддерживать откровенную ложь.И Юлия сама рассказывает, как это произошло и что на неё подействовало.Но вспомним всё-таки для начала, какая репутация у "стрелки осциллографа" (Юлия и сама себя так называет)."Я не ракетчик. Я филолог""Я не ракетчик. Я филолог", - знаменитое высказывание Юлии Латыниной. Такое же, как "стрелка осциллографа" (у осциллографа нет стрелки).Теперь так говорят про любого человека, который спешит поделиться экспертным мнением, хотя знаний для этого нет.Не разбирая дороги, бежит Юлия от сравнения к сравнению, от истории Карфагена к эпизодам из китайской династии Цинь, от обычаев берберов к объяснению принципов демократии.Такое впечатление, что вся мировая история и классическая литература существуют только для того, чтобы подтвердить мнение Юлии Латыниной.Отсюда и возникают стрелки осциллографа и "сожжённый Коперник".Давайте потратим время и разберём пассаж про Коперника.Про Николая Коперника"Это сейчас Рим извиняется за сожжённого Коперника..." - так походя говорит Юлия.И "костёр этот был на 100 градусов больше, чем тот, на котором сожгли Коперника".Во-первых, Коперника не сожгли.Во-вторых, Рим не извиняется.Коперник спокойно жил, работал и скончался самостоятельно, без помощи церкви. Книга его была издана и использовалась многими астрономами, богословами и учеными. Издавалась только в 16 веке несколько раз. Папа Римский даже приглашал Коперника поработать над новым календарём.А вот монах Джордано Бруно был обвинён и сожжён, но не за отстаивание гелиоцентрической картины мира, на что намекает Юлия.Он отрицал непорочное зачатие и называл Иисуса Христа великим магом, совершенно не желавшим погибать за кого-то на кресте. Наоборот, утверждал, что Иисус старался этого всеми силами избежать.В общем, нападал на основы христианства.И перед сожжением он опять-таки не рассказывал ничего гелиоцентрического, а сказал: "сегодня же буду с Богом на небесах".Католическая церковь сегодня говорит: "прискорбно, что сожгли", но извиняться не за что: он был еретиком и ему дали 7 лет, чтобы поменять мнение, но он упорствовал.И вот так у Юлии бывает часто. Хлёстко, ярко. Красочно. Интересно.Не соответствует действительности."Армия не умеет воевать"В начале СВО Юлия Латынина писала какую-то откровенную чушь и ложь. Никакой "сожжённый Коперник" рядом не стоял.И зачем она это делала? При всём своём интеллекте. Нет ответа.Вот что писала и говорила Юлия:"Российская армия не умеет воевать. Отовсюду она бежала, забирая пылесосы.""Как поймать русского солдата? На него можно ставить ловушку со стиральной машинкой."Россия - "фейкототалитарный режим нищих".А вот, например, Израиль и война в Газе?Об этом Юлия писала так:"Вопреки крикам: никогда ещё война не велась, так гуманно, как её ведёт ЦАХАЛ."Ну и конечно, очень радовалась наступлению ВСУ на Крым:"Всё, сухопутный коридор до Крыма обречён. Кикец сухопутному коридору!"Ну и про "нищий режим": "Ракет было всего 18. Путин выдыхается".Радость по поводу предполагаемых и ожидаемых побед ВСУ:"Позиции в Марьинке и Песках обречены. Лучший выход для ВСУ сейчас - войти в Донецк."Ожидала уничтожения российских складов оружия:"Сейчас происходит выбивание "Хаймарсами" российских складов. Когда будет уничтожено всё - тогда и будет наступление."Юлия рассуждает обо всём, абсолютно обо всём, например, о том, каким странам надо быть в НАТО:"Турция не хочет, чтобы Швеция вступала в НАТО. А у меня вопрос: а может, это Турцию выкинуть из НАТО? А Швецию, Финляндию и Украину принять?"Особенно Украину, да.Юсэйд и ЮлияОднако в последние несколько месяцев с Юлией произошли значительные метаморфозы.В своё время она была верным сторонником Госдепа и дажеполучила в 2008 году премию "Защитник свободы" из рук Кондолизы Райс.Теперь она говорит так:"Когда-то эти люди казались интеллектуалами. Но оказалось, что в голове у них был Юсэйд".Но мнение она меняла и раньше.Вот, например:"Чем больше проходит времени, тем хуже я, человек не просто либеральный, а отмороженный либерал, отношусь к реформам Гайдара, Чубайса и Ельцина."Так что факты и логика меняют её картину мира.И вот - скандал с USAID. Внезапно оказалось, что "люди со светлыми лицами" - все сплошь пропагандисты Госдепа. А "независимые СМИ" получали деньги от того же Госдепа, ЦРУ или USAID.И самое главное - оказалось, что "кремлевские пропагандисты" были правы. Как это пережить?Увесистый булыжник заготовила для страждущих интеллектуалов - западнофилов Латынина.На вопрос "а не имперец ли вы, Юлия?" отвечает положительно.Говорит, что вообще всегда хотела видеть Россию сильной имперской державой.Но интересно другое: как произошла эволюция Латыниной.Юлия всё подробно объясняет, как человек логики и фактов. С указанием соответствующей литературы. И те, кто пишет в комментариях "продалась Трампу", должны сначала послушать ее аргументы.Но люди любят простые незамысловатые эмоциональные объяснения. Любят ярлыки "свой" - "чужой".А мы послушаем, что говорит и как объясняет свою логику Юлия Латынина. Потому что человек она несомненно, не только одарённый, но и ищущий во всём логику.Книги про Байдена и НАТО Как говорит сама Латынина, первые сомнения у неё появились после прочтения книг. Одна книга про Байдена, "The Last Politician". И вторая, про происходящее в мире и на Украине в последние годы - "The War" Боба Вудворда.Из этих произведений Юлия сделала такой вывод: если бы Зеленский позвонил президенту Путину и просто сказал "мы просим продолжать Минский процесс" (минские соглашения о прекращении войны на Донбассе), то войны бы не было.Также из этих книг и опубликованных интервью ясно следует: с самого начала Зеленскому говорили американские политики: "мы вас в НАТО не возьмём, но публично говорить об этом не будем."Так за что же тогда сражается Зеленский и Украина, которой он три года внушает "НАТО, вот-вот будет НАТО".Да вот и совсем недавно Зеленский заявлял броско и артистично: "я уйду с поста президента, просто обменяйте меня на НАТО. "При этом он прекрасно знает, все эти годы, с 2019 начиная, что в НАТО Украине путь закрыт."Мы узнали постфактум"Следующее, что, как Латынина говорит, "мы узнали постфактум".В 2019 году Зеленского выбрали 73 процента жителей Украины, "дав ему мандат на переговоры с Россией". Именно за это голосовали его избиратели.Однако буквально через три месяца 70 НКО написали Зеленскому письмо о том, что есть некие "красные линии", которые он не должен переступать.Самая главная - никаких переговоров с Россией.Эти НКО - это и было "глубинное государство", все они финансировались USAID."Смотрите, как интересно, - говорит Юлия. - Мы, конечно, не можем сказать, что это американское глубинное государство продиктовало Зеленскому поворот в его политике на 180°. Это же сделали якобы совершенно самостоятельные украинские НКО!""Вот как действует "мягкая сила", - то ли восхищается, то ли сокрушается Юлия.Исследования КачановскогоКто стрелял на Майдане в 2014 году, когда погибли и участники майдана, и милиционеры из "Беркута".Это оставалось нерасследованным, говорит Латынина. И она ждала, что новая власть в 2019 году наконец расследует это преступление."Мы были почти уверены, что это были "снайперы Януковича", по словам Латыниной."Но вот я начинаю читать исследование Ивана Качановского, это канадский исследователь, в том числе и Майдана. Кстати, помните эсэсовца Ярослава Гуньку, которого чествовали в канадском парламенте? Вот этого Гуньку именно он обнаружил. И он ссылается на решение Киевского суда, где ясно сказано, что правые экстремисты, приехавшие с Запада, стреляли из гостиницы "Украина" по Майдану и "беркутовцам". Это было то, что называется провокация".Иван Качановский, кстати, провёл своё исследование Майдана, изучив 3 тысячи публикаций в СМИ и показания 500 свидетелей, но его труд почти не известен на Западе.Последний гвоздьПоследним "гвоздём", говорит Юлия, стала история с USAID."Я знала, что кроличья нора глубока, но я не представляла себе, насколько она глубока."Целая огромная прослойка российского общества, как оказалось, "думает на гранты".Она обьясняет: "мы были вроде бы за демократию против диктатуры".И вдруг украинские официальные лица - Ермак, Данилов - начали говорить про "нацию нелюдей", про "русские - азиаты", про "коллективную вину русских".- Я не понимала этого. В этом случае ты либо стоишь в стороне. Либо уходишь нафиг с пляжа. Многие "ушли с пляжа". Но многие остались и стали говорить: да, мы поддерживаем. Я не поддерживаю и не разделяю этого.Вот что теперь говорит Юлия Латынина:"Украина должна быть федерацией. И это надо было принимать в 1991 году, а не в 2019, под давлением Путина. Если в Мариуполе продавщица и покупатель говорят по русски оба, но в магазине они должны общаться на украинском под угрозой штрафа или увольнения.Вы серьёзно считаете эти законы - не будем говорить "нацистскими", но считаете ли вы их нормальными? ""Отказом от федерализации Зеленский обрёк Украину на войну."Про визит Зеленского к Трампу:"КВН в Белом доме. Это хамство Зеленского означает: я буду воевать и буду президентом, пока не истрачу весь украинский народ.""Ужас заключается в том, что то, что нам говорила российская официальная пропаганда, оказалось ближе к действительности, чем то что нам говорили золотоглазые люди, в том числе и я в начале войны."Юлия Латынина, конечно, иноагент, и "отмороженный либерал".Но во-первых, она сама честно говорит "я ошибалась" (на что просто неспособно большинство людей).А во-вторых, трудно не согласиться с тем, что она говорит теперь.*Признана в РФ иноагентом

украина

россия

рим

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, россия, рим, юлия латынина, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, эксклюзив, католическая церковь