https://ukraina.ru/20241002/1057846414.html

Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной

Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной - 02.10.2024 Украина.ру

Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной

Политолог-международник, востоковед Елена Супонина считает, что Западу выгодно выставлять Иран в невыгодном свете в конфликте с Израилем. Однако происходящее в регионе может привести к ядерной войне

2024-10-02T17:33

2024-10-02T17:33

2024-10-02T17:33

интервью

иран

израиль

ливан

биньямин нетаньяху

сша

ближний восток

ядерное оружие

ракетный удар

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Об этом эксперт рассказала в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал ракетный удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по Израилю защитой национальных интересов от агрессивных действий еврейского государства. Об этом он написал 1 октября в соцсети Х.— Елена Владимировна, The New York Times сообщило, что президент Ирана якобы не был проинформирован о планируемом атаке территории Израиля до её начала, удары нанесли военно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а не регулярная армия. С чем связаны такие сообщения и почему Иран именно сейчас нанес удар?— Я не доверяю сообщениям о том, что политическое руководство Ирана в лице президента не знало о готовящейся операции. Конечно, все главные решения в Иране принимает духовный лидер аятолла Али Хаменеи. Но президент-реформатор Пезешкиан скорее всего был в курсе.Собственно, он сам всегда говорил (пусть не так жестко, как иранские генералы, а в более мягкой обертке) о том, что Израиль получит удары возмездия.Что до сообщений в американской прессе, то они преследуют явную цель — внести раскол в ряды иранского руководства или хотя бы создать впечатление, что там есть разногласия. Конечно, какие-то расхождения во взглядах и тактике имеются между группой реформаторов, которую возглавляет президент Пезешкиан, и Корпусом стражей Исламской революции, но они не такие глубокие, как это пытаются представить на Западе.— В регионе присутствуют США, чье участие в конфликте Ирану не очень-то нужно. Границы Ирана не нарушаются, все насилие происходит на территории Ливана. Так почему же всё-таки Тегеран решился на удар?— В апреле этого года был обмен ударами между Израилем и Ираном. То, что мы видим сейчас, это повторение того же весеннего сценария — только чуть на более высокой ноте, с большими нервами и даже с применением гиперзвука со стороны Ирана.То есть каждый раз ситуация приобретает все более напряженный характер.Для Ирана важно было сохранить лицо, потому что население начало волноваться, что ответа Израилю не последует. Ведь во всех ударах, которые ЦАХАЛ наносил по Ливану и Сирии в последние недели, гибли иранские генералы — причем важные и близкие к руководству.Как минимум два иранских генерала погибло, когда израильтяне ликвидировали генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллу. На днях, когда израильтяне нанесли удар по Дамаску, тоже погибли иранцы. Ранее в апреле во время удара по иранскому консульству тоже были жертвы.Так что речь идет, во-первых, о гибели иранских высокопоставленных лиц; во-вторых, об ударах, которые Израиль наносит по партнерам Ирана в регионе — в Йемене, Палестине, Ливане, в Ираке.— Глава МИД Израиля заявил, что Иран перешёл "красную линию", и его атака не останется без ответа. А как, на ваш взгляд, выглядят красные линии в этом исполнении?— Стороны уже перешли все "красные линии", в том числе сам Израиль. Последний скорее всего через какое-то время (в течение либо ближайших дней, либо недель) нанесет ответный удар по территории Ирана.Но, наверное, самые опасные "красные линии" в этой ситуации — это применение оружия массового поражения.Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками. Иран интенсивно работает над мирной атомной программой. А израильский премьер-министр Нетаньяху даже не скрывает, что хотел бы нанести удары по этим объектам.О том, почему США утратили контроль над Израилем на фоне нарастающей сотроты конфликта на Украине, в интервью Анны Черкасовой с профессором МГИМО МИД России Дмитрий Данилов: У НАТО нет кадров для войны с Россией, а Иран замер на опасном перекрестке.

иран

израиль

ливан

сша

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2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, иран, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, сша, ближний восток, ядерное оружие, ракетный удар