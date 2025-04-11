https://ukraina.ru/20250411/mirotvortsy-dlya-voyny-zachem-zelenskomu-nuzhny-zapadnye-soldaty-na-ukraine-1062450138.html

Миротворцы для войны. Зачем Зеленскому нужны западные солдаты на Украине

Миротворцы для войны. Зачем Зеленскому нужны западные солдаты на Украине - 11.04.2025 Украина.ру

Миротворцы для войны. Зачем Зеленскому нужны западные солдаты на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает консультации с представителями ряда стран НАТО о размещении "миротворческой миссии" на Украине, сообщает Politico

2025-04-11T06:06

2025-04-11T06:06

2025-04-11T06:06

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

павел палиса

эммануэль макрон

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оон

миротворцы

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По данным издания, очередной раунд обсуждений запланирован на 10 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Министры обороны Франции и Великобритании Себастьян Лекорню и Джон Хили возглавляют переговоры, в которых принимают участие многие европейские страны, Канада и Австралия. В обсуждениях пока не принимают участие США, утверждает издание.Встречи должны конкретизировать, что именно ждет Киев от "миротворческой миссии". Ранее Владимир Зеленский в интервью газете рассказал, что Киев настаивает на присутствии иностранных войск "на суше, в небе и на море". Также он уточнил, что "есть некоторые чувствительные географические точки, где мы хотели бы иметь подкрепление".Зеленский добавил, что для него важно не только количество войск, но также и такие вопросы, как мандат этих войск и предполагаемая инфраструктура. Также он отметил, что для него важны сроки, т.е. понимание того, на каком этапе переговоров Киев действительно может рассчитывать на контингент.Готовность некоторых стран Запада направить свои войска на Украину подтвердил в разговоре с журналистами заместитель главы офиса Зеленского и его главный советник по вопросам обороны Павел Палиса, отмечает Politico.По словам Палисы, таких стран около десяти. В том числе ведутся разговоры об участии в данной миссии стран Прибалтики и Северной Европы, утверждает он."В любом случае, это может быть реализовано посредством двусторонних соглашений с каждой страной-участницей коалиции", - считает советник Зеленского.Также украинская сторона утверждает, что любые западные войска, отправленные на Украину, будут сопровождаться усиленной ПВО и другими мерами защиты, которые помогут обеспечить безопасность ещё и украинцев, отметил Палиса.Однако Politico напоминает, что многие европейские страны не желают отправлять своих солдат на Украину без какой-либо поддержки со стороны США. В первую очередь имеется в виду воздушная поддержка, материально-техническое обеспечение и разведданные.Также издание подчеркивает, что Россия против любого развертывания войск НАТО без мандата ООН."В настоящее время Украина располагает одной из самых боеспособных и крупных армий в Европе, что является самой надежной гарантией ее безопасности. Но поскольку вступление в НАТО заблокировано, ей нужны войска союзников на местах для поддержания мира и сдерживания России. В худшем случае нападения России эти солдаты будут вовлечены в любые будущие боевые действия", - констатирует газета.Идею отправки некого международного "миротворческого контингента" на Украину выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон, который изначально предлагал собрать контингент солдат из разных стран ЕС и направить его туда не под флагом НАТО, а под флагами отдельно взятых стран-участниц.В конце февраля 2024 года он провел в Париже конференцию по этому поводу, но западные лидеры не смогли прийти к консенсусу по данному вопросу. Позже Макрон скорректировал концепцию и представил план отправки на Украину европейской "миротворческой миссии". Эта военная миссия должна была бы обеспечивать перемирие, которое, как предполагается, будет достигнуто по итогам российско-американских переговоров по украинскому урегулированию.Одной из последних версий плана Макрона по размещению европейских войск на Украине стал разработанный совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером план прекращения огня. Он предполагает "перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре", которое продлится месяц. За это время будут предприняты попытки заключить "доступное перемирие", после чего на территорию Украины придут западные "миротворцы".Только разработчики этого плана не учли, что миротворцы таковыми не могут считаться без подписания соответствующего соглашения об их размещении в зоне конфликта обеими конфликтующими сторонами. При этом их мандат должен быть утвержден Советом Безопасности ООН.В данном случае Россия не дает согласия на проведение такой миссии и заявляет, что любое иностранное военное присутствие на Украине, "независимо от флага, вывесок и декларируемых мандатов", будет рассматриваться как угроза ее безопасности. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о встрече начальников генштабов Британии, Франции и Украины, которое состоялось 4 и 5 апреля в Киеве и на котором обсуждалась будущая франко-британская интервенция в черноморские порты Украины, прежде всего, в Одессу.Тем временем в прибытии западных войск под видом миротворцев кровно заинтересован режим в Киеве. Только они ему нужны не для установки мира, а для продления войны, возможно, даже для ее эскалации.В ходе конфликта на территории Украины военное командование ВСУ неоднократно прибегало к тактике использования гражданских объектов для размещения военных частей, складов, военных производств. Из дворов домов, больниц и школ украинская артиллерия много раз стреляла по мирным кварталам Донбасса.Вспомним слова Зеленского о том, что иностранных "миротворцев" он хотел бы видеть в "некоторых чувствительных географических точках". Не будут ли случайно эти точки находиться в непосредственной близости от важных военных объектов, например, цехов по производству дронов и другого вооружения? Независимо от количества европейских солдат, которые могут быть размещены рядом с подобными объектами, это станет неиссякаемым источников провокаций в адрес русских.В таких обстоятельствах российской стороне придется или постоянно сдвигать "красные линии", или отвечать на провокации военными средствами. При этом нельзя исключить риск, что ответ спровоцирует гибель кого-то из западных "миротворцев". Это со своей стороны будет поводом для нового нагнетания напряженности, которое не обязательно приведет к прямому вооруженному столкновению России и Запада, но надолго отодвинет перспективу достижения мирных договоренностей.Этого на самом деле добывается Зеленский. "Просроченный" украинский лидер любой мир воспринимает как угрозу – вместе с прекращением боевых действий поднимется вопрос проведения президентских выборов, на которых победить ему вряд ли удастся.Зеленский своей заинтересованности в продлении конфликта особо и не скрывает. В преддверии очередного Рамштайна, запланированного на 11 апреля, он попросил десять систем Patriot. По словам Зеленского, именно эта система эффективна против российских баллистических ракет, и Украина готова их купить. Правда, желательно, чтобы это считалось гарантией безопасности, и чтобы деньги пошли в фонд, создаваемый в рамках сделки с США. Но если нет, можно дать деньги и сразу. Вопрос только, где их найти.

https://ukraina.ru/20250407/1062352407.html

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эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, павел палиса, эммануэль макрон, нато, politico, оон, миротворцы, кир стармер