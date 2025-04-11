Украинский парламентарий заявил о передаче Ротшильдам прав на украинские недра - 11.04.2025 Украина.ру
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Украинский парламентарий заявил о передаче Ротшильдам прав на украинские недра
Украинский парламентарий заявил о передаче Ротшильдам прав на украинские недра - 11.04.2025 Украина.ру
Украинский парламентарий заявил о передаче Ротшильдам прав на украинские недра
Владимир Зеленский поставил себя в дискомфортную ситуацию, передав права на украинские недра британцам и начав после этого переговоры о передаче этих же прав американцам. Об этом 11 апреля заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский
2025-04-11T21:12
2025-04-11T21:13
новости
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украина
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александр дубинский
ротшильд
верховная рада
редкоземельные металлы
сделка
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Сделка с США на тему расплаты украинскими природными ресурсами за помощь Вашингтона, по мнению оппозиционного депутата Верховной рады Украины, не может быть оформлена. Владимир Зеленский тянет время в переговорах с Дональдом Трампом по сделке, так как не может поставить под ней свою подпись.Дубинский напомнил, что ранее детально описывал эту схему, а Игорь Мосийчук в своем расследовании ее подтвердил."Все эти нанимания юристов и отправка в США третьесортных переговорщиков - нужны Зеленскому только для затягивания времени. Никаких других ходов у него нет. Мои источники в его окружении говорят, что сейчас они с Ермаком надеются только на Ричарда Мура (глава МИ-6) - якобы, тот обещал им сделать все, чтобы сорвать сделку и перемирие вместе с ней", - убеждён Дубинский.По его информации, переговоры с Зеленским уже не ведутся."Его не воспринимают как кандидата в президенты и будут “сносить” сразу, когда такое решение будет принято в Вашингтоне. Срок не меняется - до 20 апреля. Зеленский пытается его оттянуть за счет юристов, поиски которых ведутся до 15 апреля (юристы просят месяц на изучение бумаг). Цель - зайти в переговорах за 9 мая, и продлить военное положение еще на 90 дней", - сообщил опальный нардеп.Тем временем делегация из Киева приступила к очередному обсуждению "сделки по редкоземам" с коллегами в Вашингтоне. Подробности в публикации Ресурсная сделка США с Украиной не содержит положений о гарантиях безопасности для Киева - NYT
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новости, сша, вашингтон, украина, владимир зеленский, александр дубинский, ротшильд, верховная рада, редкоземельные металлы, сделка, природные ресурсы, международная политика, постсоветское пространство
Новости, США, Вашингтон, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Ротшильд, Верховная Рада, редкоземельные металлы, сделка, природные ресурсы, Международная политика, постсоветское пространство

Украинский парламентарий заявил о передаче Ротшильдам прав на украинские недра

21:12 11.04.2025 (обновлено: 21:13 11.04.2025)
 
© ubn.news
© ubn.news
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Владимир Зеленский поставил себя в дискомфортную ситуацию, передав права на украинские недра британцам и начав после этого переговоры о передаче этих же прав американцам. Об этом 11 апреля заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский
Сделка с США на тему расплаты украинскими природными ресурсами за помощь Вашингтона, по мнению оппозиционного депутата Верховной рады Украины, не может быть оформлена. Владимир Зеленский тянет время в переговорах с Дональдом Трампом по сделке, так как не может поставить под ней свою подпись.
"Зеленский в цугцванге. Это очевидно по итогам вчерашнего брифинга, и очередных нападок на Бессента, - заявил Дубинский. - Зеленский не может подписать договор о минералах с США, т.к. уже передал все права на украинские недра Ротшильдам через Британию, и связи клана Кучмы-Пинчука".
Дубинский напомнил, что ранее детально описывал эту схему, а Игорь Мосийчук в своем расследовании ее подтвердил.
"Все эти нанимания юристов и отправка в США третьесортных переговорщиков - нужны Зеленскому только для затягивания времени. Никаких других ходов у него нет. Мои источники в его окружении говорят, что сейчас они с Ермаком надеются только на Ричарда Мура (глава МИ-6) - якобы, тот обещал им сделать все, чтобы сорвать сделку и перемирие вместе с ней", - убеждён Дубинский.
По его информации, переговоры с Зеленским уже не ведутся.
"Его не воспринимают как кандидата в президенты и будут “сносить” сразу, когда такое решение будет принято в Вашингтоне. Срок не меняется - до 20 апреля. Зеленский пытается его оттянуть за счет юристов, поиски которых ведутся до 15 апреля (юристы просят месяц на изучение бумаг). Цель - зайти в переговорах за 9 мая, и продлить военное положение еще на 90 дней", - сообщил опальный нардеп.
Тем временем делегация из Киева приступила к очередному обсуждению "сделки по редкоземам" с коллегами в Вашингтоне. Подробности в публикации Ресурсная сделка США с Украиной не содержит положений о гарантиях безопасности для Киева - NYT
 
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Заголовок открываемого материала
21:12Украинский парламентарий заявил о передаче Ротшильдам прав на украинские недра
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