https://ukraina.ru/20250411/ukrainskiy-parlamentariy-zayavil-o-peredache-rotshildam-prav-na-ukrainskie-nedra-1062483491.html

Украинский парламентарий заявил о передаче Ротшильдам прав на украинские недра

Украинский парламентарий заявил о передаче Ротшильдам прав на украинские недра - 11.04.2025 Украина.ру

Украинский парламентарий заявил о передаче Ротшильдам прав на украинские недра

Владимир Зеленский поставил себя в дискомфортную ситуацию, передав права на украинские недра британцам и начав после этого переговоры о передаче этих же прав американцам. Об этом 11 апреля заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский

2025-04-11T21:12

2025-04-11T21:12

2025-04-11T21:13

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Сделка с США на тему расплаты украинскими природными ресурсами за помощь Вашингтона, по мнению оппозиционного депутата Верховной рады Украины, не может быть оформлена. Владимир Зеленский тянет время в переговорах с Дональдом Трампом по сделке, так как не может поставить под ней свою подпись.Дубинский напомнил, что ранее детально описывал эту схему, а Игорь Мосийчук в своем расследовании ее подтвердил."Все эти нанимания юристов и отправка в США третьесортных переговорщиков - нужны Зеленскому только для затягивания времени. Никаких других ходов у него нет. Мои источники в его окружении говорят, что сейчас они с Ермаком надеются только на Ричарда Мура (глава МИ-6) - якобы, тот обещал им сделать все, чтобы сорвать сделку и перемирие вместе с ней", - убеждён Дубинский.По его информации, переговоры с Зеленским уже не ведутся."Его не воспринимают как кандидата в президенты и будут “сносить” сразу, когда такое решение будет принято в Вашингтоне. Срок не меняется - до 20 апреля. Зеленский пытается его оттянуть за счет юристов, поиски которых ведутся до 15 апреля (юристы просят месяц на изучение бумаг). Цель - зайти в переговорах за 9 мая, и продлить военное положение еще на 90 дней", - сообщил опальный нардеп.Тем временем делегация из Киева приступила к очередному обсуждению "сделки по редкоземам" с коллегами в Вашингтоне. Подробности в публикации Ресурсная сделка США с Украиной не содержит положений о гарантиях безопасности для Киева - NYT

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новости, сша, вашингтон, украина, владимир зеленский, александр дубинский, ротшильд, верховная рада, редкоземельные металлы, сделка, природные ресурсы, международная политика, постсоветское пространство