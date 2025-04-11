https://ukraina.ru/20250411/pochemu-tramp-dernul-stop-kran-vperedi-muchitelnaya-terapiya-realnostyu-dlya-novoy-komandy-belogo-doma-1062458869.html

Почему Трамп дернул стоп-кран. Впереди мучительная терапия реальностью для новой команды Белого дома

Почему Трамп дернул стоп-кран. Впереди мучительная терапия реальностью для новой команды Белого дома - 11.04.2025 Украина.ру

Почему Трамп дернул стоп-кран. Впереди мучительная терапия реальностью для новой команды Белого дома

Каждому человеку присущ свой набор заблуждений. Главы держав, тем более великих, — не исключение.

2025-04-11T12:16

2025-04-11T12:16

2025-04-11T12:16

эксклюзив

сша

дональд трамп

торговая война

россия

китай

джо байден

владимир зеленский

ес

вооруженные силы украины

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США и ЕС, реагируя на начало Россией спецоперации, недооценили запас прочности России и крайне переоценили эффективность санкций как инструмента политического и экономического давления. Именно поэтому надежда на то, что ВСУ при поддержке НАТО смогут нанести России военное поражение, а из-за санкций страна погрузится в состояние смуты не оправдалась. Эффективность санкций тогда переоценили как в Европе, так и в США. Очевидно, что в какой-то момент это осознали как в Брюсселе, так и в Вашингтоне, но деваться было уже некуда — политики стали заложниками своих же решений, вынуждающих их принимать одни и те же решения, без какой-либо надежды на иной исход.Поэтому резвая президентская кампания Дональда Трампа многим давала надежду на изменение подхода США. Трамп считался более здравым политиком, чем страдающий явной деменцией Джо Байден. Однако для России куда большее значение имеет предсказуемость. Практика же показала, что этого качества Трамп лишён целиком и полностью.Теперь Дональд Трамп вынужден проходить мучительную терапию реальностью, которая сводится к тому, что кризисы, с которым столкнулась Америка, были вызваны не деменцией Байдена, из-за которой он не мог издавать адекватные указы, а объективными обстоятельствами. Трамп, войдя в роль кандидата в президенты, это обстоятельства мог не учитывать, но теперь они отравляют ему жизнь.Оказалось, России и Украине не нужны перемирия и сделать с этим Трамп ничего не может.Давить на Россию нечем: все значимые санкции введены Байденом, им же использованы все возможные неядерные системы вооружений, которыми в теории можно было бы бить по территории России в надежде сломить её волю.Влияние на Киев так же ограничено, и чтобы принудить Зеленского к чему-либо мало просто перестать помогать Украине, наверняка придётся вводить санкции против Зеленского и его окружения, а также угрожать им уголовным преследованием и сливом компромата. В худшем случае и вовсе придётся устроить госпереворот, свергнув Зеленского. Либо перестать с ним бороться, сделав вид, что во всём вновь виновна Россия.В итоге оказалось, что единственный, кому нужны перемирие без предварительных условий, это сам Трамп, и это понимают как в Москве, так и в Киеве.Оказалось, что нарождающееся в Европе правое движение практически бессильно против европейской бюрократии и глобалистски настроенных национальных правительств.Герт Вилдерс победил на выборах в Нидерландах, но правительство сформировать оказался не в состоянии. Кэлин Джорджеску победил на выборах в Румынии, но президентом стать ему не суждено. "Альтернатива для Германии" может показать хороший результат на выборах в ФРГ, но властью в ближайшие 5 лет не станет, а Союз Сары Вагенкнехт и вовсе в парламент не попал. Партия "Национальное объединение" победила на парламентских выборах во Франции, но премьером стал представитель проигравшей провластной силы, а сама Марин Ле Пен не сможет участвовать в грядущих президентских выборах.И никакие лекции Джей Ди Вэнса и твиты Маска этих обстоятельств не изменят — вооружённые политическими технологиями глобалисты пока что оказываются сильнее.Оказалось, что США больше не лидеры в сфере высоких технологий.IT в последнее десятилетие было американской гордостью и основной надеждой — не зря именно вокруг высокотехнологичных компаний на биржах надулись огромные "пузыри". Вера в IT была сильной до тех пор, пока в Китае никому неизвестный стартап не разработал свою нейросеть DeepSeek, которая заткнула за пояс американский ChatGPT.И никакие санкции против китайских ИИ-компаний и ограничения на поставки в Китай передовых видеоускорителей от Nvidia не помогли — оказалось, что можно добиться успеха и без передовых достижений, обвалив при этом капитализацию Nvidia просто потому, что OpenAI является частной компаний.Оказалось, что ценность американского рынка переоценена и унижаться ради сохранения доступа к нему не готовы ни Си Цзиньпин, ни китайский народ.Инициируя торговую войну со всем миром Трамп сильно переоценил мощь США, привлекательность их рынка, эффективность таможенных пошлин — складывается впечатление, что он уверовал в них так же, как когда-то демократы в санкции — и готовность противников США идти на уступки. И вместо разгромного поражения врагов Америки, "целовать зад Трампу" выразили готовность лишь крайне зависимые от США страны и то из-за отсутствия каких-либо альтернатив.И никакие словесные интервенции не убедили отступить китайское руководство — потерять лицо для него страшнее, чем лишиться львиной доли товарооборота с США. Китай предпочёл ответить эскалацией на эскалацию и 125% пошлины со стороны США его не остановили. То, что изначально задумывалось как экономическая акция, в итоге стало политической проблемой, нерешаемой без уступок со стороны США, то есть лично Трампа.Оказалось, что США зависят от своих союзников сильнее, чем им кажется, а государственный долг США сильнее Трампа.Именно Япония дрогнула первой и стала продавать американские казначейские облигации, вновь запустив цикл роста процентных ставок по ним. И вместо снижения стоимости обслуживания американского госдола США могли столкнуться с долговым кризисом. Это и вынудило дёрнуть стоп-кран, остановив повышение пошлин.И никакие хитрые планы не смогут враз превратить США из безнадёжно закредитованного должника в крепко стоящую на ногах индустриальную державу. Чудес не бывает, а с союзниками нужно координировать свою политику, чтобы они не паниковали.Можно не сомневаться, что подобных внезапных открытий Трамп и трамписты сделают в ближайшее время немало. Окажется, что освоить производство редкоземельных металлов вместо выпавших из-за китайских ограничений поставок куда сложнее, чем представлялось изначально. Станет очевидно, что простого введения пошлин для начала импортозамещения недостаточно, да и американской бюрократии куда сложнее создать грамотные стимулирующие инструменты куда труднее, чем предполагалось изначально. Станет очевидно, что перенос производств из Китая в США сложен, а в ряде случаев и вовсе невозможен без полной утраты таким товаром конкурентоспособности на мировом рынке. Не исключено, что Иран проявит чудеса неуступчивости, его ПВО окажется крепче, чем предполагалось, а сами ИРИ в итоге станет страной с ядерным оружием.Главный вывод, который уже давно пора было сделать как Трампу, так и его сторонникам, прост до безобразия: США не всесильны и более не сверхдержава. Но вместо этого они продолжат свою длительную и мучительную терапию реальностью — инерция мышления и фантомные боли куда сильнее логики и здравого смысла.А так же о других проблемах тарифной войны - Что ждать России от тарифной войны Трампа? Прогнозы экспертов

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, сша, дональд трамп, торговая война, россия, китай, джо байден, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, нато