https://ukraina.ru/20250411/1062481504.html

Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет

Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет - 11.04.2025 Украина.ру

Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет

Если европейские контингенты действительно окажутся на территории Украины, это должно означать согласие Москвы и результат какого-то торга. Однако, судя по заявлениям Владимира Путина и Сергея Лаврова, такая возможность пока не рассматривается и категорически отвергается.

2025-04-11T23:49

2025-04-11T23:49

2025-04-11T23:53

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Об этом, а также о результатах российско-американского переговорного процесса, в интервью изданию Украина.ру рассказал российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом 11 апреля в Санкт-Петербурге.Ранее, 10 апреля, в Стамбуле состоялся второй раунд консультаций между Россией и США для нормализации работы дипломатических миссий двух стран. Российскую сторону представлял посол в США Александр Дарчиев, который впоследствии отметил, что главы делегаций будут устранять наличие серьезных раздражителей от предыдущей американской администрации.— Игорь Станиславович, Россия и США провели ряд переговоров, при этом нашли так называемого общего врага — администрацию Байдена. А как мы знаем, наличие общего врага, объединяет. Каковы, на ваш взгляд, итоги прошедших встреч и куда дальше будут двигаться стороны?— Недавно мы с вами обсуждали, и я высказал мнение о том, что быстрая победа маловероятна, как и быстрое решение всех проблем, включая конфликт на Украине и иранский вопрос. Мы говорили о том, что основным результатом многочисленных переговоров между Россией и США является налаживание технического взаимодействия. Вы упомянули Байдена: да, при его администрации наши отношения практически обнулились. Однако стоит отметить, что ухудшение началось еще при Обаме — с постоянными проверками в наших дипломатических учреждениях и взаимными высылками дипломатов. К концу президентского срока Байдена стало очевидно, что отношения между двумя крупными геополитическими соперниками — США и Россией — достигли нуля. И мы оказались в ситуации, когда две крупнейшие державы, занимаются, извините, перебрасыванием дерьма через забор, как враждующие между собой соседи.Такой подход неэффективен для противостояния. Для более организованного и эффективного противостояния необходимы технические возможности. Таким образом, результат множества переговоров сводится к бюрократическому налаживанию отношений между Россией и США, прежде всего в дипломатической сфере. Обратите внимание на текущие события: единственным конкретным результатом соглашений стало разблокирование некоторых дипломатических представительств в Москве и Вашингтоне, а также планируемое взаимное возвращение дипломатов. Это важно, поскольку американский дипломатический корпус в Москве был значительным, как и количество российских дипломатов в Вашингтоне. Присутствие дипломатов не ограничивается только бюрократией; среди них были и сотрудники ЦРУ, влияющие на внутреннюю политику России. Аналогично и у нас. Это означает, что возвращение дипломатов — это не просто оформление виз или разрешений на работу, а также инструмент влияния на внутренние дела страны соперника. Чтобы наладить эффективное противостояние, необходимо сначала создать соответствующие технические условия, что мы сейчас и наблюдаем.— Пока РФ и США налаживают оборванные связи, Европа придумывает различные способы их разрушить и бьет в слабое место России — украинский вопрос. Создана "коалиция желающих" из 30 стран, очередная встреча которых под руководством Британии прошла в Брюсселе. При этом прямо послать свои войска на Украину готовы только 6 стран, но среди них самые сильные армии Европы и ядерные державы — Франция и Великобритания. Могут ли они как-то помешать восстановлению отношений США и России и, как следствие, решению украинского вопроса?— Я считаю, что усилия коалиции, стремящейся помешать установлению контактов между США и Россией, не окажут никакого влияния. Более того, чем агрессивнее будет риторика этих "противников" в адрес США и России, тем быстрее будут налаживаться технические отношения между ними. Таким образом, действия Европы становятся своего рода триггером в этом процессе.Что касается попыток Лондона и Парижа отправить свои войска на территорию Украины, то, на мой взгляд, это в большей степени риторика и политические сигналы. Я абсолютно уверен, что без каких-либо публичных или тайных договорённостей ни один солдат или подразделение французской, немецкой или британской армии не войдут на территорию Украины. Это было бы невозможно, так как в таком случае они стали бы законной целью для ударов России, о чем мы неоднократно говорили.Смерть сотен тысяч украинцев — это одно, но гибель 10 или 30 солдат из Франции или Германии — совершенно другое. Я имею в виду официальные подразделения, которые могли бы оказаться, например, в Одессе. Напомню, что недавно на сайте Министерства иностранных дел Франции Одесса была обозначена как французский город и порт. Если европейские контингенты действительно окажутся на территории Украины, это должно означать согласие Москвы и результат какого-то торга. Однако, судя по заявлениям Владимира Путина и Сергея Лаврова, такая возможность пока не рассматривается и категорически отвергается.Поэтому я убежден, что ни французы, ни немцы не предпримут никаких действий. Да, они могут много говорить и угрожать, планируя что-то на 3–5 лет вперед, когда Россия якобы ослабнет. Это мечта европейских держав, которых беспокоят Крым, Одесса и Днепропетровск. Они будут продолжать этот разговор, но на реальные действия не пойдут, поскольку понимают последствия.Я даже не буду сравнивать ядерные возможности России и европейских стран — это совершенно разные уровни. У Франции нет шансов повлиять на Россию своим ядерным потенциалом из-за значительного превосходства России. В теории от Франции ничего не останется. Тем не менее разговоры будут продолжаться, потому что время всё расставляет по местам.Кроме того, несмотря на все воинственные заявления европейских стран о том, что шесть крупнейших государств Европы готовы действовать, давайте не будем заблуждаться. Хотя у Франции, Германии и Великобритании есть современное вооружение, с точки зрения наземных операций их армии не способны на многое. В нашей зоне специальной военной операции численность российской группировки превышает все европейские армии вместе взятые.Таким образом, разговоры Европы о вводе своих войск в Украину — это лишь элемент политического торга. Как именно Россия будет реагировать на угрозы европейцев отправить свои войска — покажет будущее. Но я полностью доверяю нашему президенту и министру иностранных дел, которые говорят то, что считают правильным.— Обсуждая вопрос Украины, не могу обойти вниманием страну, чье участие во всей этой геополитической каше тоже играет большую роль. Китай сделал довольно-таки воинственное заявление по тарифной войне с США. Как считаете, какой будет ответная стратегия Китая на поведение Трампа? И повлияет ли она косвенно на украинскую ситуацию?— Я считаю, как в нашей прессе, так и в политологических кругах слишком много внимания уделяется так называемой тарифной войне между США и Европой, а также между США и Китаем. Почему это происходит? Потому что все это на самом деле виртуальная история. По сути, речь идет о виртуальных деньгах. Когда говорят, что Маск за один день тарифной войны заработал 38 миллиардов, важно понимать, что эти деньги не находятся в чьих-то руках — они виртуальны. Есть анекдот, который хорошо иллюстрирует ситуацию: комментатор настольного тенниса говорит "шарик направо" и "шарик налево" на протяжении двух часов игры. Так и здесь: сегодня мои 38 миллиардов, завтра его 38 миллиардов, послезавтра еще чьи-то. Нам нужно осознать, что мы живем в глобальном мире, включая глобальную финансовую систему. Если рассматривать ее как пузырь, то все эти деньги находятся внутри него, и не имеет значения, кому они принадлежат. Они могут перемещаться справа налево, вверх и вниз, как шарики в "Спортлото". По сути, новые шарики туда не добавляются, а старые не убираются. Вне этого пузыря они просто не существуют. Поэтому тарифные войны — это лишь элементы внутренней борьбы. Конечно, многие надеются на какие-то изменения или даже конфликты. Однако нам следует понимать, что Китай и США являются частями одной системы, одного организма, в то время как Россия к этому организму не относится.— Почему Китай и США являются элементом одного организма?— Китай выступает в роли мировой фабрики, которая нуждается в продаже своих товаров американцам, так как других рынков сбыта у нее практически нет. У России такого объема рынка нет. Таким образом, крупнейший рынок для китайских товаров — это США, а в меньшей степени Европа. Американцы тоже не могут избежать китайских товаров, так как сами практически ничего не производят. Вопрос тарифных войн сводится к тому, по какой цене продавать китайские футболки или айфоны, произведенные в Китае — по 100 или 150 долларов. Когда обсуждаются непримиримые противоречия между Китаем и США, важно понимать, что они являются частями единого организма. Как печень и почки в живом организме не могут поссориться, так и США и китайская экономика находятся в тесной взаимосвязи. Разрушение одной части системы приведет к утрате другой. К сожалению, Россия не является частью этого организма, которому нужны лишь ее ресурсы. США, Китай и объединенная Европа заинтересованы только в наших ресурсах. Поэтому мы никогда не слышали от американских НКО призывов расчленить Китай, несмотря на его тоталитарный режим. Напротив, в отношении России на протяжении последних 200 лет звучат только призывы к дележу и разделу. Это подчеркивает особенности текущей геополитической ситуации.— Если торговая война США и Китая — это миф, который вряд ли увлечет американцев в сторону от Украины, а Россия и США налаживают дипломатические, технические связи, есть ли у нас какие-то продвижения на украинском треке?— Нет, на мой взгляд, мы пока что не движемся вперед по украинскому направлению. Ситуация застопорилась, как будто поезд стоит на запасном пути. Это тупиковая ситуация, и в данный момент этот "паровоз" никуда не движется. Он не сдвинется с места, пока, образно говоря, не исправят рельсы, чтобы превратить этот тупик в главную линию, или не заменят сам поезд. В текущих условиях эта ситуация кажется абсолютно нерешаемой и недоговороспособной.Однако, есть мнение, что в обозримой перспективе зависимость Украины от США будет оформлена официально. Сама же Америка расколота и через 3–4 года там может вспыхнуть гражданская война. Об этом в интервью Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО.

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https://ukraina.ru/20250411/glavnoe--oslabit-kitay-s-drugimi-mozhno-torgovatsya-kargin-obyasnil-chto-oznachayut-poshliny-trampa-1062478748.html

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Анна Черкасова

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