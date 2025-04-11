Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет
23:49 11.04.2025 (обновлено: 23:53 11.04.2025)
Если европейские контингенты действительно окажутся на территории Украины, это должно означать согласие Москвы и результат какого-то торга. Однако, судя по заявлениям Владимира Путина и Сергея Лаврова, такая возможность пока не рассматривается и категорически отвергается.
Об этом, а также о результатах российско-американского переговорного процесса, в интервью изданию Украина.ру рассказал российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом 11 апреля в Санкт-Петербурге.
Ранее, 10 апреля, в Стамбуле состоялся второй раунд консультаций между Россией и США для нормализации работы дипломатических миссий двух стран. Российскую сторону представлял посол в США Александр Дарчиев, который впоследствии отметил, что главы делегаций будут устранять наличие серьезных раздражителей от предыдущей американской администрации.
— Игорь Станиславович, Россия и США провели ряд переговоров, при этом нашли так называемого общего врага — администрацию Байдена. А как мы знаем, наличие общего врага, объединяет. Каковы, на ваш взгляд, итоги прошедших встреч и куда дальше будут двигаться стороны?
— Недавно мы с вами обсуждали, и я высказал мнение о том, что быстрая победа маловероятна, как и быстрое решение всех проблем, включая конфликт на Украине и иранский вопрос. Мы говорили о том, что основным результатом многочисленных переговоров между Россией и США является налаживание технического взаимодействия.
Вы упомянули Байдена: да, при его администрации наши отношения практически обнулились. Однако стоит отметить, что ухудшение началось еще при Обаме — с постоянными проверками в наших дипломатических учреждениях и взаимными высылками дипломатов.
К концу президентского срока Байдена стало очевидно, что отношения между двумя крупными геополитическими соперниками — США и Россией — достигли нуля. И мы оказались в ситуации, когда две крупнейшие державы, занимаются, извините, перебрасыванием дерьма через забор, как враждующие между собой соседи.
Такой подход неэффективен для противостояния. Для более организованного и эффективного противостояния необходимы технические возможности.
Таким образом, результат множества переговоров сводится к бюрократическому налаживанию отношений между Россией и США, прежде всего в дипломатической сфере. Обратите внимание на текущие события: единственным конкретным результатом соглашений стало разблокирование некоторых дипломатических представительств в Москве и Вашингтоне, а также планируемое взаимное возвращение дипломатов.
Это важно, поскольку американский дипломатический корпус в Москве был значительным, как и количество российских дипломатов в Вашингтоне. Присутствие дипломатов не ограничивается только бюрократией; среди них были и сотрудники ЦРУ, влияющие на внутреннюю политику России. Аналогично и у нас.
Это означает, что возвращение дипломатов — это не просто оформление виз или разрешений на работу, а также инструмент влияния на внутренние дела страны соперника. Чтобы наладить эффективное противостояние, необходимо сначала создать соответствующие технические условия, что мы сейчас и наблюдаем.
— Пока РФ и США налаживают оборванные связи, Европа придумывает различные способы их разрушить и бьет в слабое место России — украинский вопрос. Создана "коалиция желающих" из 30 стран, очередная встреча которых под руководством Британии прошла в Брюсселе. При этом прямо послать свои войска на Украину готовы только 6 стран, но среди них самые сильные армии Европы и ядерные державы — Франция и Великобритания. Могут ли они как-то помешать восстановлению отношений США и России и, как следствие, решению украинского вопроса?
— Я считаю, что усилия коалиции, стремящейся помешать установлению контактов между США и Россией, не окажут никакого влияния. Более того, чем агрессивнее будет риторика этих "противников" в адрес США и России, тем быстрее будут налаживаться технические отношения между ними. Таким образом, действия Европы становятся своего рода триггером в этом процессе.
Что касается попыток Лондона и Парижа отправить свои войска на территорию Украины, то, на мой взгляд, это в большей степени риторика и политические сигналы. Я абсолютно уверен, что без каких-либо публичных или тайных договорённостей ни один солдат или подразделение французской, немецкой или британской армии не войдут на территорию Украины. Это было бы невозможно, так как в таком случае они стали бы законной целью для ударов России, о чем мы неоднократно говорили.
Смерть сотен тысяч украинцев — это одно, но гибель 10 или 30 солдат из Франции или Германии — совершенно другое. Я имею в виду официальные подразделения, которые могли бы оказаться, например, в Одессе. Напомню, что недавно на сайте Министерства иностранных дел Франции Одесса была обозначена как французский город и порт.
Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в порт Одессы
Если европейские контингенты действительно окажутся на территории Украины, это должно означать согласие Москвы и результат какого-то торга. Однако, судя по заявлениям Владимира Путина и Сергея Лаврова, такая возможность пока не рассматривается и категорически отвергается.
Поэтому я убежден, что ни французы, ни немцы не предпримут никаких действий. Да, они могут много говорить и угрожать, планируя что-то на 3–5 лет вперед, когда Россия якобы ослабнет. Это мечта европейских держав, которых беспокоят Крым, Одесса и Днепропетровск. Они будут продолжать этот разговор, но на реальные действия не пойдут, поскольку понимают последствия.
Я даже не буду сравнивать ядерные возможности России и европейских стран — это совершенно разные уровни. У Франции нет шансов повлиять на Россию своим ядерным потенциалом из-за значительного превосходства России. В теории от Франции ничего не останется. Тем не менее разговоры будут продолжаться, потому что время всё расставляет по местам.
Кроме того, несмотря на все воинственные заявления европейских стран о том, что шесть крупнейших государств Европы готовы действовать, давайте не будем заблуждаться. Хотя у Франции, Германии и Великобритании есть современное вооружение, с точки зрения наземных операций их армии не способны на многое. В нашей зоне специальной военной операции численность российской группировки превышает все европейские армии вместе взятые.
Таким образом, разговоры Европы о вводе своих войск в Украину — это лишь элемент политического торга. Как именно Россия будет реагировать на угрозы европейцев отправить свои войска — покажет будущее. Но я полностью доверяю нашему президенту и министру иностранных дел, которые говорят то, что считают правильным.
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— Обсуждая вопрос Украины, не могу обойти вниманием страну, чье участие во всей этой геополитической каше тоже играет большую роль. Китай сделал довольно-таки воинственное заявление по тарифной войне с США. Как считаете, какой будет ответная стратегия Китая на поведение Трампа? И повлияет ли она косвенно на украинскую ситуацию?
— Я считаю, как в нашей прессе, так и в политологических кругах слишком много внимания уделяется так называемой тарифной войне между США и Европой, а также между США и Китаем. Почему это происходит? Потому что все это на самом деле виртуальная история.
По сути, речь идет о виртуальных деньгах. Когда говорят, что Маск за один день тарифной войны заработал 38 миллиардов, важно понимать, что эти деньги не находятся в чьих-то руках — они виртуальны.
Есть анекдот, который хорошо иллюстрирует ситуацию: комментатор настольного тенниса говорит "шарик направо" и "шарик налево" на протяжении двух часов игры. Так и здесь: сегодня мои 38 миллиардов, завтра его 38 миллиардов, послезавтра еще чьи-то.
Нам нужно осознать, что мы живем в глобальном мире, включая глобальную финансовую систему. Если рассматривать ее как пузырь, то все эти деньги находятся внутри него, и не имеет значения, кому они принадлежат. Они могут перемещаться справа налево, вверх и вниз, как шарики в "Спортлото". По сути, новые шарики туда не добавляются, а старые не убираются. Вне этого пузыря они просто не существуют.
Поэтому тарифные войны — это лишь элементы внутренней борьбы. Конечно, многие надеются на какие-то изменения или даже конфликты. Однако нам следует понимать, что Китай и США являются частями одной системы, одного организма, в то время как Россия к этому организму не относится.
© CC0, PixabayСША Китай
© CC0, Pixabay
США Китай
— Почему Китай и США являются элементом одного организма?
— Китай выступает в роли мировой фабрики, которая нуждается в продаже своих товаров американцам, так как других рынков сбыта у нее практически нет. У России такого объема рынка нет. Таким образом, крупнейший рынок для китайских товаров — это США, а в меньшей степени Европа.
Американцы тоже не могут избежать китайских товаров, так как сами практически ничего не производят. Вопрос тарифных войн сводится к тому, по какой цене продавать китайские футболки или айфоны, произведенные в Китае — по 100 или 150 долларов.
Когда обсуждаются непримиримые противоречия между Китаем и США, важно понимать, что они являются частями единого организма. Как печень и почки в живом организме не могут поссориться, так и США и китайская экономика находятся в тесной взаимосвязи. Разрушение одной части системы приведет к утрате другой.
К сожалению, Россия не является частью этого организма, которому нужны лишь ее ресурсы. США, Китай и объединенная Европа заинтересованы только в наших ресурсах.
Поэтому мы никогда не слышали от американских НКО призывов расчленить Китай, несмотря на его тоталитарный режим. Напротив, в отношении России на протяжении последних 200 лет звучат только призывы к дележу и разделу. Это подчеркивает особенности текущей геополитической ситуации.
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— Если торговая война США и Китая — это миф, который вряд ли увлечет американцев в сторону от Украины, а Россия и США налаживают дипломатические, технические связи, есть ли у нас какие-то продвижения на украинском треке?
— Нет, на мой взгляд, мы пока что не движемся вперед по украинскому направлению. Ситуация застопорилась, как будто поезд стоит на запасном пути. Это тупиковая ситуация, и в данный момент этот "паровоз" никуда не движется.
Он не сдвинется с места, пока, образно говоря, не исправят рельсы, чтобы превратить этот тупик в главную линию, или не заменят сам поезд. В текущих условиях эта ситуация кажется абсолютно нерешаемой и недоговороспособной.
Однако, есть мнение, что в обозримой перспективе зависимость Украины от США будет оформлена официально. Сама же Америка расколота и через 3–4 года там может вспыхнуть гражданская война. Об этом в интервью Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО.