https://ukraina.ru/20250411/amerikanskaya-paradigma-zelenskiy-vedt-khitruyu-igru-protiv-ssha-v-kotoroy-riskuet-stat-glavnoy-1062476183.html

Американская парадигма: Зеленский ведёт против США хитрую игру, в которой рискует стать главной жертвой

Американская парадигма: Зеленский ведёт против США хитрую игру, в которой рискует стать главной жертвой - 11.04.2025 Украина.ру

Американская парадигма: Зеленский ведёт против США хитрую игру, в которой рискует стать главной жертвой

Попытки Владимира Зеленского в очередной раз сорвать подписание соглашения с США по полезным ископаемым может обернуться для него серьёзными проблемами

2025-04-11T18:14

2025-04-11T18:14

2025-04-11T18:17

эксклюзив

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

александр дубинский

сделка

ресурсы

переговоры

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11 апреля в Вашингтон стартуют первые после скандала в Белом доме очные консультации США и Украины по ресурсной сделке.В состав украинской делегации, возглавляемой вице-премьером - министром экономики страны Юлией Свириденко, помимо высокопоставленных профильных чиновников, вошли представители международной юридической фирмы, на услуги которой, как указано на сайте правительства Украины, выделено 113 млн гривен ($2,7 млн). Консультации зарубежных юристов потребовались Банковой для того, чтобы лучше понять условия нового проекта сделки, предложенной Белым домом в конце марта, а также выявить подводные камни для Киева.Эта версия документа гораздо менее выгодная для Украины, чем изначальная, которую планировалось подписать 28 февраля, но Владимира Зеленского тогда попросили удалиться из Овального кабинета из-за неуважительного поведения, и церемония сорвалась. Теперь США предлагают такой вариант: в совместный фонд Украина должна перечислять прибыль от добычи минеральных ресурсов, включая нефть и газ, вкладом самих Штатов будет считаться сумма, затраченная на помощь Киеву с 2022 года (более $120 млрд), из пяти руководителей фонда трое - американцы с правом вето, т.е. последнее слово всегда остаётся за ними: в частности, Киеву запрещается экспортировать полезные ископаемые стратегическим конкурентам США. При всём при этом никаких гарантий безопасности для Украины не предусмотрено.По оценке французского журнала Le Point, это, скорее, договор купли-продажи, нежели межправительственное соглашение."Аналитики, ознакомившиеся с просочившимся документом, заявили, что участие Киева, скорее всего, будет минимальным — этот момент Украина надеется оспорить", - отмечает агентство Bloomberg.На Украине такое, мягко говоря, не очень выгодное предложение вызвало бурю негодования. Сделку в последней редакции расценили как колониальную практику, грабёж и всё в этом духе. О своём несогласии Киев говорит, но предпочёл, как написало издание Politico, отказываться от публичной критики, чтобы не разозлить президента США Дональда Трампа. Последствия его гнева Украина уже ощутила на себе сполна, когда американский лидер приостановил военную помощь и передачу разведданных, что сильно осложнило положение ВСУ на фронте.Главная задача посланников Банковой на ближайшие два дня – попытаться выторговать более выгодные для Киева условия. Хотя, возможно, совсем не для этого чиновники вместе с западными юристами отправились в Вашингтон.Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, уверен, что, сорвав подписание договора по минеральным ресурсам три раза, сейчас Зеленский пытается сделать сделку юридически ничтожной. И эту мысль украинский законодатель хочет донести до министра финансов США Скотта Бессента."То, как развивается ситуация с "подготовкой" украинской стороны к подписанию (соглашения – ред.), даёт мне основания утверждать: Зеленский и клан Кучмы-Пинчука готовятся заложить под этот контракт часовую бомбу. Юридически подписание документа со стороны Украины строится так, чтобы в любой момент можно было признать его недействительным. Действия Зеленского и его кукловодов, контролирующих украинские недра, направлены на то, чтобы в нужный момент обрушить всю конструкцию", - написал он в своём телеграм-канале.Согласно законодательству Украины, любые международные соглашения должны подписываться исключительно должностными лицами, уполномоченными президентом или правительством (премьер-министр, глава МИД, министр юстиции или сам президент), и действовать они должны в рамках официальных директив от президента, пояснил Дубинский."Подчёркиваю: никакая частная юридическая компания не имеет права вести переговоры или подписывать международный договор от имени Украины. Тот, кто убеждает вас в обратном, сознательно лжёт, чтобы подорвать соглашение между Украиной и США и оставить контроль над недрами за кланом Кучмы-Пинчука. Сегодня этот клан прилагает титанические усилия, чтобы сорвать подписание договора", - добавил политик.Накануне Зеленский распорядился провести проверку чиновников на полиграфе, чтобы выяснить, кто причастен к утечке сведений об условиях нового проекта соглашения. Однако Дубинский считает, что он сам и слил эту информацию с целью дискредитировать документ и получить возможность затянуть процесс его подписания.Переговоры ещё не начались, а украинская сторона уже демонстрирует несогласие с предложением американцев (хотя оно и понятно, у страны фактически хотят забрать чуть ли ни главный оставшийся источник доходов, ничего не давая взамен). В Киеве не признают наличие долга перед США, считая, что всё это время Вашингтон помогал бескорыстно, просто так, из чувства солидарности, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заговорил о "красных линиях" при заключении сделки: положения документа должны не только не противоречить Конституции страны, но и её стремлению вступить в Евросоюз.В общем, подписывать соглашение в ближайшей перспективе Украина, судя по всему, действительно не настроена. А Трамп уже предупредил: в случае отказа от сделки её ждут серьёзные проблемы. Какие?Один из вариантов озвучил Бессент в интервью телеведущему Такеру Карлсону – власти США могут провести аудит всей предоставленной Украине помощи, и тогда неизбежно будут выявлены масштабные хищения киевским режимом американских денег. В том, что коррупционные схемы имели место быть, сомневаться практически не приходится. И в том, что Трамп может снова остановить военную помощь, тоже. Однако шанс не допустить этого у Киева ещё есть, намекнул министр финансов США. По его словам, если сделка по украинским ресурсам сработает, "все потраченные Вашингтоном деньги покажутся мелочью".С Бессентом у Зеленского вообще отношения сложные. На брифинге 9 апреля глава киевского режима, вспоминая переговорный процесс по этому вопросу, заявил: "Стучать пальцем по договору и говорить, что нужно подписать сейчас – на это я мог только сказать ему: "Прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно". Наверное, он ожидал другого диалога, но я не считаю Украину третьесортной страной, мы должны общаться на равных".Самое парадоксальное во всей этой истории то, что инициатором сделки выступил сам же Зеленский, что накануне в интервью подтвердил Энтони Блинкен, бывший до 20 января госсекретарём США."Это была одна из частей плана победы, который Зеленский принёс в последние шесть месяцев нашей администрации", - сказал дипломат."С какой же брезгливостью относятся к Зеленскому его кураторы. Даже не считают нужным это скрывать. Купили его с потрохами, использовали, а теперь об него же вытирают грязные и окровавленные руки", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова бывшего главы Госдепартамента.Ещё в ходе избирательной кампании в США, осенью 2024 года, Зеленский предложил Вашингтону участие в проектах по природным ресурсам, рассчитывая на то, что если Штаты подключатся к работе на территории Украины, то будут защищать её. Избранный 47-м президентом Трамп как истинный бизнесмен этой идеей заинтересовался, однако Зеленский не просчитал хорошенько последствия, и в итоге теперь американская администрация поставила его в сложное положение, из которого он пытается найти выход.Белый дом рассматривает сделку по минеральным ресурсам в контексте не только получения этих самых ресурсов, но и урегулирования конфликта на Украине. Бессент это тоже упоминал в интервью Карлсону.В миротворческом ключе Трамп неизменно выражал желание работать с обеими сторонами, а тут процесс развивается по разнонаправленной траектории. Договариваться с Киевом американской администрации удаётся не всегда - Банковая демонстрирует нежелание идти на условия, продиктованные из Вашингтона. С Москвой, наоборот, переговоры идут по восходящей: только за последние два дня состоялся обмен заключёнными, делегации провели консультации по работе посольств, в ходе которых условились разработать дорожную карту по вопросу конфискованной дипломатической собственности РФ, а спецпосланник президента США Стив Уиткофф провёл переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге, где он также встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.Одним из излюбленных способов Трампа добиваться поставленных целей, как все успели понять, остаётся принцип кнута и пряника. Он публично пообещал положить конец войне на Украине и должен так или иначе выполнить своё обещание. Одна сторона идёт на диалог и готова обсуждать все возможные сценарии, требуя учитывать её национальные интересы, конечно же, а другая – делает всё, чтобы не допустить урегулирования кризиса. По-моему, очевидно, кому от Трампа достанутся пряники, а кому – кнут. Более того, на встрече Путина и Уиткоффа, как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможно, обсудят вопрос о встрече двух лидеров, а сегодняшние переговоры в северной столице будут посвящены аспектам украинского урегулирования, Россия передаст свои озабоченности Трампу, но ждать прорывов по её итогу, предупредил представитель Кремля, не стоит - речь просто о продолжении дипломатической работы РФ и США."Уиткофф сейчас пытается практиковать тот опыт, который использовал Киссинджер с челночной дипломатией. То он ездит на Украину, то к нам, то возвращается к Трампу, исходя из того, что между Россией и Украиной существует высокий уровень конфронтации, он такими опосредованными шагами сближает позицию двух сторон. Очевидно, что, скорее всего, готовит стороны к переговорам", - считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.Тем временем на Украине в ближайшей перспективе произойдёт смена американского посла. Бриджит Бринк, назначенная на эту должность президентом-демократом Джо Байденом, подала прошение об отставке ещё в январе на фоне смены власти в стране, и с тех пор её желание уйти только усилилось из-за разногласий с Трампом и ухудшения рабочих отношений с Зеленским. И кто знает, не будет ли ставленник нынешнего президента оказывать ещё большее давление на украинское руководство.Читайте также: Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны

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https://ukraina.ru/20250411/ssha-predlozhat-rossii-zanyat-mesto-kitaya-i-ukraina-stanet-chastyu-ikh-sdelki-ukrainskie-eksperty-o-1062442099.html

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