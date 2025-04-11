Посол США Бринк на Украине – всё. Кто сменит её на посту? - 11.04.2025 Украина.ру
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Посол США Бринк на Украине – всё. Кто сменит её на посту?
Посол США Бринк на Украине – всё. Кто сменит её на посту? - 11.04.2025 Украина.ру
Посол США Бринк на Украине – всё. Кто сменит её на посту?
Теперь официально: посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку. По словам пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, посол проработала в зоне конфликта три года, что является "экстраординарным результатом".
2025-04-11T10:34
2025-04-11T10:36
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
сенат
financial times
нато
f-16
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Сам конфликт, добавила она, продолжается слишком долго, а конкретные кадровые перемены орган комментировать не будет. Но как писало издание Financial Times отставка Бринк связана усиливающимися разногласиями и с президентом США Дональдом Трампом, и с Владимиром Зеленским. Бринк возглавляла посольство в Киеве с 2022 года и не случайно была поставлена Байденом на этот пост.Американский дипломат с более чем 25-летним опытом работы, известна своей деятельностью в Восточной Европе. Работала в посольствах в Сербии (1997–1999), на Кипре (1999–2002), в Грузии (2005–2008), где занимала должность начальника политико-экономической службы. До назначения на Украину была послом в Словакии, где занималась укреплении американо-словацких отношений, поддерживала демократические инициативы, включая сотрудничество с президентом Зузаной Чапутовой.Но главный звездный час Бриджит Бринк наступил на украинском дипломатическом фронте. Её деятельность и вовлечённость в военные вопросы трудно переоценить. Так посол США координировала поставки вооружений, включая системы HIMARS, ракеты Patriot и подготовку украинских пилотов для F-16. Под её руководством США выделили Украине более 61 млрд долларов помощи, включая 8,5 млрд прямой бюджетной поддержки. Бринк активно продвигала интеграцию Украины в НАТО и ЕС, поддерживала план Зеленского по победе в войне. Участвовала в переговорах о привлечении инвестиций, включая проект с BlackRock. В январе 2024 года объявила о разрешении Украине использовать американское оружие для ударов по территории России.Но после смены администрации Белого дома, попытки нащупать компромиссы с Россией "воинственную" Бринк президент Трамп решил сменить. Отставка совпала с, прошедшими 10 апреля переговорами дипломатических команд России и США в Стамбуле. На них обсуждались вопросы нормализации по диплинии отношений двух стран. Почему сняли Бринк и кем заменят – анализировали эксперты.Политолог Максим ЖаровТолько через 80 дней после инаугурации Трамп решился уволить посла США в Киеве Бриджит Бринк. Такое "долготерпение" нынешнего президента США не должно удивлять, так как Трамп имеет печальный опыт на Украине с Мари Йованович, которую он очень долго пытался уволить по нелояльности. Как дают понять американские СМИ, к Бриджит Бринк тоже возникли вопросы по части лояльности Трампу, хотя ее продление пребывания в Киеве и лоббировал якобы сам глава Госдепа Марко Рубио. То, что нелояльность Бринк Трампу имеет место, говорит и вызывающая позиция Киева по "ресурсной сделке", публично заявленная командой Зеленского накануне переговоров в Вашингтоне 11-12 апреля. Зеленский, судя по всему, намеревается до предела затянуть эти переговоры и вновь попытаться "развести" Трампа на "рамочное соглашение" вместо присланного в Киев сверхжёсткого американского варианта сделки. Поэтому то, насколько быстро Трамп сейчас назначит в Киев нового посла и кто именно займёт этот пост, очень чётко покажет, насколько урегулирование Украинского конфликта является приоритетом для Трампа.Военный аналитик Борис РожинПосол США на Украине Бриджит Бринк ушла в отставку. Она была назначена еще при Байдене еще весной 2022 года, так что ее замена на креатуру администрации Трампа была неизбежна. Последнее чем она отметилась, что реакцией на удар по Кривому Рогу, где она проигнорировала украинские истерики и призвала сворачивать войну, что очевидно было сделано под давлением Госдепа. Раньше бы она вопила про "военные преступления". Но сейчас такие как она администрации Трампа не надобны. Во всяком случае пока. Отсюда и разговоры о том, что причиной отставки являются разногласия Бринк с новым руководством Госдепа, что может привести не только к уходу с должности посла на Украине, но и прекращению работы в Госдепе США. Может так получится, что именно история с ударом по Кривом Рогу привела к ее отставке. Посмотрим, кого Рубио предложит Трампу вместо Бринк.Украинский политический эксперт Сергей МарченкоТе, кто распинали Бриджит Бринк, вряд ли знают, что, по словам западных дипломатов, Бринк была ключевой защитницей Украины публично и частно с первых недель полномасштабного вторжения России. Также эти добрые люди вряд ли считали, что за 75 дней до инаугурации Трампа, при администрации Байдена, Бринк 53 раза критиковала Россию за войну против Украины. А после прихода Трампа перестала, потому что это была политика Трампа – перестать критиковать Россию и называть Путина хорошим парнем. А еще ее не любил Зеленский и бедные и несчастные украинские чиновники жаловались, что она была слишком критична к украинской коррупции.Мы привыкли к тому, что 50 прокуроров оформили себе липовую инвалидность и никто за это не ответил, а американцам такое не нравится. Потому что платят нашим прокурорам из своих денег. Вот такие сволочи они и послиха их. Поэтому к радости президентов Трампа и Зеленского, посол Бринк покидает Украину.И что-то мне подсказывает, что от нового посла натерпятся и Зеленский, и все, кто распинал Бринк за недостаточную критику России. Просто увидите, что такое посол Трампа.Украинский эксперт по международным отношениям Дмитрий ШеренговскийУже официально Посол в США в Украине Бриджит Бринк объявила об отставке почти после 3 лет в должности. И мы её можем только поблагодарить за службу.Это был нелегкий период, особенно в последние месяцы, потому что ей прямо приходилось быть на растяжке с новой администрацией США. Официально Госдепартамент подтвердил ее возвращение домой, отметив, что причиной является "сочетание личных вызовов", в частности, работу в зоне боевых действий, что по протоколам безопасности означает - семью не привезешь. Неофициально же говорят, что ее отставка связана с несогласием с политикой администрации Трампа, в первую очередь в смене коммуникации - вспомним последние упреки Посольству, что оно и обстрелы из РФ не называли своим именами. Также - это вопросы закрытия USAID, критика и поиск решений по финансам. И это в условиях, когда тебя еще Байден назначал и ты довольно проукраински настроена, а тут надо остановиться и замолчать. И очень символично, что она вступила в должность, после трехлетнего перерыва, вызванного отзывом Мари Йованович в 2019 году. Ее предназначение символизировало возвращение высокого уровня дипломатической поддержки со стороны Вашингтона. А теперь после тех лет может быть снова спад. Традиционно Послов утверждает Сенат США. И сейчас там явно не до быстрых шагов, поэтому, скорее всего, быстро у нас посла не будет - а будет временно поверенный в делах. Что символически понижает статус. Все же Посол является более доверенным лицом и связующим звеном. С другой стороны – это Трамп и протрамповский Сенат (за несколькими исключениями у республиканцев), а потому всякое может быть. В СМИ уже пишут, что на нового Посла рассматривается кандидатура Криса Смита, заместителя помощника госсекретаря США по Восточной Европе.Смит имеет значительный опыт работы в Украине, занимая должность заместителя главы миссии в посольстве США в Киеве с 2022 по 2023 год. Он известен своей поддержкой Украины. Кроме того, вспомним, что именно Смит вел переговоры с самопровозглашенным президентом Лукашенко, что привело к освобождению трех политзаключенных, включая одного гражданина США. Этот шаг рассматривался Трампом по улучшению отношений с Беларусью и уменьшению ее зависимости от РФ. Но судя по тому, что инфо распространилось, и что Смит действительно достаточно дружественен к нам, его могут сбивать. Одним словом, несмотря на все личные и политические обстоятельства, потеря позиции Посла сейчас - это еще большее усложнение отношений. Сколько это продлится, наверное, и Трампу не известно.
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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, сенат, financial times, нато, f-16, эксклюзив
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, сенат, Financial Times, НАТО, F-16, Эксклюзив

Посол США Бринк на Украине – всё. Кто сменит её на посту?

10:34 11.04.2025 (обновлено: 10:36 11.04.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПриведение к присяге нового посла США на Украине Б. Бринк
Приведение к присяге нового посла США на Украине Б. Бринк - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Теперь официально: посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку. По словам пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, посол проработала в зоне конфликта три года, что является "экстраординарным результатом".
Сам конфликт, добавила она, продолжается слишком долго, а конкретные кадровые перемены орган комментировать не будет. Но как писало издание Financial Times отставка Бринк связана усиливающимися разногласиями и с президентом США Дональдом Трампом, и с Владимиром Зеленским. Бринк возглавляла посольство в Киеве с 2022 года и не случайно была поставлена Байденом на этот пост.
Американский дипломат с более чем 25-летним опытом работы, известна своей деятельностью в Восточной Европе. Работала в посольствах в Сербии (1997–1999), на Кипре (1999–2002), в Грузии (2005–2008), где занимала должность начальника политико-экономической службы. До назначения на Украину была послом в Словакии, где занималась укреплении американо-словацких отношений, поддерживала демократические инициативы, включая сотрудничество с президентом Зузаной Чапутовой.
Но главный звездный час Бриджит Бринк наступил на украинском дипломатическом фронте. Её деятельность и вовлечённость в военные вопросы трудно переоценить. Так посол США координировала поставки вооружений, включая системы HIMARS, ракеты Patriot и подготовку украинских пилотов для F-16. Под её руководством США выделили Украине более 61 млрд долларов помощи, включая 8,5 млрд прямой бюджетной поддержки. Бринк активно продвигала интеграцию Украины в НАТО и ЕС, поддерживала план Зеленского по победе в войне. Участвовала в переговорах о привлечении инвестиций, включая проект с BlackRock. В январе 2024 года объявила о разрешении Украине использовать американское оружие для ударов по территории России.
Но после смены администрации Белого дома, попытки нащупать компромиссы с Россией "воинственную" Бринк президент Трамп решил сменить. Отставка совпала с, прошедшими 10 апреля переговорами дипломатических команд России и США в Стамбуле. На них обсуждались вопросы нормализации по диплинии отношений двух стран. Почему сняли Бринк и кем заменят – анализировали эксперты.
Политолог Максим Жаров
Только через 80 дней после инаугурации Трамп решился уволить посла США в Киеве Бриджит Бринк. Такое "долготерпение" нынешнего президента США не должно удивлять, так как Трамп имеет печальный опыт на Украине с Мари Йованович, которую он очень долго пытался уволить по нелояльности.
Как дают понять американские СМИ, к Бриджит Бринк тоже возникли вопросы по части лояльности Трампу, хотя ее продление пребывания в Киеве и лоббировал якобы сам глава Госдепа Марко Рубио.
То, что нелояльность Бринк Трампу имеет место, говорит и вызывающая позиция Киева по "ресурсной сделке", публично заявленная командой Зеленского накануне переговоров в Вашингтоне 11-12 апреля. Зеленский, судя по всему, намеревается до предела затянуть эти переговоры и вновь попытаться "развести" Трампа на "рамочное соглашение" вместо присланного в Киев сверхжёсткого американского варианта сделки.
Поэтому то, насколько быстро Трамп сейчас назначит в Киев нового посла и кто именно займёт этот пост, очень чётко покажет, насколько урегулирование Украинского конфликта является приоритетом для Трампа.
Военный аналитик Борис Рожин
Посол США на Украине Бриджит Бринк ушла в отставку. Она была назначена еще при Байдене еще весной 2022 года, так что ее замена на креатуру администрации Трампа была неизбежна. Последнее чем она отметилась, что реакцией на удар по Кривому Рогу, где она проигнорировала украинские истерики и призвала сворачивать войну, что очевидно было сделано под давлением Госдепа. Раньше бы она вопила про "военные преступления". Но сейчас такие как она администрации Трампа не надобны. Во всяком случае пока.
Отсюда и разговоры о том, что причиной отставки являются разногласия Бринк с новым руководством Госдепа, что может привести не только к уходу с должности посла на Украине, но и прекращению работы в Госдепе США. Может так получится, что именно история с ударом по Кривом Рогу привела к ее отставке. Посмотрим, кого Рубио предложит Трампу вместо Бринк.
Украинский политический эксперт Сергей Марченко
Те, кто распинали Бриджит Бринк, вряд ли знают, что, по словам западных дипломатов, Бринк была ключевой защитницей Украины публично и частно с первых недель полномасштабного вторжения России. Также эти добрые люди вряд ли считали, что за 75 дней до инаугурации Трампа, при администрации Байдена, Бринк 53 раза критиковала Россию за войну против Украины. А после прихода Трампа перестала, потому что это была политика Трампа – перестать критиковать Россию и называть Путина хорошим парнем.
А еще ее не любил Зеленский и бедные и несчастные украинские чиновники жаловались, что она была слишком критична к украинской коррупции.
Мы привыкли к тому, что 50 прокуроров оформили себе липовую инвалидность и никто за это не ответил, а американцам такое не нравится. Потому что платят нашим прокурорам из своих денег. Вот такие сволочи они и послиха их. Поэтому к радости президентов Трампа и Зеленского, посол Бринк покидает Украину.
И что-то мне подсказывает, что от нового посла натерпятся и Зеленский, и все, кто распинал Бринк за недостаточную критику России. Просто увидите, что такое посол Трампа.
Украинский эксперт по международным отношениям Дмитрий Шеренговский
Уже официально Посол в США в Украине Бриджит Бринк объявила об отставке почти после 3 лет в должности. И мы её можем только поблагодарить за службу.
Это был нелегкий период, особенно в последние месяцы, потому что ей прямо приходилось быть на растяжке с новой администрацией США. Официально Госдепартамент подтвердил ее возвращение домой, отметив, что причиной является "сочетание личных вызовов", в частности, работу в зоне боевых действий, что по протоколам безопасности означает - семью не привезешь.
Неофициально же говорят, что ее отставка связана с несогласием с политикой администрации Трампа, в первую очередь в смене коммуникации - вспомним последние упреки Посольству, что оно и обстрелы из РФ не называли своим именами. Также - это вопросы закрытия USAID, критика и поиск решений по финансам. И это в условиях, когда тебя еще Байден назначал и ты довольно проукраински настроена, а тут надо остановиться и замолчать.
И очень символично, что она вступила в должность, после трехлетнего перерыва, вызванного отзывом Мари Йованович в 2019 году. Ее предназначение символизировало возвращение высокого уровня дипломатической поддержки со стороны Вашингтона. А теперь после тех лет может быть снова спад.
Традиционно Послов утверждает Сенат США. И сейчас там явно не до быстрых шагов, поэтому, скорее всего, быстро у нас посла не будет - а будет временно поверенный в делах. Что символически понижает статус. Все же Посол является более доверенным лицом и связующим звеном. С другой стороны – это Трамп и протрамповский Сенат (за несколькими исключениями у республиканцев), а потому всякое может быть.
В СМИ уже пишут, что на нового Посла рассматривается кандидатура Криса Смита, заместителя помощника госсекретаря США по Восточной Европе.
Смит имеет значительный опыт работы в Украине, занимая должность заместителя главы миссии в посольстве США в Киеве с 2022 по 2023 год. Он известен своей поддержкой Украины. Кроме того, вспомним, что именно Смит вел переговоры с самопровозглашенным президентом Лукашенко, что привело к освобождению трех политзаключенных, включая одного гражданина США.
Этот шаг рассматривался Трампом по улучшению отношений с Беларусью и уменьшению ее зависимости от РФ. Но судя по тому, что инфо распространилось, и что Смит действительно достаточно дружественен к нам, его могут сбивать. Одним словом, несмотря на все личные и политические обстоятельства, потеря позиции Посла сейчас - это еще большее усложнение отношений. Сколько это продлится, наверное, и Трампу не известно.
 
СШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденсенатFinancial TimesНАТОF-16Эксклюзив
 
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