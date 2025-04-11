Порт в Одессе или Кременчугский НПЗ: эксперт рассказал, куда могут прилететь ракеты после 18 апреля
20:15 11.04.2025 (обновлено: 20:28 11.04.2025)
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
© Фото : ДСНС України / Telegram
Вполне возможно, что после 18 апреля Россия будет отвечать по объектам, которые раньше не трогали. Например, ракеты могут снести две-три подстанции или полностью взорвать Кременчугский НПЗ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
По мнению эксперта, после 18 апреля ничего экстраординарного не случится. И не случится как минимум до 9-10 мая, пока не пройдет празднование Дня Победы и пока не пройдет доверительная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Он отметил, что по итогам этой встречи "русские ракеты могут полететь и по мостам, и по центрам принятия решений".
"А в промежутке между 18 апреля и 9 мая мы будем наблюдать дипломатические маневры. Россия будет выражать возмущение и говорить о том, что США должны своих прокси урезонить. Хотя какие-то ответки тоже будут, потому что иначе наш народ этого не поймет", — подчеркнул Подлесный.
Вполне возможно, что после 18 апреля Россия будет отвечать по объектам, которые раньше не трогали. Например, ракеты могут снести две-три подстанции или полностью взорвать Кременчугский НПЗ, предположил политолог.
Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.
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