Порт в Одессе или Кременчугский НПЗ: эксперт рассказал, куда могут прилететь ракеты после 18 апреля - 11.04.2025 Украина.ру
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Порт в Одессе или Кременчугский НПЗ: эксперт рассказал, куда могут прилететь ракеты после 18 апреля
Порт в Одессе или Кременчугский НПЗ: эксперт рассказал, куда могут прилететь ракеты после 18 апреля - 11.04.2025 Украина.ру
Порт в Одессе или Кременчугский НПЗ: эксперт рассказал, куда могут прилететь ракеты после 18 апреля
Вполне возможно, что после 18 апреля Россия будет отвечать по объектам, которые раньше не трогали. Например, ракеты могут снести две-три подстанции или полностью взорвать Кременчугский НПЗ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2025-04-11T20:15
2025-04-11T20:28
новости
россия
одесса
владимир путин
си цзиньпин
эммануэль макрон
украина.ру
вооруженные силы украины
энергетика
ракетный удар
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В российском обществе есть ожидания, что после 18 апреля, когда истечет мораторий на взаимные удары по энергетике, российское руководство пойдет на эскалацию и приступит к уничтожению транспортной инфраструктуры Украины (мосты через Днепр, железнодорожная станция в Чопе, Бескидский тоннель).По мнению эксперта, после 18 апреля ничего экстраординарного не случится. И не случится как минимум до 9-10 мая, пока не пройдет празднование Дня Победы и пока не пройдет доверительная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.Он отметил, что по итогам этой встречи "русские ракеты могут полететь и по мостам, и по центрам принятия решений"."А в промежутке между 18 апреля и 9 мая мы будем наблюдать дипломатические маневры. Россия будет выражать возмущение и говорить о том, что США должны своих прокси урезонить. Хотя какие-то ответки тоже будут, потому что иначе наш народ этого не поймет", — подчеркнул Подлесный.Вполне возможно, что после 18 апреля Россия будет отвечать по объектам, которые раньше не трогали. Например, ракеты могут снести две-три подстанции или полностью взорвать Кременчугский НПЗ, предположил политолог."Еще, возможно, что мы разнесем порт в Одессе, чтобы у Макрона и в мыслях не было отправить туда французских десантников", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Корнева: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад.
https://ukraina.ru/20250410/bezumie-amerikanskogo-frankenshteyna-ermakov-o-tom-pochemu-ukraina-narushaet-energeticheskiy-moratoriy-1062450786.html
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новости, россия, одесса, владимир путин, си цзиньпин, эммануэль макрон, украина.ру, вооруженные силы украины, энергетика, ракетный удар, кременчуг, нпз, порт, сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Россия, Одесса, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, энергетика, ракетный удар, Кременчуг, НПЗ, порт, СВО, Спецоперация, война, война на Украине

Порт в Одессе или Кременчугский НПЗ: эксперт рассказал, куда могут прилететь ракеты после 18 апреля

20:15 11.04.2025 (обновлено: 20:28 11.04.2025)
 
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
украинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : ДСНС України / Telegram
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Вполне возможно, что после 18 апреля Россия будет отвечать по объектам, которые раньше не трогали. Например, ракеты могут снести две-три подстанции или полностью взорвать Кременчугский НПЗ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
В российском обществе есть ожидания, что после 18 апреля, когда истечет мораторий на взаимные удары по энергетике, российское руководство пойдет на эскалацию и приступит к уничтожению транспортной инфраструктуры Украины (мосты через Днепр, железнодорожная станция в Чопе, Бескидский тоннель).
По мнению эксперта, после 18 апреля ничего экстраординарного не случится. И не случится как минимум до 9-10 мая, пока не пройдет празднование Дня Победы и пока не пройдет доверительная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Он отметил, что по итогам этой встречи "русские ракеты могут полететь и по мостам, и по центрам принятия решений".
"А в промежутке между 18 апреля и 9 мая мы будем наблюдать дипломатические маневры. Россия будет выражать возмущение и говорить о том, что США должны своих прокси урезонить. Хотя какие-то ответки тоже будут, потому что иначе наш народ этого не поймет", — подчеркнул Подлесный.
Вполне возможно, что после 18 апреля Россия будет отвечать по объектам, которые раньше не трогали. Например, ракеты могут снести две-три подстанции или полностью взорвать Кременчугский НПЗ, предположил политолог.
"Еще, возможно, что мы разнесем порт в Одессе, чтобы у Макрона и в мыслях не было отправить туда французских десантников", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Корнева: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад.
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