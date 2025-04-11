https://ukraina.ru/20250411/port-v-odesse-ili-kremenchugskiy-npz-ekspert-rasskazal-kuda-mogut-priletet-rakety-posle-18-aprelya-1062482051.html

Порт в Одессе или Кременчугский НПЗ: эксперт рассказал, куда могут прилететь ракеты после 18 апреля

Порт в Одессе или Кременчугский НПЗ: эксперт рассказал, куда могут прилететь ракеты после 18 апреля - 11.04.2025 Украина.ру

Порт в Одессе или Кременчугский НПЗ: эксперт рассказал, куда могут прилететь ракеты после 18 апреля

Вполне возможно, что после 18 апреля Россия будет отвечать по объектам, которые раньше не трогали. Например, ракеты могут снести две-три подстанции или полностью взорвать Кременчугский НПЗ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2025-04-11T20:15

2025-04-11T20:15

2025-04-11T20:28

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вооруженные силы украины

энергетика

ракетный удар

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В российском обществе есть ожидания, что после 18 апреля, когда истечет мораторий на взаимные удары по энергетике, российское руководство пойдет на эскалацию и приступит к уничтожению транспортной инфраструктуры Украины (мосты через Днепр, железнодорожная станция в Чопе, Бескидский тоннель).По мнению эксперта, после 18 апреля ничего экстраординарного не случится. И не случится как минимум до 9-10 мая, пока не пройдет празднование Дня Победы и пока не пройдет доверительная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.Он отметил, что по итогам этой встречи "русские ракеты могут полететь и по мостам, и по центрам принятия решений"."А в промежутке между 18 апреля и 9 мая мы будем наблюдать дипломатические маневры. Россия будет выражать возмущение и говорить о том, что США должны своих прокси урезонить. Хотя какие-то ответки тоже будут, потому что иначе наш народ этого не поймет", — подчеркнул Подлесный.Вполне возможно, что после 18 апреля Россия будет отвечать по объектам, которые раньше не трогали. Например, ракеты могут снести две-три подстанции или полностью взорвать Кременчугский НПЗ, предположил политолог."Еще, возможно, что мы разнесем порт в Одессе, чтобы у Макрона и в мыслях не было отправить туда французских десантников", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Корнева: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад.

https://ukraina.ru/20250410/bezumie-amerikanskogo-frankenshteyna-ermakov-o-tom-pochemu-ukraina-narushaet-energeticheskiy-moratoriy-1062450786.html

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новости, россия, одесса, владимир путин, си цзиньпин, эммануэль макрон, украина.ру, вооруженные силы украины, энергетика, ракетный удар, кременчуг, нпз, порт, сво, спецоперация, война, война на украине