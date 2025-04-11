https://ukraina.ru/20250411/printsipialnaya-tema-putin-ukazal-na-vazhnost-morskikh-bespilotnikov-1062483293.html

"Принципиальная тема": Путин указал на важность морских беспилотников

"Принципиальная тема": Путин указал на важность морских беспилотников - 11.04.2025 Украина.ру

"Принципиальная тема": Путин указал на важность морских беспилотников

Разработка и выпуск беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийное производство безэкипажных подводных и надводных катеров – это отдельная, принципиальная тема для качественного развития флота. Об этом 11 апреля заявил президент России Владимир Путин.

2025-04-11T20:52

2025-04-11T20:52

2025-04-11T20:52

новости

россия

украина

калининград

владимир путин

алексей дюмин

втб

объединенная судостроительная корпорация

вмф

флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059463088_1:0:1267:712_1920x0_80_0_0_4a02ffa0316dedd468fe66be3514e81b.jpg

Президент Владимир провёл совещание по вопросу "О стратегии развития Военно-Морского Флота на период до 2050 года". участие в мероприятии приняли помощники президента Алексей Дюмин и Николай Патрушев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев, глава ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин и гендиректор АО "Объединённая судостроительная корпорация" Андрей Пучков.Путин в очередной раз подчеркнул: Военно-Морской Флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите её национальных интересов в Мировом океане. Сегодня и в перспективе российские корабли должны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач, отметил он.Также президент указал на реализацию масштабной программы модернизации ВМФ. На российских верфях идёт серийное строительство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев, в том числе новейших проектов "Борей-А" и "Ясень-М".Одной из приоритетных задач Путин назвал укрепление флота в его ключевом сегменте стратегических ядерных сил, которые служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса.В этой связи он отметил, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%.Он напомнил, что многоцелевая подводная лодка "Пермь" стала первой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон". Дальность таких ракет превышает тысячу километров со скоростью под 10 Махов.По его мнению, все эти системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности, должны быть тесно интегрированы в единый разведывательно-ударный контур и связаны со спутниковой группировкой.Такие передовые технологические решения и сбалансированное развитие флота на всех стратегических направлениях позволит России эффективно решать задачи в сфере обеспечения безопасности, обороны, защиты национальных интересов в условиях глобальных геополитических и технологических изменений, уверен Путин.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Этот господин уплатит за всё: коалиция РЭБ и ПВО. Итоги 11 апреля на УкраинеМнение эксперта на эту тему: Русские "Цирконы" и Калининград: Крапивник назвал две главные проблемы НАТО в Балтийском регионе

https://ukraina.ru/20250330/1062150540.html

россия

украина

калининград

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, калининград, владимир путин, алексей дюмин, втб, объединенная судостроительная корпорация, вмф, флот, беспилотники, циркон, подлодка, армия, гиперзвук