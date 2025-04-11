"Принципиальная тема": Путин указал на важность морских беспилотников - 11.04.2025 Украина.ру
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"Принципиальная тема": Путин указал на важность морских беспилотников
"Принципиальная тема": Путин указал на важность морских беспилотников - 11.04.2025 Украина.ру
"Принципиальная тема": Путин указал на важность морских беспилотников
Разработка и выпуск беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийное производство безэкипажных подводных и надводных катеров – это отдельная, принципиальная тема для качественного развития флота. Об этом 11 апреля заявил президент России Владимир Путин.
2025-04-11T20:52
2025-04-11T20:52
новости
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калининград
владимир путин
алексей дюмин
втб
объединенная судостроительная корпорация
вмф
флот
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Президент Владимир провёл совещание по вопросу "О стратегии развития Военно-Морского Флота на период до 2050 года". участие в мероприятии приняли помощники президента Алексей Дюмин и Николай Патрушев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев, глава ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин и гендиректор АО "Объединённая судостроительная корпорация" Андрей Пучков.Путин в очередной раз подчеркнул: Военно-Морской Флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите её национальных интересов в Мировом океане. Сегодня и в перспективе российские корабли должны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач, отметил он.Также президент указал на реализацию масштабной программы модернизации ВМФ. На российских верфях идёт серийное строительство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев, в том числе новейших проектов "Борей-А" и "Ясень-М".Одной из приоритетных задач Путин назвал укрепление флота в его ключевом сегменте стратегических ядерных сил, которые служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса.В этой связи он отметил, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%.Он напомнил, что многоцелевая подводная лодка "Пермь" стала первой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон". Дальность таких ракет превышает тысячу километров со скоростью под 10 Махов.По его мнению, все эти системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности, должны быть тесно интегрированы в единый разведывательно-ударный контур и связаны со спутниковой группировкой.Такие передовые технологические решения и сбалансированное развитие флота на всех стратегических направлениях позволит России эффективно решать задачи в сфере обеспечения безопасности, обороны, защиты национальных интересов в условиях глобальных геополитических и технологических изменений, уверен Путин.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Этот господин уплатит за всё: коалиция РЭБ и ПВО. Итоги 11 апреля на УкраинеМнение эксперта на эту тему: Русские "Цирконы" и Калининград: Крапивник назвал две главные проблемы НАТО в Балтийском регионе
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новости, россия, украина, калининград, владимир путин, алексей дюмин, втб, объединенная судостроительная корпорация, вмф, флот, беспилотники, циркон, подлодка, армия, гиперзвук
Новости, Россия, Украина, Калининград, Владимир Путин, Алексей Дюмин, ВТБ, Объединенная судостроительная корпорация, ВМФ, флот, беспилотники, Циркон, подлодка, Армия, гиперзвук

"Принципиальная тема": Путин указал на важность морских беспилотников

20:52 11.04.2025
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
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Разработка и выпуск беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийное производство безэкипажных подводных и надводных катеров – это отдельная, принципиальная тема для качественного развития флота. Об этом 11 апреля заявил президент России Владимир Путин.
Президент Владимир провёл совещание по вопросу "О стратегии развития Военно-Морского Флота на период до 2050 года". участие в мероприятии приняли помощники президента Алексей Дюмин и Николай Патрушев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев, глава ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин и гендиректор АО "Объединённая судостроительная корпорация" Андрей Пучков.
Путин в очередной раз подчеркнул: Военно-Морской Флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите её национальных интересов в Мировом океане. Сегодня и в перспективе российские корабли должны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач, отметил он.
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Также президент указал на реализацию масштабной программы модернизации ВМФ. На российских верфях идёт серийное строительство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев, в том числе новейших проектов "Борей-А" и "Ясень-М".
Одной из приоритетных задач Путин назвал укрепление флота в его ключевом сегменте стратегических ядерных сил, которые служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса.
В этой связи он отметил, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%.
"Наряду с этим следует продолжать и наращивать серийный выпуск современных кораблей различных классов. Они должны быть оснащены передовой техникой, включая высокоточное и гиперзвуковое оружие, роботизированными комплексами, обладать новыми системами управления, разведки, связи, радиолокации, гидроакустики и навигации", - сказал президент.
Он напомнил, что многоцелевая подводная лодка "Пермь" стала первой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон". Дальность таких ракет превышает тысячу километров со скоростью под 10 Махов.
"Отдельная, принципиальная тема для качественного развития флота и сегодня, и в будущем – разработка и выпуск отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийное производство безэкипажных подводных и надводных катеров", - подчеркнул Путин.
По его мнению, все эти системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности, должны быть тесно интегрированы в единый разведывательно-ударный контур и связаны со спутниковой группировкой.
Такие передовые технологические решения и сбалансированное развитие флота на всех стратегических направлениях позволит России эффективно решать задачи в сфере обеспечения безопасности, обороны, защиты национальных интересов в условиях глобальных геополитических и технологических изменений, уверен Путин.
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НовостиРоссияУкраинаКалининградВладимир ПутинАлексей ДюминВТБОбъединенная судостроительная корпорацияВМФфлотбеспилотникиЦирконподлодкаАрмиягиперзвук
 
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