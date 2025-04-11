https://ukraina.ru/20250411/pereterpet-durakov-ocherednoy-ramshtayn--besposchadnyy-no-bessmyslennyy-1062479617.html
Перетерпеть дураков. Очередной "Рамштайн" – беспощадный, но бессмысленный
Перетерпеть дураков. Очередной "Рамштайн" – беспощадный, но бессмысленный - 11.04.2025 Украина.ру
Перетерпеть дураков. Очередной "Рамштайн" – беспощадный, но бессмысленный
Заседание контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которое началось в Брюсселе 11 апреля 2025 года, подтвердило пока только одно: самое приятное в этом деле - ожидание окончания мероприятия и возможный фуршет
2025-04-11T18:47
2025-04-11T18:47
2025-04-11T18:47
украина
сша
россия
владимир зеленский
эммануэль макрон
рустем умеров
рамштайн
вооруженные силы украины
минобороны
мнения
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061080421_378:416:1215:887_1920x0_80_0_0_dbba3a567e2a6e0f9785c09fd74eb582.jpg
Чтобы хоть немного подсластить дармовой рюмашкой грусть-тоску от безнадеги и бессмысленности потраченного времени.Заседание открыл кандидат в новоявленные "победители путинских бурят" и министр обороны Великобритании Джон Хили, который возвестил, что к встрече присоединились представители 51 страны и организации. Что это за страны и организации и какой в них толк, если среди них нет полноценного и полновесного участия США, не совсем понятно. По словам этого самого Хили, "в повестке — усиление украинской ПВО, новые поставки вооружений и развитие оборонно-промышленного сотрудничества". И в этом нет совершенно ничего нового – это повестка заседания, о которой молил европейских покровителей сам просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский накануне. По его мнению, самое важное для ВСУ – это ПВО и защита от россиян с воздуха, а также обещание помогать ВСУ во всем, чтобы они наконец-то победили.Зеленский же недавно даже сообщил, что он готов не выклянчить, а купить у США 10-12 систем Patriot и обязательно покрыть себя корост... пардон, неувядающей славой победителя. При этом он, правда, не сказал, где возьмет деньги на покупку, но намекнул, что союзники должны скинуться ему и на эту хотелку. По словам Зеленского, он неоднократно обсуждал и это с американской стороной и с европейцами."Приоритет номер один – противовоздушная оборона, прежде всего, противоракетная оборона, против баллистики. Украине нужно по меньшей мере десять систем, достаточно эффективных именно против российских баллистических ракет", – сказал украинский просроченный недофюрер.Вторым приоритетом на "Рамштайн" Зеленский назвал проработку неизменности поддержки Украины всем Западом в этом году.Украину на этом мероприятии в Брюсселе представил министр обороны Рустем Умеров, пропорционально изменяющий внешний вид в зависимости от успехов ВСУ на фронтах СВО: чем меньше успехи украинцев, тем толще бока и рожа самого военного министра, для изображения которого еще совсем недавно понадобились бы специальные широкоугольные объективы.Министр обороны США Пит Хегсет, как и было анонсировано, будет участвовать онлайн. Точно так же толпу порадует и сам Зеленский. А министр обороны Германии Борис Писториус зачем-то уже сдуру пообещал, что Германия передаст Украине еще четыре системы ПВО Iris-T и 30 ракет для систем Patriot.И это, пожалуй, и все результативное, о чем нужно знать после этого "Рамштайна". Стороны ответили на вопросы "Что? Где? Когда?". Но ни на йоту не приблизились к точным и внятным ответам на вопросы "Кто? Зачем? Почему?" То есть на сущностно-содержательные вопросы.Не верите? Пожалуйста – вопрос "Кто?" Накануне состоялась встреча министров обороны стран-участниц так называемой "коалиции желающих", которая перед "Рамштайном" должны была обсудить, кто готов отправить на Украину войска для контингента так называемых миротворцев, с идеей которых так давно и заразительно для окружающих носится президент Франции Эмманюэль Макрон - она даже заразил премьера Великобритании Кира Стармера.Но даже гонки вдвоем этих двух городских евросумасш... пардон, европейских политиков результата не дали. Встреча в Брюсселе тоже показала, что из 30 членов "коалиции желающих" только шесть (шесть, Карл!) готовы посылать своих солдат на убой. Это Франция, Британия, великие воители современности из "Трибалтийских вымиратов" -- Латвии, Литвы и Эстонии, а шестой так и остался инкогнито. То ли боится, то ли его вообще нет.И количество миротворцев подозрительно сократилось, еще даже не начав формироваться, – с 60-65 тысяч в начале идеи, обуявшей Макрона, до 15-20 тысяч сейчас.Пока только поразительные упорство и отвагу демонстрирует Великобритания. Издание The Telegraph сообщило, что британские военные в рамках осуждаемого плана "коалиции желающих" по поддержке постконфликтного мирного соглашения могу быть размещены на Украине сроком на пять лет.Шутники уже шутят: "Как называется коалиция желающих, но не могущих" – Коалиция импотентов.Вопрос – "Зачем?" Британский The Telegraph ответил: чтобы "на начальном этапе удержать Россию от нарушения какого-либо соглашения и предоставить Киеву столь необходимую передышку".Поддерживать безопасность Украины "желающие" желают на земле, в воде и в воздухе, ясное дело, при помощи максимально усиленных Западом ВСУ. Однако в рамках состоявшейся накануне встречи "коалиции желающих", по данным СМИ, некоторые официальные представители "разочарованы тем, что ...планы продвигаются слишком медленно и остаются неясными".И глава британского Минобороны Хили признал: "Мы углубляем военное планирование. Оно еще не завершено". Министр обороны Швеции Пол Йонсон тоже сказал журналистам: "Я думаю, было бы полезно, если бы была ясность в отношении того, что повлечет за собой миссия и что мы будем делать".А глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая почему-то сама хочет вооружиться до зубов и так же вооружить Европу, грустно констатировала: "Когда речь заходит о каких-либо силах по обеспечению безопасности, нам также необходимо знать, о чем они на самом деле говорят. Это сдерживание? Это мониторинг? Это поддержание мира? Какова наша цель?"Действительно, если это миротворцы, то на каком основании они будут действовать, если Россия не согласна, а Совет безопасности ООН такого решения по Украине не принимал? Именно эти два условия обязательны при вводе миротворцев – санкция Совбеза ООН и согласие двух сторон, которых должны развести и умиротворить миротворцы.И важны, конечно же, чисто военно-технические вопросы: кто позволит устанавливать бесполетную (беспилотную) зону для безопасности в небе, когда на земле побеждают вооруженные силы России, а на море (на Черном, разумеется) ситуация не определена и может быть охарактеризована как "устойчивое равновесие", в котором заинтересованы все участники мореходства. Потому что от этого зависит торговля по Черному морю. И просто так бузить Украине там никто не позволит, если это обернется общими убытками. Ну, разве что страны НАТО захотят потерпеть… Но тогда свое слово скажет Россия, а ее армия и флот подтвердят…И, наконец, вопрос "Почему?" В смысле – почему не получается у "желающих". Британский The Telegraph мягко намекнул: некоторые страны выразили обеспокоенность по поводу отправки войск на Украину без поддержки со стороны США.А европейские политики, не совсем потерявшиеся в дебрях русофобии, прямо говорят: чтобы надеяться на Украине на военные успехи или даже на успех миротворцев, нужна полновесная поддержка США со всеми их возможностями. А ее, поддержки, нет. И многие страны опасаются двигаться вперед без помощи американских военных в логистике, противовоздушной обороне и разведке.И в этом плане все дудят в одну дуду. The Telegraph отмечает, что некоторые страны выразили обеспокоенность по поводу отправки войск на Украину без поддержки со стороны США: "До сих пор мистер Трамп не давал понять, что он позволит США принимать непосредственное участие в каких-либо усилиях по обеспечению безопасности".Источники агентства Bloomberg уверены, что "коалиция желающих" может "забуксовать" без реальной поддержки США. А министры обороны стран-участниц на фоне дебатов между Британией и Францией о том, требуется ли им американская помощь, обратились в НАТО с просьбой точнее разъяснить, "какую форму должны принять силы (сдерживания. – Авт.) и в рамках какой структуры".В прошедший четверг и министры обороны Финляндии и Нидерландов заявили, что коалиция по-прежнему нуждается в поддержке Штатов. "Мы подчеркиваем, что США должны быть ключевым игроком в обеспечении мира в Украине", — заявил журналистам министр обороны Финляндии Антти Хаккянен. А глава евродипломатии Каллас отметила, что Европа "пытается удержать США на борту" коалиции. "Коалиция пытается заручиться согласием США", — сказала она.США же пока придерживаются двух подходов к решению проблемы на Украине. Во-первых, в рамках идущих контактов и консультаций между Россией и США есть два трека – безопасность общая и отдельное украинское направление. Во-вторых, оба эти трека не должны пересекаться, а если и пересекаются, то не должны мешать достижению договоренностей по любому их направлений.И это сложно, но, в принципе, разумно. То есть мухи и котлеты – отдельно.Однако "ястребы" в Европе не хотят мира вообще. А если и хотят, то такого, который мог бы при желании обернуться новой войной и был бы основан на силе и восстановленных возможностях Украины. Глава Минобороны Великобритании Хили так и говорит: "Лучший способ упрочить прекращение огня — это мощь самих украинских сил".А Каллас уверена, что Украина может достичь мира победой и предлагает Европе скинуться, чтобы помочь Киеву: "На данном этапе нет мира, который нужно поддерживать. Страны должны предоставить конкретное количество войск, однако одни готовы участвовать, а другие нет — давайте обсудим это, если будет мир".При этом Каллас предлагает и призывает всех терпеть "временные неудобства", вызванные войной и антироссийскими санкциями, разорительными для многих стран, чтобы таки победить Россию. Министр же иностранных дел России Сергей Лавров по этому поводу сказал в Средней Азии по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ: "Я посоветовал бы им перетерпеть Каю Каллас на этом посту. Это, наверное, будет гораздо легче, чем терпеть ущерб собственному народу".Да, дураков можно и перетерпеть. Но можно и не терпеть. Нюрнбергский трибунал в 1945-1946 годах над фашизмом и нацизмом предложил свой беспроигрышный вариант, как окончательно успокоить "ястребов войны", охваченных русофобией. Вне зависимости от того, что решил "Рамштайн". Беспощадный, но бессмысленный.Ещё на эту тему: Для Украины наступил критический момент. Европа поставит Киеву оружие на €21 млрд
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
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украина, сша, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, рустем умеров, рамштайн, вооруженные силы украины, минобороны, мнения
Чтобы хоть немного подсластить дармовой рюмашкой грусть-тоску от безнадеги и бессмысленности потраченного времени.
Заседание открыл кандидат в новоявленные "победители путинских бурят" и министр обороны Великобритании Джон Хили, который возвестил, что к встрече присоединились представители 51 страны и организации. Что это за страны и организации и какой в них толк, если среди них нет полноценного и полновесного участия США, не совсем понятно.
По словам этого самого Хили, "в повестке — усиление украинской ПВО, новые поставки вооружений и развитие оборонно-промышленного сотрудничества". И в этом нет совершенно ничего нового – это повестка заседания, о которой молил европейских покровителей сам просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский накануне. По его мнению, самое важное для ВСУ – это ПВО и защита от россиян с воздуха, а также обещание помогать ВСУ во всем, чтобы они наконец-то победили.
Зеленский же недавно даже сообщил, что он готов не выклянчить, а купить у США 10-12 систем Patriot и обязательно покрыть себя корост... пардон, неувядающей славой победителя. При этом он, правда, не сказал, где возьмет деньги на покупку, но намекнул, что союзники должны скинуться ему и на эту хотелку. По словам Зеленского, он неоднократно обсуждал и это с американской стороной и с европейцами.
"Приоритет номер один – противовоздушная оборона, прежде всего, противоракетная оборона, против баллистики. Украине нужно по меньшей мере десять систем, достаточно эффективных именно против российских баллистических ракет", – сказал украинский просроченный недофюрер.
Вторым приоритетом на "Рамштайн" Зеленский назвал проработку неизменности поддержки Украины всем Западом в этом году.
Украину на этом мероприятии в Брюсселе представил министр обороны Рустем Умеров, пропорционально изменяющий внешний вид в зависимости от успехов ВСУ на фронтах СВО: чем меньше успехи украинцев, тем толще бока и рожа самого военного министра, для изображения которого еще совсем недавно понадобились бы специальные широкоугольные объективы.
Министр обороны США Пит Хегсет, как и было анонсировано, будет участвовать онлайн. Точно так же толпу порадует и сам Зеленский. А министр обороны Германии Борис Писториус зачем-то уже сдуру пообещал, что Германия передаст Украине еще четыре системы ПВО Iris-T и 30 ракет для систем Patriot.
И это, пожалуй, и все результативное, о чем нужно знать после этого "Рамштайна". Стороны ответили на вопросы "Что? Где? Когда?". Но ни на йоту не приблизились к точным и внятным ответам на вопросы "Кто? Зачем? Почему?" То есть на сущностно-содержательные вопросы.
Не верите? Пожалуйста – вопрос "Кто?"
Накануне состоялась встреча министров обороны стран-участниц так называемой "коалиции желающих", которая перед "Рамштайном" должны была обсудить, кто готов отправить на Украину войска для контингента так называемых миротворцев, с идеей которых так давно и заразительно для окружающих носится президент Франции Эмманюэль Макрон - она даже заразил премьера Великобритании Кира Стармера.
Но даже гонки вдвоем этих двух городских евросумасш... пардон, европейских политиков результата не дали. Встреча в Брюсселе тоже показала, что из 30 членов "коалиции желающих" только шесть (шесть, Карл!) готовы посылать своих солдат на убой. Это Франция, Британия, великие воители современности из "Трибалтийских вымиратов" -- Латвии, Литвы и Эстонии, а шестой так и остался инкогнито. То ли боится, то ли его вообще нет.
И количество миротворцев подозрительно сократилось, еще даже не начав формироваться, – с 60-65 тысяч в начале идеи, обуявшей Макрона, до 15-20 тысяч сейчас.
Пока только поразительные упорство и отвагу демонстрирует Великобритания. Издание The Telegraph сообщило, что британские военные в рамках осуждаемого плана "коалиции желающих" по поддержке постконфликтного мирного соглашения могу быть размещены на Украине сроком на пять лет.
Шутники уже шутят: "Как называется коалиция желающих, но не могущих" – Коалиция импотентов.
Британский The Telegraph ответил: чтобы "на начальном этапе удержать Россию от нарушения какого-либо соглашения и предоставить Киеву столь необходимую передышку".
Поддерживать безопасность Украины "желающие" желают на земле, в воде и в воздухе, ясное дело, при помощи максимально усиленных Западом ВСУ. Однако в рамках состоявшейся накануне встречи "коалиции желающих", по данным СМИ, некоторые официальные представители "разочарованы тем, что ...планы продвигаются слишком медленно и остаются неясными".
И глава британского Минобороны Хили признал: "Мы углубляем военное планирование. Оно еще не завершено". Министр обороны Швеции Пол Йонсон тоже сказал журналистам: "Я думаю, было бы полезно, если бы была ясность в отношении того, что повлечет за собой миссия и что мы будем делать".
А глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая почему-то сама хочет вооружиться до зубов и так же вооружить Европу, грустно констатировала: "Когда речь заходит о каких-либо силах по обеспечению безопасности, нам также необходимо знать, о чем они на самом деле говорят. Это сдерживание? Это мониторинг? Это поддержание мира? Какова наша цель?"
Действительно, если это миротворцы, то на каком основании они будут действовать, если Россия не согласна, а Совет безопасности ООН такого решения по Украине не принимал? Именно эти два условия обязательны при вводе миротворцев – санкция Совбеза ООН и согласие двух сторон, которых должны развести и умиротворить миротворцы.
И важны, конечно же, чисто военно-технические вопросы: кто позволит устанавливать бесполетную (беспилотную) зону для безопасности в небе, когда на земле побеждают вооруженные силы России, а на море (на Черном, разумеется) ситуация не определена и может быть охарактеризована как "устойчивое равновесие", в котором заинтересованы все участники мореходства. Потому что от этого зависит торговля по Черному морю. И просто так бузить Украине там никто не позволит, если это обернется общими убытками.
Ну, разве что страны НАТО захотят потерпеть… Но тогда свое слово скажет Россия, а ее армия и флот подтвердят…
И, наконец, вопрос "Почему?"
В смысле – почему не получается у "желающих". Британский The Telegraph мягко намекнул: некоторые страны выразили обеспокоенность по поводу отправки войск на Украину без поддержки со стороны США.
А европейские политики, не совсем потерявшиеся в дебрях русофобии, прямо говорят: чтобы надеяться на Украине на военные успехи или даже на успех миротворцев, нужна полновесная поддержка США со всеми их возможностями. А ее, поддержки, нет. И многие страны опасаются двигаться вперед без помощи американских военных в логистике, противовоздушной обороне и разведке.
И в этом плане все дудят в одну дуду. The Telegraph отмечает, что некоторые страны выразили обеспокоенность по поводу отправки войск на Украину без поддержки со стороны США: "До сих пор мистер Трамп не давал понять, что он позволит США принимать непосредственное участие в каких-либо усилиях по обеспечению безопасности".
Источники агентства Bloomberg уверены, что "коалиция желающих" может "забуксовать" без реальной поддержки США. А министры обороны стран-участниц на фоне дебатов между Британией и Францией о том, требуется ли им американская помощь, обратились в НАТО с просьбой точнее разъяснить, "какую форму должны принять силы (сдерживания. – Авт.) и в рамках какой структуры".
В прошедший четверг и министры обороны Финляндии и Нидерландов заявили, что коалиция по-прежнему нуждается в поддержке Штатов. "Мы подчеркиваем, что США должны быть ключевым игроком в обеспечении мира в Украине", — заявил журналистам министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.
А глава евродипломатии Каллас отметила, что Европа "пытается удержать США на борту" коалиции. "Коалиция пытается заручиться согласием США", — сказала она.
США же пока придерживаются двух подходов к решению проблемы на Украине. Во-первых, в рамках идущих контактов и консультаций между Россией и США есть два трека – безопасность общая и отдельное украинское направление. Во-вторых, оба эти трека не должны пересекаться, а если и пересекаются, то не должны мешать достижению договоренностей по любому их направлений.
И это сложно, но, в принципе, разумно. То есть мухи и котлеты – отдельно.
Однако "ястребы" в Европе не хотят мира вообще. А если и хотят, то такого, который мог бы при желании обернуться новой войной и был бы основан на силе и восстановленных возможностях Украины. Глава Минобороны Великобритании Хили так и говорит: "Лучший способ упрочить прекращение огня — это мощь самих украинских сил".
А Каллас уверена, что Украина может достичь мира победой и предлагает Европе скинуться, чтобы помочь Киеву: "На данном этапе нет мира, который нужно поддерживать. Страны должны предоставить конкретное количество войск, однако одни готовы участвовать, а другие нет — давайте обсудим это, если будет мир".
При этом Каллас предлагает и призывает всех терпеть "временные неудобства", вызванные войной и антироссийскими санкциями, разорительными для многих стран, чтобы таки победить Россию. Министр же иностранных дел России Сергей Лавров по этому поводу сказал в Средней Азии по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ: "Я посоветовал бы им перетерпеть Каю Каллас на этом посту. Это, наверное, будет гораздо легче, чем терпеть ущерб собственному народу".
Да, дураков можно и перетерпеть. Но можно и не терпеть. Нюрнбергский трибунал в 1945-1946 годах над фашизмом и нацизмом предложил свой беспроигрышный вариант, как окончательно успокоить "ястребов войны", охваченных русофобией. Вне зависимости от того, что решил "Рамштайн". Беспощадный, но бессмысленный.