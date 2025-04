https://ukraina.ru/20250411/pereterpet-durakov-ocherednoy-ramshtayn--besposchadnyy-no-bessmyslennyy-1062479617.html

Перетерпеть дураков. Очередной "Рамштайн" – беспощадный, но бессмысленный

Перетерпеть дураков. Очередной "Рамштайн" – беспощадный, но бессмысленный - 11.04.2025 Украина.ру

Перетерпеть дураков. Очередной "Рамштайн" – беспощадный, но бессмысленный

Заседание контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которое началось в Брюсселе 11 апреля 2025 года, подтвердило пока только одно: самое приятное в этом деле - ожидание окончания мероприятия и возможный фуршет

2025-04-11T18:47

2025-04-11T18:47

2025-04-11T18:47

украина

сша

россия

владимир зеленский

эммануэль макрон

рустем умеров

рамштайн

вооруженные силы украины

минобороны

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061080421_378:416:1215:887_1920x0_80_0_0_dbba3a567e2a6e0f9785c09fd74eb582.jpg

Чтобы хоть немного подсластить дармовой рюмашкой грусть-тоску от безнадеги и бессмысленности потраченного времени.Заседание открыл кандидат в новоявленные "победители путинских бурят" и министр обороны Великобритании Джон Хили, который возвестил, что к встрече присоединились представители 51 страны и организации. Что это за страны и организации и какой в них толк, если среди них нет полноценного и полновесного участия США, не совсем понятно. По словам этого самого Хили, "в повестке — усиление украинской ПВО, новые поставки вооружений и развитие оборонно-промышленного сотрудничества". И в этом нет совершенно ничего нового – это повестка заседания, о которой молил европейских покровителей сам просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский накануне. По его мнению, самое важное для ВСУ – это ПВО и защита от россиян с воздуха, а также обещание помогать ВСУ во всем, чтобы они наконец-то победили.Зеленский же недавно даже сообщил, что он готов не выклянчить, а купить у США 10-12 систем Patriot и обязательно покрыть себя корост... пардон, неувядающей славой победителя. При этом он, правда, не сказал, где возьмет деньги на покупку, но намекнул, что союзники должны скинуться ему и на эту хотелку. По словам Зеленского, он неоднократно обсуждал и это с американской стороной и с европейцами."Приоритет номер один – противовоздушная оборона, прежде всего, противоракетная оборона, против баллистики. Украине нужно по меньшей мере десять систем, достаточно эффективных именно против российских баллистических ракет", – сказал украинский просроченный недофюрер.Вторым приоритетом на "Рамштайн" Зеленский назвал проработку неизменности поддержки Украины всем Западом в этом году.Украину на этом мероприятии в Брюсселе представил министр обороны Рустем Умеров, пропорционально изменяющий внешний вид в зависимости от успехов ВСУ на фронтах СВО: чем меньше успехи украинцев, тем толще бока и рожа самого военного министра, для изображения которого еще совсем недавно понадобились бы специальные широкоугольные объективы.Министр обороны США Пит Хегсет, как и было анонсировано, будет участвовать онлайн. Точно так же толпу порадует и сам Зеленский. А министр обороны Германии Борис Писториус зачем-то уже сдуру пообещал, что Германия передаст Украине еще четыре системы ПВО Iris-T и 30 ракет для систем Patriot.И это, пожалуй, и все результативное, о чем нужно знать после этого "Рамштайна". Стороны ответили на вопросы "Что? Где? Когда?". Но ни на йоту не приблизились к точным и внятным ответам на вопросы "Кто? Зачем? Почему?" То есть на сущностно-содержательные вопросы.Не верите? Пожалуйста – вопрос "Кто?" Накануне состоялась встреча министров обороны стран-участниц так называемой "коалиции желающих", которая перед "Рамштайном" должны была обсудить, кто готов отправить на Украину войска для контингента так называемых миротворцев, с идеей которых так давно и заразительно для окружающих носится президент Франции Эмманюэль Макрон - она даже заразил премьера Великобритании Кира Стармера.Но даже гонки вдвоем этих двух городских евросумасш... пардон, европейских политиков результата не дали. Встреча в Брюсселе тоже показала, что из 30 членов "коалиции желающих" только шесть (шесть, Карл!) готовы посылать своих солдат на убой. Это Франция, Британия, великие воители современности из "Трибалтийских вымиратов" -- Латвии, Литвы и Эстонии, а шестой так и остался инкогнито. То ли боится, то ли его вообще нет.И количество миротворцев подозрительно сократилось, еще даже не начав формироваться, – с 60-65 тысяч в начале идеи, обуявшей Макрона, до 15-20 тысяч сейчас.Пока только поразительные упорство и отвагу демонстрирует Великобритания. Издание The Telegraph сообщило, что британские военные в рамках осуждаемого плана "коалиции желающих" по поддержке постконфликтного мирного соглашения могу быть размещены на Украине сроком на пять лет.Шутники уже шутят: "Как называется коалиция желающих, но не могущих" – Коалиция импотентов.Вопрос – "Зачем?" Британский The Telegraph ответил: чтобы "на начальном этапе удержать Россию от нарушения какого-либо соглашения и предоставить Киеву столь необходимую передышку".Поддерживать безопасность Украины "желающие" желают на земле, в воде и в воздухе, ясное дело, при помощи максимально усиленных Западом ВСУ. Однако в рамках состоявшейся накануне встречи "коалиции желающих", по данным СМИ, некоторые официальные представители "разочарованы тем, что ...планы продвигаются слишком медленно и остаются неясными".И глава британского Минобороны Хили признал: "Мы углубляем военное планирование. Оно еще не завершено". Министр обороны Швеции Пол Йонсон тоже сказал журналистам: "Я думаю, было бы полезно, если бы была ясность в отношении того, что повлечет за собой миссия и что мы будем делать".А глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая почему-то сама хочет вооружиться до зубов и так же вооружить Европу, грустно констатировала: "Когда речь заходит о каких-либо силах по обеспечению безопасности, нам также необходимо знать, о чем они на самом деле говорят. Это сдерживание? Это мониторинг? Это поддержание мира? Какова наша цель?"Действительно, если это миротворцы, то на каком основании они будут действовать, если Россия не согласна, а Совет безопасности ООН такого решения по Украине не принимал? Именно эти два условия обязательны при вводе миротворцев ­ – санкция Совбеза ООН и согласие двух сторон, которых должны развести и умиротворить миротворцы.И важны, конечно же, чисто военно-технические вопросы: кто позволит устанавливать бесполетную (беспилотную) зону для безопасности в небе, когда на земле побеждают вооруженные силы России, а на море (на Черном, разумеется) ситуация не определена и может быть охарактеризована как "устойчивое равновесие", в котором заинтересованы все участники мореходства. Потому что от этого зависит торговля по Черному морю. И просто так бузить Украине там никто не позволит, если это обернется общими убытками. Ну, разве что страны НАТО захотят потерпеть… Но тогда свое слово скажет Россия, а ее армия и флот подтвердят…И, наконец, вопрос "Почему?" В смысле – почему не получается у "желающих". Британский The Telegraph мягко намекнул: некоторые страны выразили обеспокоенность по поводу отправки войск на Украину без поддержки со стороны США.А европейские политики, не совсем потерявшиеся в дебрях русофобии, прямо говорят: чтобы надеяться на Украине на военные успехи или даже на успех миротворцев, нужна полновесная поддержка США со всеми их возможностями. А ее, поддержки, нет. И многие страны опасаются двигаться вперед без помощи американских военных в логистике, противовоздушной обороне и разведке.И в этом плане все дудят в одну дуду. The Telegraph отмечает, что некоторые страны выразили обеспокоенность по поводу отправки войск на Украину без поддержки со стороны США: "До сих пор мистер Трамп не давал понять, что он позволит США принимать непосредственное участие в каких-либо усилиях по обеспечению безопасности".Источники агентства Bloomberg уверены, что "коалиция желающих" может "забуксовать" без реальной поддержки США. А министры обороны стран-участниц на фоне дебатов между Британией и Францией о том, требуется ли им американская помощь, обратились в НАТО с просьбой точнее разъяснить, "какую форму должны принять силы (сдерживания. – Авт.) и в рамках какой структуры".В прошедший четверг и министры обороны Финляндии и Нидерландов заявили, что коалиция по-прежнему нуждается в поддержке Штатов. "Мы подчеркиваем, что США должны быть ключевым игроком в обеспечении мира в Украине", — заявил журналистам министр обороны Финляндии Антти Хаккянен. А глава евродипломатии Каллас отметила, что Европа "пытается удержать США на борту" коалиции. "Коалиция пытается заручиться согласием США", — сказала она.США же пока придерживаются двух подходов к решению проблемы на Украине. Во-первых, в рамках идущих контактов и консультаций между Россией и США есть два трека – безопасность общая и отдельное украинское направление. Во-вторых, оба эти трека не должны пересекаться, а если и пересекаются, то не должны мешать достижению договоренностей по любому их направлений.И это сложно, но, в принципе, разумно. То есть мухи и котлеты – отдельно.Однако "ястребы" в Европе не хотят мира вообще. А если и хотят, то такого, который мог бы при желании обернуться новой войной и был бы основан на силе и восстановленных возможностях Украины. Глава Минобороны Великобритании Хили так и говорит: "Лучший способ упрочить прекращение огня — это мощь самих украинских сил".А Каллас уверена, что Украина может достичь мира победой и предлагает Европе скинуться, чтобы помочь Киеву: "На данном этапе нет мира, который нужно поддерживать. Страны должны предоставить конкретное количество войск, однако одни готовы участвовать, а другие нет — давайте обсудим это, если будет мир".При этом Каллас предлагает и призывает всех терпеть "временные неудобства", вызванные войной и антироссийскими санкциями, разорительными для многих стран, чтобы таки победить Россию. Министр же иностранных дел России Сергей Лавров по этому поводу сказал в Средней Азии по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ: "Я посоветовал бы им перетерпеть Каю Каллас на этом посту. Это, наверное, будет гораздо легче, чем терпеть ущерб собственному народу".Да, дураков можно и перетерпеть. Но можно и не терпеть. Нюрнбергский трибунал в 1945-1946 годах над фашизмом и нацизмом предложил свой беспроигрышный вариант, как окончательно успокоить "ястребов войны", охваченных русофобией. Вне зависимости от того, что решил "Рамштайн". Беспощадный, но бессмысленный.Ещё на эту тему: Для Украины наступил критический момент. Европа поставит Киеву оружие на €21 млрд

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250410/1062444442.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, сша, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, рустем умеров, рамштайн, вооруженные силы украины, минобороны, мнения