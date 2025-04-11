https://ukraina.ru/20250411/poydut-li-ssha-na-novuyu-voennuyu-sdelku-v-obmen-na-resursy-s-ukrainy--fedosova-1062480776.html

Пойдут ли США на новую военную сделку в обмен на ресурсы с Украины – Федосова

Пойдут ли США на новую военную сделку в обмен на ресурсы с Украины – Федосова - 11.04.2025 Украина.ру

Пойдут ли США на новую военную сделку в обмен на ресурсы с Украины – Федосова

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала итоги консультаций в Стамбуле и визит спецпредставителя Трампа Уиткоффа в Санкт-Петербург. А также рассказала, почему президент США снизил тарифное давление на ряд государств

2025-04-11T18:55

2025-04-11T18:55

2025-04-11T18:55

видео

стив уиткофф

россия

китай

кнр (китай)

переговоры

сво

спецоперация

война

иран

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00:22 - Итоги консультаций в Стамбуле и визит Стива Уиткоффа в Россию;03:16 - О последствиях тарифной войны Трампа и экономическом контексте консультаций между США и РФ;08:55 - Почему Трамп сбавил тарифное давление?11:43 - О ресурсной сделке между США и Украиной;15:05 - Вероятность войны США с Ираном.

россия

китай

кнр (китай)

иран

стамбул

британия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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