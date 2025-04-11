Пойдут ли США на новую военную сделку в обмен на ресурсы с Украины – Федосова - 11.04.2025 Украина.ру
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Пойдут ли США на новую военную сделку в обмен на ресурсы с Украины – Федосова
Пойдут ли США на новую военную сделку в обмен на ресурсы с Украины – Федосова - 11.04.2025 Украина.ру
Пойдут ли США на новую военную сделку в обмен на ресурсы с Украины – Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала итоги консультаций в Стамбуле и визит спецпредставителя Трампа Уиткоффа в Санкт-Петербург. А также рассказала, почему президент США снизил тарифное давление на ряд государств
2025-04-11T18:55
2025-04-11T18:55
видео
стив уиткофф
россия
китай
кнр (китай)
переговоры
сво
спецоперация
война
иран
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00:22 - Итоги консультаций в Стамбуле и визит Стива Уиткоффа в Россию;03:16 - О последствиях тарифной войны Трампа и экономическом контексте консультаций между США и РФ;08:55 - Почему Трамп сбавил тарифное давление?11:43 - О ресурсной сделке между США и Украиной;15:05 - Вероятность войны США с Ираном.
россия
китай
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видео, стив уиткофф, россия, китай, кнр (китай), переговоры, сво, спецоперация, война, иран, сделка, ресурсы, стамбул, владимир путин, дональд трамп, пошлина, тарифы, британия, европа, видео
Видео, Стив Уиткофф, Россия, Китай, КНР (Китай), переговоры, СВО, Спецоперация, война, Иран, сделка, ресурсы, Стамбул, Владимир Путин, Дональд Трамп, пошлина, тарифы, Британия, Европа

Пойдут ли США на новую военную сделку в обмен на ресурсы с Украины – Федосова

18:55 11.04.2025
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала итоги консультаций в Стамбуле и визит спецпредставителя Трампа Уиткоффа в Санкт-Петербург. А также рассказала, почему президент США снизил тарифное давление на ряд государств
00:22 - Итоги консультаций в Стамбуле и визит Стива Уиткоффа в Россию;
03:16 - О последствиях тарифной войны Трампа и экономическом контексте консультаций между США и РФ;
08:55 - Почему Трамп сбавил тарифное давление?
11:43 - О ресурсной сделке между США и Украиной;
15:05 - Вероятность войны США с Ираном.
 
ВидеоСтив УиткоффРоссияКитайКНР (Китай)переговорыСВОСпецоперациявойнаИрансделкаресурсыСтамбулВладимир ПутинДональд ТрамппошлинатарифыБританияЕвропа
 
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