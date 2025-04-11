https://ukraina.ru/20250411/1062484236.html

Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Санкции Зеленского я воспринимаю как награду

Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Санкции Зеленского я воспринимаю как награду - 11.04.2025 Украина.ру

Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Санкции Зеленского я воспринимаю как награду

Главный редактор мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов прокомментировал санкции главы киевского режима, введенные им против известных российских журналистов.

2025-04-11T22:33

2025-04-11T22:33

2025-04-11T22:35

интервью

владимир зеленский

искандер хисамов

украина.ру

снбо

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санкции

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Владимир Зеленский решением СНБО ввёл санкции против сотрудников издания "Украина.ру": главного редактора Искандера Хисамова, а также Константина Кеворкяна, Рамиля Замдыханова, Татьяны Чугаенко и Игоря Гомольского. С полным списком новых врагов Зеленского можно ознакомиться здесь (из России нужен VPN).— Искандер Аминович, какую реакцию вызвало у вас такое внимание со стороны нелегитимного главы киевского режима? Было ли это неожиданным для вас?— Да, было неожиданным. Но я воспринимаю это как награду. Кроме меня, еще четыре человека из редакции Украина.ру получили санкции. Хотя казалось бы, мы не такой большой холдинг.При этом сотрудники нашего издания и ранее подвергались преследованию со стороны украинского режима. Например, против Владимира Скачко и Александра Чаленко на Украине заведены уголовные дела.Полагаю, сейчас мы действительно представляем некоторую опасность, дискомфорт для киевского режима. Значит, мы все делаем правильно.— Как вы считаете, почему именно сейчас вышли санкции, под которые попали сотрудники Украина.ру?— Машина работает по плану: пока все не перемелет, не остановится. Там [в СНБО] люди зарплату получают за то, чтобы вырабатывать новые санкции, находить новых врагов.— Как вы считаете, какую угрозу для Зеленского представляет наше издание Украина.ру?— Видимо, как я упомянул, мы довольно многое делаем правильно, раз на нас внимательно смотрят и обижаются.А чем мы мешаем? Мы вскрываем их ложную сущность, враждебную и нам, и украинскому народу. Об этом регулярно пишет наше издание, хотя наши соцсети, сайт ukraina.ru пытаются запретить на территории Украины.Тем не менее, наше слово доходит до украинских граждан и, видимо, меняет, их мнение. А это замечают органы безопасности и Зеленский, который такие санкции против меня и сотрудников издания Украина.ру ввел.— Может быть, Зеленский мечется и не знает, кому бы еще насолить? Как говорят, перед смертью не надышишься...— Метаний я особых не вижу. Работает их бюрократическая машина. Они вычисляют врагов, отслеживают их, называют и каким-то образом наказывают.Но, слава Богу, я уехал из Киева в 2016 году, и все мои активы, собственность и прочие вещи там отсутствуют. Поэтому меня Зеленский реально наказать не может. Поэтому идет моральное осуждение. Я его ценю.

https://ukraina.ru/20240529/1055332384.html

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2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, владимир зеленский, искандер хисамов, украина.ру, снбо, украина, россия, киев, санкции