https://ukraina.ru/20250411/zachem-v-polshe-massovo-provodyat-poteshnyy-kurs-molodogo-boytsa-1062459547.html

Зачем в Польше массово проводят потешный курс молодого бойца

Зачем в Польше массово проводят потешный курс молодого бойца - 11.04.2025 Украина.ру

Зачем в Польше массово проводят потешный курс молодого бойца

В Польше стартовал очередной сезон программы добровольной военной подготовки "Тренируйся вместе с армией". В отличие от предыдущих, его широко рекламируют, но это скорее портит имидж Войска Польского.

2025-04-11T12:32

2025-04-11T12:32

2025-04-11T12:32

эксклюзив

рафал тшасковски

польша

россия

варшава

минобороны

институт национальной памяти

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В минувшие выходные в Польше начался уже шестой сезон программы "Тренируйся вместе с армией". Речь идёт о добровольной военной подготовке на протяжении 11 уикендов – в каждую субботу, с 5 апреля по 5 июля 2025 года. Специально отобранные воинские части ждут всех желающих во многих уголках страны, записаться на курс можно в любое время и любым удобным способом – просто указав свое имя, фамилию, возраст и контактные данные."Проект предназначен для всех желающих в возрасте от 15 до 65 лет, кто хочет узнать Войско Польское изнутри и получить полезные знания в опасные времена", – заявил в комментарии "Польскому радио" пресс-секретарь 1-й Варшавской бронетанковой бригады капитан Яцек Пётровский.В Министерстве обороны Польши сообщили, что 8-часовые занятия проводят "ведущие военные инструкторы", которые ознакомят участников со стрельбой, метанием гранат, рукопашным боем, оказанием первой помощи, выживанием в полевых условиях, устройством укрытий, реагированием на сигналы тревоги и многим другим. Участники программы также будут обеспечены питанием в армейских столовых.Стоит отметить, что программа "Тренируйся вместе с армией" была основана предыдущим консервативным правительством партии "Право и Справедливость" (ПиС). Тогда принять участие в ней могли только поляки старше 18 лет, и они проходили хотя бы минимальный отбор, да и саму программу в СМИ представляли серьёзно, как элемент рекрутинга в Войско Польское. Пришедшее к власти в конце 2023 года леволиберальное правительство Дональда Туска программу сохранило, но в этом году она приобрела все признаки шоу с широкой рекламой в медиа."Вместе с моими 15 солдатами мы подготовили специальный учебный пункт в 1-й бронетанковой бригаде. Участники программы "Тренируйся вместе с армией" получат возможность изучить приемы, которым мы обучаем в рамках курсов SERE (Survive, Evade, Resist, Escape – "Выжить, Уклониться, Сопротивляться, Бежать") для наших профессиональных солдат. Мы уделяем особое внимание выживанию, способам разведения огня, очистке и фильтрации воды, а также созданию убежищ. Эти предметы имеют решающее значение в дикой и враждебной местности, но могут пригодиться в любой ситуации. Полезно знать методы добычи воды или обеспечения тепла. На занятиях можно научиться готовить эвакуационный рюкзак.Также введены элементы Urban SERE, т.е. выживания в городских условиях", – рассказывал "Польскому радио" инструктор SERE старший капрал Матеуш.Однако репортажи с импровизированных курсов молодого бойца, которые появились в провластных СМИ Польши (а представителей других Минобороны попросту не приглашало), продемонстрировали, что реальность, особенно в воинских частях за пределами столицы, весьма далека от анонсов.Так, в Гдыне занятия начались на плацу у здания Академии военно-морского флота Польши. Там сотню с лишним собравшихся разного возраста сперва учили надевать и снимать противогазы, потом демонстрировали комплект средств радиационно-химической защиты, который выдают польским военным (их, правда, не тестировали). Как всё это может помочь в повседневной жизни людям, у которых ни противогазов, ни остальных средств в домашних кладовках нет, – сказать сложно.На небольшом полигоне неподалёку учили бросать гранаты. Сначала курсантам объясняли, что запал и гранату нужно стараться держать подальше друг от друга. "Пожалуйста, положите гранату в открытую левую ладонь и вверните запал правой рукой. До конца, до конца. Теперь возьмите гранату правой рукой. Отогните усики левой рукой...", – объясняет инструктор мужчине средних лет. Но на учебной гранате усиков не оказалось. Запала неловкая пауза.Мужчина понимает, что все это лишь игра. Поэтому он "загибает" несуществующие усики, словно дети, играющие в дочки-матери и наливающие себе несуществующий чай. "Выньте чеку. И примите положение лёжа", – кричит солдат. Мужчина ложится на матрас за импровизированным укрытием. "По атакующей пехоте – гранатой огонь!" – командует инструктор. Мужчина бросает гранату под скептическим взором военного.Корреспондент проправительственного портала Onet.pl Пётр Олеярчик поинтересовался у курсантов, что побуждает их в выходной день хвататься за винтовку или гранату и прислушиваться к солдатской мудрости. Возможность застать практически всех появляется в столовой: поскольку армия также предоставляет обед, то во время часового перерыва все курсанты оказываются в одном и том же месте. Журналист лавировал между маленькими столиками и общался с разными группами людей.Трое 40-летних мужчин, перекусывая, заявили ему, что просто хотят узнать что-то новое. Мол, жажда военных знаний – не какая-то фаза кризиса среднего возраста, а просто результат того, что происходит за восточной границей Польши. "Лучше готовиться к худшему", – сказал один из мужчин. Двое из них сказали, что во время войны останутся в Польше и будут защищать страну. Третий не захотел делать такого заявления.В конце концов, все за столом согласились, что "мы знаем о себе столько, насколько мы себя проверили". "Будем надеяться, что нам никогда не придется проверять себя подобным образом", – говорит один из мужчин. "Однако его голос полон страха, что хорошо в Польше уже было, и что нынешнему или будущим поколениям снова придётся бороться за свою свободу", – пафосно написал журналист.За соседним столиком сидят две женщины в возрасте около 50 лет, которые познакомились всего несколько часов назад, у них совершенно разные истории. Одна из женщин жизнерадостно рассказала о "полезных навыках, хорошем развлечении, чём-то новом". Но когда зашла речь о возможной войне с Россией, она стала серьёзной: "Ни одно правительство не должно втягивать нас в это". Её знакомая, у которой муж – военный, расставила акценты по-другому. Для неё возможность войны не является абстракцией, и именно поэтому она считает, что людям следует как можно больше тренироваться уже сейчас.Женщины обратили внимание журналиста на то, что в зале практически нет мужчин 20-30 лет. "А ведь именно они в первую очередь будут нас защищать, разве не так?" – риторически спросили они журналиста. Но тот всё же нашёл 19-летнего парня, который хочет служить в спецназе."Я из маленькой местности, из деревни, – смеётся тот, когда репортёр спрашивает его, откуда он родом. – Знаете, я слышу о своем поколении, что оно не патриотично, что его не интересуют такие вещи. И я могу сказать, что в этом что-то есть. Мало кто в моём возрасте думает так же, как я, что родина, страна – на первом месте". И это подтверждают опросы общественного мнения.Так, в начале марта Дональд Туск объявил, что его правительство начало работу над программой всеобщей военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше, и к 2027 году армия сможет подготовить по 100 000 добровольцев в год. Однако в конце марта на вопрос социологов "Готовы ли вы пройти такую подготовку?" 54% опрошенных поляков ответили отрицательно: каждый третий (33%) сказал "определённо нет", а каждый пятый (21%) – "скорее нет".При этом в самой армии над идеей премьера откровенно иронизируют. "Мы здесь шутим, что это немного похоже на "Тренируйся вместе с армией плюс". Предпосылки схожи. Хотя, конечно, хорошо, что это обучение продлится дольше суток. Потому что за один день, как здесь, человек, скорее всего, освоит абсолютные азы, заинтересуется, но впереди его ждёт ещё много тренировок", – сказал один из военных в Гдыне корреспонденту Onet.pl. На вопрос об узком месте в правительственной программе массовой военной подготовки гражданских, офицер ответил: инструкторы, потому что может не хватить подготовленных кадров, а армия не резиновая.При этом польские комментаторы не исключают, что на самом деле программа "Тренируйся вместе с армией", о которой даже Минобороны Польши пишет как о "способе провести свободное время с армией и научиться основам выживания и преодоления сложных условий", является лишь элементом предвыборной кампании кандидата в президенты страны Рафала Тшасковского.Однопартиец премьера Польши и мэр Варшавы Тшасковский в минувшую субботу прошёл однодневное обучение на базе 1-й Варшавской бронетанковой бригады. Политик опубликовал в социальных сетях фотографию сертификата об окончании обучения. "Полезные знания, фантастические инструкторы – опытные профессионалы со страстью, и в то же время мегакрутые люди – серьёзные и держащие дистанцию. Меня распирает гордость, что у нас есть такие профессиональные солдаты", – написал он.Это был явный выпад в адрес кандидата в президенты Польши от ПиС Кароля Навроцкого, который недавно заявил, что "в ближайшие два месяца у него не будет времени на военное обучение, но его интересуют военные вопросы". При этом провластные СМИ акцентируют внимание на том, что 42-летний Навроцкий не проходил обязательную военную службу (в Польше её отменили только в 2009 году), об аналогичном же пункте в биографии 53-летнего Тшасковского они не упоминают.При этом Навроцкий, несмотря на многолетнюю карьеру в Институте национальной памяти, имеет достаточно брутальную внешность, много лет занимался боксом, и подчёркивает своё умение обращаться с оружием, на которое имеет разрешение. Тшасковский же на его фоне выглядит "ботаником", и вряд ли сертификат об однодневном военном обучении радикально изменит его образ.А вот имидж Войска Польского, которое вместо выполнения прямых задач используется политиками в избирательной кампании, вполне может ещё более ухудшиться. Особенно на фоне массового увольнения солдат и офицеров (в 2024 году ряды польской армии покинули 1098 офицеров, 3425 унтер-офицеров и 4818 солдат), и чистки в генеральском корпусе – в январе 2025 года были уволены сразу 15 генералов, получивших это звание в годы правления ПиС.О других проблемах Польши связанных с действиями США - в статье Олегаь Хавича "Гипс снимают, клиент уезжает…" В Польше паника в связи с уходом войск США из Жешува

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

эксклюзив, рафал тшасковски, польша, россия, варшава, минобороны, институт национальной памяти