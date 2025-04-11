Главный редактор издания Украина.ру оказался в черном списке Зеленского - 11.04.2025 Украина.ру
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Главный редактор издания Украина.ру оказался в черном списке Зеленского
Главный редактор издания Украина.ру оказался в черном списке Зеленского - 11.04.2025 Украина.ру
Главный редактор издания Украина.ру оказался в черном списке Зеленского
Главный редактор мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов попал под санкции Владимира Зеленского. Это следует из указа, который Зеленский подписал 11 апреля, передает News.ru.
2025-04-11T18:18
2025-04-11T18:20
новости
искандер хисамов
владимир зеленский
юрий бардаш
украина.ру
санкции
черный список
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В санкционный список попали в том числе военный корреспондент Александр Сладков, продюсер Юрий Бардаш, донецкие журналисты Рамиль Замдыханов, политологи Вадим Карасев, Денис Жарких и Андрей Мишин, блогер Александр Шелест*, а также корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский.Ограничительные меры введены также против информационного холдинга "Ньюс Медиа" (Life, Mash, SHOT, Super), News Front, "Правды.ру".В феврале Зеленский подписал указ о введении санкции против ряда политиков. Среди них оказались глава движения "Другая Украина", бывший лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, экс-президент страны Петр Порошенко и бизнесмены Игорь Коломойский и Константин Жеваго.* признан в РФ иноагентом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, искандер хисамов, владимир зеленский, юрий бардаш, украина.ру, санкции, черный список
Новости, Искандер Хисамов, Владимир Зеленский, Юрий Бардаш, Украина.ру, санкции, черный список

Главный редактор издания Украина.ру оказался в черном списке Зеленского

18:18 11.04.2025 (обновлено: 18:20 11.04.2025)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкФорсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру"
Форсайт-форум Хочу жить в России!, организованный мультимедийным изданием Украина.ру - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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Главный редактор мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов попал под санкции Владимира Зеленского. Это следует из указа, который Зеленский подписал 11 апреля, передает News.ru.
В санкционный список попали в том числе военный корреспондент Александр Сладков, продюсер Юрий Бардаш, донецкие журналисты Рамиль Замдыханов, политологи Вадим Карасев, Денис Жарких и Андрей Мишин, блогер Александр Шелест*, а также корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский.
Ограничительные меры введены также против информационного холдинга "Ньюс Медиа" (Life, Mash, SHOT, Super), News Front, "Правды.ру".
В феврале Зеленский подписал указ о введении санкции против ряда политиков. Среди них оказались глава движения "Другая Украина", бывший лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, экс-президент страны Петр Порошенко и бизнесмены Игорь Коломойский и Константин Жеваго.
* признан в РФ иноагентом
 
НовостиИскандер ХисамовВладимир ЗеленскийЮрий БардашУкраина.русанкциичерный список
 
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Главный редактор: Хисамов И.А.
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Заголовок открываемого материала
18:18Главный редактор издания Украина.ру оказался в черном списке Зеленского
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