https://ukraina.ru/20250411/glavred-izdaniya-ukrainaru-okazalsya-v-chernom-spiske-zelenskogo-1062478914.html

Главный редактор издания Украина.ру оказался в черном списке Зеленского

Главный редактор издания Украина.ру оказался в черном списке Зеленского - 11.04.2025 Украина.ру

Главный редактор издания Украина.ру оказался в черном списке Зеленского

Главный редактор мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов попал под санкции Владимира Зеленского. Это следует из указа, который Зеленский подписал 11 апреля, передает News.ru.

2025-04-11T18:18

2025-04-11T18:18

2025-04-11T18:20

новости

искандер хисамов

владимир зеленский

юрий бардаш

украина.ру

санкции

черный список

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В санкционный список попали в том числе военный корреспондент Александр Сладков, продюсер Юрий Бардаш, донецкие журналисты Рамиль Замдыханов, политологи Вадим Карасев, Денис Жарких и Андрей Мишин, блогер Александр Шелест*, а также корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский.Ограничительные меры введены также против информационного холдинга "Ньюс Медиа" (Life, Mash, SHOT, Super), News Front, "Правды.ру".В феврале Зеленский подписал указ о введении санкции против ряда политиков. Среди них оказались глава движения "Другая Украина", бывший лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, экс-президент страны Петр Порошенко и бизнесмены Игорь Коломойский и Константин Жеваго.* признан в РФ иноагентом

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, искандер хисамов, владимир зеленский, юрий бардаш, украина.ру, санкции, черный список