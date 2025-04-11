https://ukraina.ru/20250411/glavred-izdaniya-ukrainaru-okazalsya-v-chernom-spiske-zelenskogo-1062478914.html
Главный редактор издания Украина.ру оказался в черном списке Зеленского
Главный редактор издания Украина.ру оказался в черном списке Зеленского - 11.04.2025 Украина.ру
Главный редактор издания Украина.ру оказался в черном списке Зеленского
Главный редактор мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов попал под санкции Владимира Зеленского. Это следует из указа, который Зеленский подписал 11 апреля, передает News.ru.
2025-04-11T18:18
2025-04-11T18:18
2025-04-11T18:20
новости
искандер хисамов
владимир зеленский
юрий бардаш
украина.ру
санкции
черный список
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В санкционный список попали в том числе военный корреспондент Александр Сладков, продюсер Юрий Бардаш, донецкие журналисты Рамиль Замдыханов, политологи Вадим Карасев, Денис Жарких и Андрей Мишин, блогер Александр Шелест*, а также корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский.Ограничительные меры введены также против информационного холдинга "Ньюс Медиа" (Life, Mash, SHOT, Super), News Front, "Правды.ру".В феврале Зеленский подписал указ о введении санкции против ряда политиков. Среди них оказались глава движения "Другая Украина", бывший лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, экс-президент страны Петр Порошенко и бизнесмены Игорь Коломойский и Константин Жеваго.* признан в РФ иноагентом
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0a/1058008655_0:0:2234:1675_1920x0_80_0_0_72046b6c2b8148e50a03cd343896ae3f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, искандер хисамов, владимир зеленский, юрий бардаш, украина.ру, санкции, черный список
Новости, Искандер Хисамов, Владимир Зеленский, Юрий Бардаш, Украина.ру, санкции, черный список
Главный редактор издания Украина.ру оказался в черном списке Зеленского
18:18 11.04.2025 (обновлено: 18:20 11.04.2025)
Главный редактор мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов попал под санкции Владимира Зеленского. Это следует из указа, который Зеленский подписал 11 апреля, передает News.ru.
В санкционный список попали в том числе военный корреспондент Александр Сладков, продюсер Юрий Бардаш, донецкие журналисты Рамиль Замдыханов, политологи Вадим Карасев, Денис Жарких и Андрей Мишин, блогер Александр Шелест*, а также корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский.
Ограничительные меры введены также против информационного холдинга "Ньюс Медиа" (Life, Mash, SHOT, Super), News Front, "Правды.ру".
В феврале Зеленский подписал указ о введении санкции против ряда политиков. Среди них оказались глава движения "Другая Украина", бывший лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук
, экс-президент страны Петр Порошенко
и бизнесмены Игорь Коломойский
и Константин Жеваго.
* признан в РФ иноагентом