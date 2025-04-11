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Крах "пирамиды" госдолга: политолог рассказал, как Трамп жертвует собой, чтобы спасти будущее США
Крах "пирамиды" госдолга: политолог рассказал, как Трамп жертвует собой, чтобы спасти будущее США - 11.04.2025 Украина.ру
Крах "пирамиды" госдолга: политолог рассказал, как Трамп жертвует собой, чтобы спасти будущее США
Волнообразно растущий госдолг в какой-то момент просто похоронит США. Трамп понимает, как раньше уже не будет, и пытается решить проблему госдолга США введением пошлин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин
2025-04-11T20:00
2025-04-11T20:00
2025-04-11T20:00
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5 апреля в США начались масштабные протесты против политики президента США Дональда Трампа, они захлестнули 50 штатов, страна движется к расколу, сообщают американские СМИ.Мнения экспертов в отношении пошлин Трампа разделились. Одни считают, что он действует неразумно, и повышение пошлин приведет лишь к росту цен внутри США. Другие же одобряют решение президента за то, что он поддерживает собственного производителя и борется с глобалистами.По словам политолога, волнообразно растущий госдолг в какой-то момент просто похоронит США. Трамп понимает, как раньше уже не будет, и пытается решить проблему госдолга США введением пошлин. Он хочет резко поднять доходы бюджета, вернуть американские компании в США, организовать рабочие места и переиграть историю — как бы "отмотать время назад" и спасти Америку, Получится у него или нет — это другой вопрос, но сейчас у президента США есть шансы на успех. Поскольку Штаты ждут непростые времена в рамках новой пошлинной политики, в каком-то смысле Трамп "собой жертвует, чтобы не дать Америке пасть в будущем", заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.О том, зачем Трамп хочет перехватить контроль над Украиной у Британии – в материале "Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских".
https://ukraina.ru/20250411/mirotvortsy-dlya-voyny-zachem-zelenskomu-nuzhny-zapadnye-soldaty-na-ukraine-1062450138.html
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новости, сша, украина, америка, дональд трамп, александр каргин, президент сша, госдолг, тарифы, экономика
Новости, США, Украина, Америка, Дональд Трамп, Александр Каргин, президент США, госдолг, тарифы, экономика
Крах "пирамиды" госдолга: политолог рассказал, как Трамп жертвует собой, чтобы спасти будущее США
Волнообразно растущий госдолг в какой-то момент просто похоронит США. Трамп понимает, как раньше уже не будет, и пытается решить проблему госдолга США введением пошлин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин