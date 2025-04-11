https://ukraina.ru/20250411/bolshe-ne-gegemon-ekspert-rasskazal-kak-s-pomoschyu-poshlin-tramp-khochet-reshit-problemu-gosdolga-ssha-1062470260.html
Больше не гегемон. Эксперт рассказал, как с помощью пошлин Трамп хочет решить проблему госдолга США
Больше не гегемон. Эксперт рассказал, как с помощью пошлин Трамп хочет решить проблему госдолга США - 11.04.2025 Украина.ру
Больше не гегемон. Эксперт рассказал, как с помощью пошлин Трамп хочет решить проблему госдолга США
Либералы по всему миру долгое время рассказывали, что американский госдолг может вырасти до какого угодно состояния, и это ни на что не будет влиять. Эта схема могла бы работать, будь Америка единоличным гегемоном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин
2025-04-11T19:30
2025-04-11T19:30
2025-04-11T19:30
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5 апреля в США начались масштабные протесты против политики президента США Дональда Трампа, они захлестнули 50 штатов, страна движется к расколу, сообщают американские СМИ.Мнения экспертов в отношении пошлин Трампа разделились. Одни считают, что он действует неразумно, и повышение пошлин приведет лишь к росту цен внутри США. Другие же одобряют решение президента за то, что он поддерживает собственного производителя и борется с глобалистами.Сложно судить про то, чего тут больше — политики или экономики, потому что они всегда переплетены, отметил политолог. У Трампа есть определенное видение мира и в рамках этого видения госдолг США не может расти вечно, и тут в принципе он прав, добавил он.Эта схема могла бы работать, будь Америка единоличным гегемоном, от которого зависит падение всего мира, и он вынужден подпитывать ее, уточнил эксперт.Но в ситуации реальной многополярности; в ситуации, когда Россия полностью пменяла картину мира; в ситуации, когда Китай поднялся и по целому ряду показателей отодвинул Америку на второе место — в этой ситуации США не гегемон, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.О том, зачем Трамп хочет перехватить контроль над Украиной у Британии – в материале "Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских".
https://ukraina.ru/20250409/ssha-povyshayut-poshliny-na-tovary-iz-kitaya-do-125---tramp-1062420072.html
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новости, сша, дональд трамп, америка, россия, китай, кнр (китай), госдолг, экономика, американская гегемония, протесты
Новости, США, Дональд Трамп, Америка, Россия, Китай, КНР (Китай), госдолг, экономика, американская гегемония, протесты
Больше не гегемон. Эксперт рассказал, как с помощью пошлин Трамп хочет решить проблему госдолга США
Либералы по всему миру долгое время рассказывали, что американский госдолг может вырасти до какого угодно состояния, и это ни на что не будет влиять. Эта схема могла бы работать, будь Америка единоличным гегемоном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин