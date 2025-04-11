https://ukraina.ru/20250411/bolshe-ne-gegemon-ekspert-rasskazal-kak-s-pomoschyu-poshlin-tramp-khochet-reshit-problemu-gosdolga-ssha-1062470260.html

Больше не гегемон. Эксперт рассказал, как с помощью пошлин Трамп хочет решить проблему госдолга США

Больше не гегемон. Эксперт рассказал, как с помощью пошлин Трамп хочет решить проблему госдолга США - 11.04.2025 Украина.ру

Больше не гегемон. Эксперт рассказал, как с помощью пошлин Трамп хочет решить проблему госдолга США

Либералы по всему миру долгое время рассказывали, что американский госдолг может вырасти до какого угодно состояния, и это ни на что не будет влиять. Эта схема могла бы работать, будь Америка единоличным гегемоном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин

2025-04-11T19:30

2025-04-11T19:30

2025-04-11T19:30

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5 апреля в США начались масштабные протесты против политики президента США Дональда Трампа, они захлестнули 50 штатов, страна движется к расколу, сообщают американские СМИ.Мнения экспертов в отношении пошлин Трампа разделились. Одни считают, что он действует неразумно, и повышение пошлин приведет лишь к росту цен внутри США. Другие же одобряют решение президента за то, что он поддерживает собственного производителя и борется с глобалистами.Сложно судить про то, чего тут больше — политики или экономики, потому что они всегда переплетены, отметил политолог. У Трампа есть определенное видение мира и в рамках этого видения госдолг США не может расти вечно, и тут в принципе он прав, добавил он.Эта схема могла бы работать, будь Америка единоличным гегемоном, от которого зависит падение всего мира, и он вынужден подпитывать ее, уточнил эксперт.Но в ситуации реальной многополярности; в ситуации, когда Россия полностью пменяла картину мира; в ситуации, когда Китай поднялся и по целому ряду показателей отодвинул Америку на второе место — в этой ситуации США не гегемон, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.О том, зачем Трамп хочет перехватить контроль над Украиной у Британии – в материале "Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских".

https://ukraina.ru/20250409/ssha-povyshayut-poshliny-na-tovary-iz-kitaya-do-125---tramp-1062420072.html

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новости, сша, дональд трамп, америка, россия, китай, кнр (китай), госдолг, экономика, американская гегемония, протесты