https://ukraina.ru/20250412/vsu---ne-armiya-a-aktsionernaya-kompaniya-i-aktsionery-trebuyut-otchta-ukrainskie-eksperty-o-proiskhodyaschem-1062462679.html

ВСУ - не армия, а акционерная компания, и акционеры требуют отчёта. Украинские эксперты о происходящем

ВСУ - не армия, а акционерная компания, и акционеры требуют отчёта. Украинские эксперты о происходящем - 12.04.2025 Украина.ру

ВСУ - не армия, а акционерная компания, и акционеры требуют отчёта. Украинские эксперты о происходящем

На текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали возможные направления следующего удара ВС РФ, поскольку держать весь фронт у ВСУ не хватает Украина.ру, 12.04.2025

2025-04-12T05:56

2025-04-12T05:56

2025-04-12T05:56

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На текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали возможные направления следующего удара ВС РФ, поскольку держать весь фронт у ВСУ не хватает сил. Обсуждали также заявления Зеленского и украинского командования о наступлении российской армии на Сумскую область и о "присутствии" ВСУ в Белгородской области, о котором Зеленский заявил впервые.Сам смысл упорных атак на Белгородскую область, где ВСУ увязли возле двух приграничных сел, до сих пор остается загадкой для украинских военных, которых бросают вновь и вновь в лобовые штурмы. Вероятная разгадка кроется в пиар-войне Зеленского и в символизме как основе его военной стратегии. По этой же причине власти Украины и западные СМИ так болезненно реагируют на вероятность даже малейшего захода российской армии на километр в Днепропетровскую область."У Путина в планах ворваться в Днепропетровскую область: он хочет ещё один “козырь“ на переговорах. Если все-таки получится - это будет первый новый украинский регион, который окажется под частичной российской оккупацией с первых недель полномасштабного вторжения более трех лет назад", - кричит американская CNN со ссылкой на украинских чиновников.Соответственно, и украинский аналитический телеграм-канал "Рубикон" задает вопрос: можно ли происходящее в Белгородской области назвать "присутствием ВСУ"?"Ну, если очень формально, то да. Формальность вообще безгранична. Если украинский пограничник сходит по большому где-то на нейтральной полосе, а затем перебросит свои какашки на румынскую территорию, то формально можно сказать, что погранвойска Украины перешли границу с Евросоюзом", - резюмирует "Рубикон" заявление Зеленского о "присутствии" ВСУ в Белгородской области.Паблик также отмечает, что совокупно российская армия контролирует в Сумской области больше территории, чем украинская в Курской и Белгородской областях. ВС РФ, сообщает "Рубикон", уже стоит на подступах к Юнаковке, откуда до Сум по прямой 23 километра.Однако для пиар-целей Зеленского важна не площадь территории, а символическое "присутствие", поэтому в Белгородской области ВСУ "присутствуют", а российская армия только собирается атаковать Сумскую область, по официальным данным.ВСУ в целом можно воспринимать не как армию, которая воюет за свою страну, а как акционерную компанию, которая должна отчитываться перед акционерами. Если ВСУ распространяют боевые действия на еще один регион РФ, стоимость акций повышается, а если российская армия заходит даже символически в еще один регион Украины, - акции ВСУ понижаются. Акционеры не интересуются важностью таких городов, как Суджа, Покровск или Шостка и даже не знают о них.Тем не менее, замглавы Офиса президента Павел Палиса в четверг, 10 апреля, заявил, что приоритетным для россиян будет Покровское направление, но возможна активность и на Купянском, Лиманском или Запорожском направлениях. На всех этих участках украинские паблики последнюю неделю неохотно признавали продвижение российской армии, задаваясь вопросом, на сколько еще у ВСУ хватит резервов."Линия обороны постепенно истончается — позиции ВСУ удерживаются ценой постоянных резервов и новых мобилизованных. Вопрос лишь в том, насколько хватит ресурсов для сдерживания дальнейшего продвижения", - пишет украинский телеграм-канал "XUA-фото войны".Украинский политолог Михаил Чаплыга со ссылкой на своих знакомых военных и депутатов говорит, что Россия уже собрала кулак на Сумском и на Запорожском направлении. "А это клещи, с двух сторон имеется в виду. И это очень серьезно, и они подготовлены, они обеспечены, и логистика, и все остальное. То есть это был вопрос времени, когда пойдут", – прогнозирует Чаплыга.Военный эксперт Олег Стариков рассказывает, что сейчас несколько снизились темпы наступления россиян, которые ищут в обороне ВСУ слабые места, куда затем и направляют удар. Главная задача для российской армии, по мнению Старикова, состоит не в прорыве фронта, а его в обрушении, а для этого нужно довести ситуацию до такой стадии, чтобы ВСУ не смогли организованно оказывать сопротивление. Поэтому, дескать, давят не там, где есть определенные направления главного, второстепенного и отвлекающих ударов, а там, где ВСУ дают возможность."В настоящее время проводится разведка боем, находятся слабости в обороне ВСУ и туда направляется удар. Если мы отбрасываем противника на исходное, то аналогичные действия на других участках", - резюмирует эксперт.В интервью "Украинской правде" командир дивизиона артиллерийской разведки Нацгвардии Виталий Литвин рассказывал на этой неделе о тяжелой для них ситуации под Купянском, где ВСУ попадают в окружение. "Враг делает "мешки", охватывая населенные пункты, а нам в эти "мешки" нужно доставлять боекомплект, провизию, людей", - жалуется Литвин.По его словам, россияне постоянно мониторят "Суперкамами" и "Орланами" переправы через реку Оскол, чтобы потом уничтожать их "Ланцетами", FPV-дронами и артиллерией.Признаком приоритетности направления для россиян он считает появление на определенном участке российских дронщиков из подразделения "Судный день", которые эффективно разрывают логистику ВСУ. Сейчас они, по словам Литвина, присутствуют под Покровском, в приграничье Сумской области, и стали появляться под Лиманом.В целом же он считает, что у ВСУ на этом участке имеется комплексная проблема: нехватка личного состава и артиллерийских боеприпасов, а чтобы усилить оборону на одних направлениях, ее нужно где-то ослабить. Проще говоря, "короткое одеяло" нужно умудриться натянуть на ноги и на голову.Читайте также: Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области

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