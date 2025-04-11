https://ukraina.ru/20250411/ssha-predlozhat-rossii-zanyat-mesto-kitaya-i-ukraina-stanet-chastyu-ikh-sdelki-ukrainskie-eksperty-o-1062442099.html

США предложат России занять место Китая, и Украина станет частью их сделки. Украинские эксперты о будущем

США предложат России занять место Китая, и Украина станет частью их сделки. Украинские эксперты о будущем - 11.04.2025 Украина.ру

США предложат России занять место Китая, и Украина станет частью их сделки. Украинские эксперты о будущем

На Украине эксперты, политики и ЛОМы обсуждают, насколько реально майское перемирие, и думают над тем, согласится ли Москва на большую сделку, которую будто бы... Украина.ру, 11.04.2025

2025-04-11T06:19

2025-04-11T06:19

2025-04-11T06:19

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На Украине эксперты, политики и ЛОМы обсуждают, насколько реально майское перемирие, и думают над тем, согласится ли Москва на большую сделку, которую будто бы предлагает Вашингтон.Ранее лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что конфликт может завершиться в мае текущего года, так как это часть неких "международных планов". Вслед за перемирием она пообещала немедленную масштабную перезагрузку власти на Украине.Но возможно ли прекращение огня в мае? Отвечая на этот вопрос в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*, украинский политолог Вадим Карасев отметил, что перед этим следует ожидать "финишного рывка" – стороны в предчувствии завершения конфликта предпримут все усилия для улучшения своих позиций.По его мнению, все завершится в считанные дни и недели, и в начале мая можно ожидать выхода на перемирие. Карасев напомнил, что 5 мая украинский парламент должен принять решение, продлевать ли военное положение или нет. Эксперт предположил, что решение будет принято такое, какое нужно Трампу.Проблема, по его мнению, в том, что "Россия не довоевала 30% (территории – Ред.), и тут все будет зависеть от того, какие Америка приготовила кнуты для Украины и какие приготовила пряники для России – потому что "кнута у нее (у Америки – Ред,) будет маловато для России, не хватает пока кнута".Какие могут быть "пряники"? Америка может предложить России большую сделку, как когда-то, в 80-е годы прошлого века, предложила Китаю, "благодаря чему Китай и ворвался в современную технологическую цивилизацию", считает Карасев. По его мнению, Россия сегодня нуждается в такой же сделке, ей нужны инвестиции, нужна технологическая модернизация, нужны рынки и "привилегированные условия для торговли, например, с теми же США".Что до США, то Трамп занят перекройкой мира. Более нет союзов и союзников, нет обязательств – американцы будут работать с каждой страной в отдельности, отметил эксперт. По его мнению, из-за этого Европа сейчас находится в состоянии стратегической неопределенности. А Америка будет оформлять "многополярность", но так, чтобы были обеспечены именно американские интересы."Многополярность – США, Китай, Российская Федерация. И, может быть, Индия и Европа, если она выдержит вот эту экономическую военную операцию, которую Трамп объявил 3 апреля", - обрисовал Карасев свое видение будущего многополярного мира. По его словам, РФ предложат вступить в новую большую игру Трампа для того, чтобы обеспечить баланс новой многополярности.Эксперт добавил, что в России в этом заинтересованы представители нового "экономико-технологического лобби", к которому он отнес, в частности, переговорщика от РФ Кирилла Дмитриева.Война на Украине заканчивается, вопрос только в финале, заявил Карасев, отметив, что война эта теперь находится "в тени" большой экономической войны Трампа."Мы (киевский режим – ред.) будем частью большой сделки, которая будет, уверен, между США и Российской Федерацией по экономическому, торговому и так далее, взаимодействию", - сказал политолог, предположив, что Москва может уступить, например, те же "недовоеванные" территории в обмен на "последний шанс исторический войти в сделку с США, как это сделали китайцы". То есть, Америка предлагает России фактически занять место Китая.Правда, сам же Карасев говорит о том, что сейчас, в связи с новой политикой США, именно у Китая будут очень большие проблемы. Так кто может дать гарантии, что в будущем США снова не изменят политику - и тогда большие проблемы будут уже у России, согласись она сейчас на такую сделку?Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире ютуб-канала Карасева отметил, что если говорить о войне, то он считает самым важным тот факт, что на четвертом году войны вообще начался переговорный процесс – пусть пока и "через стенку, через посредника". И этот переговорный процесс продолжается, причем украинский кризис и война являются лишь частью большей картины, обсуждаемой переговорщиками.Политолог согласился с тем, что перед завершением конфликта следует ожидать эскалации (и Киев, и Москва будут стремиться усилить свои переговорные позиции). Однако, по его словам, в переговорном процессе США и РФ украинская война – "не то, чтобы на периферии, но является лишь одним из элементов обсуждения общего".При этом нельзя забывать, что и с Китаем Москва проведет 9 мая (или уже проводит) серьезные переговоры, "даже прокачивается тема о возможном возвращении к военно-политическому союзу", добавил Ермолаев, отметив, что пока сложно сказать, возможен ли такой союз, или же это "вброс".Во всяком случае, в России вряд ли быстро забудут роль США в украинском кризисе. В Америке уже признали, что вели прокси-войну с Россией на территории Украины. Об этом, в частности, говорил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.А приближенный к Трампу американский журналист Такер Карлсон заявил, что политики в Вашингтоне не осознали одну вещь – "это то, что мы только что проиграли войну с Россией"."США управляли этой войной — Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ. Это никогда не было про Украину. Никто в Вашингтоне не заботится об Украине или о сотнях тысяч погибших украинцев. Украину просто уничтожили, и никого это не волнует. Это была война против России — из ненависти, в основном духовной. Но мы проиграли", - сказал Карлсон в беседе с конспирологом Алексом Джонсом (запись беседы опубликована в соцсети Х). Он также отметил, что "факт в том, что эту страну (Украину – Ред.) заселят выходцы из стран третьего мира".Что ж, такова цена доверия Западу. Карлсон также рассказал, что "они (администрация Байдена – Ред.) подсчитали, что если США поставят определенное оружие, которое позволит украинцам наносить удары по целям на территории России, то вероятность ядерного обмена, который убьет всех на Земле, составит 50% - и они все равно это сделали".Комментируя это заявление в эфире канала UKRLIFE, киевский политтехнолог Андрей Золотарев отметил, что, действительно, результатом войны для Украины стала и уничтоженная экономика, и демографическая катастрофа. И перспективы послевоенной Украины выглядят совсем не радужно – "вслед за войной может наступить период Руины".* признан в РФ иноагентомПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Острый психоз и поиски врага. Украинские эксперты о состоянии общества и о перспективах войны и мира"

https://ukraina.ru/20250410/oni-soshli-s-uma-chto-uznali-mask-i-tramp-pro-svoyu-stranu-1062435710.html

https://ukraina.ru/20250409/do-kontsa-na-voyne-zapad-esche-povoyuet-ukrainoy-i-budet-ee-ispolzovat-na-fronte-1062413517.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, сша, переговоры, дональд трамп, андрей золотарев, вадим карасев, андрей ермолаев, политика, экономика, эксперты