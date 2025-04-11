США предложат России занять место Китая, и Украина станет частью их сделки. Украинские эксперты о будущем - 11.04.2025 Украина.ру
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США предложат России занять место Китая, и Украина станет частью их сделки. Украинские эксперты о будущем
США предложат России занять место Китая, и Украина станет частью их сделки. Украинские эксперты о будущем - 11.04.2025 Украина.ру
США предложат России занять место Китая, и Украина станет частью их сделки. Украинские эксперты о будущем
На Украине эксперты, политики и ЛОМы обсуждают, насколько реально майское перемирие, и думают над тем, согласится ли Москва на большую сделку, которую будто бы... Украина.ру, 11.04.2025
2025-04-11T06:19
2025-04-11T06:19
эксклюзив
сво
украина
россия
сша
переговоры
дональд трамп
андрей золотарев
вадим карасев
андрей ермолаев
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На Украине эксперты, политики и ЛОМы обсуждают, насколько реально майское перемирие, и думают над тем, согласится ли Москва на большую сделку, которую будто бы предлагает Вашингтон.Ранее лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что конфликт может завершиться в мае текущего года, так как это часть неких "международных планов". Вслед за перемирием она пообещала немедленную масштабную перезагрузку власти на Украине.Но возможно ли прекращение огня в мае? Отвечая на этот вопрос в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*, украинский политолог Вадим Карасев отметил, что перед этим следует ожидать "финишного рывка" – стороны в предчувствии завершения конфликта предпримут все усилия для улучшения своих позиций.По его мнению, все завершится в считанные дни и недели, и в начале мая можно ожидать выхода на перемирие. Карасев напомнил, что 5 мая украинский парламент должен принять решение, продлевать ли военное положение или нет. Эксперт предположил, что решение будет принято такое, какое нужно Трампу.Проблема, по его мнению, в том, что "Россия не довоевала 30% (территории – Ред.), и тут все будет зависеть от того, какие Америка приготовила кнуты для Украины и какие приготовила пряники для России – потому что "кнута у нее (у Америки – Ред,) будет маловато для России, не хватает пока кнута".Какие могут быть "пряники"? Америка может предложить России большую сделку, как когда-то, в 80-е годы прошлого века, предложила Китаю, "благодаря чему Китай и ворвался в современную технологическую цивилизацию", считает Карасев. По его мнению, Россия сегодня нуждается в такой же сделке, ей нужны инвестиции, нужна технологическая модернизация, нужны рынки и "привилегированные условия для торговли, например, с теми же США".Что до США, то Трамп занят перекройкой мира. Более нет союзов и союзников, нет обязательств – американцы будут работать с каждой страной в отдельности, отметил эксперт. По его мнению, из-за этого Европа сейчас находится в состоянии стратегической неопределенности. А Америка будет оформлять "многополярность", но так, чтобы были обеспечены именно американские интересы."Многополярность – США, Китай, Российская Федерация. И, может быть, Индия и Европа, если она выдержит вот эту экономическую военную операцию, которую Трамп объявил 3 апреля", - обрисовал Карасев свое видение будущего многополярного мира. По его словам, РФ предложат вступить в новую большую игру Трампа для того, чтобы обеспечить баланс новой многополярности.Эксперт добавил, что в России в этом заинтересованы представители нового "экономико-технологического лобби", к которому он отнес, в частности, переговорщика от РФ Кирилла Дмитриева.Война на Украине заканчивается, вопрос только в финале, заявил Карасев, отметив, что война эта теперь находится "в тени" большой экономической войны Трампа."Мы (киевский режим – ред.) будем частью большой сделки, которая будет, уверен, между США и Российской Федерацией по экономическому, торговому и так далее, взаимодействию", - сказал политолог, предположив, что Москва может уступить, например, те же "недовоеванные" территории в обмен на "последний шанс исторический войти в сделку с США, как это сделали китайцы". То есть, Америка предлагает России фактически занять место Китая.Правда, сам же Карасев говорит о том, что сейчас, в связи с новой политикой США, именно у Китая будут очень большие проблемы. Так кто может дать гарантии, что в будущем США снова не изменят политику - и тогда большие проблемы будут уже у России, согласись она сейчас на такую сделку?Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире ютуб-канала Карасева отметил, что если говорить о войне, то он считает самым важным тот факт, что на четвертом году войны вообще начался переговорный процесс – пусть пока и "через стенку, через посредника". И этот переговорный процесс продолжается, причем украинский кризис и война являются лишь частью большей картины, обсуждаемой переговорщиками.Политолог согласился с тем, что перед завершением конфликта следует ожидать эскалации (и Киев, и Москва будут стремиться усилить свои переговорные позиции). Однако, по его словам, в переговорном процессе США и РФ украинская война – "не то, чтобы на периферии, но является лишь одним из элементов обсуждения общего".При этом нельзя забывать, что и с Китаем Москва проведет 9 мая (или уже проводит) серьезные переговоры, "даже прокачивается тема о возможном возвращении к военно-политическому союзу", добавил Ермолаев, отметив, что пока сложно сказать, возможен ли такой союз, или же это "вброс".Во всяком случае, в России вряд ли быстро забудут роль США в украинском кризисе. В Америке уже признали, что вели прокси-войну с Россией на территории Украины. Об этом, в частности, говорил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.А приближенный к Трампу американский журналист Такер Карлсон заявил, что политики в Вашингтоне не осознали одну вещь – "это то, что мы только что проиграли войну с Россией"."США управляли этой войной — Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ. Это никогда не было про Украину. Никто в Вашингтоне не заботится об Украине или о сотнях тысяч погибших украинцев. Украину просто уничтожили, и никого это не волнует. Это была война против России — из ненависти, в основном духовной. Но мы проиграли", - сказал Карлсон в беседе с конспирологом Алексом Джонсом (запись беседы опубликована в соцсети Х). Он также отметил, что "факт в том, что эту страну (Украину – Ред.) заселят выходцы из стран третьего мира".Что ж, такова цена доверия Западу. Карлсон также рассказал, что "они (администрация Байдена – Ред.) подсчитали, что если США поставят определенное оружие, которое позволит украинцам наносить удары по целям на территории России, то вероятность ядерного обмена, который убьет всех на Земле, составит 50% - и они все равно это сделали".Комментируя это заявление в эфире канала UKRLIFE, киевский политтехнолог Андрей Золотарев отметил, что, действительно, результатом войны для Украины стала и уничтоженная экономика, и демографическая катастрофа. И перспективы послевоенной Украины выглядят совсем не радужно – "вслед за войной может наступить период Руины".* признан в РФ иноагентомПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Острый психоз и поиски врага. Украинские эксперты о состоянии общества и о перспективах войны и мира"
https://ukraina.ru/20250410/oni-soshli-s-uma-chto-uznali-mask-i-tramp-pro-svoyu-stranu-1062435710.html
https://ukraina.ru/20250409/do-kontsa-na-voyne-zapad-esche-povoyuet-ukrainoy-i-budet-ee-ispolzovat-na-fronte-1062413517.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, россия, сша, переговоры, дональд трамп, андрей золотарев, вадим карасев, андрей ермолаев, политика, экономика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, Россия, США, переговоры, Дональд Трамп, Андрей Золотарев, Вадим Карасев, Андрей Ермолаев, политика, экономика, эксперты

США предложат России занять место Китая, и Украина станет частью их сделки. Украинские эксперты о будущем

06:19 11.04.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине эксперты, политики и ЛОМы обсуждают, насколько реально майское перемирие, и думают над тем, согласится ли Москва на большую сделку, которую будто бы предлагает Вашингтон.
Ранее лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что конфликт может завершиться в мае текущего года, так как это часть неких "международных планов". Вслед за перемирием она пообещала немедленную масштабную перезагрузку власти на Украине.
Но возможно ли прекращение огня в мае? Отвечая на этот вопрос в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*, украинский политолог Вадим Карасев отметил, что перед этим следует ожидать "финишного рывка" – стороны в предчувствии завершения конфликта предпримут все усилия для улучшения своих позиций.
По его мнению, все завершится в считанные дни и недели, и в начале мая можно ожидать выхода на перемирие. Карасев напомнил, что 5 мая украинский парламент должен принять решение, продлевать ли военное положение или нет. Эксперт предположил, что решение будет принято такое, какое нужно Трампу.
Проблема, по его мнению, в том, что "Россия не довоевала 30% (территории – Ред.), и тут все будет зависеть от того, какие Америка приготовила кнуты для Украины и какие приготовила пряники для России – потому что "кнута у нее (у Америки – Ред,) будет маловато для России, не хватает пока кнута".
Какие могут быть "пряники"? Америка может предложить России большую сделку, как когда-то, в 80-е годы прошлого века, предложила Китаю, "благодаря чему Китай и ворвался в современную технологическую цивилизацию", считает Карасев. По его мнению, Россия сегодня нуждается в такой же сделке, ей нужны инвестиции, нужна технологическая модернизация, нужны рынки и "привилегированные условия для торговли, например, с теми же США".
Вчера, 12:23
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Что до США, то Трамп занят перекройкой мира. Более нет союзов и союзников, нет обязательств – американцы будут работать с каждой страной в отдельности, отметил эксперт. По его мнению, из-за этого Европа сейчас находится в состоянии стратегической неопределенности. А Америка будет оформлять "многополярность", но так, чтобы были обеспечены именно американские интересы.
"Многополярность – США, Китай, Российская Федерация. И, может быть, Индия и Европа, если она выдержит вот эту экономическую военную операцию, которую Трамп объявил 3 апреля", - обрисовал Карасев свое видение будущего многополярного мира. По его словам, РФ предложат вступить в новую большую игру Трампа для того, чтобы обеспечить баланс новой многополярности.
Эксперт добавил, что в России в этом заинтересованы представители нового "экономико-технологического лобби", к которому он отнес, в частности, переговорщика от РФ Кирилла Дмитриева.
Война на Украине заканчивается, вопрос только в финале, заявил Карасев, отметив, что война эта теперь находится "в тени" большой экономической войны Трампа.
"Мы (киевский режим – ред.) будем частью большой сделки, которая будет, уверен, между США и Российской Федерацией по экономическому, торговому и так далее, взаимодействию", - сказал политолог, предположив, что Москва может уступить, например, те же "недовоеванные" территории в обмен на "последний шанс исторический войти в сделку с США, как это сделали китайцы". То есть, Америка предлагает России фактически занять место Китая.
Правда, сам же Карасев говорит о том, что сейчас, в связи с новой политикой США, именно у Китая будут очень большие проблемы. Так кто может дать гарантии, что в будущем США снова не изменят политику - и тогда большие проблемы будут уже у России, согласись она сейчас на такую сделку?
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире ютуб-канала Карасева отметил, что если говорить о войне, то он считает самым важным тот факт, что на четвертом году войны вообще начался переговорный процесс – пусть пока и "через стенку, через посредника". И этот переговорный процесс продолжается, причем украинский кризис и война являются лишь частью большей картины, обсуждаемой переговорщиками.
Политолог согласился с тем, что перед завершением конфликта следует ожидать эскалации (и Киев, и Москва будут стремиться усилить свои переговорные позиции). Однако, по его словам, в переговорном процессе США и РФ украинская война – "не то, чтобы на периферии, но является лишь одним из элементов обсуждения общего".
- РИА Новости, 1920, 09.04.2025
9 апреля, 17:13
До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронтеУкраина и впредь будет в фокусе западного внимания, потому что она по-прежнему нужна как расходный материал. И как инструмент со средством достижения поставленных целей Западом. В борьбе с Россией, с которой США якобы хотят замириться, а Европа типа бороться и дальше.
При этом нельзя забывать, что и с Китаем Москва проведет 9 мая (или уже проводит) серьезные переговоры, "даже прокачивается тема о возможном возвращении к военно-политическому союзу", добавил Ермолаев, отметив, что пока сложно сказать, возможен ли такой союз, или же это "вброс".
Во всяком случае, в России вряд ли быстро забудут роль США в украинском кризисе. В Америке уже признали, что вели прокси-войну с Россией на территории Украины. Об этом, в частности, говорил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
А приближенный к Трампу американский журналист Такер Карлсон заявил, что политики в Вашингтоне не осознали одну вещь – "это то, что мы только что проиграли войну с Россией".
"США управляли этой войной — Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ. Это никогда не было про Украину. Никто в Вашингтоне не заботится об Украине или о сотнях тысяч погибших украинцев. Украину просто уничтожили, и никого это не волнует. Это была война против России — из ненависти, в основном духовной. Но мы проиграли", - сказал Карлсон в беседе с конспирологом Алексом Джонсом (запись беседы опубликована в соцсети Х). Он также отметил, что "факт в том, что эту страну (Украину – Ред.) заселят выходцы из стран третьего мира".
Что ж, такова цена доверия Западу. Карлсон также рассказал, что "они (администрация Байдена – Ред.) подсчитали, что если США поставят определенное оружие, которое позволит украинцам наносить удары по целям на территории России, то вероятность ядерного обмена, который убьет всех на Земле, составит 50% - и они все равно это сделали".
Комментируя это заявление в эфире канала UKRLIFE, киевский политтехнолог Андрей Золотарев отметил, что, действительно, результатом войны для Украины стала и уничтоженная экономика, и демографическая катастрофа. И перспективы послевоенной Украины выглядят совсем не радужно – "вслед за войной может наступить период Руины".
* признан в РФ иноагентом
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Острый психоз и поиски врага. Украинские эксперты о состоянии общества и о перспективах войны и мира"
 
ЭксклюзивСВОУкраинаРоссияСШАпереговорыДональд ТрампАндрей ЗолотаревВадим КарасевАндрей Ермолаевполитикаэкономикаэксперты
 
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