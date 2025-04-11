https://ukraina.ru/20250411/koalitsiya-reb-pvo-i-etot-gospodin-uplatit-za-vs-itogi-11-aprelya-na-ukraine-1062479272.html
Этот господин уплатит за всё: коалиция РЭБ и ПВО. Итоги 11 апреля на Украине
Этот господин уплатит за всё: коалиция РЭБ и ПВО. Итоги 11 апреля на Украине - 11.04.2025 Украина.ру
Этот господин уплатит за всё: коалиция РЭБ и ПВО. Итоги 11 апреля на Украине
Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о создании коалиции радиоэлектронной борьбы в рамках формата "Рамштайн". Также Украине пообещали системы ПВО, но есть нюанс
2025-04-11T18:38
2025-04-11T18:38
2025-04-11T18:39
эксклюзив
хроники
украина
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рустем умеров
марат баширов
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рамштайн
der spiegel
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О создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы в поддержку Украины в рамках формата "Рамштайн" министр обороны Украины Рустем Умеров написал в соцсетях. По его словам, к коалиции присоединились 11 государств."Создаём новую коалицию в поддержку Украины – коалицию РЭБ. Сегодня в рамках заседания контактной группы по вопросам обороны Украины вместе со своим коллегой министром обороны Германии Борисом Писториусом официально объявил о запуске новой коалиции радиоэлектронной борьбы. Это уже девятая коалиция, созданная в рамках формата "Рамштайн". К инициативе присоединились 11 государств, включая Украину, которые подписали совместное письмо о намерениях", — отметил Умеров.По его словам, указанная коалиция сосредоточится на закупках оборудования, обучении и подготовке специалистов, разработке политик и доктрин в сфере РЭБ.Также Умеров остановился на работе другой коалиции в рамках формата "Рамштайн" — коалиции ПВО.Он отметил работу Германии как лидера "коалиции ПВО", добавив, что ФРГ оплатит закупку других систем ПВО, а также создаст фонд, из которого будет оплачиваться закупка ракет-перехватчиков, в том числе и к системам Patriot."Мы работаем сейчас с другими странами, чтобы получить еще один Patriot. Германия, как лидер "коалиции ПВО", знает, с кем мы работаем, и будет помогать нам финансировать не только Patriot, но и другие системы", – заявил он в комментарии журналистам.Он отметил, что не хочет углубляться в вопрос о том, удалось ли договориться о лицензии на производство ракет-перехватчиков на Украине."Мы общались и не хотим углубляться в детали. Это пока отработано, общаемся о модальности, и то, каким образом эти предприятия будут работать в Украине", — указал Умеров.В тот же день министр обороны Германии Борис Писториус в кулуарах заседания группы в Брюсселе объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.Он также сообщил о перспективах приобретения в последующие годы новых систем IRIS-T, а также о поставке 1100 дополнительных радаров наземного наблюдения.Кроме того, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что его страна решила выделить Украине €150 млн на системы противовоздушной обороны."Атаки России побудили Зеленского на этой неделе призвать к усилению противовоздушной обороны. Поэтому я сейчас объявляю о выделении €150 млн противовоздушную оборону (система I-Hawk)", — написал Брекелманс в соцсети Х.Однако, как сообщило немецкое издание Der Spiegel на деле те же немцы прекрасно осведомлены о проблемах с работой западных систем ПВО на Украине. Так, как заявил заместитель военного атташе посольства Германии на Украине во время выступления перед младшими офицерами бундесвера, система IRIS-T, хоть и эффективна, но "боеприпасы слишком дорогие и не доступны в достаточном количестве".Что же до Patriot, то это, по его словам, "отличная система вооружения", но "непригодна для боевого применения" из-за старых шасси MAN и отсутствия запчастей.Он передал и критику другой немецкой техники. Так, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 хоть и считают "выдающейся системой вооружения", в реалиях современной войны она имеет "такую высокую техническую уязвимость, что ее пригодность к боевым действиям вызывает серьёзные сомнения".Хуже всего с танками. По информации издания, Leopard 1A5 на Украине "часто используют лишь как импровизированную артиллерию из-за слабой брони", а Leopard 2A6 - слишком дорог в обслуживании, да и ремонтировать его на передовой практически невозможно.Хвалили украинцы зенитную установку Gepard, которую назвали "самой популярной, эффективной и надежной системой вооружения на Украине".Кроме того, немецкие системы залпового огня Mars назвали "меняющими правила игры на поле боя".Но они для ВСУ пригодны лишь "частично", поскольку не используют кассетные боеприпасы в отличие от американских РСЗО. Германия придерживается договора 2010 года, запрещающего кассетные боеприпасы, поэтому поставляет только обычные. По информации издания, аналогичные проблемы были с гаубицами, но на Украине эти проблемы обошли после перепрограммирования.Несмотря на все проблемы, а также на то, что страны Запада спешно начали вооружаться, западные союзники всё же решили выделить Украине дополнительное финансирование. Так, на встрече в формате "Рамштайн" министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о новом пакете военной помощи Киеву на £350 млн."Мы потратим в этом году £4,5 млрд на военную помощь Украине – это самый высокий уровень. Я могу объявить сегодня о выделении £350 млн на помощь украинцам на линии фронта. Эта пакет помощи включает радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч дронов", — отметил Хили на заседании контактной группы по Украине.По словам Хили, эта помощь не только способствует усилению Украины, но и поддерживает промышленность Великобритании и, соответственно, её экономику.Российский политолог Марат Баширов подвёл итоги саммита в Брюсселе."Итоги слёта НАТО. Сегодня. Они решили взять на себя обеспечение Украины в войне с Россией. По их оценкам это примерно €900 млрд. Тут есть два аспекта. Первый: деньги можно напечатать, но оружия под них нет. Оно есть у США и значит эти евро перетекут в бюджет Штатов (?!). Второй: таможенная война США - ЕС подразумевает сначала удушение экономик друг друга, чтобы потом на переговорах найти компромисс. Но решение по Украине дает США преимущество", — отметил Баширов.Она также задал вопрос, в чём секрет такой европейской щедрости."Вопрос: в чём секрет (военные Европы живут отдельно от экономистов Европы)?" — указал Баширов.Примечательно, что ранее Украину неоднократно критиковали за коррупцию в оборонной сфере. При этом даже внутри государства то же Минобороны Украины оценивают как забюрократизированную, коррумпированную и крайне неэффективную структуру.О западных солдатах на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Миротворцы для войны. Зачем Зеленскому нужны западные солдаты на Украине".
https://ukraina.ru/20250411/britaniya-podlivaet-masla-v-ogon-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-11-aprelya-1062465617.html
https://ukraina.ru/20250411/zelenskiy-dovl-posla-ssha-taynyy-vizit-printsa-glavnoe-na-ukraine-na-utro-11-aprelya-1062456588.html
https://ukraina.ru/20250410/polnaya-chush-ermaka-i-trebovanie-reparatsiy-ot-rossii-itogi-10-aprelya-na-ukraine-1062450420.html
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эксклюзив, хроники, украина, германия, сша, рустем умеров, марат баширов, борис писториус, рамштайн, der spiegel, вооруженные силы украины
Этот господин уплатит за всё: коалиция РЭБ и ПВО. Итоги 11 апреля на Украине
18:38 11.04.2025 (обновлено: 18:39 11.04.2025)
Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о создании коалиции радиоэлектронной борьбы в рамках формата "Рамштайн". Также Украине пообещали системы ПВО, но есть нюанс
О создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы в поддержку Украины в рамках формата "Рамштайн" министр обороны Украины Рустем Умеров
написал в соцсетях. По его словам, к коалиции присоединились 11 государств.
"Создаём новую коалицию в поддержку Украины – коалицию РЭБ. Сегодня в рамках заседания контактной группы по вопросам обороны Украины вместе со своим коллегой министром обороны Германии Борисом Писториусом официально объявил о запуске новой коалиции радиоэлектронной борьбы. Это уже девятая коалиция, созданная в рамках формата "Рамштайн". К инициативе присоединились 11 государств, включая Украину, которые подписали совместное письмо о намерениях", — отметил Умеров.
По его словам, указанная коалиция сосредоточится на закупках оборудования, обучении и подготовке специалистов, разработке политик и доктрин в сфере РЭБ.
Также Умеров остановился на работе другой коалиции в рамках формата "Рамштайн" — коалиции ПВО.
Он отметил работу Германии как лидера "коалиции ПВО", добавив, что ФРГ оплатит закупку других систем ПВО, а также создаст фонд, из которого будет оплачиваться закупка ракет-перехватчиков, в том числе и к системам Patriot.
"Мы работаем сейчас с другими странами, чтобы получить еще один Patriot. Германия, как лидер "коалиции ПВО", знает, с кем мы работаем, и будет помогать нам финансировать не только Patriot, но и другие системы", – заявил он в комментарии журналистам.
Он отметил, что не хочет углубляться в вопрос о том, удалось ли договориться о лицензии на производство ракет-перехватчиков на Украине.
"Мы общались и не хотим углубляться в детали. Это пока отработано, общаемся о модальности, и то, каким образом эти предприятия будут работать в Украине", — указал Умеров.
В тот же день министр обороны Германии Борис Писториус
в кулуарах заседания группы в Брюсселе объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Он также сообщил о перспективах приобретения в последующие годы новых систем IRIS-T, а также о поставке 1100 дополнительных радаров наземного наблюдения.
Кроме того, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что его страна решила выделить Украине €150 млн на системы противовоздушной обороны.
"Атаки России побудили Зеленского на этой неделе призвать к усилению противовоздушной обороны. Поэтому я сейчас объявляю о выделении €150 млн противовоздушную оборону (система I-Hawk
)", — написал
Брекелманс в соцсети Х.
Однако, как сообщило немецкое издание Der Spiegel
на деле те же немцы прекрасно осведомлены о проблемах с работой западных систем ПВО на Украине. Так, как заявил заместитель военного атташе посольства Германии на Украине во время выступления перед младшими офицерами бундесвера, система IRIS-T, хоть и эффективна, но "боеприпасы слишком дорогие и не доступны в достаточном количестве".
Что же до Patriot, то это, по его словам, "отличная система вооружения", но "непригодна для боевого применения" из-за старых шасси MAN и отсутствия запчастей.
Он передал и критику другой немецкой техники. Так, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 хоть и считают "выдающейся системой вооружения", в реалиях современной войны она имеет "такую высокую техническую уязвимость, что ее пригодность к боевым действиям вызывает серьёзные сомнения".
Хуже всего с танками. По информации издания, Leopard 1A5 на Украине "часто используют лишь как импровизированную артиллерию из-за слабой брони", а Leopard 2A6 - слишком дорог в обслуживании, да и ремонтировать его на передовой практически невозможно.
Хвалили украинцы зенитную установку Gepard, которую назвали "самой популярной, эффективной и надежной системой вооружения на Украине".
Кроме того, немецкие системы залпового огня Mars назвали "меняющими правила игры на поле боя".
Но они для ВСУ пригодны лишь "частично", поскольку не используют кассетные боеприпасы в отличие от американских РСЗО. Германия придерживается договора 2010 года, запрещающего кассетные боеприпасы, поэтому поставляет только обычные. По информации издания, аналогичные проблемы были с гаубицами, но на Украине эти проблемы обошли после перепрограммирования.
Несмотря на все проблемы, а также на то, что страны Запада спешно начали вооружаться, западные союзники всё же решили выделить Украине дополнительное финансирование. Так, на встрече в формате "Рамштайн" министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о новом пакете военной помощи Киеву на £350 млн.
"Мы потратим в этом году £4,5 млрд на военную помощь Украине – это самый высокий уровень. Я могу объявить сегодня о выделении £350 млн на помощь украинцам на линии фронта. Эта пакет помощи включает радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч дронов", — отметил Хили на заседании контактной группы по Украине.
По словам Хили, эта помощь не только способствует усилению Украины, но и поддерживает промышленность Великобритании и, соответственно, её экономику.
Российский политолог Марат Баширов подвёл
итоги саммита в Брюсселе.
"Итоги слёта НАТО. Сегодня. Они решили взять на себя обеспечение Украины в войне с Россией. По их оценкам это примерно €900 млрд. Тут есть два аспекта. Первый: деньги можно напечатать, но оружия под них нет. Оно есть у США и значит эти евро перетекут в бюджет Штатов (?!). Второй: таможенная война США - ЕС подразумевает сначала удушение экономик друг друга, чтобы потом на переговорах найти компромисс. Но решение по Украине дает США преимущество", — отметил Баширов.
Она также задал вопрос, в чём секрет такой европейской щедрости.
"Вопрос: в чём секрет (военные Европы живут отдельно от экономистов Европы)?" — указал Баширов.
Примечательно, что ранее Украину неоднократно критиковали за коррупцию в оборонной сфере. При этом даже внутри государства то же Минобороны Украины оценивают как забюрократизированную, коррумпированную и крайне неэффективную структуру.