https://ukraina.ru/20250411/koalitsiya-reb-pvo-i-etot-gospodin-uplatit-za-vs-itogi-11-aprelya-na-ukraine-1062479272.html

Этот господин уплатит за всё: коалиция РЭБ и ПВО. Итоги 11 апреля на Украине

Этот господин уплатит за всё: коалиция РЭБ и ПВО. Итоги 11 апреля на Украине - 11.04.2025 Украина.ру

Этот господин уплатит за всё: коалиция РЭБ и ПВО. Итоги 11 апреля на Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о создании коалиции радиоэлектронной борьбы в рамках формата "Рамштайн". Также Украине пообещали системы ПВО, но есть нюанс

2025-04-11T18:38

2025-04-11T18:38

2025-04-11T18:39

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О создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы в поддержку Украины в рамках формата "Рамштайн" министр обороны Украины Рустем Умеров написал в соцсетях. По его словам, к коалиции присоединились 11 государств."Создаём новую коалицию в поддержку Украины – коалицию РЭБ. Сегодня в рамках заседания контактной группы по вопросам обороны Украины вместе со своим коллегой министром обороны Германии Борисом Писториусом официально объявил о запуске новой коалиции радиоэлектронной борьбы. Это уже девятая коалиция, созданная в рамках формата "Рамштайн". К инициативе присоединились 11 государств, включая Украину, которые подписали совместное письмо о намерениях", — отметил Умеров.По его словам, указанная коалиция сосредоточится на закупках оборудования, обучении и подготовке специалистов, разработке политик и доктрин в сфере РЭБ.Также Умеров остановился на работе другой коалиции в рамках формата "Рамштайн" — коалиции ПВО.Он отметил работу Германии как лидера "коалиции ПВО", добавив, что ФРГ оплатит закупку других систем ПВО, а также создаст фонд, из которого будет оплачиваться закупка ракет-перехватчиков, в том числе и к системам Patriot."Мы работаем сейчас с другими странами, чтобы получить еще один Patriot. Германия, как лидер "коалиции ПВО", знает, с кем мы работаем, и будет помогать нам финансировать не только Patriot, но и другие системы", – заявил он в комментарии журналистам.Он отметил, что не хочет углубляться в вопрос о том, удалось ли договориться о лицензии на производство ракет-перехватчиков на Украине."Мы общались и не хотим углубляться в детали. Это пока отработано, общаемся о модальности, и то, каким образом эти предприятия будут работать в Украине", — указал Умеров.В тот же день министр обороны Германии Борис Писториус в кулуарах заседания группы в Брюсселе объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.Он также сообщил о перспективах приобретения в последующие годы новых систем IRIS-T, а также о поставке 1100 дополнительных радаров наземного наблюдения.Кроме того, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что его страна решила выделить Украине €150 млн на системы противовоздушной обороны."Атаки России побудили Зеленского на этой неделе призвать к усилению противовоздушной обороны. Поэтому я сейчас объявляю о выделении €150 млн противовоздушную оборону (система I-Hawk)", — написал Брекелманс в соцсети Х.Однако, как сообщило немецкое издание Der Spiegel на деле те же немцы прекрасно осведомлены о проблемах с работой западных систем ПВО на Украине. Так, как заявил заместитель военного атташе посольства Германии на Украине во время выступления перед младшими офицерами бундесвера, система IRIS-T, хоть и эффективна, но "боеприпасы слишком дорогие и не доступны в достаточном количестве".Что же до Patriot, то это, по его словам, "отличная система вооружения", но "непригодна для боевого применения" из-за старых шасси MAN и отсутствия запчастей.Он передал и критику другой немецкой техники. Так, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 хоть и считают "выдающейся системой вооружения", в реалиях современной войны она имеет "такую высокую техническую уязвимость, что ее пригодность к боевым действиям вызывает серьёзные сомнения".Хуже всего с танками. По информации издания, Leopard 1A5 на Украине "часто используют лишь как импровизированную артиллерию из-за слабой брони", а Leopard 2A6 - слишком дорог в обслуживании, да и ремонтировать его на передовой практически невозможно.Хвалили украинцы зенитную установку Gepard, которую назвали "самой популярной, эффективной и надежной системой вооружения на Украине".Кроме того, немецкие системы залпового огня Mars назвали "меняющими правила игры на поле боя".Но они для ВСУ пригодны лишь "частично", поскольку не используют кассетные боеприпасы в отличие от американских РСЗО. Германия придерживается договора 2010 года, запрещающего кассетные боеприпасы, поэтому поставляет только обычные. По информации издания, аналогичные проблемы были с гаубицами, но на Украине эти проблемы обошли после перепрограммирования.Несмотря на все проблемы, а также на то, что страны Запада спешно начали вооружаться, западные союзники всё же решили выделить Украине дополнительное финансирование. Так, на встрече в формате "Рамштайн" министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о новом пакете военной помощи Киеву на £350 млн."Мы потратим в этом году £4,5 млрд на военную помощь Украине – это самый высокий уровень. Я могу объявить сегодня о выделении £350 млн на помощь украинцам на линии фронта. Эта пакет помощи включает радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч дронов", — отметил Хили на заседании контактной группы по Украине.По словам Хили, эта помощь не только способствует усилению Украины, но и поддерживает промышленность Великобритании и, соответственно, её экономику.Российский политолог Марат Баширов подвёл итоги саммита в Брюсселе."Итоги слёта НАТО. Сегодня. Они решили взять на себя обеспечение Украины в войне с Россией. По их оценкам это примерно €900 млрд. Тут есть два аспекта. Первый: деньги можно напечатать, но оружия под них нет. Оно есть у США и значит эти евро перетекут в бюджет Штатов (?!). Второй: таможенная война США - ЕС подразумевает сначала удушение экономик друг друга, чтобы потом на переговорах найти компромисс. Но решение по Украине дает США преимущество", — отметил Баширов.Она также задал вопрос, в чём секрет такой европейской щедрости."Вопрос: в чём секрет (военные Европы живут отдельно от экономистов Европы)?" — указал Баширов.Примечательно, что ранее Украину неоднократно критиковали за коррупцию в оборонной сфере. При этом даже внутри государства то же Минобороны Украины оценивают как забюрократизированную, коррумпированную и крайне неэффективную структуру.О западных солдатах на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Миротворцы для войны. Зачем Зеленскому нужны западные солдаты на Украине".

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