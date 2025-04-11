https://ukraina.ru/20250411/esli-storony-ne-dogovoryatsya-po-ukraine-rossiya-poydet-do-chopa-i-sneset-mosty-cherez-dnepr--podlesnyy-1062483100.html

Если стороны не смогут поделить Украину, Россия пойдет до Чопа и снесет мосты через Днепр – Подлесный

Если стороны не смогут поделить Украину, Россия пойдет до Чопа и снесет мосты через Днепр – Подлесный - 11.04.2025 Украина.ру

Если стороны не смогут поделить Украину, Россия пойдет до Чопа и снесет мосты через Днепр – Подлесный

Если о разделе Украины договориться не удастся и России придется идти до Чопа, тогда надо будет взрывать мосты через Днепр, чтобы войскам на земле было удобнее уничтожать Левобережную группировку ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2025-04-11T20:41

2025-04-11T20:41

2025-04-11T20:42

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В российском обществе есть ожидания, что после 18 апреля, когда истечет мораторий на взаимные удары по энергетике, российское руководство пойдет на эскалацию и приступит к уничтожению транспортной инфраструктуры Украины (мосты через Днепр, железнодорожная станция в Чопе, Бескидский тоннель)."В идеале надо сразу ударить по Жешуву. Там для Украины накоплено столько оружия и боеприпасов, что одна ракета вызовет такую детонацию, что до Варшавы будут обломки лететь", – иронично отметил политолог.Если серьезно, то в первую очередь надо накрывать точки входа на Украину, считает эксперт. Да, у киевского режима, по некоторым оценкам, хватит ракет и снарядов, чтобы воевать три месяца, а потом ей точно придется сдаться, уточнил Подлесный.А мосты через Днепр – это уже вопрос послевоенного устройства Украины, добавил эксперт.Если будет принято решение, что Россия освобождает свои конституционные территории, создает буферную зону до Днепра и начинает переговоры с Восточной Европой о разделе Украины, то уничтожать мосты смысла нет, подчеркнул политолог."Если же о разделе Украины договориться не удастся и нам придется идти до Чопа, то мосты через Днепр уничтожать надо, чтобы нашим войскам на земле было удобнее уничтожить Левобережную группировку противника", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Корнева: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад.

https://ukraina.ru/20250411/operator-bpla-mark-posle-voyny-budu-uchit-drugikh-tomu-chemu-nauchilsya-zdes-sam-1062460163.html

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