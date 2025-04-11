Если стороны не смогут поделить Украину, Россия пойдет до Чопа и снесет мосты через Днепр – Подлесный - 11.04.2025 Украина.ру
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Если стороны не смогут поделить Украину, Россия пойдет до Чопа и снесет мосты через Днепр – Подлесный
Если стороны не смогут поделить Украину, Россия пойдет до Чопа и снесет мосты через Днепр – Подлесный - 11.04.2025 Украина.ру
Если стороны не смогут поделить Украину, Россия пойдет до Чопа и снесет мосты через Днепр – Подлесный
Если о разделе Украины договориться не удастся и России придется идти до Чопа, тогда надо будет взрывать мосты через Днепр, чтобы войскам на земле было удобнее уничтожать Левобережную группировку ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2025-04-11T20:41
2025-04-11T20:42
новости
украина
днепр
россия
вс рф
переговоры
восточная европа
сво
спецоперация
война
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В российском обществе есть ожидания, что после 18 апреля, когда истечет мораторий на взаимные удары по энергетике, российское руководство пойдет на эскалацию и приступит к уничтожению транспортной инфраструктуры Украины (мосты через Днепр, железнодорожная станция в Чопе, Бескидский тоннель)."В идеале надо сразу ударить по Жешуву. Там для Украины накоплено столько оружия и боеприпасов, что одна ракета вызовет такую детонацию, что до Варшавы будут обломки лететь", – иронично отметил политолог.Если серьезно, то в первую очередь надо накрывать точки входа на Украину, считает эксперт. Да, у киевского режима, по некоторым оценкам, хватит ракет и снарядов, чтобы воевать три месяца, а потом ей точно придется сдаться, уточнил Подлесный.А мосты через Днепр – это уже вопрос послевоенного устройства Украины, добавил эксперт.Если будет принято решение, что Россия освобождает свои конституционные территории, создает буферную зону до Днепра и начинает переговоры с Восточной Европой о разделе Украины, то уничтожать мосты смысла нет, подчеркнул политолог."Если же о разделе Украины договориться не удастся и нам придется идти до Чопа, то мосты через Днепр уничтожать надо, чтобы нашим войскам на земле было удобнее уничтожить Левобережную группировку противника", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Корнева: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад.
https://ukraina.ru/20250411/operator-bpla-mark-posle-voyny-budu-uchit-drugikh-tomu-chemu-nauchilsya-zdes-sam-1062460163.html
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новости, украина, днепр, россия, вс рф, переговоры, восточная европа, сво, спецоперация, война, мосты, как разделят украину, ракеты, война на украине, чем закончится война на украине
Новости, Украина, Днепр, Россия, ВС РФ, переговоры, Восточная Европа, СВО, Спецоперация, война, мосты, как разделят Украину, ракеты, война на Украине, чем закончится война на Украине

Если стороны не смогут поделить Украину, Россия пойдет до Чопа и снесет мосты через Днепр – Подлесный

20:41 11.04.2025 (обновлено: 20:42 11.04.2025)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Если о разделе Украины договориться не удастся и России придется идти до Чопа, тогда надо будет взрывать мосты через Днепр, чтобы войскам на земле было удобнее уничтожать Левобережную группировку ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
В российском обществе есть ожидания, что после 18 апреля, когда истечет мораторий на взаимные удары по энергетике, российское руководство пойдет на эскалацию и приступит к уничтожению транспортной инфраструктуры Украины (мосты через Днепр, железнодорожная станция в Чопе, Бескидский тоннель).
"В идеале надо сразу ударить по Жешуву. Там для Украины накоплено столько оружия и боеприпасов, что одна ракета вызовет такую детонацию, что до Варшавы будут обломки лететь", – иронично отметил политолог.
Если серьезно, то в первую очередь надо накрывать точки входа на Украину, считает эксперт. Да, у киевского режима, по некоторым оценкам, хватит ракет и снарядов, чтобы воевать три месяца, а потом ей точно придется сдаться, уточнил Подлесный.
А мосты через Днепр – это уже вопрос послевоенного устройства Украины, добавил эксперт.
Если будет принято решение, что Россия освобождает свои конституционные территории, создает буферную зону до Днепра и начинает переговоры с Восточной Европой о разделе Украины, то уничтожать мосты смысла нет, подчеркнул политолог.
"Если же о разделе Украины договориться не удастся и нам придется идти до Чопа, то мосты через Днепр уничтожать надо, чтобы нашим войскам на земле было удобнее уничтожить Левобережную группировку противника", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Корнева: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад.
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