Зеленский запросил 10 систем Patriot "у свободного мира"
Владимир Зеленский запросил пожаловался участникам группы по милитаризации Украины на дефицит средств ПВО и запросил 10 систем Patriot. Об этом украинский политик заявил 11 апреля.
Контактная группа по милитаризации Украины в "формате Рамштайн" заслушала жалобы Владимира Зеленского на дефицит средств ПВО. Армия России продолжает наносить удары по объектам на украинской территории, отметил он, а ВСУ не имеют достаточных средств защиты.
Он также сообщил им, что ВСУ вынуждены перемещать имеющиеся средства противовоздушной обороны из-за их дефицита.
После этого Зеленский опубликовал несколько заметок в соцсетях, в которых снова пожаловался на российские воздушные удары и отсутствие технических средств у ВСУ для противодействия таким атакам.
"Призвал участников заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", которое проходит сегодня, сосредоточить внимание прежде всего на ПВО для Украины. Нам действительно это нужно. Десять систем Patriot – у свободного мира они есть. Сейчас нужны политические решения, чтобы эти системы работали ради мира. Нам нужен этот результат", - написал Зеленский.
Спустя несколько часов от его имени было опубликовано сообщение об обращении Зеленского из Кривого Рога к участникам брюссельского заседания в "формате Рамштайн". Ранее такие заседания проходили на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в ФРГ под председательством главы Пентагона. С 2025 года локация изменилась и председательство взяла на себя Британия.
"Главное для нас – это противовоздушная оборона, дополнительные системы ПВО, ракеты к ним. Чтобы защищать жизнь людей, защищать наши города. Очень рассчитываем на решения партнеров – нужны системы, они есть в мире, и нужно политическое решение, чтобы ПВО работала, работала здесь, на Украине: Днепр, Кривой, Никополь, Харьков, Сумы, Чернигов, Николаев, Одесса и многие другие наши города и наши общины", - сообщил Зеленский.
При этом он снова пожаловался на Россию.
Накануне Зеленский обратился с просьбой поставить системы Patriot на Украину к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
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