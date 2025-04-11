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Зеленский запросил 10 систем Patriot "у свободного мира"

Зеленский запросил 10 систем Patriot "у свободного мира" - 11.04.2025 Украина.ру

Зеленский запросил 10 систем Patriot "у свободного мира"

Владимир Зеленский запросил пожаловался участникам группы по милитаризации Украины на дефицит средств ПВО и запросил 10 систем Patriot. Об этом украинский политик заявил 11 апреля.

2025-04-11T19:21

2025-04-11T19:21

2025-04-11T19:21

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Контактная группа по милитаризации Украины в "формате Рамштайн" заслушала жалобы Владимира Зеленского на дефицит средств ПВО. Армия России продолжает наносить удары по объектам на украинской территории, отметил он, а ВСУ не имеют достаточных средств защиты."Вы знаете, что у Украины не хватает систем ПВО", - сказал Зеленский участникам контактной группы.Он также сообщил им, что ВСУ вынуждены перемещать имеющиеся средства противовоздушной обороны из-за их дефицита.После этого Зеленский опубликовал несколько заметок в соцсетях, в которых снова пожаловался на российские воздушные удары и отсутствие технических средств у ВСУ для противодействия таким атакам."Призвал участников заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", которое проходит сегодня, сосредоточить внимание прежде всего на ПВО для Украины. Нам действительно это нужно. Десять систем Patriot – у свободного мира они есть. Сейчас нужны политические решения, чтобы эти системы работали ради мира. Нам нужен этот результат", - написал Зеленский.Спустя несколько часов от его имени было опубликовано сообщение об обращении Зеленского из Кривого Рога к участникам брюссельского заседания в "формате Рамштайн". Ранее такие заседания проходили на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в ФРГ под председательством главы Пентагона. С 2025 года локация изменилась и председательство взяла на себя Британия."Главное для нас – это противовоздушная оборона, дополнительные системы ПВО, ракеты к ним. Чтобы защищать жизнь людей, защищать наши города. Очень рассчитываем на решения партнеров – нужны системы, они есть в мире, и нужно политическое решение, чтобы ПВО работала, работала здесь, на Украине: Днепр, Кривой, Никополь, Харьков, Сумы, Чернигов, Николаев, Одесса и многие другие наши города и наши общины", - сообщил Зеленский.При этом он снова пожаловался на Россию.Накануне Зеленский обратился с просьбой поставить системы Patriot на Украину к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Этот господин уплатит за всё: коалиция РЭБ и ПВО. Итоги 11 апреля на Украине

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