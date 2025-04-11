Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа по итогам встречи с Уиткоффом - 11.04.2025 Украина.ру
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Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа по итогам встречи с Уиткоффом
Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа по итогам встречи с Уиткоффом - 11.04.2025 Украина.ру
Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа по итогам встречи с Уиткоффом
Президент России принял 11 апреля в Санкт-Петербурге спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-04-11T20:24
2025-04-11T20:24
новости
сша
украина
россия
дмитрий песков
стив уиткофф
владимир путин
переговоры
международные отношения
международная политика
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Пресс-служба Кремля опубликовала видеозапись встречи Путина с Уиткоффом.Оценивая возможность телефонного разговора президентов России и США по итогам беседы Путина и Уиткоффа, Песков допустил такую возможность в теории."Или да, или нет", - цитирует Пескова РИА Новости.По информации пресс-службы Кремля, переговоры Путина и Уиткоффа длятся не первый час.Ранее в новостях: Песков рассказал о стремительном развитии ситуации на переговорном треке США и Украины Актуальное интервью на эту тему: Пойдут ли США на новую военную сделку в обмен на ресурсы с Украины – Федосова
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новости, сша, украина, россия, дмитрий песков, стив уиткофф, владимир путин, переговоры, международные отношения, международная политика, дональд трамп
Новости, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Владимир Путин, переговоры, международные отношения, Международная политика, Дональд Трамп

Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа по итогам встречи с Уиткоффом

20:24 11.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России принял 11 апреля в Санкт-Петербурге спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-служба Кремля опубликовала видеозапись встречи Путина с Уиткоффом.
Оценивая возможность телефонного разговора президентов России и США по итогам беседы Путина и Уиткоффа, Песков допустил такую возможность в теории.
"Или да, или нет", - цитирует Пескова РИА Новости.
По информации пресс-службы Кремля, переговоры Путина и Уиткоффа длятся не первый час.
Ранее в новостях: Песков рассказал о стремительном развитии ситуации на переговорном треке США и Украины
Актуальное интервью на эту тему: Пойдут ли США на новую военную сделку в обмен на ресурсы с Украины – Федосова
 
НовостиСШАУкраинаРоссияДмитрий ПесковСтив УиткоффВладимир Путинпереговорымеждународные отношенияМеждународная политикаДональд Трамп
 
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