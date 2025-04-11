https://ukraina.ru/20250411/peskov-rasskazal-o-telefonnom-razgovore-putina-i-trampa-po-itogam-vstrechi-s-uitkoffom-1062482960.html

Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа по итогам встречи с Уиткоффом

Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа по итогам встречи с Уиткоффом - 11.04.2025 Украина.ру

Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа по итогам встречи с Уиткоффом

Президент России принял 11 апреля в Санкт-Петербурге спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-04-11T20:24

2025-04-11T20:24

2025-04-11T20:24

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Пресс-служба Кремля опубликовала видеозапись встречи Путина с Уиткоффом.Оценивая возможность телефонного разговора президентов России и США по итогам беседы Путина и Уиткоффа, Песков допустил такую возможность в теории."Или да, или нет", - цитирует Пескова РИА Новости.По информации пресс-службы Кремля, переговоры Путина и Уиткоффа длятся не первый час.Ранее в новостях: Песков рассказал о стремительном развитии ситуации на переговорном треке США и Украины Актуальное интервью на эту тему: Пойдут ли США на новую военную сделку в обмен на ресурсы с Украины – Федосова

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