https://ukraina.ru/20250411/nedaleko-ot-voyny-pochemu-chinovniki-donetska-ne-slyshat-obschestvennikov-mariupolya-1062457495.html

Недалеко от войны. Почему чиновники Донецка не слышат общественников Мариуполя

Недалеко от войны. Почему чиновники Донецка не слышат общественников Мариуполя - 11.04.2025 Украина.ру

Недалеко от войны. Почему чиновники Донецка не слышат общественников Мариуполя

Можно ли трактовать несоздание условий как создание преград? Почему общественникам Мариуполя так сложно пробить барьер госрегистрации и почему чиновники в Донецке не слышат нашего президента в Москве?

2025-04-11T12:18

2025-04-11T12:18

2025-04-11T12:18

эксклюзив

мариуполь

донецк

россия

владимир путин

сергей михеев

азовсталь

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Вечером 7 декабря 2022 года, спустя чуть более полугода после взятия "Азовстали" и полного освобождения города, жительница Мариуполя Ксения Хаджинова смотрела программу "Время". В одном из сюжетов речь шла о встрече Владимира Путина с президентским Советом по правам человека. "Деятельность некоммерческих организаций является чрезвычайно важной для нашей страны, - говорил Президент. - Они работают не за деньги - прежде всего работают по зову сердца. А такая мотивация на помощь людям, на достижение результатов в чрезвычайно важных, чувствительных социальных сферах очень важна для конечного результата…"По зову сердцаИменно так пыталась восстановить разрушенное информационное пространство Мариуполя группа журналистов, в которую входила и Ксения. Безвозмездно делали сюжеты, писали статьи, помогали приезжим журналистам, отзывались на просьбы центральных СМИ, бесплатно учили местную молодёжь всему, что умели сами, планировали запустить общественное ТВ... Вдохновившись словами президента, ребята ещё активнее стали двигаться в сторону официальной регистрации своей деятельности. Весной 2023 года провели учредительное собрание, на которое пришло более пятидесяти человек! И все единогласно проголосовали за создание общественной организации "Мариупольское телевидение". Как и полагается, внесли всё в протокол. Оставалось лишь отвезти документы в Донецк…Регистрация или жизньВсё было бы просто, если бы речь шла о любом другом российском городе. Но произошедшее с Мариуполем и происходящее на Донбассе на тот момент привносило в ситуацию свои труднопреодолимые особенности. Ксения со своим единственным сыном только недавно научилась спать спокойно. Они едва выжили в марте 2022-го, потеряли дом, и ещё долго пугались каждого мало-мальски громкого звука. В тот период, когда возникла необходимость поездки в Донецк для подачи документов в Минюст, Мариуполь уже жил относительно спокойной жизнью. А вот обстрелы братского Донецка, к сожалению, продолжались. Не проходило и двух-трёх дней, как появлялась очередная трагическая новость о том, что в Донецке снова прилёт, снова погибли люди… И хотя ежедневно между Донецком и Мариуполем курсировали сотни автомобилей, Ксения боялась туда ехать, и страха своего не стеснялась. "Я просто не хотела ещё раз испытывать судьбу", - призналась она во время интервью.Не думаю, что кто-то наберётся смелости осудить Ксению за эти абсолютно нормальные, человеческие чувства. Да и страх ведь испытывала не только она. Вопрос в другом: понимая особенности региона, в том числе и эту страшную особенность, ведь можно было сделать исключение из правил? Да, общественные организации по всей России регистрируются только в административных центрах. Но почему бы в подобной форс-мажорной ситуации, с учётом существующих рисков и опасностей, не открыть филиал (хотя бы выездной) в Мариуполе, где к концу 2023 года проживало уже более четверти миллиона человек?Бег с барьерамиПосле долгой объяснимой паузы, заполненной той же ежедневной общественной работой, в непростых поисках альтернативы личной поездке, Ксения обнаружила предусмотренную законом возможность отправки документов по почте. Именно обнаружила – получить консультацию в Мариуполе было просто негде, информационное пространство по-прежнему лежало в руинах. А пара звонков в Минюст по телефону не сделали Ксению более информированной, потому что у собеседников на том конце провода просто не было на это времени. Дополнительный плюс – при отправке по почте не нужно было платить госпошлину за регистрацию. А это для потерявшей всё мариупольчанки – ощутимое преимущество.Документы были отправлены поздней осенью, а вскоре после отправки в Мариуполь позвонили из донецкого Минюста. Объяснили, что с документами всё не так, но лучше будет написать письмо с просьбой… их вернуть. И тогда, при личной встрече, всё расскажут-подскажут, а если с собой будут электронные версии, то тут же можно будет их исправить и гарантированно сдать на регистрацию.Странно, конечно, что сотрудник госорганизации, а особенно Минюста, просит немного "обойти" закон. Ведь на письменное обращение по закону должен поступить письменный ответ, а не звонок с уговорами "дать задний ход" (такое точно нигде не прописано). Кто-то не хотел много писать?Не менее странным был и тот факт, что за основу главного документа организации был взят устав Общественного телевидения России - какие там могли быть ошибки? Ну да ладно. Ксения согласилась.Обещать – не значит "сделать"К мысли о поездке в Донецк привыкать пришлось долго. Да и скучать особо было некогда - работа в информационном поле на общественных началах активно продолжалась. И весной 2024 года Ксения решилась. После приезда оказалось, что нужно сразу оплатить госпошлину в сумме 4000 рублей. А уж потом – общение. Однако после оплаты сотрудница Минюста, взглянув на документы, просто сказала: "Оставляйте, ответ пришлём позже, исправите и приедете ещё раз". О телефонном обещании подсказать всё на месте никто уже и не вспоминал. "Они меня просто в очередной раз отфутболили", - с искренней обидой говорит Ксения. Деньги, разумеется, "сгорели".Последнюю попытку "пробить" стену бюрократизма Ксения предприняла летом прошлого года. Снова по почте, потому что денег на общественном движении она не зарабатывала – по-прежнему никому не отказывали, бесплатно учили детей, безвозмездно освещали мероприятия других общественников с такими же регистрационными проблемами, принимали журналистов не только из России, но и из других стран. Нетрудно догадаться, каким был ответ из Донецка.Руки у Ксении и её коллег, конечно, не опустились. Они продолжают активно работать в медиасфере и готовятся к очередной отправке документов в Донецк. Ребята востребованы – только за март-апрель у них было более тридцати безвозмездных съёмок. Юбилей городского общества инвалидов, интервью с жителями пункта временного размещения в Волновахе, концерт ансамбля греческого танца "Зорба" в посёлке Старый Крым, видеосюжет о работе налоговиков, съёмка клипа для детского церковного хора… Подчеркну: они делают это бесплатно! "Мы ведём городскую летопись происходящих в Мариуполе эпических событий, это не вопрос денег, по-другому сейчас нельзя", - говорит Ксения. А тот факт, что наличие регистрации позволило бы ей и всей команде получить хоть какую-то официальную поддержку или хотя бы выиграть грант – она считает досадным, временным недоразумением. Пока у неё и её коллег есть хотя бы скромные источники законного личного дохода (например, пенсия по инвалидности), жаловаться на жизнь, по их мнению, грех.Исключение или правило?Хотелось бы считать эту ситуацию исключением, если бы не другие мои собеседники. Их много. Всех в эту статью не умещу, при всём желании. Но, слушая их искренние рассказы, мне было больно и обидно, что эти люди, которые, как сказал Путин, "прежде всего работают по зову сердца", вынуждены с таким трудом бороться за… официальное "разрешение" от чиновников на совершение добрых дел."Иногда просто хотелось всё бросить", - рассказывает Ирина Галузина, зарегистрировавшая недавно Мариупольскую местную общественную организацию "Ветеранов и инвалидов Чернобыля". Правда, она хотела другое название, историческое, но в Минюсте убедили, что так лучше… "А сколько раз Вы ездили в Донецк, чтобы, наконец, добиться регистрации?", - спрашиваю у собеседницы. "Сейчас скажу", - уверенно отвечает Ирина, и начинает подсчитывать поездки…Её знакомый, ветеран Афганистана, решил упростить себе жизнь и просто переписал недавно зарегистрированный устав "чернобыльцев", заменив название. Но… ему отказали, потому что в уставе "всё было неправильно"! "Я ж его просто передрал!" - искренне признался мужчина. "А это моё видение", - без тени смущения ответила специалистка Минюста и не приняла документы…"Компетенция специалистов, занимающихся госрегистрацией, оставляет желать лучшего", - скромно говорит Наталья Шамрай, зарегистрировавшая недавно садовое товарищество. "Для меня и один раз съездить сложно, а кататься туда-сюда, как другие, я вообще не смогу", - жалуется Маргарита Губарева, которая наслышана о хождениях коллег-общественников и третий год откладывает поездку в Донецк для регистрации активно работающей 30 лет (!!!) общественной организации инвалидов "Источник надежды". "А у меня получилось добиться своего – процесс пошёл, хотя и не через Донецк", - радостно делится Александр Белоконь, казацкий атаман и войсковой старшина. Он и его соратники плетут маскировочные сети для бойцов СВО уже более полугода, да и раньше вели активную общественную деятельность, истоки которой, как и практически у всех общественников, начинаются далеко до 2022 года. Тот факт, что регистрацию его общественной организации "Мариупольское отделение Союза Казаков Воинов России и Зарубежья" удалось сдвинуть с мёртвой точки только сейчас, его уже не волнует – он нацелен только на позитив."Везде зарегистрировали: Херсон, Запорожье, Луганск, а в Донецке - нет"Анатолий Михеев - один из тех, кто не только сам проходит все круги регистрационного "ада", но и помогает другим. "Никто ничего внятно объяснит не может, - спокойно делится он. - Когда выходит специалист и начинает тараторить про какие-то пунктики и подпунктики - даже я, с двумя высшими образованиями - юридическим и психологическим - ничего не могу понять. А как же остальные?".Анатолий Николаевич рассказал интересную и показательную историю. Летом 2024 года он приступил к регистрации Общероссийской общественной организации "Всероссийский Комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан". Важнейшую, как следует даже из названия, общественную работу планировали проводить на территориях четырёх новых регионов России. "Везде зарегистрировали - Херсон, Запорожье, Луганск, - рассказывает Михеев. - А в Донецке – нет... Не могут внятно объяснить – почему отказ, что нужно сделать? Замкнутый круг. И я не один такой. Люди уже начинают думать: может, кому-то надо деньги давать. Чтобы ускорить…"Системный подходПосле многочасового общения с общественниками Мариуполя и десятком записанных интервью несложно было систематизировать озвученные мне проблемы госрегистрации некоммерческих организаций в ДНР. Вот они:- невозможность получения подробной, внятной консультации до, во время и после подачи документов;- зачастую субъективная оценка поданных документов рядовым сотрудником: профильные пункты, не нарушающие законодательства, которые можно было бы оставить в редакции учредителей, чаще всего подвергаются критике с целью "подогнать" под некие стандартные шаблоны (а это в будущем чревато последствиями для учредителей, поскольку не прописанная в учредительных документах деятельность может вызывать вопросы у контролирующих органов);- написанный вами устав, даже если он написан на основании типового либо на основании устава уже зарегистрированной организации, может быть "забракован" индивидуальным "видением" специалиста (что можно одним – нельзя другим?);- формальные отказы на поданные документы с указанием не всех недочётов, а только одного или части из них;- открытая агитация в пользу платной регистрации с личной подачей и отговаривание от предусмотренного законом варианта отправки документов по почте с бесплатной регистрацией;- рекомендации обратиться за помощью к коммерческим организациям (такое тоже было).И сейчас, глядя на этот перечень, я вижу какое-то несоответствие с тем, о чём говорил президент России.На свете живут добрые и хорошие людиСлишком уж какой-то "демонизированный" образ получился у уважаемой государственной организации. Я не мог не дать им слово. Дозвониться было легко. Люди со мной по телефону общались вежливо. Даже сами перезвонили, когда одного из нужных людей не оказалось в офисе.Поэтому категорически хочу заявить: в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Донецкой Народной Республике работают добрые и хорошие люди. Просто не у всех из них всё получается.Один из рядовых сотрудников с пониманием всех озвученных мною проблем пояснил, что для официального комментария нужен официальный запрос (и это действительно не его прихоть, а существующее правило). Но тем не менее, рассказал, что с любой проблемой всегда можно записаться на личный приём к руководству, и любую несправедливость можно исправить мирно, без нервов и "объявления войны".Я ему верю. Но когда я кладу на другую чашу весов десятки услышанных мнений – недоверие перевешивает. Конечно, все мы прекрасно понимаем, что в Мариуполе есть и другие некоммерческие организации, которые прошли регистрацию легко, быстро и успешно. Просто я таких не встретил.Почему чиновники не слышат президентаКсения Хаджинова и такие как она, несмотря на сложности, по-прежнему заботятся не о собственной выгоде. Потому и не желают тратить время на борьбу с "ветряными мельницами" бюрократии, предпочитая реальную деятельность, пусть и усложнённую отсутствием регистрации. Но если ситуация не изменится – эти добрые люди и их организации, присутствующие в правовом поле России лишь с пометкой "без образования юридического лица", так и останутся в тени, а их коэффициент полезного действия и польза для общества будут гораздо меньшими, чем могли бы быть.Сегодня в Мариуполе живёт триста тысяч человек, если не считать строителей, гостей города, бизнесменов и приезжих активистов. Вместе с ними цифра вполне может перевалить за полмиллиона, если судить по количеству легковых автомобилей на улицах по сравнению с довоенным периодом. И общественная жизнь здесь сегодня, спустя три года после освобождения, представляет собой, скорее, вяло текущий ручеёк, чем бурный интенсивный поток. Активных людей очень много, но, сталкиваясь с бюрократией, значительная часть даже и не думают об официальной деятельности. До вышеописанных этапов борьбы за регистрацию доходят единицы.Возможно, из правил всё же стоит сделать исключение, хотя бы на время? Например, в рамках законодательства упростить процедуру приёма документов, взять в штат профессионального (умеющего доступно объяснять) консультанта, организовать приём документов в Мариуполе хотя бы раз в месяц, порекомендовать сотрудникам упростить "индивидуальное видение", и так далее. Одним словом, пойти навстречу людям, услышать президента.О других проблемах, с которыми столкнулись жители Мариуполя - Мариуполь: дети войны, наше время, новые страдания

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эксклюзив, мариуполь, донецк, россия, владимир путин, сергей михеев, азовсталь