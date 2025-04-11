Главное — ослабить Китай, с другими можно торговаться: Каргин объяснил, что означают пошлины Трампа - 11.04.2025 Украина.ру
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Главное — ослабить Китай, с другими можно торговаться: Каргин объяснил, что означают пошлины Трампа
Главное — ослабить Китай, с другими можно торговаться: Каргин объяснил, что означают пошлины Трампа - 11.04.2025 Украина.ру
Главное — ослабить Китай, с другими можно торговаться: Каргин объяснил, что означают пошлины Трампа
Своим введением пошлин Трамп пытается повысить доходы в Америке и ослабить исключительно Китай. Со всеми остальными странами он готов торговаться, снижать тарифы и так далее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин
2025-04-11T19:45
2025-04-11T19:45
новости
сша
китай
америка
дональд трамп
александр каргин
украина.ру
тарифы
пошлина
кнр (китай)
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Мнения экспертов в отношении пошлин Трампа разделились. Одни считают, что он действует неразумно, и повышение пошлин приведет лишь к росту цен внутри США. Другие же одобряют решение президента за то, что он поддерживает собственного производителя и борется с глобалистами.Если у Трампа не получится решить проблему госдолга введением пошлин, то в перспективе, через 20 лет США ждет крах, считает политолог. При этом Трамп вряд ли планирует через 20 лет править Америкой, поэтому можно сказать, что он "старается не для себя", добавил он.Сложно сказать, получится у него что-то из этого или нет. Если начнется серьезная рецессия в США, если рейтинг Трампа критически упадет до 20 пунктов поддержки, то непонятно, что будет потом, подчеркнул Каргин.По-настоящему Трамп пытается повысить доходы в Америке и ослабить исключительно Китай. Со всеми остальными странами он готов торговаться, снижать тарифы, и так далее, отметил эксперт.Например, Трамп наложил пошлины, чтобы не дать обходного пути китайским товарам. И Вьетнам уже начинает сейчас договариваться с США. То есть логика в действиях Трампа есть. А какой будет результат — покажет время, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.Также на тему американских пошлин — в материале Ивана Лизана "Почему Трамп дернул стоп-кран. Впереди мучительная терапия реальностью для новой команды Белого дома" на сайте Украина.ру.
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сша
китай
америка
кнр (китай)
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новости, сша, китай, америка, дональд трамп, александр каргин, украина.ру, тарифы, пошлина, кнр (китай), вьетнам, экономика, торговля, экономический кризис
Новости, США, Китай, Америка, Дональд Трамп, Александр Каргин, Украина.ру, тарифы, пошлина, КНР (Китай), Вьетнам, экономика, торговля, экономический кризис

Главное — ослабить Китай, с другими можно торговаться: Каргин объяснил, что означают пошлины Трампа

19:45 11.04.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Своим введением пошлин Трамп пытается повысить доходы в Америке и ослабить исключительно Китай. Со всеми остальными странами он готов торговаться, снижать тарифы и так далее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин
Мнения экспертов в отношении пошлин Трампа разделились. Одни считают, что он действует неразумно, и повышение пошлин приведет лишь к росту цен внутри США. Другие же одобряют решение президента за то, что он поддерживает собственного производителя и борется с глобалистами.
Если у Трампа не получится решить проблему госдолга введением пошлин, то в перспективе, через 20 лет США ждет крах, считает политолог. При этом Трамп вряд ли планирует через 20 лет править Америкой, поэтому можно сказать, что он "старается не для себя", добавил он.
Сложно сказать, получится у него что-то из этого или нет. Если начнется серьезная рецессия в США, если рейтинг Трампа критически упадет до 20 пунктов поддержки, то непонятно, что будет потом, подчеркнул Каргин.
"Опять же важно понимать, что Трамп вводил все свои тарифы глобально таким образом, чтобы направить их против одной страны — Китая", — указал политолог.
По-настоящему Трамп пытается повысить доходы в Америке и ослабить исключительно Китай. Со всеми остальными странами он готов торговаться, снижать тарифы, и так далее, отметил эксперт.
Например, Трамп наложил пошлины, чтобы не дать обходного пути китайским товарам. И Вьетнам уже начинает сейчас договариваться с США. То есть логика в действиях Трампа есть. А какой будет результат — покажет время, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.
Также на тему американских пошлин — в материале Ивана Лизана "Почему Трамп дернул стоп-кран. Впереди мучительная терапия реальностью для новой команды Белого дома" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 07.04.2025
7 апреля, 20:15
Европа готовит ответные меры: Зубец о том, почему после ввода пошлин Украина станет "125-й проблемой"Учитывая, что Китай – крупнейший потребитель нефти и других сырьевых товаров, ввод пошлин для Пекина может привести и к проблемам для России. Но, с другой стороны, после ввода пошлин война на Украине станет "125-й проблемой" для глобальной политики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Алексей Зубец
 
НовостиСШАКитайАмерикаДональд ТрампАлександр КаргинУкраина.рутарифыпошлинаКНР (Китай)Вьетнамэкономикаторговляэкономический кризис
 
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Заголовок открываемого материала
20:00Крах "пирамиды" госдолга: политолог рассказал, как Трамп жертвует собой, чтобы спасти будущее США
19:59Ресурсная сделка США с Украиной не содержит положений о гарантиях безопасности для Киева - NYT
19:45Главное — ослабить Китай, с другими можно торговаться: Каргин объяснил, что означают пошлины Трампа
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