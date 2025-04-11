Главное — ослабить Китай, с другими можно торговаться: Каргин объяснил, что означают пошлины Трампа
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Своим введением пошлин Трамп пытается повысить доходы в Америке и ослабить исключительно Китай. Со всеми остальными странами он готов торговаться, снижать тарифы и так далее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин
Сложно сказать, получится у него что-то из этого или нет. Если начнется серьезная рецессия в США, если рейтинг Трампа критически упадет до 20 пунктов поддержки, то непонятно, что будет потом, подчеркнул Каргин.
"Опять же важно понимать, что Трамп вводил все свои тарифы глобально таким образом, чтобы направить их против одной страны — Китая", — указал политолог.
По-настоящему Трамп пытается повысить доходы в Америке и ослабить исключительно Китай. Со всеми остальными странами он готов торговаться, снижать тарифы, и так далее, отметил эксперт.
Например, Трамп наложил пошлины, чтобы не дать обходного пути китайским товарам. И Вьетнам уже начинает сейчас договариваться с США. То есть логика в действиях Трампа есть. А какой будет результат — покажет время, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.
Также на тему американских пошлин — в материале Ивана Лизана "Почему Трамп дернул стоп-кран. Впереди мучительная терапия реальностью для новой команды Белого дома" на сайте Украина.ру.
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