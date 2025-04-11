https://ukraina.ru/20250411/glavnoe--oslabit-kitay-s-drugimi-mozhno-torgovatsya-kargin-obyasnil-chto-oznachayut-poshliny-trampa-1062478748.html

Главное — ослабить Китай, с другими можно торговаться: Каргин объяснил, что означают пошлины Трампа

Главное — ослабить Китай, с другими можно торговаться: Каргин объяснил, что означают пошлины Трампа - 11.04.2025 Украина.ру

Главное — ослабить Китай, с другими можно торговаться: Каргин объяснил, что означают пошлины Трампа

Своим введением пошлин Трамп пытается повысить доходы в Америке и ослабить исключительно Китай. Со всеми остальными странами он готов торговаться, снижать тарифы и так далее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин

2025-04-11T19:45

2025-04-11T19:45

2025-04-11T19:45

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сша

китай

америка

дональд трамп

александр каргин

украина.ру

тарифы

пошлина

кнр (китай)

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Мнения экспертов в отношении пошлин Трампа разделились. Одни считают, что он действует неразумно, и повышение пошлин приведет лишь к росту цен внутри США. Другие же одобряют решение президента за то, что он поддерживает собственного производителя и борется с глобалистами.Если у Трампа не получится решить проблему госдолга введением пошлин, то в перспективе, через 20 лет США ждет крах, считает политолог. При этом Трамп вряд ли планирует через 20 лет править Америкой, поэтому можно сказать, что он "старается не для себя", добавил он.Сложно сказать, получится у него что-то из этого или нет. Если начнется серьезная рецессия в США, если рейтинг Трампа критически упадет до 20 пунктов поддержки, то непонятно, что будет потом, подчеркнул Каргин.По-настоящему Трамп пытается повысить доходы в Америке и ослабить исключительно Китай. Со всеми остальными странами он готов торговаться, снижать тарифы, и так далее, отметил эксперт.Например, Трамп наложил пошлины, чтобы не дать обходного пути китайским товарам. И Вьетнам уже начинает сейчас договариваться с США. То есть логика в действиях Трампа есть. А какой будет результат — покажет время, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.Также на тему американских пошлин — в материале Ивана Лизана "Почему Трамп дернул стоп-кран. Впереди мучительная терапия реальностью для новой команды Белого дома" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250407/1062344542.html

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новости, сша, китай, америка, дональд трамп, александр каргин, украина.ру, тарифы, пошлина, кнр (китай), вьетнам, экономика, торговля, экономический кризис