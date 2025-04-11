https://ukraina.ru/20250411/operator-bpla-mark-posle-voyny-budu-uchit-drugikh-tomu-chemu-nauchilsya-zdes-sam-1062460163.html

Оператор БПЛА "Марк": После войны буду учить других тому, чему научился здесь сам

Оператор БПЛА "Марк": После войны буду учить других тому, чему научился здесь сам - 11.04.2025 Украина.ру

Оператор БПЛА "Марк": После войны буду учить других тому, чему научился здесь сам

Украина.ру, 11.04.2025

2025-04-11T12:46

2025-04-11T12:46

2025-04-11T12:46

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О многозадачности операторов БПЛА, работе по статичным и движущимся целям с помощью "мавика", доставке грузов на "ноль", поддержке штурмовиков, образе будущего и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал оператор БПЛА 1-го батальона 110-го полка 51-й армии с позывным "Марк".- Какие задачи выполняют батальонные БПЛАшники?- Чем занимаемся? Разведкой, поражением целей, доставкой на передний край таких малых грузов, как патроны, вода, провизия, рации. С помощью дронов-камикадзе доставляем грузы побольше, поскольку с грузоподъемностью получше у них. Можно, к примеру, полторашку воды ребятам отправить.- Но основная функция, как я понимаю, ударная?- Так точно! Ну, смотри, мы летаем, разведываем цели, заводим штурмовые группы, прикрываем их, работаем по целям. Стрелкотни, как таковой, сейчас практически нет. Имею в виду ближний бой. То есть как это выглядит? Дроноводы атакуют позиции, делают сбросы, подавляют огневые точки, а потом заходит штурмовая группа и проводит зачистку.А дальше им на позиции нужно доставлять провизию, но это не всегда можно сделать обычным способом, поскольку дронов у противника не меньше. Соответственно, с помощью "мавиков", с помощью "камикадзе" мы доставляем самое необходимое.- Ну и противотанковая работа, насколько я понимаю, тоже отчасти на вас?- Все так. Хотя не всегда получается. Все же РЭБ у них тоже работает и тоже глушит. Не всегда получается долететь. Но мы стараемся, да.- Ты сразу пошел в дроноводы?- Нет. Когда мы прибыли сюда в начале 2023 года, я работал с противодронным ружьем. У них тогда только-только в дело пошли первые FPV-дроны, а я их сбивал. Потом мы занимались доставкой провизии, но в какой-то момент решил выучиться на оператора.Мы тогда зашли на другое направление. У меня была пара "мавиков". Вот и начал потихоньку учиться. Стало получаться. Так оно и вышло.- Верно ли я понял, что летаешь ты и на "мавиках", и на дронах-камикадзе?- Поначалу мы работали на "мавиках". Сбрасывали на противника боеприпасы. И это, конечно, значительно проще, чем разворачивать оборудование для FPV-дрона, чтобы догнать какую-то цель или разобрать дом, если крышу сложить невозможно. Знаешь, если крыша укреплена железом и невозможно забросить внутрь боеприпас, то нужно разворачивать оборудование, выставлять антенны и запускать камикадзе. Ребятам на земле приходится непросто. Кто поможет им, если не мы?- А как на войну попал?- По мобилизации. Вообще я родом с Урала. С военным делом связан не был. Понятно, что срочку служил, но служил в инженерных войсках. Водитель-механик. А сюда попал и понял, что работа на технике…не мое. Решил попробовать летать, познакомился с ребятами-операторами, они чего-то подсказали, и я полетел. Понравилось.- А долго учился на FPV? Там же базовый принцип не тот, что на "мавике".- Да я только на симуляторе триста часов налетал прежде, чем впервые на полигоне взлететь. Зато первый же выезд на полигон и я сразу взлетел без проблем. Опять же: когда я учился, мы еще не использовали всякое навороченное оборудование.Тогда было просто: очки, пульт, антенны. Максимум на полтора-два километра улететь можно было. То есть нужно было заходить на передок. Я сидел в одной посадке, а в соседней уже противник сидел. Вот по ней нужно было работать.Нет, оборудование было, но далеко не у всех. Приходилось доставать, мастерить те же выносы, чтобы работать не в чистом полюшке, а уже из защищенного окопа.- Расскажи о доставке грузов на передний край с помощью дронов. Как это происходит?- На войне случаются разные ситуации. Вот, к примеру, человек заболел или получил какое-то ранение. Бывает, что можно его сразу вывести в тыл, а бывает, что нельзя. И до позиций тоже добраться нельзя. По несколько дней люди порой не могут ни зайти, ни выйти. А это значит, что медикаменты доставить нельзя, провизию, воду – тоже. Выходит, что сидят люди на позициях без еды и воды, а у кого-то и вовсе температура. Радиостанции садятся, а связь на войне – первейшее дело.Как быть? Собираешь посылочки: тушенка, вода, сигареты, лекарства, пауэрбанк, чтобы рации заряжать. Ну, то есть, все, что бойцы запрашивают. Появилась свободная минутка – слетал и доставил. Один раз, другой, третий. Первым делом всегда пауэрбанк отправляешь, чтобы связь с ними была. А потом уже все остальное.- Насколько мне известно, гражданским, которых нельзя эвакуировать прямо сейчас, ребята сбрасывают еду и воду таким же образом. Приходилось участвовать в подобных гуманитарных операциях?- Да, бывает такое, но мне самому участвовать не приходилось. Зато бывало, что груз отправляли ребятам, а они уже делились с гражданскими, которые находились неподалеку. У них к тому времени еда и вода закончились уже.- С гуманитарными задачами разобрались. А что с военными? Расскажи о цели, которая тебе запомнилась.— Это был дом с живой силой противника. Прямо очень крепкий дом. Раз пять работали по нему и все никак. Там здание крепкое, окна маленькие, да еще с решетками. Поначалу мы даже не знали, что в нем кто-то есть, но когда наша группа стала подходить, по ребятам открыли огонь из окошка.Вот тут мы включились. Стали разбирать крышу. Когда она обрушилась в конце концов, солдаты противника попытались бежать в соседний дом. Всего их человек восемь было. До соседнего дома сумели добраться четверо. Там поразили оставшихся. Двое – "двести" и двое "триста". Их трогать не стали. Добивать не стали. Ни к чему это.- А по технике?- Пикап, но с помощью "мавика". Сбросом.- Кстати! Вот мы уже два года опасаемся не столько артиллерии, сколько дронов-камикадзе, но статистически "мавики" со сбросами куда опаснее. Это до сих пор актуально?- Да. Ну вот ты делаешь облет, да? Союзники передают, что где-то что-то слышат или видят. Те, кто ближе сидит, наблюдают дороги. А ты уже понимаешь, куда там противник может подъехать. Обычно это одно и то же место, плюс-минус пятьдесят метров. Какие-то гаражи или между зданиями могут спрятаться.Время полета кончается, ты добираешься до их позиций и сбрасываешь боеприпас. Улетаешь на перезарядку. Обычно работают сразу два "мавика", один висит и мониторит ситуацию, а другой совершает облеты. Пока один перезаряжается, второй продолжает висеть. Я возвращаюсь – второй уходит на перезарядку.Пикапы приезжают за личным составом либо привозят боекомплект, провизию. Из-за рельефа местности не всегда есть возможность работать по ним FPV-дроном. Ну, к примеру, машина прячется за пятиэтажкой. Залетишь за нее – связь прервется. Но "мавик" же постоянно на высоте висит и связь стабильная. Подлетаешь и делаешь сброс. С камикадзе так не получится. Разве что на оптоволокне. Ну или всерьез пикировать. Но ведь нужно же видеть, куда ты пикируешь.- С припаркованной машиной все понятно. А по едущей можно сбросом работать?- Можно. По гравийной дороге ты больше шестидесяти километров в час не разгонишься, а если груженый, то где-то пятьдесят будешь ехать. Когда сидишь за рулем, кажется, что двигаешься быстро, но по факту это не так. А "мавик" в режиме "спорт" разгоняется до 75 километров в час. Соответственно, с ВОГом автомобиль можно догонять смело. Дальше – дело техники. Обгоняешь и сбрасываешь на опережение. Если висишь низко, то либо на капот сбросишь, либо под машину. Осколками колеса порвет в любом случае, а без колес уже никто никуда не поедет. Можно добивать.- Кем ты работал до войны и чем думаешь заниматься после?- До войны механизатором был, а после… поживем – увидим. Вообще хочу что-нибудь свое. Ты знаешь, сейчас ведь даже в школах собираются учить дронами управлять. Там с пятого класса вроде объясняют ребятам, что это такое. Потому, что война сейчас вся на беспилотниках.И вот я думаю, что, быть может, уйду преподавателем в какое-нибудь учреждение. Училище какое-нибудь или школу операторов. Буду объяснять, как все это работает, показывать. И опыт, и знания у меня имеются."Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах

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2025

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, сво, россия, украина, бпла, дроны, беспилотники