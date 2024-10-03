ВСУ сбросили боеприпас на Горловку, пострадали мирные жители - мэр
Двое мирных жителей пострадали утром на рынке в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Об этом сообщил 3 октября в своем телеграм-канале мэр Иван Приходько
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины сегодня утром на рынке в жилом массиве "Комсомолец" ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины информировало, что в 7.30 украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 00.15 было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров по центру города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.
Подробнее об обстрелах города - в материале ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами НАТО на сайте Украина.ру.