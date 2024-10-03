ВСУ сбросили боеприпас на Горловку, пострадали мирные жители - мэр - 03.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241003/1057856250.html
ВСУ сбросили боеприпас на Горловку, пострадали мирные жители - мэр
ВСУ сбросили боеприпас на Горловку, пострадали мирные жители - мэр - 03.10.2024 Украина.ру
ВСУ сбросили боеприпас на Горловку, пострадали мирные жители - мэр
Двое мирных жителей пострадали утром на рынке в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Об этом сообщил 3 октября в своем телеграм-канале мэр Иван Приходько
2024-10-03T09:44
2024-10-03T09:44
новости
горловка
украина
приходько
вооруженные силы украины
боеприпасы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/76/1021017611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b138cdd29a97507b2bb8822ca55d02e.jpg
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины сегодня утром на рынке в жилом массиве "Комсомолец" ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины информировало, что в 7.30 украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 00.15 было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров по центру города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.Подробнее об обстрелах города - в материале ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами НАТО на сайте Украина.ру.
горловка
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/76/1021017611_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78713a3c74bf853ac661d77b0331ccdd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, горловка, украина, приходько, вооруженные силы украины, боеприпасы
Новости, Горловка, Украина, Приходько, Вооруженные силы Украины, боеприпасы

ВСУ сбросили боеприпас на Горловку, пострадали мирные жители - мэр

09:44 03.10.2024
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать в
Двое мирных жителей пострадали утром на рынке в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Об этом сообщил 3 октября в своем телеграм-канале мэр Иван Приходько
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины сегодня утром на рынке в жилом массиве "Комсомолец" ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины информировало, что в 7.30 украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 00.15 было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров по центру города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.
Подробнее об обстрелах города - в материале ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами НАТО на сайте Украина.ру.
 
НовостиГорловкаУкраинаПриходькоВооруженные силы Украиныбоеприпасы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50Несколько участников СВО получили работу в администрации президента
09:44ВСУ сбросили боеприпас на Горловку, пострадали мирные жители - мэр
09:41Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минах
09:16В ВСУ оправдали потерю Угледара
09:05"Крест за утилизацию людей", атаманизация ВСУ. Главное на Украине на утро 3 октября
09:03Рогов объяснил заявление Зеленского о новой украинской ракете
08:30Воздушная тревога, взрывы и повреждения: украинские власти пожаловались на удары ВС РФ
08:10Главное за ночь 3 октября
07:50ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны
07:29Германия ужесточит правила получения пособий для украинских беженцев
07:15В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги
06:18Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине, и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке
06:05Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией
05:50В мирной Украине Зеленского ждут суд и тюрьма. Украинские эксперты боятся обвала фронта
05:37Киев продолжает издеваться над памятью жертв "Волынской резни"
05:30Зарится на российские деньги и добивается трибунала над РФ. Чем занимается бывший глава МИД Борис Тарасюк
05:20Фейковая баллистическая ракета Украины. Как Зеленский стал информационным прикрытием НАТО-вской операции
05:10Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте
05:00"У Израиля заканчиваются людские ресурсы" - эксперт
04:45Эксперт рассказал, в чём особая важность Покровского направления
Лента новостейМолния