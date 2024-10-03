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ВСУ сбросили боеприпас на Горловку, пострадали мирные жители - мэр

ВСУ сбросили боеприпас на Горловку, пострадали мирные жители - мэр - 03.10.2024 Украина.ру

ВСУ сбросили боеприпас на Горловку, пострадали мирные жители - мэр

Двое мирных жителей пострадали утром на рынке в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Об этом сообщил 3 октября в своем телеграм-канале мэр Иван Приходько

2024-10-03T09:44

2024-10-03T09:44

2024-10-03T09:44

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приходько

вооруженные силы украины

боеприпасы

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"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины сегодня утром на рынке в жилом массиве "Комсомолец" ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины информировало, что в 7.30 украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 00.15 было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров по центру города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.Подробнее об обстрелах города - в материале ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами НАТО на сайте Украина.ру.

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новости, горловка, украина, приходько, вооруженные силы украины, боеприпасы