ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами НАТО - 29.09.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами НАТО - 29.09.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами НАТО
С утра воскресенья 29 сентября ВСУ неоднократно обстреливали Петровский район Донецка. Об этом в своём Telegram-канале сообщил градоначальник столицы Донецкой Народной Республики
2024-09-29T17:28
2024-09-29T17:28
новости
донецкая народная республика
донецк
горловка
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
нато
сцкк
обстрелы
сво
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"По мирным жителям Петровского района неофашисты выпустили 3 снаряда калибром 155 мм", - констатировал Алексей Кулемзин.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило более подробную информацию об обстрелах населённых пунктов ДНР со стороны подконтрольных ВСУ территорий. Согласно официальному сообщению, только за период 12.15-16.10 украинская армия обстреляла Донецк и Горловку 33 снарядами 155-мм - калибра стандарта НАТО.ВСУ обстреливали города ДНР в том числе и кассетными боеприпасами. Их применение зафиксировано СЦКК.Ранее ряд западных государств, в том числе членов НАТО, присоединились к международным конвенциям о запрете кассетных боеприпасов и противопехотных мин. При этом именно из этих стран ВСУ получает такие боеприпасы, применяя их по гражданскому населению в городах ДНР и других регионов России.В частности, большие объёмы кассетных боеприпасов – ракетных и артиллерийских – на Украину поставили США. Пентагон таким образом сэкономил на дорогостоящей утилизации опасных запасов.Также об обстрелах ДНР кассетными боеприпасами сказано в публикации Угроза Буданову*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 сентября * - внесён в список экстремистов и террористовРанее в новостях: В Литве одобрили производство, накопление, использование и передачу кассетных боеприпасов
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новости, донецкая народная республика, донецк, горловка, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, нато, сцкк, обстрелы, сво, кассетные боеприпасы, военные преступления, всу
Новости, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, НАТО, СЦКК, обстрелы, СВО, кассетные боеприпасы, Военные преступления, ВСУ

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами НАТО

17:28 29.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ CAESAR — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter САУ
ВСУ CAESAR — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter САУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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С утра воскресенья 29 сентября ВСУ неоднократно обстреливали Петровский район Донецка. Об этом в своём Telegram-канале сообщил градоначальник столицы Донецкой Народной Республики
"По мирным жителям Петровского района неофашисты выпустили 3 снаряда калибром 155 мм", - констатировал Алексей Кулемзин.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило более подробную информацию об обстрелах населённых пунктов ДНР со стороны подконтрольных ВСУ территорий. Согласно официальному сообщению, только за период 12.15-16.10 украинская армия обстреляла Донецк и Горловку 33 снарядами 155-мм - калибра стандарта НАТО.
ВСУ обстреливали города ДНР в том числе и кассетными боеприпасами. Их применение зафиксировано СЦКК.
Ранее ряд западных государств, в том числе членов НАТО, присоединились к международным конвенциям о запрете кассетных боеприпасов и противопехотных мин. При этом именно из этих стран ВСУ получает такие боеприпасы, применяя их по гражданскому населению в городах ДНР и других регионов России.
В частности, большие объёмы кассетных боеприпасов – ракетных и артиллерийских – на Украину поставили США. Пентагон таким образом сэкономил на дорогостоящей утилизации опасных запасов.
Также об обстрелах ДНР кассетными боеприпасами сказано в публикации Угроза Буданову*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 сентября
* - внесён в список экстремистов и террористов
Ранее в новостях: В Литве одобрили производство, накопление, использование и передачу кассетных боеприпасов
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаАлексей КулемзинВооруженные силы УкраиныНАТОСЦККобстрелыСВОкассетные боеприпасыВоенные преступленияВСУ
 
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