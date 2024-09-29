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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами НАТО

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами НАТО - 29.09.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами НАТО

С утра воскресенья 29 сентября ВСУ неоднократно обстреливали Петровский район Донецка. Об этом в своём Telegram-канале сообщил градоначальник столицы Донецкой Народной Республики

2024-09-29T17:28

2024-09-29T17:28

2024-09-29T17:28

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"По мирным жителям Петровского района неофашисты выпустили 3 снаряда калибром 155 мм", - констатировал Алексей Кулемзин.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило более подробную информацию об обстрелах населённых пунктов ДНР со стороны подконтрольных ВСУ территорий. Согласно официальному сообщению, только за период 12.15-16.10 украинская армия обстреляла Донецк и Горловку 33 снарядами 155-мм - калибра стандарта НАТО.ВСУ обстреливали города ДНР в том числе и кассетными боеприпасами. Их применение зафиксировано СЦКК.Ранее ряд западных государств, в том числе членов НАТО, присоединились к международным конвенциям о запрете кассетных боеприпасов и противопехотных мин. При этом именно из этих стран ВСУ получает такие боеприпасы, применяя их по гражданскому населению в городах ДНР и других регионов России.В частности, большие объёмы кассетных боеприпасов – ракетных и артиллерийских – на Украину поставили США. Пентагон таким образом сэкономил на дорогостоящей утилизации опасных запасов.Также об обстрелах ДНР кассетными боеприпасами сказано в публикации Угроза Буданову*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 сентября * - внесён в список экстремистов и террористовРанее в новостях: В Литве одобрили производство, накопление, использование и передачу кассетных боеприпасов

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