"Военный преступник и нацист": Рогов призвал объявить Борреля в международный розыск - 01.10.2024 Украина.ру
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"Военный преступник и нацист": Рогов призвал объявить Борреля в международный розыск
"Военный преступник и нацист": Рогов призвал объявить Борреля в международный розыск - 01.10.2024 Украина.ру
"Военный преступник и нацист": Рогов призвал объявить Борреля в международный розыск
Главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля необходимо объявить в международный розыск за призывы наносить удары по территории России. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-10-01T10:09
2024-10-01T10:09
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"Боррель – это человек, который прошел путь от представителя социалистической рабочей партии до классического нациста. Надо дать правовую оценку его призывам и действиям, и, соответственно, объявив в розыск, предпринять все возможные усилия, чтобы он оказался на скамье подсудимых в России", - сказал Рогов.Он добавил, что Боррель должен ответить за свои слова.Ранее Боррель в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы призвал позволить Украине атаковать поставляемым ей западным оружием аэропорты и пусковые площадки внутри России.Подробнее о планах бить по РФ - в материале "Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, жозеп боррель, владимир рогов, украина, ес, москва
Новости, Россия, Жозеп Боррель, Владимир Рогов, Украина, ЕС, Москва

"Военный преступник и нацист": Рогов призвал объявить Борреля в международный розыск

10:09 01.10.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля необходимо объявить в международный розыск за призывы наносить удары по территории России. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Боррель – это человек, который прошел путь от представителя социалистической рабочей партии до классического нациста. Надо дать правовую оценку его призывам и действиям, и, соответственно, объявив в розыск, предпринять все возможные усилия, чтобы он оказался на скамье подсудимых в России", - сказал Рогов.
Он добавил, что Боррель должен ответить за свои слова.

"Боррель, без преувеличения, - военный преступник, который добивается еще большего разжигания военного конфликта на постукраинском пространстве и роста количества смертей", - отметил Рогов.

Ранее Боррель в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы призвал позволить Украине атаковать поставляемым ей западным оружием аэропорты и пусковые площадки внутри России.
Подробнее о планах бить по РФ - в материале "Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЖозеп БоррельВладимир РоговУкраинаЕСМосква
 
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