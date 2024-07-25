"Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России - 25.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240725/1056448116.html
"Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России
"Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России - 25.07.2024 Украина.ру
"Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России
Сейчас ВСУ не могут бить высокоточными дальнобойными ракетами американского производства по "старым" российским территориям. Но вглубь России такие удары пока не наносятся. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-07-25T03:15
2024-07-25T03:15
новости
россия
сша
москва
дональд трамп
деньги
ракетный удар
ракеты
всу
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101640/93/1016409373_0:0:2858:1609_1920x0_80_0_0_ac9160d0704c9884a8b9a5a5bed45c7c.jpg
По мнению эксперта, дело не в вооружениях, которые США передают Украине, а в практическом их применении. В этом плане со стороны Запада "только наполовину перейдена красная линия".Сейчас ВСУ не могут бить высокоточными дальнобойными ракетами американского производства по "старым" российским территориям, за исключением Белгородской области, по которой "можно бить якобы из-за Харькова", уточнил политолог.Но вглубь России пока удары не наносятся. Становится понятно то, чтобы дать ВСУ такое разрешение, кандидату в президенты США Дональду Трампу денег не нужно вообще, отметил он.Суть последних заявлений Москвы по этому поводу сводится к следующему: "Мы сейчас находимся в таком политическом тупике, что до применения ядерного оружия осталось три-четыре хода. После этого человечество ждет совсем уж грустная история", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.руО том, почему после ухода Байдена избирательная кампания в США получит новый импульс, а Трампу придется менять тактику - в интервью Николая Топорнина: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240724/1056435793.html
россия
сша
москва
белгородская область
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101640/93/1016409373_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d60846d16d48d225d2902348217794ef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, москва, дональд трамп, деньги, ракетный удар, ракеты, всу, ядерное оружие, белгородская область, харьков, сво
Новости, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, деньги, ракетный удар, ракеты, ВСУ, Ядерное оружие, Белгородская область, Харьков, СВО

"Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России

03:15 25.07.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас ВСУ не могут бить высокоточными дальнобойными ракетами американского производства по "старым" российским территориям. Но вглубь России такие удары пока не наносятся. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
По мнению эксперта, дело не в вооружениях, которые США передают Украине, а в практическом их применении. В этом плане со стороны Запада "только наполовину перейдена красная линия".
Сейчас ВСУ не могут бить высокоточными дальнобойными ракетами американского производства по "старым" российским территориям, за исключением Белгородской области, по которой "можно бить якобы из-за Харькова", уточнил политолог.
Но вглубь России пока удары не наносятся. Становится понятно то, чтобы дать ВСУ такое разрешение, кандидату в президенты США Дональду Трампу денег не нужно вообще, отметил он.
"Если ВСУ ударят такой ракетой вглубь России, а мы ее не собьем, нам придется как-то на это отвечать. А кому отвечать? Уже придется отвечать США. А как отвечать? Понятно, что по Вашингтону мы бить не будем. Но это уже будет такая эскалация, которой нужно бояться", - подчеркнул Бавырин.
Суть последних заявлений Москвы по этому поводу сводится к следующему: "Мы сейчас находимся в таком политическом тупике, что до применения ядерного оружия осталось три-четыре хода. После этого человечество ждет совсем уж грустная история", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.ру
О том, почему после ухода Байдена избирательная кампания в США получит новый импульс, а Трампу придется менять тактику - в интервью Николая Топорнина: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа на сайте Украина.ру
Михаил Мягков интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Вчера, 05:37
Михаил Мягков о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации Когда в Великую Отечественную войну в прорыв входили крупные механизированные соединения, их ничто не могло остановить. Понятно, что война изменилась. Но общий принцип "впереди броня" никуда не исчез. Для крупного прорыва наших танковых соединений в СВО нужно создать условия, которые мы создаем в тактической и оперативной зоне противника
 
НовостиРоссияСШАМоскваДональд Трампденьгиракетный ударракетыВСУЯдерное оружиеБелгородская областьХарьковСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:45Ни Трампа, ни Байдена: политолог раскрыл, почему уставшие американцы могут отдать голоса Харрис
03:30"По Вашингтону бить не будем": политолог объяснил, как США ответят за ракетные удары вглубь России
03:15"Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России
03:00Игроман, который проигрался: политолог о том, почему Трамп будет давать деньги Зеленскому только в долг
19:35Сотрудники ТЦК Тернопольской области попались на крупных взятках
19:26Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой?
19:25С Новороссией – вся страна, Киев поддерживает единый Китай. Итоги 24 июля
18:41Российский истребитель заставил три британских военных самолёта удалиться от границы РФ
18:41"Расстреляли полицейских и покинули Украину": правоохранители поймали двух военных, помогавших беглецам
18:37Верховная Рада: Украина – мировой лидер по бюджетному дефициту
18:34Кирилл Бабаев о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную роль
17:57Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан – МВД Турции
17:53Злая и тупая против старого сексиста-диктатора. Поединок Трамп – Харрис пока без явного победителя
17:49Кличко обвинил прокуратуру во лжи и манипуляциях вокруг выявления причин разрушения киевского метро
17:36Редкий Макрон доплывет до середины Сены
17:25С чучелом Байдена не вышло: о борьбе за Харрис в США и войне с радикалами – Ищенко
17:20Полиция Ровно задержала очередного поджигателя армейских автомобилей
17:19Украина высказалась о переговорах в унисон с Россией. В чём подвох?
17:10Словакия угрожает Украине, перекрывшей Братиславе доступ к российской нефти, ответными мерами
17:09"Проект 2025": как американские консерваторы подыграли демократке Харрис
Лента новостейМолния