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"Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России

"Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России - 25.07.2024 Украина.ру

"Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России

Сейчас ВСУ не могут бить высокоточными дальнобойными ракетами американского производства по "старым" российским территориям. Но вглубь России такие удары пока не наносятся. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-07-25T03:15

2024-07-25T03:15

2024-07-25T03:15

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По мнению эксперта, дело не в вооружениях, которые США передают Украине, а в практическом их применении. В этом плане со стороны Запада "только наполовину перейдена красная линия".Сейчас ВСУ не могут бить высокоточными дальнобойными ракетами американского производства по "старым" российским территориям, за исключением Белгородской области, по которой "можно бить якобы из-за Харькова", уточнил политолог.Но вглубь России пока удары не наносятся. Становится понятно то, чтобы дать ВСУ такое разрешение, кандидату в президенты США Дональду Трампу денег не нужно вообще, отметил он.Суть последних заявлений Москвы по этому поводу сводится к следующему: "Мы сейчас находимся в таком политическом тупике, что до применения ядерного оружия осталось три-четыре хода. После этого человечество ждет совсем уж грустная история", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.руО том, почему после ухода Байдена избирательная кампания в США получит новый импульс, а Трампу придется менять тактику - в интервью Николая Топорнина: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа на сайте Украина.ру

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новости, россия, сша, москва, дональд трамп, деньги, ракетный удар, ракеты, всу, ядерное оружие, белгородская область, харьков, сво