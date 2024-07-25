"Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России
Сейчас ВСУ не могут бить высокоточными дальнобойными ракетами американского производства по "старым" российским территориям. Но вглубь России такие удары пока не наносятся. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
По мнению эксперта, дело не в вооружениях, которые США передают Украине, а в практическом их применении. В этом плане со стороны Запада "только наполовину перейдена красная линия".
Сейчас ВСУ не могут бить высокоточными дальнобойными ракетами американского производства по "старым" российским территориям, за исключением Белгородской области, по которой "можно бить якобы из-за Харькова", уточнил политолог.
Но вглубь России пока удары не наносятся. Становится понятно то, чтобы дать ВСУ такое разрешение, кандидату в президенты США Дональду Трампу денег не нужно вообще, отметил он.
"Если ВСУ ударят такой ракетой вглубь России, а мы ее не собьем, нам придется как-то на это отвечать. А кому отвечать? Уже придется отвечать США. А как отвечать? Понятно, что по Вашингтону мы бить не будем. Но это уже будет такая эскалация, которой нужно бояться", - подчеркнул Бавырин.
Суть последних заявлений Москвы по этому поводу сводится к следующему: "Мы сейчас находимся в таком политическом тупике, что до применения ядерного оружия осталось три-четыре хода. После этого человечество ждет совсем уж грустная история", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.ру
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