https://ukraina.ru/20240927/1057725719.html
"Взорвали враги": немецкий политик из АДГ призвал восстановить "Северные потоки"
"Взорвали враги": немецкий политик из АДГ призвал восстановить "Северные потоки" - 27.09.2024 Украина.ру
"Взорвали враги": немецкий политик из АДГ призвал восстановить "Северные потоки"
Российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" взорвали враги энергетического суверенитета Германии. Об этом заявил в соцети Х сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла
2024-09-27T12:14
2024-09-27T12:14
2024-09-27T12:14
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"Была перерезана артерия немецкой промышленности. Наша фракция в бундестаге требует расследования и наказания всех виновных. "Северный поток" надо отремонтировать, запустить и обезопасить!" - написал Крупалла.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В среду официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования подрывов газопроводов выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере - на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. У него в сообщниках была супружеская пара.Подробнее о расследовании и реакции Запада на диверсию - в материале Французского политика шокировала реакция НАТО на подрыв "Северных потоков" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, европа, дания, нато, генпрокуратура, северный поток
Новости, Германия, Европа, Дания, НАТО, генпрокуратура, Северный поток
"Взорвали враги": немецкий политик из АДГ призвал восстановить "Северные потоки"
Российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" взорвали враги энергетического суверенитета Германии. Об этом заявил в соцети Х сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла
"Была перерезана артерия немецкой промышленности. Наша фракция в бундестаге требует расследования и наказания всех виновных. "Северный поток" надо отремонтировать, запустить и обезопасить!" - написал Крупалла.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу
произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России
инициировала дело об акте международного терроризма.
В среду официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования подрывов газопроводов выдано несколько ордеров на арест.
Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере - на гражданина Украины
, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу
на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева
. У него в сообщниках была супружеская пара.
Подробнее о расследовании и реакции Запада на диверсию - в материале Французского политика шокировала реакция НАТО на подрыв "Северных потоков" на сайте Украина.ру.