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"Взорвали враги": немецкий политик из АДГ призвал восстановить "Северные потоки"

"Взорвали враги": немецкий политик из АДГ призвал восстановить "Северные потоки" - 27.09.2024 Украина.ру

"Взорвали враги": немецкий политик из АДГ призвал восстановить "Северные потоки"

Российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" взорвали враги энергетического суверенитета Германии. Об этом заявил в соцети Х сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла

2024-09-27T12:14

2024-09-27T12:14

2024-09-27T12:14

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"Была перерезана артерия немецкой промышленности. Наша фракция в бундестаге требует расследования и наказания всех виновных. "Северный поток" надо отремонтировать, запустить и обезопасить!" - написал Крупалла.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В среду официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования подрывов газопроводов выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере - на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. У него в сообщниках была супружеская пара.Подробнее о расследовании и реакции Запада на диверсию - в материале Французского политика шокировала реакция НАТО на подрыв "Северных потоков" на сайте Украина.ру.

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новости, германия, европа, дания, нато, генпрокуратура, северный поток