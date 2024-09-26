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Французского политика шокировала реакция НАТО на подрыв "Северных потоков"

Французского политика шокировала реакция НАТО на подрыв "Северных потоков" - 26.09.2024 Украина.ру

Французского политика шокировала реакция НАТО на подрыв "Северных потоков"

Молчание стран НАТО после подрыва российских экспортных газопроводов "Северный поток" шокирует. Об этом заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, передает РИА Новости

2024-09-26T08:53

2024-09-26T08:53

2024-09-26T08:53

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"То, что шокирует больше всего, это степень подчиненности стран НАТО, которые даже не заявили о том, что стали жертвами этой диверсии. Они даже просто-напросто об этом не говорят: во французском правительстве это вовсе не обсуждали", - сказал Филиппо.Он удивился тому, что европейские страны даже не признали, что пострадали от саботажа газопроводов.Он заверил, что правда о причастности НАТО и Украины ко взрывам на российских экспортных газопроводах, несмотря на отсутствие полноценного расследования этих диверсий, скоро выйдет наружу.Также политик призвал провести добросовестное международное расследование подрыва СП.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.В августе немецкие СМИ сообщили со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.Подробнее - в материале Планируют посадить в Германии: в ФРГ выдали ордеры на арест по делу о "Северных потоках" на сайте Украина.ру.

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новости, германия, франция, флориан филиппо, украина, нато, генпрокуратура, северный поток, северный поток-2