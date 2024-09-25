Дополнительная мобилизация в России не требуется, но нужно следить за обострением обстановки — Козин - 25.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240925/1057657942.html
Дополнительная мобилизация в России не требуется, но нужно следить за обострением обстановки — Козин
Дополнительная мобилизация в России не требуется, но нужно следить за обострением обстановки — Козин - 25.09.2024 Украина.ру
Дополнительная мобилизация в России не требуется, но нужно следить за обострением обстановки — Козин
Мобилизация дополнительных контингентов в России не требуется. Но это не означает, что не нужно учитывать дальнейшее обострение военно-политической обстановки в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
2024-09-25T06:00
2024-09-25T06:00
новости
россия
европа
владимир путин
нато
сша
мобилизация
вс рф
вооружения
стратегии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056753276_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_e31b493ae51d444c56b591ad38cb48b5.jpg
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ на 180 тысяч человек (по сравнению с декабрем прошлого года) — до примерно 2,4 миллионов человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года.При определении этой численности ВС РФ учитывали одновременно военно-технические и финансово-экономические возможности российского государства. А также социально-гуманитарные задачи, которые не подлежат сокращению, сообщил дипломат.По его мнению, дальнейшее совершенствование общенациональной социальной сферы в России — принципиально приоритетное направление деятельности ее руководства.Козин считает, что никакая мобилизация дополнительных контингентов в России не требуется. Но это не означает, что не нужно учитывать дальнейшее обострение военно-политической обстановки в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом, подчеркнул историк.Также важно своевременно выявлять эволюцию западных высокоточных ракетно-ядерных, противоракетных, гиперзвуковых и ударных космических вооружений, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.руО событиях 2014 года, первых днях СВО, мотивации личного состава тогда и сейчас — в интервью командира 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240924/1057655746.html
россия
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056753276_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_0113ff5e805857b85ea66851abc3e324.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, владимир путин, нато, сша, мобилизация, вс рф, вооружения, стратегии
Новости, Россия, Европа, Владимир Путин, НАТО, США, мобилизация, ВС РФ, вооружения, стратегии

Дополнительная мобилизация в России не требуется, но нужно следить за обострением обстановки — Козин

06:00 25.09.2024
 
© РИА Новости . Максим Платонов / Перейти в фотобанкВнедрение передового опыта СВО в программу обучения военных училищ
Внедрение передового опыта СВО в программу обучения военных училищ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Максим Платонов
Перейти в фотобанк
Читать в
Мобилизация дополнительных контингентов в России не требуется. Но это не означает, что не нужно учитывать дальнейшее обострение военно-политической обстановки в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ на 180 тысяч человек (по сравнению с декабрем прошлого года) — до примерно 2,4 миллионов человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года.
При определении этой численности ВС РФ учитывали одновременно военно-технические и финансово-экономические возможности российского государства. А также социально-гуманитарные задачи, которые не подлежат сокращению, сообщил дипломат.
По его мнению, дальнейшее совершенствование общенациональной социальной сферы в России — принципиально приоритетное направление деятельности ее руководства.
Козин считает, что никакая мобилизация дополнительных контингентов в России не требуется. Но это не означает, что не нужно учитывать дальнейшее обострение военно-политической обстановки в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом, подчеркнул историк.

"Должна постоянно проводиться объективная оценка ключевых военных стратегий США и других государств – членов НАТО, реализация программ их военного строительства. Необходимо также учитывать весь спектр их акций в отношении России, ее союзников и друзей — как военного, так и невоенного характера", — уверен дипломат.

Также важно своевременно выявлять эволюцию западных высокоточных ракетно-ядерных, противоракетных, гиперзвуковых и ударных космических вооружений, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
О событиях 2014 года, первых днях СВО, мотивации личного состава тогда и сейчас — в интервью командира 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
Как выглядит и чем занимается внук героя, поднявшего знамя Победы над Рейхстагом
Вчера, 16:15
Как выглядит и чем занимается внук героя, поднявшего знамя Победы над Рейхстагом: наш эксклюзив
 
НовостиРоссияЕвропаВладимир ПутинНАТОСШАмобилизацияВС РФвооружениястратегии
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала