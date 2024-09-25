Дополнительная мобилизация в России не требуется, но нужно следить за обострением обстановки — Козин
© РИА Новости . Максим Платонов / Перейти в фотобанкВнедрение передового опыта СВО в программу обучения военных училищ
Мобилизация дополнительных контингентов в России не требуется. Но это не означает, что не нужно учитывать дальнейшее обострение военно-политической обстановки в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ на 180 тысяч человек (по сравнению с декабрем прошлого года) — до примерно 2,4 миллионов человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года.
При определении этой численности ВС РФ учитывали одновременно военно-технические и финансово-экономические возможности российского государства. А также социально-гуманитарные задачи, которые не подлежат сокращению, сообщил дипломат.
По его мнению, дальнейшее совершенствование общенациональной социальной сферы в России — принципиально приоритетное направление деятельности ее руководства.
Козин считает, что никакая мобилизация дополнительных контингентов в России не требуется. Но это не означает, что не нужно учитывать дальнейшее обострение военно-политической обстановки в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом, подчеркнул историк.
"Должна постоянно проводиться объективная оценка ключевых военных стратегий США и других государств – членов НАТО, реализация программ их военного строительства. Необходимо также учитывать весь спектр их акций в отношении России, ее союзников и друзей — как военного, так и невоенного характера", — уверен дипломат.
Также важно своевременно выявлять эволюцию западных высокоточных ракетно-ядерных, противоракетных, гиперзвуковых и ударных космических вооружений, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
О событиях 2014 года, первых днях СВО, мотивации личного состава тогда и сейчас — в интервью командира 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру