https://ukraina.ru/20240925/1057657942.html

Дополнительная мобилизация в России не требуется, но нужно следить за обострением обстановки — Козин

Дополнительная мобилизация в России не требуется, но нужно следить за обострением обстановки — Козин - 25.09.2024 Украина.ру

Дополнительная мобилизация в России не требуется, но нужно следить за обострением обстановки — Козин

Мобилизация дополнительных контингентов в России не требуется. Но это не означает, что не нужно учитывать дальнейшее обострение военно-политической обстановки в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин

2024-09-25T06:00

2024-09-25T06:00

2024-09-25T06:00

новости

россия

европа

владимир путин

нато

сша

мобилизация

вс рф

вооружения

стратегии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056753276_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_e31b493ae51d444c56b591ad38cb48b5.jpg

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ на 180 тысяч человек (по сравнению с декабрем прошлого года) — до примерно 2,4 миллионов человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года.При определении этой численности ВС РФ учитывали одновременно военно-технические и финансово-экономические возможности российского государства. А также социально-гуманитарные задачи, которые не подлежат сокращению, сообщил дипломат.По его мнению, дальнейшее совершенствование общенациональной социальной сферы в России — принципиально приоритетное направление деятельности ее руководства.Козин считает, что никакая мобилизация дополнительных контингентов в России не требуется. Но это не означает, что не нужно учитывать дальнейшее обострение военно-политической обстановки в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом, подчеркнул историк.Также важно своевременно выявлять эволюцию западных высокоточных ракетно-ядерных, противоракетных, гиперзвуковых и ударных космических вооружений, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.руО событиях 2014 года, первых днях СВО, мотивации личного состава тогда и сейчас — в интервью командира 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240924/1057655746.html

россия

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, владимир путин, нато, сша, мобилизация, вс рф, вооружения, стратегии