https://ukraina.ru/20240919/1057565243.html

Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА

Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА - 19.09.2024 Украина.ру

Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА

Член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин назвал четыре направления, которые необходимо развивать России, чтобы стать государством "номер один" по передовым военным технологиям.

2024-09-19T18:39

2024-09-19T18:39

2024-09-19T19:02

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Владимир Путин провёл совещание по актуальным вопросам развития Вооружённых Сил в условиях специальной военной операции 18 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.— Владимир Петрович, каких еще решений в связи с атаками ВСУ на российские территории лично вы ждете от российского президента?— Самых новаторских, перспективных и многообещающих. Россия должна стать государством "номер один" по передовым военным технологиям. Без проволочек.Во-первых, срочно должны быть найдены как средства противодействия вражеским БПЛА, так и созданы такие дроны, которые с еще большим успехом могли бы уничтожать военные объекты и военную технику государства-агрессора Украины.Во-вторых, целесообразно создать в российских Вооружённых Силах специализированные штатные подразделения по управлению дронами и противодействию им, а также подразделения по модернизации и ремонту БПЛА.Третье. Требует пристального внимания вопрос создания как можно большей номенклатуры автоматических роботизированных боевых систем — как ударно-разведывательного направления, так и вспомогательно-тылового обеспечения.Четвертое. Важным направлением мне лично представляется программа создания и запуска миниатюрных дронов-камикадзе для индивидуального наведения с целью уничтожения личного состава вооруженных сил государства-агрессора. Например, в виде "дронов-шмелей", снабженных небольшим количеством взрывчатки. Рои таких дронов из 50–100 штук могли бы основательно обескровить врага на открытой местности.— Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ на 180 тысяч человек (по сравнению с декабрем прошлого года) — до примерно 2,4 миллионов человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года. Достаточно ли этого?— На данном этапе такой численности вполне достаточно. Названный максимальный уровень личного состава российских Вооруженных Сил тщательно просчитан с точностью до одного человека. Он учитывает нынешнее развитие военно-политической обстановки на европейском континенте и в мире в целом. А также ее возможное обострение в ближайшей перспективе в результате усиления милитаристского потенциала НАТО, продвижения его военной машины к нашим рубежам в виде наступательных группировок передового базирования и сил быстрого развертывания, а также агрессивно-террористической линии бывшего и нынешнего украинского режима.Кстати говоря, используемая именно такая квалификация [украинского режима], по моему мнению, давно должна быть одобрена высшими законодательными органами России. Именно высшее военно-политическое руководство Украины начало неспровоцированную масштабную вооруженную агрессию: в апреле 2014 года против мирного населения Донбасса а затем, в сентябре 2023 года, и против России — после вхождения в ее состав исторических территорий (Донбасса и Новороссии).— А как просчитывали, на сколько нужно увеличить штат российской армии? Нужна ли в дополнение к этому мобилизация?— При определении указанной численности ВС РФ учитывали одновременно военно-технические и финансово-экономические возможности нашего государства. А также социально-гуманитарные задачи, которые не подлежат изменению в сторону их сокращения. Дальнейшее совершенствование общенациональной социальной сферы в России — принципиально приоритетное направление деятельности ее руководства.Пока, считаю, никакая мобилизация дополнительных контингентов в нашей стране не требуется. Но это не означает, что мы не должны учитывать дальнейшее обострение военно-политической обстановки в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Да и в мире в целом.Должна постоянно проводиться объективная оценка ключевых военных стратегий США и других государств – членов НАТО, реализация программ их военного строительства. Необходимо также учитывать весь спектр их акций в отношении России, ее союзников и друзей — как военного, так и невоенного характера. Важно своевременно выявлять эволюцию западных высокоточных ракетно-ядерных, противоракетных, гиперзвуковых и ударных космических вооружений.— Теперь вот США хотят продвигать план Зеленского по урегулированию конфликта на Украине на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября. А чем мы, на ваш взгляд, можем ответить на это?— Вашингтон уже неоднократно поддерживал и продвигал различные вариации "планов Зеленского", несмотря на то, что они всегда преследовали одну и ту же цель — продолжать комбинированную вооруженную агрессию против России и вошедших в ее состав новых территорий.Нынешний "план победы" рядового гражданина Украины Зеленского — получившего приставку "бывший президент" с мая этого года — на мой взгляд, является даже более враждебным по своим последствиям, чем ранее изложенные им варианты.Зеленский, по информации, "слитой" украинской стороной в СМИ, ставит в нем две главные задачи: вступление Украины в Североатлантический союз и продолжение прямой масштабной вооруженной агрессии, о которой шла речь, путем наращивания качественно новых военных поставок на Украину и нанесения ударов вглубь территории России дальнобойными видами вооружений.Если его новоявленный "план" в окончательном виде сохранит такую направленность, то это может вызвать уже не региональное, а глобальное вооруженное противостояние великих держав с неизбежным участием в нем других блоковых и внеблоковых государств.Чем Россия может ответить на это? На такой агрессивно-террористический "план" Россия должна будет ответить адекватно.Тем более, что из Вашингтона идут сигналы о том, что он должен быть "максималистским". Военная машина Украины должна быть полностью уничтожена в самые короткие сроки. Должны понести серьезную ответственность и страны-поставщики смертоносных видов и систем вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ).Если же Киев выступит с иной, реально миротворческой инициативной, выдвинув ее без всяких предварительных и обязательных условий, позитивно откликнется на конструктивные предложения России и ряда других государств мира, то, вполне очевидно, что Москва проявит готовность рассмотреть все это в деловом ключе, но с легитимной властью на Украине.Полагаю, что в обновленном Стамбульском парафированном главами делегаций России и Украины проекте соглашения о политическом урегулировании Украина должна будет признать вхождение в состав России четырех территорий Донбасса и Новороссии, а также Крыма. Одесская и Николаевская области должны быть переданы России мирным путем. Итого семь территорий. Парафированное соглашение должно быть утверждено главами двух стран и их парламентами. Без этого Стамбульский проект останется проектом лишь в первом приближении.Москва и Киев должны подписать и ратифицировать Договор о взаимном нейтралитете и ненападении. Украина должна взять обязательство о невступлении в НАТО.Хочу отметить, что в этом документе должны быть четко отражены требование фиксации постоянного безъядерного статуса Украины и зоны, где не будут размещаться другие виды оружия массового поражения. Имеется ввиду введение запрета на полеты, пролеты тяжелых стратегических и тактических бомбардировщиков-носителей ядерного оружия иностранных государств в воздушном пространстве Украины и их посадка на ее территории.Также нужно отразить сохранение территории Украины свободной от размещения иностранных военных баз и военных пунктов управления и разведки, отказ от проведения любых военных учений и маневров со странами-участницами НАТО. Необходимо упомянуть положение о запрете на размещение на украинской территории ракетных и противоракетных операционных баз, а также средств космической и киберобороны, указать конкретные сроки ликвидации лабораторий и производственных мощностей по созданию. химического, биологического и токсинного оружия и их компонентов.Стороны могли бы подписать соглашение о демаркации государственной границы, которая учитывала бы вступление в состав России всех 7 новых территорий, а также соглашение о выплате Украиной к определенному сроку репараций за ущерб, который она нанесла с 14 апреля 2014 года России и новым присоединившимся к ней территориям.— Чем дольше длится агрессия Украины и НАТО против России, тем больше желающих помочь урегулировать ситуацию. Своё представление о перемирии выразил в интервью The New York Times кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс. В частности, он озвучил идею создания демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии фронта. Насколько это реально сделать на практике?[Очертания условий перемирия глазами Вэнса: Россия сохраняет контроль над фактически включённой в её состав территорией, будет создана демилитаризованная зона, Украина получит необходимый объём военной помощи, но "не вступит в НАТО и не войдет в союзные институты", часть санкций с России будет снята].— Ширина такой зоны на территории Украины должна быть самой протяженной. До 150–200 км. Она должна проходить не вдоль линии соприкосновения, а вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границ. Как прежней, так и новой.О том, почему "война миров" может перенестись с поля боя в сети, в интервью Анны Черкасовой с известным политологом Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16.

https://ukraina.ru/20221116/1040897960.html

https://ukraina.ru/20240918/1057527187.html

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