Констатируя, что курская авантюра киевского режима провалилась, Владимир Зеленский пытается сыграть роль жертвы и вызвать приступ жалости, а за ним и поток помощи Запада. Такой вывод сделали журналисты американского издания The New Yorker

В материале еженедельника говорится о том, что Зеленский признался в провале всей курской операции, так как ни одна ее цель официально не была достигнута. Между тем, он продолжает заявлять, что захват украинской армией участка курской земли "показал нашим партнерам, на что мы способны".По мнению обозревателей The New Yorker, единственная цель Зеленского всех последних месяцев - сохранить власть. И ради этого "он играет роль жертвы, загнанной в угол, чтобы вызвать приступ жалости и поток помощи Запада", понимая, что ситуация на фронте стремительно ухудшается.Издание констатирует, что у Зеленского в арсенале остались лишь два способа воздействия на Запад - шантаж и мольбы, и он использует их обе.Наконец, журналисты The New Yorker констатировали, что такое поведение Зеленского может свидетельствовать о наступлении переломного момента. И при лучшем раскладе он пожертвует собой ради страны, а не страной ради своей карьер.Еще буквально неделю назад Зеленский пытался выкрутиться, отвечая на вопросы о ситуации под Курском. Тогда он заявил, что на самом деле операция в Курской области была необходима Киеву, чтобы Украина не превратилась в санитарную зону.Ранее Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска. То же самое в конце августа обозначил и американский журнал Forbes, написавший, что если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось".А британский журнал The Economist отметил, что Киев начал авантюру в Курской области с непонятными целями, чтобы провал нельзя было отличить от успеха.Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям при администрации президента США Томас Грэм отметил ранее, что Курская авантюра ВСУ войдет в учебники истории, однако не в раздел поучительной военной тактики, а на страницы, посвященные трагическим ошибкам."Вторжение ВСУ было великолепной, безумной ошибкой. С точки зрения целей Киева, наступление в Курской области достигло в лучшем случае неоднозначных результатов", - написал Грэм.Он резюмировал, что крупные наступательные операции ВСУ на данном этапе только отвлекают ограниченные ресурсы Киева от его основной задачи.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион. По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 16 тысяч человек.На ВЭФ-2024 президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается."Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал Путин.О потытках Зеленского выторговать у Запада новую помощь и разрешение бомбить российские территории читайте в материале По России можно бить безнаказанно? В МИД РФ отреагировали на слова Столтенберга.

