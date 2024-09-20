По России можно бить безнаказанно? В МИД РФ отреагировали на слова Столтенберга
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что снятие с ВСУ запрета бить вглубь России западными ракетами не вызовет эскалации конфликта, далеко от реальности. Об этом 20 сентября заявили в МИД РФ
"Он (Столтенберг. - Ред.) не может не осознавать, к чему могут привести подобные заявления", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Хронология событий
В прошлый четверг, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что даже дискутируя на эту тему страны НАТО по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил российский лидер.
В прошлую субботу, 14 сентября, Столтенберг заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что для завершения конфликта на Украине "в определенный момент" нужно возобновить диалог с Москвой. В то же время генеральный секретарь НАТО признал, что пространства для разговора с Москвой "почти нет", а Североатлантический альянс недостаточно помогал Украине до 2022 года.
14 сентября, 12:16Для завершения конфликта на Украине нужно возобновить диалог с Москвой - Столтенберг Чтобы конфликт на Украине завершился "в определенный момент", нужно возобновить диалог с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 14 сентября в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
В среду, 18 сентября, Столтенберг уже в интервью газете Times заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию.
"Он (Столтенберг - ред.) отверг предупреждение (президента РФ Владимира - ред.) Путина о том, что использование ракеты станет "красной чертой", после которой Россия окажется "в войне" с НАТО", - говорилось в материале издания.
Столтенберг отметил также, что Путин якобы много раз объявлял "красные линии", но "не шел на эскалацию".
Накануне, 19 сентября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что заявления Столтенберга являются недальновидными и непрофессиональными. Песков добавил, что генсеку стоит воспринимать предупреждения президента России серьезно.
В тот же день депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары вглубь территории России. Резолюцию поддержали 425 депутатов, против проголосовали 131, 63 - воздержались.
Депутаты отметили, что "недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до сих пор усилия".
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что принятая резолюция Европарламента подтверждает преемственность курса на русофобию и направлена на разжигание третьей мировой войны.
Он добавил, что "новоиспеченным членам ЕП" следует более детально разобраться в ситуации, особенно в части возможных катастрофических последствиях своих призывов.
"Оголтелый и опасный популизм, переходящий в шизофрению. Одно пока спасает Старый Свет: резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, то есть необязательны к исполнению", - сказал Слуцкий.
Полномочия Столтенберга на посту генсека Североатлантического альянса истекают 1 октября. Эту должность после его отставки займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.