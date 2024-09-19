Российские военные освободили Георгиевку
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Георгиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 сентября сообщили в Минобороны РФ
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в комментарии ведомства.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное и Желанное Первое в Донецкой Народной Республике.
Во вторник, 17 сентября, в сети появились кадры, как российские военные водрузили флаг РФ в Украинске, который находится в Покровском районе ДНР.
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