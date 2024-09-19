https://ukraina.ru/20240919/1057552455.html

Российские военные освободили Георгиевку

Российские военные освободили Георгиевку - 19.09.2024 Украина.ру

Российские военные освободили Георгиевку

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Георгиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 сентября сообщили в Минобороны РФ

2024-09-19T14:06

2024-09-19T14:06

2024-09-19T14:06

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освобождение

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ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное и Желанное Первое в Донецкой Народной Республике.Во вторник, 17 сентября, в сети появились кадры, как российские военные водрузили флаг РФ в Украинске, который находится в Покровском районе ДНР.Еще по теме: материал Александра Чаленко Донецкий фронт. Всё идет к появлению двух котлов - под Угледаром и Курахово.

https://ukraina.ru/20240916/1057473337.html

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новости, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр чаленко, освобождение, вс рф