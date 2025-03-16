Трамп и Уиткофф озадачены сокращением дистанции между Вашингтоном и Москвой - 16.03.2025 Украина.ру
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Трамп и Уиткофф озадачены сокращением дистанции между Вашингтоном и Москвой
Трамп и Уиткофф озадачены сокращением дистанции между Вашингтоном и Москвой - 16.03.2025 Украина.ру
Трамп и Уиткофф озадачены сокращением дистанции между Вашингтоном и Москвой
Вашингтон и Москва сокращают дистанцию в общении и плодотворно обсуждают путь урегулирования украинской проблемы. Об этом в эфире телеканала CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
2025-03-16T17:30
2025-03-16T17:30
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Спецпосланник президента США положительно оценил итоги своей поездки в Москву, где 13 марта состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным."Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили", - сказал Уиткофф.Ране, 18 февраля в Эр-Рияде он участвовал в переговорах российской и американской делегаций. Дональд Трамп позитивно оценил итоги встречи в Садовской Аравии. После этого Уиткофф был направлен в Москву."Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии, - сказал Уиткофф. - Я описал разговор с президентом Путиным как одинаково позитивный. Мы сократили различия между двумя сторонами. Я был с президентом (Трампом - ред.) весь день вчера, я буду с ним сегодня. Мы обсуждаем, как ещё сократить это дистанцирование", - сказал Уиткофф.Он также сообщил, что президент США может поговорить с российским коллегой в ближайшие дни."Ожидаю, что телефонный разговор между президентами будет на этой неделе", – заявил Уиткофф.Он также отметил, что Трамп оперирует неделями в определении сроков завершения боевых действий на Украине. Подробности в публикации Трамп ожидает заключения сделки по Украине в течение недель - Уиткофф
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новости, москва, сша, вашингтон, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, cnn, переговоры, сво, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика, украина, россия
Новости, Москва, США, Вашингтон, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, CNN, переговоры, СВО, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, Международная политика, Украина, Россия

Трамп и Уиткофф озадачены сокращением дистанции между Вашингтоном и Москвой

17:30 16.03.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP / Alex Brandon
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Вашингтон и Москва сокращают дистанцию в общении и плодотворно обсуждают путь урегулирования украинской проблемы. Об этом в эфире телеканала CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Спецпосланник президента США положительно оценил итоги своей поездки в Москву, где 13 марта состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
"Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили", - сказал Уиткофф.
Ране, 18 февраля в Эр-Рияде он участвовал в переговорах российской и американской делегаций. Дональд Трамп позитивно оценил итоги встречи в Садовской Аравии. После этого Уиткофф был направлен в Москву.
Встреча представителей РФ и США по Украине
18 февраля, 16:02
Российская делегация рассказала об итогах переговоров с США в Эр-РиядеДелегации России и США на переговорах в Саудовской Аравии обменялись мнениями и ещё не достигли компромиссов. Об этом 18 февраля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии, - сказал Уиткофф. - Я описал разговор с президентом Путиным как одинаково позитивный. Мы сократили различия между двумя сторонами. Я был с президентом (Трампом - ред.) весь день вчера, я буду с ним сегодня. Мы обсуждаем, как ещё сократить это дистанцирование", - сказал Уиткофф.
Он также сообщил, что президент США может поговорить с российским коллегой в ближайшие дни.
"Ожидаю, что телефонный разговор между президентами будет на этой неделе", – заявил Уиткофф.
Он также отметил, что Трамп оперирует неделями в определении сроков завершения боевых действий на Украине. Подробности в публикации Трамп ожидает заключения сделки по Украине в течение недель - Уиткофф
 
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17:30Трамп и Уиткофф озадачены сокращением дистанции между Вашингтоном и Москвой
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