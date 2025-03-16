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Трамп и Уиткофф озадачены сокращением дистанции между Вашингтоном и Москвой

Трамп и Уиткофф озадачены сокращением дистанции между Вашингтоном и Москвой - 16.03.2025 Украина.ру

Трамп и Уиткофф озадачены сокращением дистанции между Вашингтоном и Москвой

Вашингтон и Москва сокращают дистанцию в общении и плодотворно обсуждают путь урегулирования украинской проблемы. Об этом в эфире телеканала CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

2025-03-16T17:30

2025-03-16T17:30

2025-03-16T17:30

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Спецпосланник президента США положительно оценил итоги своей поездки в Москву, где 13 марта состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным."Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили", - сказал Уиткофф.Ране, 18 февраля в Эр-Рияде он участвовал в переговорах российской и американской делегаций. Дональд Трамп позитивно оценил итоги встречи в Садовской Аравии. После этого Уиткофф был направлен в Москву."Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии, - сказал Уиткофф. - Я описал разговор с президентом Путиным как одинаково позитивный. Мы сократили различия между двумя сторонами. Я был с президентом (Трампом - ред.) весь день вчера, я буду с ним сегодня. Мы обсуждаем, как ещё сократить это дистанцирование", - сказал Уиткофф.Он также сообщил, что президент США может поговорить с российским коллегой в ближайшие дни."Ожидаю, что телефонный разговор между президентами будет на этой неделе", – заявил Уиткофф.Он также отметил, что Трамп оперирует неделями в определении сроков завершения боевых действий на Украине. Подробности в публикации Трамп ожидает заключения сделки по Украине в течение недель - Уиткофф

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