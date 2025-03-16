"Евросоюз — это больной человек современности": советник Эрдогана поставил политический диагноз
© CC0, PixabayТурция флаги
© CC0, Pixabay
Евросоюз умирает, его двуличие лишает его права поучать другие государства. Об этом заявил старший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Мехмет Учум.
Поводом для реакции стал отчет докладчика по Турции в Европарламенте Начо Амора. Он отметил, что Евросоюз настроен на расширение сотрудничества с Анкарой в вопросах обороны, но перспектив членства в ЕС у Турции нет. Как сообщает РИА Новости, Учум назвал причиной происходящего "антитурецкую политику".
"Очевидно, что у Евросоюза нет хороших намерений, они хотят, чтобы Турция ослабила борьбу с терроризмом как в плане законов, так и по сути. Что еще важнее - недопустимо, чтобы ЕС рассматривал Турцию только с точки зрения удовлетворения потребностей в безопасности. Президент Эрдоган подходит к вопросу членства Турции в ЕС искренне, а ЕС как раз-таки наоборот - ведет себя двулично и неискренне. То, как Амор высказался, - свидетельство полнейшего непонимания и высокомерия, результат менталитета колониалиста", - заявил Учум.
По его мнению, объединение европейских стран умирает, оно лишено морального права поучать другие государства.
"По сути, ЕС умирает... Евросоюз - это больной человек современности. Выступающим от лица этого больного человека сначала нужно посмотреть на себя. Больной человек ЕС не может учить Турцию демократии и праву, пусть занимаются своим кризисом демократии и права. Пусть обратят внимание на проблемы с социальной справедливостью", - заявил советник турецкого лидера.
Учум указал на нарушения прав человека в Евросоюзе, "заявляющем, что его члены являются чемпионами по демократии". Советник Эрдогана напомнил о протестах "желтых жилетов" во Франции, отметил широкое распространение расизма, ксенофобии и исламофобии. Евросоюз также намеренно поддерживает геноциды и не обращает внимания на подобные случаи, как в секторе Газа, отметил Учум.
По его мнению, прошло время "вертикальных" отношений ЕС с Турцией, теперь они общаются на равных. Анкаре сейчас важнее прямые контакты с членами Евросоюза, а не с организацией в целом, заявил Учум.
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