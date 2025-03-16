"Евросоюз — это больной человек современности": советник Эрдогана поставил политический диагноз - 16.03.2025 Украина.ру
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"Евросоюз — это больной человек современности": советник Эрдогана поставил политический диагноз
"Евросоюз — это больной человек современности": советник Эрдогана поставил политический диагноз - 16.03.2025 Украина.ру
"Евросоюз — это больной человек современности": советник Эрдогана поставил политический диагноз
Евросоюз умирает, его двуличие лишает его права поучать другие государства. Об этом заявил старший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Мехмет Учум.
2025-03-16T12:07
2025-03-16T12:07
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Поводом для реакции стал отчет докладчика по Турции в Европарламенте Начо Амора. Он отметил, что Евросоюз настроен на расширение сотрудничества с Анкарой в вопросах обороны, но перспектив членства в ЕС у Турции нет. Как сообщает РИА Новости, Учум назвал причиной происходящего "антитурецкую политику".По его мнению, объединение европейских стран умирает, оно лишено морального права поучать другие государства.Учум указал на нарушения прав человека в Евросоюзе, "заявляющем, что его члены являются чемпионами по демократии". Советник Эрдогана напомнил о протестах "желтых жилетов" во Франции, отметил широкое распространение расизма, ксенофобии и исламофобии. Евросоюз также намеренно поддерживает геноциды и не обращает внимания на подобные случаи, как в секторе Газа, отметил Учум.По его мнению, прошло время "вертикальных" отношений ЕС с Турцией, теперь они общаются на равных. Анкаре сейчас важнее прямые контакты с членами Евросоюза, а не с организацией в целом, заявил Учум.Российское экспертное мнение на эту тему: Сергей Караганов и Дмитрий Выдрин: Нам предстоит долгое "лечение" Европы, которое мы начнем с Украины
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новости, турция, анкара, франция, эрдоган, ес, международные отношения, международная политика, публичная дипломатия, евроинтеграция, демократия
Новости, Турция, Анкара, Франция, Эрдоган, ЕС, международные отношения, Международная политика, публичная дипломатия, евроинтеграция, демократия

"Евросоюз — это больной человек современности": советник Эрдогана поставил политический диагноз

12:07 16.03.2025
 
© CC0, PixabayТурция флаги
Турция флаги
© CC0, Pixabay
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Евросоюз умирает, его двуличие лишает его права поучать другие государства. Об этом заявил старший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Мехмет Учум.
Поводом для реакции стал отчет докладчика по Турции в Европарламенте Начо Амора. Он отметил, что Евросоюз настроен на расширение сотрудничества с Анкарой в вопросах обороны, но перспектив членства в ЕС у Турции нет. Как сообщает РИА Новости, Учум назвал причиной происходящего "антитурецкую политику".
"Очевидно, что у Евросоюза нет хороших намерений, они хотят, чтобы Турция ослабила борьбу с терроризмом как в плане законов, так и по сути. Что еще важнее - недопустимо, чтобы ЕС рассматривал Турцию только с точки зрения удовлетворения потребностей в безопасности. Президент Эрдоган подходит к вопросу членства Турции в ЕС искренне, а ЕС как раз-таки наоборот - ведет себя двулично и неискренне. То, как Амор высказался, - свидетельство полнейшего непонимания и высокомерия, результат менталитета колониалиста", - заявил Учум.
По его мнению, объединение европейских стран умирает, оно лишено морального права поучать другие государства.
"По сути, ЕС умирает... Евросоюз - это больной человек современности. Выступающим от лица этого больного человека сначала нужно посмотреть на себя. Больной человек ЕС не может учить Турцию демократии и праву, пусть занимаются своим кризисом демократии и права. Пусть обратят внимание на проблемы с социальной справедливостью", - заявил советник турецкого лидера.
Учум указал на нарушения прав человека в Евросоюзе, "заявляющем, что его члены являются чемпионами по демократии". Советник Эрдогана напомнил о протестах "желтых жилетов" во Франции, отметил широкое распространение расизма, ксенофобии и исламофобии. Евросоюз также намеренно поддерживает геноциды и не обращает внимания на подобные случаи, как в секторе Газа, отметил Учум.
По его мнению, прошло время "вертикальных" отношений ЕС с Турцией, теперь они общаются на равных. Анкаре сейчас важнее прямые контакты с членами Евросоюза, а не с организацией в целом, заявил Учум.
Российское экспертное мнение на эту тему: Сергей Караганов и Дмитрий Выдрин: Нам предстоит долгое "лечение" Европы, которое мы начнем с Украины
 
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12:07"Евросоюз — это больной человек современности": советник Эрдогана поставил политический диагноз
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