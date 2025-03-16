Превзошедший Ганнибала. Первый командующий Черноморским флотом Федот Клокачёв

Первоначально здесь планировалось создать не только военно-морскую базу, но и верфи. Однако в связи с дороговизной доставки в Крым необходимых строительных материалов главный центр кораблестроения на юге оставался в Херсоне.

Основателем Севастополя, как известно, считается контр-адмирал Фома Фомич Макензи. Причиной тому стало спешное отбытие командира Черноморского флота в Херсон незадолго до официальной закладки «города русских моряков». Этот отъезд из Херсонеса в Херсон был обусловлен фактическим провалом программы строительства черноморских линкоров.

Конец в стремительной карьере Ивана Ганнибала был поставлен в мае 1783 г., когда Херсон посетил Григорий Потёмкин. Вот что он писал тогда императрице: «Изумился, как собака, и не могу добиться толку по адмиралтейству. Всё запущено, ничему нет порядочной записи. По прочим работам также неисправно, дороговизна порядков и неисправность подрядчиков истратили много денег и время… Никто из тех, кто должны были смотреть, не были при своём месте… все были удалены, а всё находилось в руках у секретаря у Ганнибалова… которого он увёз в с собой, не оставив здесь ни лесу, ни денег».

Однако это письмо Екатерина прочла уже после того, как Ганнибал был награжден орденом святого Владимира, и делу против него так и не дали ход, чтобы не компрометировать грандиозные южные проекты императрицы, у которых и без того хватало недоброжелателей. Ганнибал был тихо отправлен в отставку. Может быть, опала родственника повлияла на критический взгляд Пушкина на царствование Екатерины. Впрочем, такая точка зрения в его время была в русском обществе довольно популярна.