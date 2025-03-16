https://ukraina.ru/20250316/1061829341.html

Си Цзиньпин отказался от визита в столицу ЕС

Си Цзиньпин отказался от визита в столицу ЕС - 16.03.2025 Украина.ру

Си Цзиньпин отказался от визита в столицу ЕС

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель на мероприятия, приуроченные к 50-летию установления дипломатических отношений Китая и стран Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times.

2025-03-16T11:34

2025-03-16T11:34

2025-03-16T11:34

новости

китай

брюссель

пекин

си цзиньпин

ес

financial times

сво

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1058990844_0:13:3080:1746_1920x0_80_0_0_95d03d74080c199e91fb4f05f06de65d.jpg.webp

По информации западной прессы, вместо лидера КНР на саммит отправится премьер Государственного совета КНР Ли Цян.Там также отмечено, что традиционно саммиты ЕС-КНР проводятся попеременно в Брюсселе и Пекине. ЕС считает, что важность этой встречи в ознаменование полувека дипломатических отношений означает, что председатель Китая должен присутствовать, заявили анонимные информаторы издания.В публикации отмечены торговые и политические противоречия между ЕС и КНР. в частности, указано на нежеланные официального Пекина оказывать жёсткое давление на Москву в условиях СВО. "Отношения заморожены", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС. Проблема рассматривалась в интервью Дмитрий Конончук: Когда начнется война за Тайвань, в руках России окажется главная артерия Китая

китай

брюссель

пекин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, брюссель, пекин, си цзиньпин, ес, financial times, сво, международные отношения