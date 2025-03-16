https://ukraina.ru/20250316/1061829341.html
Си Цзиньпин отказался от визита в столицу ЕС
Си Цзиньпин отказался от визита в столицу ЕС - 16.03.2025 Украина.ру
Си Цзиньпин отказался от визита в столицу ЕС
Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель на мероприятия, приуроченные к 50-летию установления дипломатических отношений Китая и стран Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times.
2025-03-16T11:34
2025-03-16T11:34
2025-03-16T11:34
новости
китай
брюссель
пекин
си цзиньпин
ес
financial times
сво
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1058990844_0:13:3080:1746_1920x0_80_0_0_95d03d74080c199e91fb4f05f06de65d.jpg.webp
По информации западной прессы, вместо лидера КНР на саммит отправится премьер Государственного совета КНР Ли Цян.Там также отмечено, что традиционно саммиты ЕС-КНР проводятся попеременно в Брюсселе и Пекине. ЕС считает, что важность этой встречи в ознаменование полувека дипломатических отношений означает, что председатель Китая должен присутствовать, заявили анонимные информаторы издания.В публикации отмечены торговые и политические противоречия между ЕС и КНР. в частности, указано на нежеланные официального Пекина оказывать жёсткое давление на Москву в условиях СВО. "Отношения заморожены", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС. Проблема рассматривалась в интервью Дмитрий Конончук: Когда начнется война за Тайвань, в руках России окажется главная артерия Китая
китай
брюссель
пекин
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1058990844_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_cf0b55bb5515983c2601d84b3c089e90.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, брюссель, пекин, си цзиньпин, ес, financial times, сво, международные отношения
Новости, Китай, Брюссель, Пекин, Си Цзиньпин, ЕС, Financial Times, СВО, международные отношения
Си Цзиньпин отказался от визита в столицу ЕС
Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель на мероприятия, приуроченные к 50-летию установления дипломатических отношений Китая и стран Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times.
По информации западной прессы, вместо лидера КНР на саммит отправится премьер Государственного совета КНР Ли Цян.
"Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил первоначальное приглашение посетить Брюссель на саммит, чтобы отметить 50-ю годовщину связей, поскольку ЕС сомневается в искренности недавних китайских инициатив", - сказано в публикации
.
Там также отмечено, что традиционно саммиты ЕС-КНР проводятся попеременно в Брюсселе и Пекине
. ЕС считает, что важность этой встречи в ознаменование полувека дипломатических отношений означает, что председатель Китая должен присутствовать, заявили анонимные информаторы издания.
В публикации отмечены торговые и политические противоречия между ЕС и КНР. в частности, указано на нежеланные официального Пекина оказывать жёсткое давление на Москву в условиях СВО.
"Отношения заморожены", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.